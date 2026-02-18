Humillante y falso redentor          

La deuda histórica continúa * Los villanos de la política y de otras cosas peores: Anabell Ávalos Zempoalteca, Layda Sansores, Andrea Chávez, Cuba, Registro Civil, Ni venganza ni perdón, Julio Scherer Ibarra…

EMMA ESPÍNDOLA

La escena en donde Hugo Aguilar Ortiz fue el protagonista central, no es un evento que deba archivarse en el anecdotario o el simple recuerdo.

Hablamos de un abogado, que ha esgrimido argumentos estúpidos para justificar un insulto, y no del cargo que inmerecidamente ostenta.

Esa insensatez, en una persona que exhibe sus limitaciones y que describe la esencia de un ser humano en todo su esplendor, significa una aberración que no debe irse al cajón de los olvidos.

Es el panorama que nos regala un cretino de cortos alcances sociales, pero que lo dibuja enteramente con valores, educación y conductas acumuladas en la vida.

Ubicado como ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por azares del destino y procedimientos alejados para privilegiar el nombramiento, está lejos de apegarse a los principios básicos de esa prestigiada institución.

Con respecto a la esencia de su razón de ser, precisan los objetivos de la SCJN:

Es el Tribunal Constitucional de México. Su principal función es vigilar que las leyes y actos de autoridad se apeguen a la Constitución Política y no vulneren los derechos humanos de las personas.

Y justamente fue lo que Aguilar Ortiz no hizo, porque públicamente humilló y sometió a dos colaboradores al hacer que le limpiaran el calzado mientras él (con una actitud cínica) se mantenía erguido y con las manos en los bolsillos del pantalón.

Hechos sucedidos el 5 de febrero afuera del Teatro de la República de Querétaro, donde habría de celebrarse un aniversario más de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Adentro, la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmaría determinante: México no se doblega, no se arrodilla.

Pero afuera, en la calle, Hugo Aguilar Ortiz demostraría lo contrario al hacer que Amanda Pérez Bolaños (directora de Comunicación Social de la Suprema Corte) se hincara para limpiarle el calzado.

En ese acto de sometimiento a la egresada del ITAM, se sumó otro colaborador. Cada uno lustró uno de los dos zapatos que ahora sustituyen los huaraches que tiempo atrás usó el intimidante abogado.

Precisa la información relevante que:

La Suprema Corte de Justicia de la Nación garantiza la separación de Poderes, el principio democrático y los derechos fundamentales para beneficio de todas las personas que habitan el territorio nacional.

Mas con su actitud, Hugo Aguilar Ortiz (nacido en San Agustín Tlacotepec, Oaxaca, el 1 de abril de 1973) y quien es un abogado y activista mexicano de origen Ñuu Savi (mixteco), fue autor de una afrenta.

Protagonista de un bochornoso acto con el que denigró y rebajó los derechos fundamentales de dos seres humanos.

Ese abogado que al resultar electo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación afirmó que no usaría toga (vestimenta que por decreto deben utilizar los ministros), el que sin pudor alguno aceptó treparse a una camioneta Cherokee con valor superior a los 3 millones de pesos.

El que ante la presión mediática y social tuvo que devolver el vehículo y afirmó que estaría dispuesto a viajar en Metro, pero que no lo ha hecho y menos acompañado del impresionante equipo de seguridad que lo acompaña, es al que nos referimos.

Con sus refranes, la sabiduría popular no se equivoca. Uno de ellos reza: El hábito no hace al monje.

Habría, también que recordar la frase de “Ya nos toca”, usada en su campaña.

Aunque nunca especificó el contenido. Quizá era una sentencia de lo que vendría: Prepotencia, excesos de poder al contar con más de 100 asesores, autorizar presupuestos para comidas elegantes, costosas y que estaban fuera de su alcance.

Hugo Aguilar Ortiz, además, es recordado por haber sido señalado de no atender a tiempo los casos de acoso sexual reportados por Sandra Domínguez, activista y abogada ayuuk, desaparecida en 2024, que denunció en grupos de WhatsApp a funcionarios que compartían fotos de mujeres desnudas.

Y quizá no olvide que el defensor mixe de derechos humanos, Joaquín Galván (amigo cercano de Sandra), recordó que la abogada rechazó un cheque abierto que el equipo jurídico del INPI le ofreció a cambio de su silencio.

Como tampoco puede borrar de su historial estar involucrado con personas señaladas de cometer violencia continúa, pues Hugo Aguilar ha mantenido una relación cercana con Adelfo Regino Montes, cuyo hermano Francisco fue denunciado por acoso sexual y hostigamiento laboral.

O negar el abogado mixteco que coordinó las cuestionadas consultas de proyectos como el Corredor interoceánico, el Tren Maya y el AIFA, que derivaron en la legitimación del despojo de territorios a las comunidades indígenas.

Ni lo difundido en un comunicado del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) que señaló que la deuda histórica continúa y que “el hecho de que un indígena presida la Suprema Corte de Justicia de la Nación no significa que vaya a defender las causas de las comunidades originarias”.

¿Más claridad o ahí la dejamos?

HISTORIAS

A propósito, la senadora tlaxcalteca Anabell Ávalos Zempoalteca presentó un punto de acuerdo para exhortar al Tribunal de Disciplina Judicial para iniciar un procedimiento administrativo de responsabilidades en contra del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

¿El motivo? Por dejar de preservar la dignidad, el profesionalismo y ética. Toma chango tu banana… Si alguien se encuentra a Layda Sansores y la observa triste, cabizbaja y deprimida, es porque se enteró que su pareja sentimental, Romeo Ruiz Armento, dejó de ser embajador de México ante el gobierno de Guatemala.

En su lugar la Secretaría de Relaciones Exteriores nombró a Luz Elena Baños. Quizá el “legítimo amante” (como la gobernadora campechana lo denomina) ya estaba aburrido… A lo mejor es porque su protector (Adán Augusto López) ya le dio instrucciones para que siga adelante, pero resulta que la senadora morenista Andrea Chávez sigue haciendo campaña anticipada para buscar la gubernatura de Chihuahua.

Ah, eso sí, en cuanto el poblano Ignacio Mier Velazco arribó como presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, ella se apresuró a demostrarle su afecto… La Armada de México transportó más de 800 toneladas como ayuda comunitaria para la República de Cuba (en los buques Isla Holbox y Papaloapan). Seguramente pronto habremos de enterarnos de la ayuda humanitaria para las decenas de poblados de la República Mexicana porque, según el INEGI, alrededor de 7 millones de personas en México viven en situación de pobreza extrema, sin ingresos suficientes para la canasta básica. Persisten disparidades regionales severas, con las mayores tasas en estados como Chiapas y Guerrero. Otras poblaciones se ubican en Oaxaca, Hidalgo, Nayarit, Veracruz, Puebla y San Luis Potosí… Valdría la pena que alguien con autoridad suficiente y deseos de corregir anomalías graves, ordenara echar un vistazo en las oficialías del Registro Civil para saber cuántas y dónde se expiden actas de nacimiento para extranjeros sin residencia en México. El negocio es grande… Aunque el título de “Ni venganza ni perdón” parece inofensivo, el libro escrito por Julio Scherer Ibarra y Jorge Fernández Menéndez ya levanta ámpula y genera preocupación.

Como consecuencia, más de uno siente que se le mueve la silla y que está llegando la hora del adiós.