SILENCIO ROTO
¿Quién será el guapo político que acompañe a Sheinbaum en la visita a EU?
Se solicitan funcionarios voluntarios de alta investidura * Los villanos de la política y otras historias peores: Lucero Concepción Hernández Sánchez, Layda Sansores, María Estela Ríos González, Carlos Aceves del Olmo…
EMMA ESPÍNDOLA
Con beneplácito y felicidad desbordante, México se enteró de que la Primera Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, fue invitada a visitar los Estados Unidos de Norteamérica.
Una convocatoria que no puede ser desaprovechada para estrechar lazos de amistad con el mandatario norteamericano Donald Trump.
Esa llamada llena de cordialidad debe ser benéfica para convivir con el huésped de la Casa Blanca, quien generosamente con toda seguridad hará derroche de amabilidad.
Debe pensarse que el agasajo será espectacular.
Que durante la entrevista florecerán los halagos y la conversación altamente interesante.
Se trata de una excelente oportunidad para quienes gustan de opíparas comidas y exquisitas viandas.
Sin duda, sería interesante conocer la lista de acompañantes de la Primera Mandataria Sheinbaum Pardo.
Aunque como sugerencia, aportación gratuita de este espacio informativo de IMPACTO, La Revista, haremos algunas sugerencias.
En primer lugar, que se considere y convoque a los paseantes y trotamundos que gustan de disfrutar platillos de alta cocina y -que ante la cortesía norteamericana- no tendrá los altos costos que los platillos valen en Japón, España, Italia o en tierras africanas.
Por tanto, Andy López Beltrán, Mario Delgado, Adán Augusto López Hernández, Ricardo Monreal Ávila, los Yunes Linares y Yunes Márquez, deben encabezar la larga lista.
También los viajeros frecuentes, como es el caso del humilde y educado Gerardo Fernández Noroña, pueden gozar la posibilidad de compartir el saludo al presidente norteamericano.
Dado que el espacio está abierto, también deberían estar políticos con alta investidura como Rubén Rocha Moya, Alfonso Durazo Montaño, Américo Villarreal, Marina del Pilar Ávila Olmeda, Rocío Nahle, Cuauhtémoc Blanco, Audomaro Martínez, Rafael Marín Mollinedo, Francisco Garduño y Carlos Torres Torres, entre otros.
Un lugar especial debe ser reservado para Manuel Bartlett Díaz, a quien seguramente se le festejaría ruidosamente en tierras del Tío Sam.
Ni Hernán Bermúdez Requena, el famosísimo Comandante H, podría disputarle la posibilidad de convertirse en el asistente privilegiado ante quienes se desvivirían por atenderlo.
Y en una de esas, valdría la pena sacar de su autoencierro al popular Andrés Manuel López Obrador, habitual viajero que no perdía oportunidad para hacerse presente en Sinaloa.
Incluso se recuerda que existen videos para tener presente el saludo a la mamá de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Aunque tampoco debe olvidarse que AMLO (entonces presidente de México), ofreció disculpas públicamente en octubre de 2020 por referirse a Joaquín Guzmán Loera como “El Chapo”, indicando que prefería llamarlo por su nombre, Guzmán Loera o simplemente Joaquín Guzmán.
A principios de 2026, el gobierno de Estados Unidos intensificó el uso de la revocación de visas como herramienta diplomática y de seguridad, afectando a múltiples políticos, funcionarios y gobernadores.
Particularmente en México, bajo acusaciones de presuntos nexos con el crimen organizado o por seguridad nacional, hubo quienes fueron retenidos, investigados y sancionados.
Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, confirmó la cancelación de su visa en 2025; Héctor Astudillo, exgobernador de Guerrero; Mario López, diputado federal; Alberto Granados, alcalde de Matamoros, Tamaulipas; Tonatiuh Márquez Hernández, exdirector de Investigación Aduanera, son otros clientes del Servicio de Inmigración de Estados Unidos.
Márquez Hernández, antes de ser administrador de investigación aduanera, laboró en la Asamblea Legislativa y en la Procuraduría del Trabajo de la Ciudad de México.
Está documentado que con sus modestos ingresos en esas dependencias no se puede explicar cómo pudo pagar de contado los relojes de alta gama que ha coleccionado, entre ellos uno valuado en 3.7 millones de pesos.
En investigaciones recientes y en curso, recurrentemente se ha mencionado que políticos cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador y gobernadores como Rubén Rocha Moya (Sinaloa) y Américo Villarreal (Tamaulipas) podrían estar bajo escrutinio.
Parecerá sarcástica la propuesta, pero no deja de ser interesante saber quiénes, voluntariamente, se apuntarían para viajar acompañando a la titular del Poder Ejecutivo.
Ah, pero para que no se digan engañados, es necesario puntualizar que no se garantiza su pronto regreso a México.
Eso sí, allá tendrían hospedaje y alimentos gratuitos, además de vestimenta y a lo mejor reciben la oportunidad para integrar un coro y tengan la posibilidad de cantar.
HISTORIAS
Quizá sea la influencia de los carnavales que están en puerta. O el espíritu de un sueño no cumplido. Pero no deja de extrañar la extravagancia en la vestimenta usada por Lucero Concepción Hernández Sánchez en la sesión donde fue designada magistrada de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. La indumentaria usada por la abogada causó revuelo y ella como si nada. En fin, cuestión de estilos… Y a propósito de escándalos y acciones que deben ser preocupantes, está que 10 de los 16 diputados morenistas del Congreso local en Campeche, hayan decidido romper la comunicación con la gobernadora Layda Sansores, quien quiso obligarlos a que le aprobaran un crédito de mil millones de pesos.
Incluso se intimidó al diputado presidente, José Antonio Jiménez Gutiérrez, al que se amenazó con detenerlo. Raro, pero no hay quién ponga freno a las arbitrariedades de la mandataria campechana, quien usa el poder contra periodistas, rectores y ahora integrantes del Poder Legislativo… Una perla más para el larguísimo collar de patrañas que son dignas de integrarse a un expediente de burlas, es la escenificada por la ministra María Estela Ríos González.
Resulta que involuntariamente (dice) omitió integrar a su declaración patrimonial un terreno de ¡120 hectáreas! Y, además, la concesión de agua para regar el pequeño terreno donde, seguramente, plantará florecitas… No deja de ser intrigante que haya protestas (Direct Action Everywhere Ciudad de México) por la barbarie que viven los galgos en España. Que un grupo de mexicanos se plante frente a la embajada de la República Islámica de Irán, en rechazo a la represión. Otro grupo de nacionales apostados en el Ángel de la Independencia para exigir que el gobierno mexicano rompa relaciones diplomáticas con Israel. Que el Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba se manifiesten en la antigua sede de la Embajada de Estados Unidos para recriminar las amenazas del pueblo cubano. Sin lugar a dudas, expresiones muy válidas. Pero sería bueno saber cuándo todos esos conjuntos de inconformes se expresarán para exigir atención médica y medicinas para los niños con cáncer. O bien para clamar que los servidores públicos dejen de ser protegidos por el régimen actual o que quienes aparecen como nuevos propietarios de inmuebles adquiridos de la noche a la mañana por políticos que siempre presumieron de vivir en la indigencia y una estrechez económica de la que ahora se burlan… Lo de la renuncia de Carlos Aceves del Olmo a la dirigencia de la CTM es solamente un formalismo. Hace mucho tiempo que ni siquiera se paraba, o sentaba, en la central obrera que con dignidad, principios y rumbo claro para beneficiar a los trabajadores fue encabezada por don Fidel Velázquez. Ahora hasta amargados que fueron expulsados por su nulidad, “encuerdan” al diminuto Fernando Salgado para hacerle creer que tiene tamaños para ocupar el cargo. Aunque él no se dé cuenta que lo utilizan para que puedan retornar a cobrar venganza.
SILENCIO ROTO
Hipocresía y cinismo, estandartes de moda
Como el Tren Interoceánico, van a toda velocidad * El recuento de los daños por los escándalos morenistas, en donde mandan al carajo la instrucción presidencial: “Vivir en la justa medianía”
EMMA ESPÍNDOLA
Como el Tren Interoceánico, la hipocresía y el cinismo en Movimiento Regeneración Nacional van a toda velocidad.
Y en ese convoy, también los conductores (Andy López Beltrán y Luisa María Alcalde) son los responsables.
En ese ferrocarril tripulado por el hijo del que se fue a La Chingada, en Palenque, Chiapas, los pasajeros no están heridos ni en riesgo de perder la vida.
Por el contrario, gozan de privilegios, excesos, derroches y recursos económicos que no coinciden con los ingresos económicos nominales de los cargos que desempeñan.
Recordemos que a finales del mes de julio pasado, el hijo del expresidente fue visto en el buffet del desayuno de un hotel de Tokio que costaba 400 dólares la noche.
Obviamente, la reacción no se hizo esperar en las redes sociales y en los medios de comunicación.
Impúdico el ideólogo que se siente propietario de Morena, y de quien se dice está confrontado con la doctora Claudia Sheinbaum, circuló un texto en el que escribió que había aprendido desde joven que “el poder es humildad, que la austeridad es un asunto de principios y que se debe vivir en la justa medianía”.
La respuesta más visible, innegable y ejemplo de las contradicciones de un discurso falso y simulado, lo tiene en su entorno familiar.
José Ramón, su hermano, habitando la famosa Casa Gris y de compras en tiendas de superlujo.
Familiares del expresidente han estado envueltos en presuntos actos de corrupción. Desde videos filtrados donde se observa a sus hermanos recibiendo dinero en efectivo.
“Pepín”, el que despacha como secretario de Gobierno en Tabasco, reconoció tener 13 ranchos. Sí, José Ramiro López Obrador aceptó que ocho fueron adquiridos entre 2018 y 2024, periodo en el que su hermano Andrés Manuel López Obrador ocupó la Presidencia de la República.
Conforme a su declaración patrimonial disponible en el portal de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Tabasco, estas propiedades están valuadas en conjunto en más de 8.6 millones de pesos, información sustentada con documentos patrimoniales.
Fue en el sexenio pasado cuando compró ocho propiedades rurales, por las que pagó alrededor de 6 millones 258 mil pesos, la mayoría en efectivo y de contado.
Quienes cómodamente ocupan asientos en los vagones de lujo que son partícipes de la expedición gubernamental, se niegan a renunciar a la inmunidad que significa transportarse en primera clase.
Ahí está el exlíder senatorial Adán Augusto López (“hermano” de AMLO), quien recibió transferencias millonarias que no declaró a la Función Pública. Los recursos entre 2023 y 2024 y suman alrededor de 80 millones de pesos.
Tras un público regaño, llamado de atención o “sugerencia” de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum, quien le pidió dar una explicación, el legislador salió a dar una conferencia de prensa en el Senado.
López, el suertudo, reconoció tener esa fortuna y especificó que corresponde a una herencia y a honorarios por sus servicios como notario en Tabasco.
Salta a la vista que el senador ligado al llamado Comandante H, líder del grupo delincuencial La Barredora, falseó su declaración patrimonial y fiscal.
Ante el escándalo, deja la coordinación de la bancada morenista en el Senado y la Jucopo, tomando su lugar Ignacio Mier.
Las camionetas de lujo y blindadas entregadas a los ministros de Suprema Corte de Justicia de la Nación, abren la puerta para un escrutinio de quienes presumen la riqueza y proclaman humildad.
El cinismo es una actitud de profunda desconfianza en la honestidad o integridad humana, caracterizada por el escepticismo, la ironía y una desvergüenza descarada al actuar contra normas morales.
Un hipócrita es una persona que finge sentimientos, creencias, virtudes o cualidades que en realidad no tiene. Actúa con falsedad, mostrando una imagen pública contraria a sus verdaderos pensamientos o intenciones, a menudo por conveniencia o para agradar. Se asocia con el engaño, la mentira y la falta de sinceridad.
Un político que habla de responsabilidad y honestidad, pero usa fondos públicos para fines personales, se ubica en esos terrenos.
En las filas del partido guinda sobran quienes gozan de esa máscara de mentira para lucir atractivos. Gerardo Fernández Noroña no es el único senador de la autodenominada Cuarta Transformación que goza de bienes costosos, como su casa de casi 12 millones de pesos en Tepoztlán, Morelos, o la camioneta Volvo.
Habría que tomar en cuenta la “sencillez” y la “humildad” de los legisladores morenistas de la Cámara Alta que son propietarios de casas, departamentos y terrenos que van de los 7 millones a los 50 millones de pesos, y de vehículos de lujo como Mercedes Benz, Audi, BMW o Lincoln.
Pero esa propiedad de 12 millones de pesos que declaró Fernández Noroña es tan sólo una de las propiedades millonarias de los legisladores emanados de los partidos que han conforman la alianza electoral y gobernante: Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT).
El morenista jalisciense Carlos Lomelí Bolaños reportó una casa de 49.5 millones de pesos que fue adquirida en mayo de 2014. Una propiedad de 6 mil 309 metros cuadrados y 2 mil 985 metros de construcción que, de acuerdo con el documento, paga a crédito.
El exsuperdelegado de Jalisco morenista suma el valor más alto en propiedades: 118 millones de pesos en casas, departamentos, locales comerciales, autos y hasta un palco deportivo.
El senador morenista tabasqueño Óscar Cantón Zetina asume tener una casa adquirida en 2023 valuada en 18.4 millones de pesos. Se trata de una propiedad de 201 metros cuadrados y 393 metros cuadrados de construcción. En total, reportó propiedades por 22 millones de pesos.
Para no sentirse menos, Waldo Fernández González, senador del Partido Verde, adquirió a crédito una casa de 16.2 millones de pesos.
También hace gala de su delicado ostentoso gusto por los autos de lujo, entre los que tiene un Mercedes Benz, una camioneta Cadillac Escalade, una GMC doble cabina y un automóvil eléctrico BYD.
La diputada morenista Cynthia Iliana López Castro, en 2018 adquirió un departamento de 198 metros cuadrados que costó 14.7 millones de pesos.
Yeidckol Polevnsky, exdirigente nacional de Morena y ahora militante del PT, tiene una casa de 11.4 millones de pesos adquirida en noviembre de 2022.
Pero el vehículo más caro declarado fue el de la senadora morelense del Partido Verde, Juanita Guerra Mena, quien en su declaración patrimonial admite ser dueña de una Lincoln Navigator modelo 2024 valuada en 2.5 millones de pesos, que fue adquirida a través de un crédito.
Pero faltaba algo más: los “Ministros del Pueblo,” entre ellos el presidente de la SCJN, que incluso dice podría viajar en Metro, fueron “balconeados” con los vehículos cuyo valor ronda los 3 millones de pesos por el blindaje.
Mas no puede dejarse fuera el Audi Q8, modelo 2023, de la senadora de Coahuila, Cecilia Guadalupe Guadiana Mandujano, de 1.8 millones de pesos.
Y tampoco pueden quedarse afuera los dos Chevrolet Tahoe, modelo 2021, que registraron los senadores morenistas José Manuel Cruz Castellanos, de Chiapas, y el poblano Ignacio Mier Velazco, por las que pagaron 1.5 millones de pesos cada uno.
Tampoco al diputado vocero morenista en San Lázaro, Arturo Ávila, con su mansión de casi 5 millones de dólares en Rancho Santa Fe, California, en 2024.
SILENCIO ROTO
Avión Hercules provoca silencio de los voceros oficiales
Mostraron ineptitud y falta de profesionalismo para manejar eventos críticos que suceden en las más altas esferas del poder * Los villanos de la política y más cosas peores: Francisco Garduño, Adriana Padilla Mendoza, Alberto Anaya, Manuel Velasco Coello, Ignacio Mier Bañuelos, Josefina Rodríguez Zamora, Quirino Ordaz…
EMMA ESPÍNDOLA
Con el aterrizaje de un avión Hércules, vino el despegue de la tensión y la indecisión.
Un nerviosismo y tirantez diplomática, que se agudizó por el nerviosismo y la impaciencia provocados por el vacío informativo.
Es difícil explicar por qué. Pero apareció un silencio mortal envuelto por la intranquilidad en los círculos gubernamentales y sociales, que derivaron en zozobra.
Inexplicablemente los ejércitos de comunicadores gubernamentales enmudecieron.
Hasta los paleros y mercenarios al servicio del Gobierno de México perdieron el habla y generaron una ansiedad, una preocupación que dio margen a la especulación, la angustia y el temor.
Ante las versiones de acontecimientos que están ligados a la soberanía nacional, una posible invasión extranjera o cualquier aspecto que nazca de teorías fantasiosas, los encargados de la vocería estatal estuvieron ausentes.
La cofradía estaba aterrorizada desde que supieron que una aeronave militar con matrícula estadounidense se encontraba en el aeropuerto de Toluca, Estado de México
Consumidos por la presión de las interpretaciones populares, prefirieron permanecen atrincherados en sus cajas de cristal tronándose los dedos porque no resisten la fuerza de la realidad.
El mutismo generado por el desconcierto y la falta de contenidos que compete difundir a la Presidencia de la República, fueron el origen de que se les fuera el habla y el sentido común para anunciar lo que estaba sucediendo.
Con esa ausencia de políticas informativas, no solamente generaron o produjeron desconcierto, sino que sembraron recelo y desconfianza entre la población.
Intimidados porque carecían de una explicación clara y contundente respecto a los motivos de la presencia de la nave aérea, se vieron arrollados porque ninguna dependencia oficial estaba cierta de las causas y los efectos derivados del aterrizaje.
Al sobresalto y el asombro, le siguieron suposiciones y especulaciones, pero nada que estuviera apegado a la verdad.
El silencio es la ausencia y la abstención de hablar o la omisión de un tema, justamente lo que se originó en las esferas de la comunicación presidencial.
Dominados por el pánico, los estrategas y comunicólogos expertos en la manipulación de los youtubers que con centavos tienen el control de quienes están acostumbrados a leer las preguntas escritas que les dan, no supieron reaccionar oportunamente.
Y no estaban a la mano quienes, atados al interés económico, para esparcir y difundir lo que se les ordena, sólo sirven para demostrar que son mercenarios.
Demostración clara y contundente que sirve para exhibir que los recursos derramados irracionalmente entre los corifeos se van a la basura.
Más que asombroso, fue alarmante el mutismo generado en el círculo de quienes están acostumbrados al servilismo de aquellos que hacen de la ridiculez una política gubernamental de comunicación.
Aquí no había un silencio prudente, ni inteligente, imperaba una situación crítica en la que floreció el desconocimiento de hechos registrados a los que inexplicablemente no se tenía acceso.
Desde que en las redes sociales los usuarios reportaron que una aeronave militar de Estados Unidos aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Toluca, surgió el desconcierto oficial.
Horas después se dijo que la presencia de la aeronave militar estadounidense, el avión Hércules C-130, “obedece a un vuelo autorizado por autoridades mexicanas, relacionado con actividades de capacitación”.
Y que, de acuerdo con la autoridad, estas operaciones se realizaron conforme a los protocolos establecidos y en apego a los acuerdos de colaboración bilateral.
Mas no era así porque tanto el Congreso de la Unión como el Gabinete Presidencial surgieron las contradicciones.
Bueno hasta el momento existen las versiones encontradas y contrapuestas que fortalecen la opacidad y alejan la transparencia de cuál es la realidad.
Lo cierto y evidente, es que los voceros oficiales hicieron gala de la ineptitud y falta de profesionalismo para manejar eventos críticos que suceden en las más altas esferas del poder.
Así de claro.
HISTORIAS
En la galería de los Hombres Ilustres figura ya el nombre de Francisco Garduño (un funcionario ejemplar, según definición de Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública), quien fue nombrado director general de Centros de Formación para el Trabajo, dependiente de la SEP. En un pasado no muy lejano, Garduño fue director del Instituto Nacional de Migración cuando en una estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, hubo un incendio que dejó 40 muertos y 20 heridos.
Brillante suceso para trascender como un servidor público ejemplar… Adriana Padilla Mendoza, diputada local impulsada por el Partido Verde, dijo adiós al Grupo Parlamentario de los tucanes y no sorprenda que pronto aparezca con chaleco guinda y un catálogo de ideas acordes a la Honestidad Valiente, en donde se tolera todo menos apegarse a la medianía y la transparencia. Aunque no se debe descartar que haga mancuerna con Juan Carlos Hank Krauss (que ha sido regidor en Tijuana), quien también se alejó de los ecologistas… Hermosa conjugación de valores: Chantajes, amenazas, complicidad, conveniencias y más, es lo que deriva de que el Partido del Trabajo y su dirigente Alberto Anaya, junto con Manuel Velasco Coello, el PVEM, negocien posiciones políticas y manejo de recursos para fungir como aliados en la aprobación de la Reforma Electoral.
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, se ha sentado con ellos para negociar que emitan su voto favorable en la Cámara de Diputados y de Senadores llegado el momento cumbre. Claro está que a cambio de presidencias municipales, candidaturas para una gubernatura y una enorme carretada de billetes, estarán racionalmente en favor de todo lo que les pida la Cuarta Transformación… Enorme burla y coraje que vivió el diputado federal Ignacio Mier Bañuelos, hijo del senador Ignacio Mier Velazco (oriundo de Tecamachalco, Puebla), cuando se hizo viral que a la camioneta en que se transporta le fueron robadas las 4 llantas y la unidad quedó sobre unos tabiques.
Mier Velazco es un político miembro del partido Movimiento Regeneración Nacional, primo del gobernador Alejandro Armenta Mier y eterno suspirante a ocupar la silla del palacio de gobierno estatal… Parece broma, pero es real. En el estado de Durango la Secretaría de Educación, los docentes, los sindicatos y los profesores reconocen que cada día es menor la población escolar y que incluso se han tenido que eliminar turnos vespertinos. Frente a ese panorama, surgió un llamado a papás y mamás para hacerles saber que se necesitan más niños y más jóvenes para que la entidad se siga transformando. Así que a darle duro… Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo de México, y el embajador Quirino Ordaz aprovecharon la Feria Internacional del Turismo que se celebra en España para engalanar los lujosos palcos del Santiago Bernabéu, para ver jugar al Real Madrid. Porque, aunque usted no lo crea estimado lector(a), es una forma efectiva de promoción emotiva personal, al fin que las tareas oficiales no son tan urgentes.
Pueden esperar en tanto se da la reconciliación de criterios con respecto a la conquista que tuvo lugar hace 5 siglos.
SILENCIO ROTO
Genera incertidumbre la Reforma Electoral
Es una prioridad garantizar la autonomía y la independencia del INE * Los villanos del mundo de la política y cosas peores: Epigmenio Ibarra, José Alberto Abud Flores, Layda Sansores, Sandra Cuevas, Adriana Marín, Alejandro Armenta Mier…
EMMA ESPÍNDOLA
El panorama de la Reforma Electoral está demacrado.
La flaqueza obedece a la desconfianza, el sectarismo y decisiones con las que se marginan, ignoran y desechan opiniones ajenas al régimen.
Priva un espíritu en el que sobresalen los tintes de un totalitarismo y la imposición de criterios que buscan la imposición y el sometimiento.
Desde su origen, imperó la sombra de la incertidumbre y el espíritu del dominio oficialista para ignorar la posibilidad de que se incluyan observaciones y aportaciones que enriquezcan el proyecto.
Falta poco tiempo para que la Reforma Electoral, conducida por una Comisión Presidencial que encabeza Pablo Gómez, concrete lo que especialistas y voces discordantes resumen como opresión gubernamental que doblega un soplo democrático.
Un ejemplo es que 9 de los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral hayan presentado sugerencias y recomendaciones para enriquecer el propósito, las cuales fueron rechazadas.
Está claro que entre los retos de la Reforma Electoral se incluye fortalecer la autonomía y la independencia del INE, para evitar la incertidumbre jurídica y los vacíos normativos.
Que se debe modernizar la tecnología electoral, combatir el desencanto y la polarización ciudadana, para asegurar la paridad de género y garantizar la transparencia y la confianza en los procesos electorales.
A lo anterior debe sumarse el ajuste de presupuestos y la modernización de mecanismos como el voto en el extranjero o el voto anticipado, buscando un sistema más equitativo y confiable.
Básicamente existe la pretensión de impedir que la autoridad electoral se encuentre doblegada y oprimida por el régimen.
Justo para evitar el ultraje oficialista, entre los retos institucionales se adopta como prioridad garantizar la autonomía y la independencia del INE.
Asegurar que el Instituto Nacional Electoral mantenga su autonomía frente al gobierno y el Congreso, evitando subordinación y asegurando la elección de consejeros imparciales.
Que el financiamiento y los recursos presupuestales para las instituciones electorales puedan operar con eficiencia.
Y que en el marco legal puedan resolverse los vacíos normativos y establecer un marco legal claro y robusto que brinde certeza jurídica a los procesos.
Primordialmente fortalecer la participación y confianza ciudadana, desechar el desencanto y la polarización, combatir la apatía política para que los ciudadanos confíen en la democracia y participen activamente.
Como también implementar mecanismos efectivos para el voto anticipado y el voto de mexicanos en el extranjero, especialmente para personas con discapacidad.
Así como la innovación tecnológica para hacer realidad un sistema electoral más moderno, autónomo y confiable.
Destacadamente profundizar los avances para garantizar la equidad en la representación política y ajustar los mecanismos de elección de legisladores para lograr una mayor equidad, como la propuesta de listas o la disminución de legisladores.
Tal y como lo sintetiza en un videomensaje publicado en sus redes sociales Kenia López Rabadán, diputada presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, quien advierte que una reforma que sólo incluya la visión del gobierno deja fuera al 46 por ciento de los mexicanos.
Indica que las modificaciones deben representar todas las visiones y no sólo a quienes votaron por el partido que gobierna actualmente, porque esta reforma representa la oportunidad para dejar una mejor democracia a las nuevas generaciones y desaprovecharla sería una tragedia para México.
No es desechable el llamado de la legisladora al gobierno federal a actuar con altura de miras y visión de Estado en este proceso de reforma político-electoral que está por iniciar, ya que este instrumento legal debe representar a todos los mexicanos y no sólo a aquellos que votaron por la coalición que gobierna actualmente.
Abunda que los partidos integrantes de la coalición gubernamental representan al 54 por ciento de los votantes mexicanos, por lo que insistió en que debe de representar a las distintas visiones.
Todas las democracias, dijo, son perfectibles y una reforma electoral debe servir para avanzar y no para retroceder.
Destaca que esta discusión es la oportunidad de dejar una mejor democracia para las generaciones que vienen y desaprovecharla sería una tragedia para México.
Frente al horizonte predominante, todavía existe la esperanza de que haya la voluntad para que los demócratas de ayer y censores del ahora, puedan corregir el rumbo.
Quienes se dijeron luchadores sociales y promotores de los sistemas democráticos, deben dejar de lado la postura de haber sido devorados por el sistema para garantizar su estabilidad económica.
Ahí están los retos. Los toman o los dejan.
HISTORIAS
Como resultado de un repudio creciente, Epigmenio Ibarra, quien es un furibundo defensor de un régimen que le otorga créditos y contratos, dio a conocer que abandona X y se inscribirá a la red progresista BlueSky para alejarse de los insultos de que es objeto.
El propagandista oficioso ya debe tener presente que el rechazo se lo ha ganado a pulso… José Alberto Abud Flores fue destituido como rector de la Universidad Autónoma de Campeche. El académico, uno de los principales clientes del Martes del Jaguar, que conduce, dirige y encabeza la gobernadora Layda Sansores, fue detenido por presunta posesión de drogas. Inicialmente se le detuvo bajo la sospecha de que en su automóvil transportaba armas. Finalmente le “descubrieron” estupefacientes que alega le fueron sembrados por elementos policiales… Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc, ha sido protagonista de numerosos escándalos en su carrera política. Entre ellos señalamientos que incluyen acusaciones de vínculos con el crimen organizado. Ella, quien pomposamente aparecía en fotografías con armas de alto poder y crítica despiadada de Claudia Sheinbaum cuando era jefa de Gobierno de la Ciudad de México, ahora difunde videos donde se presenta como defensora y militante de Morena y estruendosamente alaba a la huésped de Palacio Nacional.
Bien dicen que el interés tiene pies… Complaciente y sospecho silencio en el partido que encabeza Luisa María Alcalde y donde manda Andy López Beltrán, respecto a un asunto que debiera serles preocupante y tomar medidas radicales. Resulta que Adriana Marín, vocera de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, enalteció y celebró que el narcotráfico ayude y genere empleos que el sector privado y el Estado no producen. Que públicamente haya resaltado la importancia de bandas criminales para fortalecer la economía nacional, es motivo para que sea sujeta de investigación, a no ser que el Gobierno de la República reconozca sin tapujos el vínculo real la importancia de esa sociedad… Alejandro Armenta Mier, gobernador poblano, no desaprovecha la oportunidad de ser la figura principal en acciones donde su violencia verbal adquiere grandes dimensiones. Lo mismo arrebatar celulares de ciudadanos que lo graban, hasta perseguir comunicadores que le son incómodos. Aquel dócil legislador que junto a Sergio “El Bailador” Gutiérrez Luna (“Gutierritos” le llaman algunos en San Lázaro) cambió una gris presencia por los altercados y las grescas, se empeña en mostrar la prepotencia que traía guardada.
El síndrome del ladrillo no perdona.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
¡Todo listo para la ‘Tocada y fuga’ de Sergio Arau!
Quién es quién en los sermones para el pueblo
Un ‘Aplauso’ para Matisse por consolidarse en el mundo de la música
La historia del origen del quebranto de la Cooperativa Cruz Azul
Prioridad, la defensa de México: Vargas del Villar
Día infernal en la México-Querétaro
DESTACADO
-
ESPECTÁCULOSHace 7 días
Emilia Vizcarra, de brillante abogada a estrella de OnlyFans
-
PULPO POLÍTICOHace 6 días
En economía no hay transformación
-
NACIONALHace 6 días
Romina Contreras, la alcaldesa número uno del país
-
ESPECTÁCULOSHace 6 días
Exitosa la gira “Eterna e Inolvidable” de Edith Márquez
-
EL ÁGORAHace 6 días
La UNAM y su compromiso social
-
LA FERIAHace 6 días
¡Aguas, Primera Presidenta! Donald Trump no es de fiar
-
DEPORTESHace 3 días
Dulce venganza de los Seattle Seahawks al derrotar a los Patriotas de Nueva Inglaterra
-
CONGRESO DE LA UNIÓNHace 4 días
Reforma Electoral rediseña reglas para favorecer a Morena: Vargas del Villar