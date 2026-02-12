¿Quién será el guapo político que acompañe a Sheinbaum en la visita a EU?

Se solicitan funcionarios voluntarios de alta investidura * Los villanos de la política y otras historias peores: Lucero Concepción Hernández Sánchez, Layda Sansores, María Estela Ríos González, Carlos Aceves del Olmo…

EMMA ESPÍNDOLA

Con beneplácito y felicidad desbordante, México se enteró de que la Primera Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, fue invitada a visitar los Estados Unidos de Norteamérica.

Una convocatoria que no puede ser desaprovechada para estrechar lazos de amistad con el mandatario norteamericano Donald Trump.

Esa llamada llena de cordialidad debe ser benéfica para convivir con el huésped de la Casa Blanca, quien generosamente con toda seguridad hará derroche de amabilidad.

Debe pensarse que el agasajo será espectacular.

Que durante la entrevista florecerán los halagos y la conversación altamente interesante.

Se trata de una excelente oportunidad para quienes gustan de opíparas comidas y exquisitas viandas.

Sin duda, sería interesante conocer la lista de acompañantes de la Primera Mandataria Sheinbaum Pardo.

Aunque como sugerencia, aportación gratuita de este espacio informativo de IMPACTO, La Revista, haremos algunas sugerencias.

En primer lugar, que se considere y convoque a los paseantes y trotamundos que gustan de disfrutar platillos de alta cocina y -que ante la cortesía norteamericana- no tendrá los altos costos que los platillos valen en Japón, España, Italia o en tierras africanas.

Por tanto, Andy López Beltrán, Mario Delgado, Adán Augusto López Hernández, Ricardo Monreal Ávila, los Yunes Linares y Yunes Márquez, deben encabezar la larga lista.

También los viajeros frecuentes, como es el caso del humilde y educado Gerardo Fernández Noroña, pueden gozar la posibilidad de compartir el saludo al presidente norteamericano.

Dado que el espacio está abierto, también deberían estar políticos con alta investidura como Rubén Rocha Moya, Alfonso Durazo Montaño, Américo Villarreal, Marina del Pilar Ávila Olmeda, Rocío Nahle, Cuauhtémoc Blanco, Audomaro Martínez, Rafael Marín Mollinedo, Francisco Garduño y Carlos Torres Torres, entre otros.

Un lugar especial debe ser reservado para Manuel Bartlett Díaz, a quien seguramente se le festejaría ruidosamente en tierras del Tío Sam.

Ni Hernán Bermúdez Requena, el famosísimo Comandante H, podría disputarle la posibilidad de convertirse en el asistente privilegiado ante quienes se desvivirían por atenderlo.

Y en una de esas, valdría la pena sacar de su autoencierro al popular Andrés Manuel López Obrador, habitual viajero que no perdía oportunidad para hacerse presente en Sinaloa.

Incluso se recuerda que existen videos para tener presente el saludo a la mamá de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Aunque tampoco debe olvidarse que AMLO (entonces presidente de México), ofreció disculpas públicamente en octubre de 2020 por referirse a Joaquín Guzmán Loera como “El Chapo”, indicando que prefería llamarlo por su nombre, Guzmán Loera o simplemente Joaquín Guzmán.

A principios de 2026, el gobierno de Estados Unidos intensificó el uso de la revocación de visas como herramienta diplomática y de seguridad, afectando a múltiples políticos, funcionarios y gobernadores.

Particularmente en México, bajo acusaciones de presuntos nexos con el crimen organizado o por seguridad nacional, hubo quienes fueron retenidos, investigados y sancionados.

Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, confirmó la cancelación de su visa en 2025; Héctor Astudillo, exgobernador de Guerrero; Mario López, diputado federal; Alberto Granados, alcalde de Matamoros, Tamaulipas; Tonatiuh Márquez Hernández, exdirector de Investigación Aduanera, son otros clientes del Servicio de Inmigración de Estados Unidos.

Márquez Hernández, antes de ser administrador de investigación aduanera, laboró en la Asamblea Legislativa y en la Procuraduría del Trabajo de la Ciudad de México.

Está documentado que con sus modestos ingresos en esas dependencias no se puede explicar cómo pudo pagar de contado los relojes de alta gama que ha coleccionado, entre ellos uno valuado en 3.7 millones de pesos.

En investigaciones recientes y en curso, recurrentemente se ha mencionado que políticos cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador y gobernadores como Rubén Rocha Moya (Sinaloa) y Américo Villarreal (Tamaulipas) podrían estar bajo escrutinio.

Parecerá sarcástica la propuesta, pero no deja de ser interesante saber quiénes, voluntariamente, se apuntarían para viajar acompañando a la titular del Poder Ejecutivo.

Ah, pero para que no se digan engañados, es necesario puntualizar que no se garantiza su pronto regreso a México.

Eso sí, allá tendrían hospedaje y alimentos gratuitos, además de vestimenta y a lo mejor reciben la oportunidad para integrar un coro y tengan la posibilidad de cantar.

HISTORIAS

Quizá sea la influencia de los carnavales que están en puerta. O el espíritu de un sueño no cumplido. Pero no deja de extrañar la extravagancia en la vestimenta usada por Lucero Concepción Hernández Sánchez en la sesión donde fue designada magistrada de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. La indumentaria usada por la abogada causó revuelo y ella como si nada. En fin, cuestión de estilos… Y a propósito de escándalos y acciones que deben ser preocupantes, está que 10 de los 16 diputados morenistas del Congreso local en Campeche, hayan decidido romper la comunicación con la gobernadora Layda Sansores, quien quiso obligarlos a que le aprobaran un crédito de mil millones de pesos.

Incluso se intimidó al diputado presidente, José Antonio Jiménez Gutiérrez, al que se amenazó con detenerlo. Raro, pero no hay quién ponga freno a las arbitrariedades de la mandataria campechana, quien usa el poder contra periodistas, rectores y ahora integrantes del Poder Legislativo… Una perla más para el larguísimo collar de patrañas que son dignas de integrarse a un expediente de burlas, es la escenificada por la ministra María Estela Ríos González.

Resulta que involuntariamente (dice) omitió integrar a su declaración patrimonial un terreno de ¡120 hectáreas! Y, además, la concesión de agua para regar el pequeño terreno donde, seguramente, plantará florecitas… No deja de ser intrigante que haya protestas (Direct Action Everywhere Ciudad de México) por la barbarie que viven los galgos en España. Que un grupo de mexicanos se plante frente a la embajada de la República Islámica de Irán, en rechazo a la represión. Otro grupo de nacionales apostados en el Ángel de la Independencia para exigir que el gobierno mexicano rompa relaciones diplomáticas con Israel. Que el Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba se manifiesten en la antigua sede de la Embajada de Estados Unidos para recriminar las amenazas del pueblo cubano. Sin lugar a dudas, expresiones muy válidas. Pero sería bueno saber cuándo todos esos conjuntos de inconformes se expresarán para exigir atención médica y medicinas para los niños con cáncer. O bien para clamar que los servidores públicos dejen de ser protegidos por el régimen actual o que quienes aparecen como nuevos propietarios de inmuebles adquiridos de la noche a la mañana por políticos que siempre presumieron de vivir en la indigencia y una estrechez económica de la que ahora se burlan… Lo de la renuncia de Carlos Aceves del Olmo a la dirigencia de la CTM es solamente un formalismo. Hace mucho tiempo que ni siquiera se paraba, o sentaba, en la central obrera que con dignidad, principios y rumbo claro para beneficiar a los trabajadores fue encabezada por don Fidel Velázquez. Ahora hasta amargados que fueron expulsados por su nulidad, “encuerdan” al diminuto Fernando Salgado para hacerle creer que tiene tamaños para ocupar el cargo. Aunque él no se dé cuenta que lo utilizan para que puedan retornar a cobrar venganza.