Con su contribución de 781 mil mdd al PIB, los mexicanos en EU podrían ser la décima economía más grande del mundo, según Latino Donor Collaborative (LDC)

Es claro que la economía estadounidense tiene un aporte de personas migrantes, a través de sus impuestos, pero también forman parte de las cadenas de producción y de consumo.

Recordemos que, con su contribución de 781 mil mdd al PIB, los mexicanos en EUA podrían ser la décima economía más grande del mundo, según Latino Donor Collaborative (LDC).

La directora general de LDC, Ana Ramírez Valdez, apunta que contrario a la retórica actual en la que predominan mitos como que los migrantes no contribuyen a la economía de Estados Unidos; que son una carga para la misma o que incrementan la criminalidad, la realidad es otra.

Resulta que en 2024 los mexicanos nacidos en EUA contribuyeron con 781 mil millones de dólares al Producto Interno Bruto (PIB), lo que quiere decir que si fueran un país independiente serían actualmente la décima economía más grande del mundo; mientras que los pronósticos indican que la comunidad latina en dos o tres años podría ocupar el tercer lugar.

En 2022 los inmigrantes indocumentados pagaron casi 100 mil millones de dólares (mdd) en impuestos, incluyendo 25.7 mil mdd a la seguridad social; 6.4 mil mdd de Medicare; y 1.8 mil mdd al seguro de desempleo.

Complementan la fuerza laboral de EUA en industrias esenciales, ya que su mano de obra representa el 51 por ciento en granjas lecheras, al igual que en el procesamiento de carne; el 20 por ciento de la manufactura y agricultura; 15 por ciento de la educación y salud; 28 por ciento de auxiliares de salud, 25 por ciento de los trabajadores de la construcción; y 54.3 por ciento de clasificadoras y clasificadores agrícolas.

Los inmigrantes tienen 60 por ciento menos criminalidad, aunado a que los estados de la frontera con México son más seguros y sanos en comparación a la frontera norte de EUA.

MIGRANTES, VITAL PARA LA ECONOMÍA ESTADOUNIDENSE VÍA IMPUESTOS

Las personas migrantes son contribuyentes fiscales y trabajadoras esenciales para la economía de Estados Unidos (EUA), señala el investigador del Instituto de Geografía (IGg) de la UNAM, Guillermo Castillo Ramírez.

De acuerdo con cifras del American Immigration Council 2025 (organización que defiende los derechos de los inmigrantes mediante investigaciones y litigios), citadas por el universitario, para 2023 pagaron en el vecino país 651 mil 900 millones de dólares en impuestos, lo que representa cerca de 19.2 por ciento de los gravámenes de ese año.

Según el Pew Research Center (centro de investigación independiente y apartidista con sede en Washington D.C), para 2022 las cerca de 11 millones de personas migrantes indocumentadas eran casi 5 por ciento de la fuerza laboral en dicha nación.

Se ubican en sectores estratégicos como agricultura, construcción, empaquetadoras, servicios, labores de cuidado y limpieza. En ese año, según una investigación de la BBC Mundo, de 40 a 50 por ciento del total de quienes realizan labores agrícolas eran indocumentados.

En este contexto, el universitario rememoró que una herramienta para ayudar a las personas en movilidad es la plataforma digital UNAM, Acción Migrante, creada por esta casa de estudios y la Secretaría de Relaciones Exteriores en febrero de 2025.

Desarrollada por especialistas en migración de diversas áreas del conocimiento, ofrece una tarjeta bilingüe de derechos que cualquier persona puede obtener en su teléfono celular en caso de emergencia; orientación jurídica y de salud mental ante problemas como ansiedad y depresión, entre otros.

De igual forma, recursos bibliográficos para documentarse con expertos sobre el tema migratorio; así como datos de contacto con las sedes de esta casa de estudios en Estados Unidos y con los consulados de la cancillería mexicana en ese país.

Castillo Ramírez mencionó que -mediante UNAM, Acción Migrante- se han brindado numerosos apoyos legales y psicológicos; hasta septiembre pasado la plataforma reportó que recibe una visita cada cinco minutos para consultar los servicios de orientación jurídica, salud mental o capacitación.

Aunque hay de distintos países, la mitad proviene de EUA.

“Ha crecido de manera sustantiva. Cuando se generan condiciones adversas de tránsito y de estancia para los migrantes, las situaciones de salud mental se deterioran severamente. Creo que ese eje estratégico de acción de la plataforma es adecuado, así como la asesoría legal que resulta indispensable”, opinó.

Este recurso digital se puede consultar en https://accionmigrante.unam.mx/

REDITUABLE EN TÉRMINOS POLÍTICOS

“La criminalización y la discriminación migratoria no se basan en hechos ni en datos oficiales, sino en prejuicios que son aprovechados políticamente por el gobierno de Donald Trump”, consideró el doctor en Antropología.

Castillo Ramírez, adscrito al Departamento de Geografía Social del IGg, documentó que las personas migrantes cometen menos crímenes que los ciudadanos de Estados Unidos, con base en dos fuentes:

Cato Institute (organización no partidista de investigación de políticas públicas); y el Institute for Economic Policy de la Universidad de Stanford (EPI, un grupo de expertos sin fines de lucro que analizan impactos económicos y políticas públicas).

Estudios de Cato y de EPI refieren que en delitos serios tienen 30 por ciento menos posibilidades de ser encarcelados que los blancos anglosajones. La tasa es de 613 por cada 100 mil personas; mientras que la de estadounidenses asciende a mil 221 por cada 100 mil.

El especialista comentó además que la frontera no está en crisis, ni desbordada, como la administración Trump lo señala. Por el contrario, según datos oficiales de 2025 de la Custom and Border Protection, las detenciones de personas migrantes en las fronteras sur del vecino país bajaron más de 10 por ciento en 2023 y 2024.

Asimismo, de casi 2.5 millones para el año fiscal 2023, se bajó a 2.1 millones en el año fiscal 2024.

“La desinformación no puede ser una herramienta para producir políticas migratorias y fronterizas xenófobas y racistas”, estimó Castillo Ramírez.

Detalló que no todas las poblaciones son igualmente excluidas o criminalizadas, sucede más en las provenientes de Honduras, Guatemala, El Salvador, Haití y Venezuela. “Son grupos que al gobierno de Estados Unidos no le interesa que lleguen a su frontera y los tratan de contener. Si se revisan sus peticiones de asilo, las tasas de aceptación son muy bajas”, añade.

TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO

Los migrantes aportan a la economía estadounidense y su trabajo es fundamental en algunas cadenas de producción para satisfacer el mercado de la Unión Americana.

