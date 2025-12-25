TEXTUAL-ES
Migrantes, vital para la economía estadounidense
También forman parte de las cadenas de producción y de consumo * Con su contribución de 781 mil mdd al PIB, los mexicanos en EU podrían ser la décima economía más grande del mundo, según Latino Donor Collaborative (LDC)
J. ADALBERTO VILLASANA
Es claro que la economía estadounidense tiene un aporte de personas migrantes, a través de sus impuestos, pero también forman parte de las cadenas de producción y de consumo.
Recordemos que, con su contribución de 781 mil mdd al PIB, los mexicanos en EUA podrían ser la décima economía más grande del mundo, según Latino Donor Collaborative (LDC).
La directora general de LDC, Ana Ramírez Valdez, apunta que contrario a la retórica actual en la que predominan mitos como que los migrantes no contribuyen a la economía de Estados Unidos; que son una carga para la misma o que incrementan la criminalidad, la realidad es otra.
Resulta que en 2024 los mexicanos nacidos en EUA contribuyeron con 781 mil millones de dólares al Producto Interno Bruto (PIB), lo que quiere decir que si fueran un país independiente serían actualmente la décima economía más grande del mundo; mientras que los pronósticos indican que la comunidad latina en dos o tres años podría ocupar el tercer lugar.
En 2022 los inmigrantes indocumentados pagaron casi 100 mil millones de dólares (mdd) en impuestos, incluyendo 25.7 mil mdd a la seguridad social; 6.4 mil mdd de Medicare; y 1.8 mil mdd al seguro de desempleo.
Complementan la fuerza laboral de EUA en industrias esenciales, ya que su mano de obra representa el 51 por ciento en granjas lecheras, al igual que en el procesamiento de carne; el 20 por ciento de la manufactura y agricultura; 15 por ciento de la educación y salud; 28 por ciento de auxiliares de salud, 25 por ciento de los trabajadores de la construcción; y 54.3 por ciento de clasificadoras y clasificadores agrícolas.
Los inmigrantes tienen 60 por ciento menos criminalidad, aunado a que los estados de la frontera con México son más seguros y sanos en comparación a la frontera norte de EUA.
MIGRANTES, VITAL PARA LA ECONOMÍA ESTADOUNIDENSE VÍA IMPUESTOS
Las personas migrantes son contribuyentes fiscales y trabajadoras esenciales para la economía de Estados Unidos (EUA), señala el investigador del Instituto de Geografía (IGg) de la UNAM, Guillermo Castillo Ramírez.
De acuerdo con cifras del American Immigration Council 2025 (organización que defiende los derechos de los inmigrantes mediante investigaciones y litigios), citadas por el universitario, para 2023 pagaron en el vecino país 651 mil 900 millones de dólares en impuestos, lo que representa cerca de 19.2 por ciento de los gravámenes de ese año.
Según el Pew Research Center (centro de investigación independiente y apartidista con sede en Washington D.C), para 2022 las cerca de 11 millones de personas migrantes indocumentadas eran casi 5 por ciento de la fuerza laboral en dicha nación.
Se ubican en sectores estratégicos como agricultura, construcción, empaquetadoras, servicios, labores de cuidado y limpieza. En ese año, según una investigación de la BBC Mundo, de 40 a 50 por ciento del total de quienes realizan labores agrícolas eran indocumentados.
En este contexto, el universitario rememoró que una herramienta para ayudar a las personas en movilidad es la plataforma digital UNAM, Acción Migrante, creada por esta casa de estudios y la Secretaría de Relaciones Exteriores en febrero de 2025.
Desarrollada por especialistas en migración de diversas áreas del conocimiento, ofrece una tarjeta bilingüe de derechos que cualquier persona puede obtener en su teléfono celular en caso de emergencia; orientación jurídica y de salud mental ante problemas como ansiedad y depresión, entre otros.
De igual forma, recursos bibliográficos para documentarse con expertos sobre el tema migratorio; así como datos de contacto con las sedes de esta casa de estudios en Estados Unidos y con los consulados de la cancillería mexicana en ese país.
Castillo Ramírez mencionó que -mediante UNAM, Acción Migrante- se han brindado numerosos apoyos legales y psicológicos; hasta septiembre pasado la plataforma reportó que recibe una visita cada cinco minutos para consultar los servicios de orientación jurídica, salud mental o capacitación.
Aunque hay de distintos países, la mitad proviene de EUA.
“Ha crecido de manera sustantiva. Cuando se generan condiciones adversas de tránsito y de estancia para los migrantes, las situaciones de salud mental se deterioran severamente. Creo que ese eje estratégico de acción de la plataforma es adecuado, así como la asesoría legal que resulta indispensable”, opinó.
Este recurso digital se puede consultar en https://accionmigrante.unam.mx/
REDITUABLE EN TÉRMINOS POLÍTICOS
“La criminalización y la discriminación migratoria no se basan en hechos ni en datos oficiales, sino en prejuicios que son aprovechados políticamente por el gobierno de Donald Trump”, consideró el doctor en Antropología.
Castillo Ramírez, adscrito al Departamento de Geografía Social del IGg, documentó que las personas migrantes cometen menos crímenes que los ciudadanos de Estados Unidos, con base en dos fuentes:
Cato Institute (organización no partidista de investigación de políticas públicas); y el Institute for Economic Policy de la Universidad de Stanford (EPI, un grupo de expertos sin fines de lucro que analizan impactos económicos y políticas públicas).
Estudios de Cato y de EPI refieren que en delitos serios tienen 30 por ciento menos posibilidades de ser encarcelados que los blancos anglosajones. La tasa es de 613 por cada 100 mil personas; mientras que la de estadounidenses asciende a mil 221 por cada 100 mil.
El especialista comentó además que la frontera no está en crisis, ni desbordada, como la administración Trump lo señala. Por el contrario, según datos oficiales de 2025 de la Custom and Border Protection, las detenciones de personas migrantes en las fronteras sur del vecino país bajaron más de 10 por ciento en 2023 y 2024.
Asimismo, de casi 2.5 millones para el año fiscal 2023, se bajó a 2.1 millones en el año fiscal 2024.
“La desinformación no puede ser una herramienta para producir políticas migratorias y fronterizas xenófobas y racistas”, estimó Castillo Ramírez.
Detalló que no todas las poblaciones son igualmente excluidas o criminalizadas, sucede más en las provenientes de Honduras, Guatemala, El Salvador, Haití y Venezuela. “Son grupos que al gobierno de Estados Unidos no le interesa que lleguen a su frontera y los tratan de contener. Si se revisan sus peticiones de asilo, las tasas de aceptación son muy bajas”, añade.
TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO
Los migrantes aportan a la economía estadounidense y su trabajo es fundamental en algunas cadenas de producción para satisfacer el mercado de la Unión Americana.
TEXTUAL-ES
Inseguridad frena el crecimiento en México
Lo de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto ya es pasado, pero el presente indica que la 4T debe dar soluciones * El problema no radica en que el crimen esté organizado, sino que las policías están desorganizadas
J. ADALBERTO VILLASANA
Tiene la inseguridad pública un costo que frena el crecimiento económico en México y debe ser uno de los temas prioritarios para la Cuarta Transformación, cuyo proyecto debe acelerar en la búsqueda de soluciones a este flagelo que es la piedra en el zapato para su proyecto.
Cifras del INEGI revelan que, en el 2024, la inseguridad y el delito en hogares fue de 269.6 mil millones de pesos (6,226 pesos, en promedio, por persona afectada).
Lo anterior se traduce en 1.07% del Producto Interno Bruto (PIB), de manera tal que el costo representa un obstáculo para el crecimiento, al sumar esto al “cobro de piso” que padecen algunos micro, pequeños y medianos empresarios.
Hay que subrayar: La extorsión en México es un delito alarmantemente frecuente, con millones de víctimas anualmente (cifra negra altísima, más del 95% no se denuncia) y un impacto económico masivo, siendo una de las modalidades más comunes el “cobro de piso” y las extorsiones telefónicas desde penales.
Estadísticas recientes de 2024-2025 indican más de 30 víctimas diarias y un aumento significativo en las carpetas de investigación, afectando gravemente a pequeños negocios y a la población en general, con Baja California, Guanajuato y el Estado de México entre los más afectados.
México registró 13 mil 90 víctimas de asesinato en el primer semestre de 2025, con “focos rojos” encendidos en varios estados y municipios.
Los resultados del Monitor de Seguridad de #DataCoparmex revelan un panorama alarmante para la seguridad en México.
La extorsión alcanza cifras récord, con 5 mil 887 víctimas registradas en el primer semestre de 2025. Esta cifra representa un incremento de 6.9% respecto al mismo periodo del año anterior, convirtiendo a 2025 en el año con el nivel más alto desde que hay registro.
En paralelo, se confirma que Sinaloa fue la entidad con más víctimas de asesinato en el mes de junio, con un aumento del 360% respecto a 2024, apunta la misma Coparmex.
En tanto que, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI apunta que, en 2024, 29.0 % de los hogares en México tuvo al menos una o un integrante víctima de delito; 23.1 millones de personas de 18 años y más fueron víctimas de algún delito. La tasa de prevalencia delictiva fue de 24 mil 135 víctimas por cada 100 mil habitantes.
Los delitos más frecuentes fueron fraude, robo o asalto en calle o transporte público y extorsión, el 93.2% de los 33.5 millones de delitos que ocurrieron no se denunció o la autoridad no inició una carpeta de investigación. Este subregistro se conoce como cifra oculta.
El monto total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares fue de 269.6 mil millones de pesos (6,226 pesos, en promedio, por persona afectada). Lo anterior se traduce en 1.07 % del Producto Interno Bruto (PIB).
Las medidas preventivas que los hogares tomaron contra los delitos ascendieron a 91.8 mil millones de pesos, y las pérdidas por victimización a 177.8 mil millones de pesos. Entre las principales medidas preventivas realizadas por los hogares se encuentran cambio de cerraduras o candados, con 22.8%, y cambiar puertas o ventanas, con 18.8 por ciento.
JUNTOS VAMOS A REDUCIR LA EXTORSIÓN: PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM
En la 52 Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo: Juntos hemos reducido en 37% los homicidios dolosos y juntos hemos reducido el robo de vehículo con violencia, el robo a casa-habitación con violencia, que son delitos que afectan mucho a la ciudadanía.
Se aprobaron 11 acuerdos, entre los que destaca la homologación de la Ley General contra la Extorsión a nivel estatal para combatir este delito, informó.
Mientras que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reportó la detención de más de 38 mil 700 personas por delitos de alto impacto en los primeros 14 meses de gobierno.
La Primera Mandataria resalta que el objetivo de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Extorsión y su homologación en las 32 entidades federativas es reducir y erradicar coordinadamente este delito y con ello avanzar en la Estrategia Nacional de Seguridad.
“Juntos hemos reducido en 37 por ciento los homicidios dolosos y juntos hemos reducido el robo de vehículo con violencia, el robo (a casa) habitación con violencia, que son delitos que afectan mucho a la ciudadanía, y creo que trabajando juntos, el próximo año, a finales del próximo año, cuando nos veamos en esta sesión ordinaria, podemos decir que juntos hemos bajado de manera importante este delito de la extorsión”, añade.
Agrega que anteriormente la extorsión dependía de la denuncia ciudadana, por lo que la Ley General persigue de oficio este delito y la responsabilidad ya no recae en la víctima.
Además, señaló que el registro telefónico ayudará a que el teléfono celular no sea utilizado como una vía para la extorsión.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, resalta que en estos primeros 14 meses de gobierno se logró la reducción de 37 por ciento en los homicidios dolosos; la detención de más de 38 mil 700 personas por delitos de alto impacto, más de 20 mil armas y más de 311 toneladas de droga asegurada, el desmantelamiento de mil 700 laboratorios de metanfetaminas.
En el combate a la extorsión, destaca la detención de más de 600 personas vinculadas con este delito en 22 entidades del país.
La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, reconoce que, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, se han articulado los esfuerzos de 53 dependencias federales y de los tres órdenes de gobierno para trabajar en las zonas de mayor incidencia delictiva con programas de atención a las causas para prevenir violencia y adicciones.
La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, señala que la Estrategia Nacional de Seguridad requiere de la coordinación permanente con las Fiscalías de todos los estados.
TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO
Sabemos que la “guerra de Felipe Calderón Hinojosa”, las “autodefensas” de Enrique Peña Nieto no fueron la solución, pero la Cuarta Transformación debe acelerar las soluciones al flagelo que representa al delito y frena el crecimiento económico.
El problema no radica en que el crimen esté organizado, sino que las policías están desorganizadas.
TEXTUAL-ES
¡Aguas con la aplicación de la Ley General de Aguas!
A pasar de las palabras a los hechos * La aprobación ocurre en un contexto de fuertes diferencias regionales * Las regiones hidrológico-administrativas enfrentan retos muy distintos y mejor información es clave para una gestión más eficaz del vital líquido
J, ADALBERTO VILLASANA
Llega el momento de pasar de las palabras a los hechos y veremos sí tiene fundamento con la realidad la nueva Ley de Aguas en México. Hay que partir de conocer de manera veraz la situación.
En la Cámara de Diputados el debate fue intenso con la participación de 178 oradores en 24 horas de sesión en la discusión de la Ley de Aguas.
El diputado Ricardo Monreal Ávila expresa su confianza de que al momento de aplicar la Ley General de Aguas se van a corregir viejos vicios, a combatir la corrupción y a ordenar la expedición de concesiones, prohibiendo el acaparamiento y la monopolización, la venta ilegal del agua en todas las comunidades del país. “Ya lo veremos”.
SITUACIÓN DE LAS AGUAS EN MÉXICO
El diagnóstico del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) deja sobre el escritorio puntos que hay que analizar y trabajar en los aspectos que dan fundamento a la nueva legislación.
Así, de primera instancia el análisis apunta: México ya experimenta los efectos negativos de la falta de agua. Durante los últimos años, las regiones centro y norte del país han vivido escasez de agua debido al aumento de las sequías.
De acuerdo con datos del Banco Mundial, en el país la disponibilidad promedio anual per cápita pasó de 10 mil metros cúbicos (m3) en 1960 a 4 mil en 2012.
Se estima que para 2030, esta disponibilidad en México descienda debajo de los 3 mil m3 por habitante al año.
El citado estudio deja un diagnóstico de la situación actual del agua en el país, desde entender a los cuatro grupos consumidores hasta los retos que enfrentan los tipos de los recursos hídricos en México.
Con ello se realizaron propuestas que abonen al desarrollo de lineamientos de política pública a nivel nacional que resuelvan los problemas actuales y prevean los riesgos futuros en la materia.
“Para garantizar la demanda futura, el Estado Mexicano requiere actualizar los marcos legales y regulatorios que rigen el manejo del agua, así como modernizar la infraestructura hidráulica del país.
“Es necesario tomar en consideración las distintas características técnicas -en particular las geofísicas- y desafíos que presenta actualmente el país en materia hídrica, tales como el aumento poblacional, el crecimiento de la mancha urbana, la evolución de las sequías, así como la variación en las precipitaciones”, se indica.
¿QUÉ SABEMOS DE LA SITUACIÓN DEL AGUA EN MÉXICO?
En el país existen cuatro grupos consumidores de las concesiones de agua.
SECTOR AGROPECUARIO. En 2020, este sector tuvo 76% del total de agua concesionada para riego de cultivos y ganadería.
ABASTECIMIENTO PÚBLICO. Representa 15% del total concesionado y se distribuye a través de las redes de agua potable a domicilios, industrias y a otros usuarios que estén conectados a dichas redes.
INDUSTRIA AUTOABASTECIDA. Representa 5% del total concesionado e incluye a las empresas que toman agua directamente de los ríos, arroyos, lagos y acuíferos del país.
CENTRALES TERMOELÉCTRICAS. Representa el 4 por ciento del agua concesionada.
Los recursos hídricos en México enfrentan distintos retos dependiendo de su tipo (superficial o subterráneos), así como del tipo de fenómenos climatológicos (precipitaciones o sequías).
AGUA SUPERFICIAL. En México, 60% del agua potable proviene de los cuerpos de agua superficiales. De los principales ríos, siete representan 71% del agua superficial del país, distribuidos en la zona centro y sur del país, mientras que sólo 29% del agua superficial se ubica en la zona norte.
El principal problema de las aguas superficiales es la contaminación, en particular por las aguas residuales, ya sean domésticas, industriales, agrícolas o ganaderas, que en la mayoría de los casos es vertida sin tratamiento previo y que contienen elementos y sustancias contaminantes disueltas.
AGUA SUBTERRÁNEA. Los acuíferos en México se encuentran en riesgo de sobreexplotación.
En 2018, el 18% de los acuíferos subterráneos estaban sobreexplotados.
Esto afecta tanto el abasto humano como las actividades agropecuarias e industriales, al mismo tiempo eleva los costos de extracción del agua y ocasiona hundimientos en el terreno.
Asimismo, 5% de los acuíferos tuvo problemas de salinización del suelo, proceso por el cual se incrementa la concentración de sales y minerales de las aguas subterráneas, y deteriora sus parámetros de calidad.
Aunado a ello, 3% de los acuíferos en México tiene problemas de intrusión marina, la cual se da cuando el agua salada tierra adentro desplaza al agua dulce.
PRECIPITACIÓN. México recibe en promedio alrededor de 1.5 millones de hm3 de agua al año en forma de precipitación. El 67% cae entre junio y septiembre, en su mayoría en la región sur-sureste -donde tiene lugar 50% de las lluvias-.
La precipitación promedio anual a nivel nacional ha aumentado a través del tiempo, potencialmente debido al cambio climático. Sin embargo, este fenómeno no se ha presentado en todas las entidades federativas con la misma intensidad.
En la Ciudad de México y el Estado de México la precipitación se redujo entre 2000 y 2021, mientras que durante este mismo periodo aumentó en estados como Campeche, Quintana Roo, Veracruz y Guanajuato.
SEQUÍAS. México es un país vulnerable a sequías con 52% de su territorio ubicado en clima árido o semiárido. En total, 14 estados se encuentran en estas regiones.
Aunque las sequías son fenómenos recurrentes, durante la última década éstas han ido en aumento en frecuencia, intensidad y duración.
En 2021 se registraron 8,491 sequías, de las cuales 71% fue severo -con las que hay el riesgo de pérdidas de cultivos-, 26% fue extrema -con pérdidas mayores en cultivos y riesgo de incendios forestales- y un 3% fueron sequías excepcionales, es decir, con escasez total de agua en embalses, arroyos y pozos.
México debe abordar la problemática del agua con datos y evidencia. A partir de este diagnóstico, el IMCO propone una serie de recomendaciones de política pública que abordará a detalle en estudios posteriores que atiendan la problemática del agua desde los ángulos de regulación, infraestructura y gestión.
PROPUESTAS: Mejorar el monitoreo del uso del agua, principalmente en el sector ganadero y agricultor (actualmente no está basado en mediciones precisas, sino en estimaciones).
TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO
La aprobación de la Ley General de Aguas ocurre en un contexto de fuertes diferencias regionales.
Las regiones hidrológico-administrativas enfrentan retos muy distintos y mejor información es clave para una gestión más eficaz del agua.
TEXTUAL-ES
Trabajadores pobres en México
“No puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, una frase pendiente * La pobreza disminuyó, pero la gente sigue enfrentando carencias básicas que el ingreso no soluciona
J. ADALBERTO VILLASANA
Se dijo que no puede haber gobierno rico con un pueblo pobre, sin embargo, el crecimiento marginal en México, aún con el incremento salarial establecido por los gobiernos de la Cuarta Transformación con el fin de erradicar el reto de erradicar la pobreza laboral, resulta que uno de cada tres empleados mexicanos enfrenta esta situación.
La informalidad se ha convertido en una válvula de escape de una crisis social, pero no es la solución al problema, en el que un trabajador debe tener dos o hasta tres ingresos para solventar la canasta básica de una familia.
La Pobreza Laboral (PL) es un indicador de corto plazo que mide el porcentaje de la población cuyo ingreso laboral per cápita es insuficiente para adquirir la canasta alimentaria (equivalente a la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (LPEI)).
La metodología que se utiliza para el cálculo de estas cifras retoma elementos de la medición de la Pobreza Multidimensional (PM), pues considera el ingreso como un elemento central del bienestar económico de las personas. Su estimación se realiza con la información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), define el INEGI.
Un estudio del Observatorio Económico México, ¿Cómo Vamos?, apunta que la pobreza laboral disminuye, pero informalidad se mantiene al alza rumbo al cierre del año.
De manera tal que, en el tercer trimestre de 2025, el porcentaje de la población en situación de pobreza laboral fue de 34.3%, una disminución respecto al año anterior.
La tasa de informalidad laboral fue de 55.4%, mayor a la del trimestre anterior (54.8%) y a su comparación anual (también 54.6 por ciento).
POBREZA LABORAL
Las cifras hablan por sí solas, con la actual tendencia y sin la reactivación económica que permita el crecimiento, se tardarán décadas en mejorar las condiciones de vida de los trabajadores mexicanos.
Veamos los números en la materia: El 34.3% de la población se encuentra en situación de pobreza laboral al 3T2025. Esta tasa representa una disminución de (-)0.8 pp respecto al 3T2024. El semáforo económico de pobreza laboral se mantiene en amarillo.
Esta cifra implica que alrededor de 44.9 millones de mexicanas y mexicanos no pueden adquirir la canasta alimentaria para todos los integrantes del hogar con su ingreso laboral.
Baja California Sur y Colima son las dos entidades con menor proporción de su población en pobreza laboral, con tasas de 13.4 y 18.4%, respectivamente.
Chiapas, Oaxaca y Guerrero son las tres entidades con mayor proporción de su población en pobreza laboral, con tasas mayores al 50%.
Al 3T2025, ocho entidades federativas mostraron un incremento anual en su porcentaje de población en situación de pobreza laboral: Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, San Luis Potosí, Sinaloa y Veracruz.
La pobreza laboral aún afecta desproporcionadamente a las mujeres. En todas las entidades federativas del país hay más mujeres que hombres en situación de pobreza laboral.
Por cada 100 hombres en pobreza laboral en México, hay 112 mujeres en esta situación, brecha menor que en el trimestre previo.
Colima, segunda entidad federativa con menor porcentaje de personas en pobreza laboral, tiene la brecha más amplia entre hombres y mujeres: por cada 100 hombres en pobreza laboral hay 122 mujeres en esta situación.
En el 3T2025, 63.1% de la población nacional no tiene ingresos laborales suficientes para adquirir la suma de la canasta alimentaria mas no alimentaria. Esto quiere decir que casi dos de cada tres personas en México no pueden cubrir las necesidades básicas de alimentación y otros gastos esenciales no alimentarios como transporte y vestido.
INFORMALIDAD LABORAL
En el tercer trimestre de 2025 55.4% de los trabajadores en México se ocuparon en un empleo informal (TIL1), una tasa superior a la registrada en el trimestre anterior (54.8%) y un año antes (54.6 por ciento).
La tasa de informalidad laboral fue más alta para las mujeres (55.9%) que para los hombres (55%). Ambas tasas muestran un repunte respecto al trimestre anterior.
Mientras que en estados como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Tlaxcala e Hidalgo se registraron tasas de informalidad laboral por encima del 71%, en entidades como, Coahuila, Nuevo León, Chihuahua, Baja California y Baja California Sur las tasas de informalidad se colocaron entre 33.3% y 39.1% de su población ocupada.
En el 3T2025, en 22 de 32 entidades la tasa de informalidad laboral es mayor para las mujeres que para los hombres. Los cinco estados con mayor brecha en puntos porcentuales en cuanto a informalidad laboral son Yucatán (7.07pp), Nuevo León (6.19 pp), Coahuila (5.76 pp), Hidalgo (5.35 pp) y Colima (5.33 pp).
El INEGI establece: La pobreza laboral disminuyó 0.8 puntos porcentuales del tercer trimestre de 2024 al tercer trimestre de 2025.
Entre el tercer trimestre de 2024 y el tercer trimestre de 2025, el porcentaje de población en pobreza laboral (cuyo ingreso laboral per cápita es inferior a las Líneas de Pobreza Extrema por Ingreso (LPEI), según el ámbito rural o urbano) disminuyó 0.8 puntos porcentuales a nivel nacional: pasó de 35.1 a 34.3 por ciento. En el ámbito rural, disminuyó 0.1 puntos porcentuales: pasó de 48.5 a 48.4 por ciento. Por su parte, en el ámbito urbano disminuyó 0.5 puntos porcentuales al pasar de 30.7 a 30.2 % (ver gráfica 1). En el ámbito nacional, la diferencia trimestral de la pobreza laboral respecto al segundo trimestre de 2025 fue de -0.8 puntos porcentuales: pasó de 35.1 a 34.3 por ciento. Para los ámbitos rural y urbano, la disminución en el mismo periodo fue de 0.7 y 0.6 puntos porcentuales, respectivamente.
México ¿cómo vamos? Apunta: De acuerdo con las metas del Semáforo Económico de pobreza laboral nacional, si se alcanza un nivel menor al 20.5%, el Semáforo Económico se encontraría en verde, mientras que si la tasa de pobreza laboral está entre 20.5% y 36% de la población el color será amarillo. Si la proporción de la población en pobreza laboral es mayor a 36%, el semáforo estará en rojo.
El Semáforo Económico se encontró en rojo desde el cuarto trimestre de 2007 hasta el cuarto trimestre de 2023. En el 1T2024 cambió a amarillo y permanece en este color desde entonces.
TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO
Como apunta el observatorio México, ¿cómo vamos?, la pobreza disminuyó, pero la gente sigue enfrentando carencias básicas que el ingreso no soluciona.
“Más ingresos” no implica necesariamente “mejor calidad de vida”, porque la infraestructura pública es insuficiente.
Entonces se requiere trabajar en la palanca de desarrollo que haga realidad aquello de: “No puede haber gobierno rico con pueblo pobre”.
