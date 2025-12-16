Inseguridad frena el crecimiento en México

Lo de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto ya es pasado, pero el presente indica que la 4T debe dar soluciones * El problema no radica en que el crimen esté organizado, sino que las policías están desorganizadas

J. ADALBERTO VILLASANA

Tiene la inseguridad pública un costo que frena el crecimiento económico en México y debe ser uno de los temas prioritarios para la Cuarta Transformación, cuyo proyecto debe acelerar en la búsqueda de soluciones a este flagelo que es la piedra en el zapato para su proyecto.

Cifras del INEGI revelan que, en el 2024, la inseguridad y el delito en hogares fue de 269.6 mil millones de pesos (6,226 pesos, en promedio, por persona afectada).

Lo anterior se traduce en 1.07% del Producto Interno Bruto (PIB), de manera tal que el costo representa un obstáculo para el crecimiento, al sumar esto al “cobro de piso” que padecen algunos micro, pequeños y medianos empresarios.

Hay que subrayar: La extorsión en México es un delito alarmantemente frecuente, con millones de víctimas anualmente (cifra negra altísima, más del 95% no se denuncia) y un impacto económico masivo, siendo una de las modalidades más comunes el “cobro de piso” y las extorsiones telefónicas desde penales.

Estadísticas recientes de 2024-2025 indican más de 30 víctimas diarias y un aumento significativo en las carpetas de investigación, afectando gravemente a pequeños negocios y a la población en general, con Baja California, Guanajuato y el Estado de México entre los más afectados.

México registró 13 mil 90 víctimas de asesinato en el primer semestre de 2025, con “focos rojos” encendidos en varios estados y municipios.

Los resultados del Monitor de Seguridad de #DataCoparmex revelan un panorama alarmante para la seguridad en México.

La extorsión alcanza cifras récord, con 5 mil 887 víctimas registradas en el primer semestre de 2025. Esta cifra representa un incremento de 6.9% respecto al mismo periodo del año anterior, convirtiendo a 2025 en el año con el nivel más alto desde que hay registro.

En paralelo, se confirma que Sinaloa fue la entidad con más víctimas de asesinato en el mes de junio, con un aumento del 360% respecto a 2024, apunta la misma Coparmex.

En tanto que, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI apunta que, en 2024, 29.0 % de los hogares en México tuvo al menos una o un integrante víctima de delito; 23.1 millones de personas de 18 años y más fueron víctimas de algún delito. La tasa de prevalencia delictiva fue de 24 mil 135 víctimas por cada 100 mil habitantes.

Los delitos más frecuentes fueron fraude, robo o asalto en calle o transporte público y extorsión, el 93.2% de los 33.5 millones de delitos que ocurrieron no se denunció o la autoridad no inició una carpeta de investigación. Este subregistro se conoce como cifra oculta.

Las medidas preventivas que los hogares tomaron contra los delitos ascendieron a 91.8 mil millones de pesos, y las pérdidas por victimización a 177.8 mil millones de pesos. Entre las principales medidas preventivas realizadas por los hogares se encuentran cambio de cerraduras o candados, con 22.8%, y cambiar puertas o ventanas, con 18.8 por ciento.

JUNTOS VAMOS A REDUCIR LA EXTORSIÓN: PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM

En la 52 Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo: Juntos hemos reducido en 37% los homicidios dolosos y juntos hemos reducido el robo de vehículo con violencia, el robo a casa-habitación con violencia, que son delitos que afectan mucho a la ciudadanía.

Se aprobaron 11 acuerdos, entre los que destaca la homologación de la Ley General contra la Extorsión a nivel estatal para combatir este delito, informó.

Mientras que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reportó la detención de más de 38 mil 700 personas por delitos de alto impacto en los primeros 14 meses de gobierno.

La Primera Mandataria resalta que el objetivo de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Extorsión y su homologación en las 32 entidades federativas es reducir y erradicar coordinadamente este delito y con ello avanzar en la Estrategia Nacional de Seguridad.

“Juntos hemos reducido en 37 por ciento los homicidios dolosos y juntos hemos reducido el robo de vehículo con violencia, el robo (a casa) habitación con violencia, que son delitos que afectan mucho a la ciudadanía, y creo que trabajando juntos, el próximo año, a finales del próximo año, cuando nos veamos en esta sesión ordinaria, podemos decir que juntos hemos bajado de manera importante este delito de la extorsión”, añade.

Agrega que anteriormente la extorsión dependía de la denuncia ciudadana, por lo que la Ley General persigue de oficio este delito y la responsabilidad ya no recae en la víctima.

Además, señaló que el registro telefónico ayudará a que el teléfono celular no sea utilizado como una vía para la extorsión.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, resalta que en estos primeros 14 meses de gobierno se logró la reducción de 37 por ciento en los homicidios dolosos; la detención de más de 38 mil 700 personas por delitos de alto impacto, más de 20 mil armas y más de 311 toneladas de droga asegurada, el desmantelamiento de mil 700 laboratorios de metanfetaminas.

En el combate a la extorsión, destaca la detención de más de 600 personas vinculadas con este delito en 22 entidades del país.

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, reconoce que, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, se han articulado los esfuerzos de 53 dependencias federales y de los tres órdenes de gobierno para trabajar en las zonas de mayor incidencia delictiva con programas de atención a las causas para prevenir violencia y adicciones.

La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, señala que la Estrategia Nacional de Seguridad requiere de la coordinación permanente con las Fiscalías de todos los estados.

TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO

Sabemos que la “guerra de Felipe Calderón Hinojosa”, las “autodefensas” de Enrique Peña Nieto no fueron la solución, pero la Cuarta Transformación debe acelerar las soluciones al flagelo que representa al delito y frena el crecimiento económico.

El problema no radica en que el crimen esté organizado, sino que las policías están desorganizadas.

