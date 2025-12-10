¡Aguas con la aplicación de la Ley General de Aguas!

A pasar de las palabras a los hechos * La aprobación ocurre en un contexto de fuertes diferencias regionales * Las regiones hidrológico-administrativas enfrentan retos muy distintos y mejor información es clave para una gestión más eficaz del vital líquido

J, ADALBERTO VILLASANA

Llega el momento de pasar de las palabras a los hechos y veremos sí tiene fundamento con la realidad la nueva Ley de Aguas en México. Hay que partir de conocer de manera veraz la situación.

En la Cámara de Diputados el debate fue intenso con la participación de 178 oradores en 24 horas de sesión en la discusión de la Ley de Aguas.

El diputado Ricardo Monreal Ávila expresa su confianza de que al momento de aplicar la Ley General de Aguas se van a corregir viejos vicios, a combatir la corrupción y a ordenar la expedición de concesiones, prohibiendo el acaparamiento y la monopolización, la venta ilegal del agua en todas las comunidades del país. “Ya lo veremos”.

SITUACIÓN DE LAS AGUAS EN MÉXICO

El diagnóstico del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) deja sobre el escritorio puntos que hay que analizar y trabajar en los aspectos que dan fundamento a la nueva legislación.

Así, de primera instancia el análisis apunta: México ya experimenta los efectos negativos de la falta de agua. Durante los últimos años, las regiones centro y norte del país han vivido escasez de agua debido al aumento de las sequías.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, en el país la disponibilidad promedio anual per cápita pasó de 10 mil metros cúbicos (m3) en 1960 a 4 mil en 2012.

Se estima que para 2030, esta disponibilidad en México descienda debajo de los 3 mil m3 por habitante al año.

El citado estudio deja un diagnóstico de la situación actual del agua en el país, desde entender a los cuatro grupos consumidores hasta los retos que enfrentan los tipos de los recursos hídricos en México.

Con ello se realizaron propuestas que abonen al desarrollo de lineamientos de política pública a nivel nacional que resuelvan los problemas actuales y prevean los riesgos futuros en la materia.

“Para garantizar la demanda futura, el Estado Mexicano requiere actualizar los marcos legales y regulatorios que rigen el manejo del agua, así como modernizar la infraestructura hidráulica del país.

“Es necesario tomar en consideración las distintas características técnicas -en particular las geofísicas- y desafíos que presenta actualmente el país en materia hídrica, tales como el aumento poblacional, el crecimiento de la mancha urbana, la evolución de las sequías, así como la variación en las precipitaciones”, se indica.

¿QUÉ SABEMOS DE LA SITUACIÓN DEL AGUA EN MÉXICO?

En el país existen cuatro grupos consumidores de las concesiones de agua.

SECTOR AGROPECUARIO. En 2020, este sector tuvo 76% del total de agua concesionada para riego de cultivos y ganadería.

ABASTECIMIENTO PÚBLICO. Representa 15% del total concesionado y se distribuye a través de las redes de agua potable a domicilios, industrias y a otros usuarios que estén conectados a dichas redes.

INDUSTRIA AUTOABASTECIDA. Representa 5% del total concesionado e incluye a las empresas que toman agua directamente de los ríos, arroyos, lagos y acuíferos del país.

CENTRALES TERMOELÉCTRICAS. Representa el 4 por ciento del agua concesionada.

Los recursos hídricos en México enfrentan distintos retos dependiendo de su tipo (superficial o subterráneos), así como del tipo de fenómenos climatológicos (precipitaciones o sequías).

AGUA SUPERFICIAL. En México, 60% del agua potable proviene de los cuerpos de agua superficiales. De los principales ríos, siete representan 71% del agua superficial del país, distribuidos en la zona centro y sur del país, mientras que sólo 29% del agua superficial se ubica en la zona norte.

El principal problema de las aguas superficiales es la contaminación, en particular por las aguas residuales, ya sean domésticas, industriales, agrícolas o ganaderas, que en la mayoría de los casos es vertida sin tratamiento previo y que contienen elementos y sustancias contaminantes disueltas.

AGUA SUBTERRÁNEA. Los acuíferos en México se encuentran en riesgo de sobreexplotación.

En 2018, el 18% de los acuíferos subterráneos estaban sobreexplotados.

Esto afecta tanto el abasto humano como las actividades agropecuarias e industriales, al mismo tiempo eleva los costos de extracción del agua y ocasiona hundimientos en el terreno.

Asimismo, 5% de los acuíferos tuvo problemas de salinización del suelo, proceso por el cual se incrementa la concentración de sales y minerales de las aguas subterráneas, y deteriora sus parámetros de calidad.

Aunado a ello, 3% de los acuíferos en México tiene problemas de intrusión marina, la cual se da cuando el agua salada tierra adentro desplaza al agua dulce.

PRECIPITACIÓN. México recibe en promedio alrededor de 1.5 millones de hm3 de agua al año en forma de precipitación. El 67% cae entre junio y septiembre, en su mayoría en la región sur-sureste -donde tiene lugar 50% de las lluvias-.

La precipitación promedio anual a nivel nacional ha aumentado a través del tiempo, potencialmente debido al cambio climático. Sin embargo, este fenómeno no se ha presentado en todas las entidades federativas con la misma intensidad.

En la Ciudad de México y el Estado de México la precipitación se redujo entre 2000 y 2021, mientras que durante este mismo periodo aumentó en estados como Campeche, Quintana Roo, Veracruz y Guanajuato.

SEQUÍAS. México es un país vulnerable a sequías con 52% de su territorio ubicado en clima árido o semiárido. En total, 14 estados se encuentran en estas regiones.

Aunque las sequías son fenómenos recurrentes, durante la última década éstas han ido en aumento en frecuencia, intensidad y duración.

En 2021 se registraron 8,491 sequías, de las cuales 71% fue severo -con las que hay el riesgo de pérdidas de cultivos-, 26% fue extrema -con pérdidas mayores en cultivos y riesgo de incendios forestales- y un 3% fueron sequías excepcionales, es decir, con escasez total de agua en embalses, arroyos y pozos.

México debe abordar la problemática del agua con datos y evidencia. A partir de este diagnóstico, el IMCO propone una serie de recomendaciones de política pública que abordará a detalle en estudios posteriores que atiendan la problemática del agua desde los ángulos de regulación, infraestructura y gestión.

PROPUESTAS: Mejorar el monitoreo del uso del agua, principalmente en el sector ganadero y agricultor (actualmente no está basado en mediciones precisas, sino en estimaciones).

TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO

La aprobación de la Ley General de Aguas ocurre en un contexto de fuertes diferencias regionales.

Las regiones hidrológico-administrativas enfrentan retos muy distintos y mejor información es clave para una gestión más eficaz del agua.