Trabajadores pobres en México

“No puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, una frase pendiente * La pobreza disminuyó, pero la gente sigue enfrentando carencias básicas que el ingreso no soluciona

J. ADALBERTO VILLASANA

Se dijo que no puede haber gobierno rico con un pueblo pobre, sin embargo, el crecimiento marginal en México, aún con el incremento salarial establecido por los gobiernos de la Cuarta Transformación con el fin de erradicar el reto de erradicar la pobreza laboral, resulta que uno de cada tres empleados mexicanos enfrenta esta situación.

La informalidad se ha convertido en una válvula de escape de una crisis social, pero no es la solución al problema, en el que un trabajador debe tener dos o hasta tres ingresos para solventar la canasta básica de una familia.

La Pobreza Laboral (PL) es un indicador de corto plazo que mide el porcentaje de la población cuyo ingreso laboral per cápita es insuficiente para adquirir la canasta alimentaria (equivalente a la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (LPEI)).

La metodología que se utiliza para el cálculo de estas cifras retoma elementos de la medición de la Pobreza Multidimensional (PM), pues considera el ingreso como un elemento central del bienestar económico de las personas. Su estimación se realiza con la información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), define el INEGI.

Un estudio del Observatorio Económico México, ¿Cómo Vamos?, apunta que la pobreza laboral disminuye, pero informalidad se mantiene al alza rumbo al cierre del año.

De manera tal que, en el tercer trimestre de 2025, el porcentaje de la población en situación de pobreza laboral fue de 34.3%, una disminución respecto al año anterior.

La tasa de informalidad laboral fue de 55.4%, mayor a la del trimestre anterior (54.8%) y a su comparación anual (también 54.6 por ciento).

POBREZA LABORAL

Las cifras hablan por sí solas, con la actual tendencia y sin la reactivación económica que permita el crecimiento, se tardarán décadas en mejorar las condiciones de vida de los trabajadores mexicanos.

Veamos los números en la materia: El 34.3% de la población se encuentra en situación de pobreza laboral al 3T2025. Esta tasa representa una disminución de (-)0.8 pp respecto al 3T2024. El semáforo económico de pobreza laboral se mantiene en amarillo.

Esta cifra implica que alrededor de 44.9 millones de mexicanas y mexicanos no pueden adquirir la canasta alimentaria para todos los integrantes del hogar con su ingreso laboral.

Baja California Sur y Colima son las dos entidades con menor proporción de su población en pobreza laboral, con tasas de 13.4 y 18.4%, respectivamente.

Chiapas, Oaxaca y Guerrero son las tres entidades con mayor proporción de su población en pobreza laboral, con tasas mayores al 50%.

Al 3T2025, ocho entidades federativas mostraron un incremento anual en su porcentaje de población en situación de pobreza laboral: Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, San Luis Potosí, Sinaloa y Veracruz.

La pobreza laboral aún afecta desproporcionadamente a las mujeres. En todas las entidades federativas del país hay más mujeres que hombres en situación de pobreza laboral.

Por cada 100 hombres en pobreza laboral en México, hay 112 mujeres en esta situación, brecha menor que en el trimestre previo.

Colima, segunda entidad federativa con menor porcentaje de personas en pobreza laboral, tiene la brecha más amplia entre hombres y mujeres: por cada 100 hombres en pobreza laboral hay 122 mujeres en esta situación.

En el 3T2025, 63.1% de la población nacional no tiene ingresos laborales suficientes para adquirir la suma de la canasta alimentaria mas no alimentaria. Esto quiere decir que casi dos de cada tres personas en México no pueden cubrir las necesidades básicas de alimentación y otros gastos esenciales no alimentarios como transporte y vestido.

INFORMALIDAD LABORAL

En el tercer trimestre de 2025 55.4% de los trabajadores en México se ocuparon en un empleo informal (TIL1), una tasa superior a la registrada en el trimestre anterior (54.8%) y un año antes (54.6 por ciento).

La tasa de informalidad laboral fue más alta para las mujeres (55.9%) que para los hombres (55%). Ambas tasas muestran un repunte respecto al trimestre anterior.

Mientras que en estados como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Tlaxcala e Hidalgo se registraron tasas de informalidad laboral por encima del 71%, en entidades como, Coahuila, Nuevo León, Chihuahua, Baja California y Baja California Sur las tasas de informalidad se colocaron entre 33.3% y 39.1% de su población ocupada.

En el 3T2025, en 22 de 32 entidades la tasa de informalidad laboral es mayor para las mujeres que para los hombres. Los cinco estados con mayor brecha en puntos porcentuales en cuanto a informalidad laboral son Yucatán (7.07pp), Nuevo León (6.19 pp), Coahuila (5.76 pp), Hidalgo (5.35 pp) y Colima (5.33 pp).

El INEGI establece: La pobreza laboral disminuyó 0.8 puntos porcentuales del tercer trimestre de 2024 al tercer trimestre de 2025.

Entre el tercer trimestre de 2024 y el tercer trimestre de 2025, el porcentaje de población en pobreza laboral (cuyo ingreso laboral per cápita es inferior a las Líneas de Pobreza Extrema por Ingreso (LPEI), según el ámbito rural o urbano) disminuyó 0.8 puntos porcentuales a nivel nacional: pasó de 35.1 a 34.3 por ciento. En el ámbito rural, disminuyó 0.1 puntos porcentuales: pasó de 48.5 a 48.4 por ciento. Por su parte, en el ámbito urbano disminuyó 0.5 puntos porcentuales al pasar de 30.7 a 30.2 % (ver gráfica 1). En el ámbito nacional, la diferencia trimestral de la pobreza laboral respecto al segundo trimestre de 2025 fue de -0.8 puntos porcentuales: pasó de 35.1 a 34.3 por ciento. Para los ámbitos rural y urbano, la disminución en el mismo periodo fue de 0.7 y 0.6 puntos porcentuales, respectivamente.

México ¿cómo vamos? Apunta: De acuerdo con las metas del Semáforo Económico de pobreza laboral nacional, si se alcanza un nivel menor al 20.5%, el Semáforo Económico se encontraría en verde, mientras que si la tasa de pobreza laboral está entre 20.5% y 36% de la población el color será amarillo. Si la proporción de la población en pobreza laboral es mayor a 36%, el semáforo estará en rojo.

El Semáforo Económico se encontró en rojo desde el cuarto trimestre de 2007 hasta el cuarto trimestre de 2023. En el 1T2024 cambió a amarillo y permanece en este color desde entonces.

TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO

Como apunta el observatorio México, ¿cómo vamos?, la pobreza disminuyó, pero la gente sigue enfrentando carencias básicas que el ingreso no soluciona.

“Más ingresos” no implica necesariamente “mejor calidad de vida”, porque la infraestructura pública es insuficiente.

Entonces se requiere trabajar en la palanca de desarrollo que haga realidad aquello de: “No puede haber gobierno rico con pueblo pobre”.