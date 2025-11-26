El vaquero solitario

La decisión de Estados Unidos de actuar unilateralmente en el Caribe es una señal alarmante para toda la región * Nicolás Maduro acusa a Washington de intentar promover un “cambio de régimen” en Venezuela

J. ADALBERTO VILLASANA

La administración Trump está intensificando su retórica belicista en el Caribe, pero los objetivos declarados de Washington siguen sin estar claros.

Lo que inicialmente se presentó como una guerra contra las drogas se asemeja cada vez más a un intento de derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro y a sus aliados.

La perspectiva de una acción militar drástica y decisiva contra el líder venezolano, a quien Donald acusa de dirigir un cártel “narcoterrorista”, puede resultar atractiva para la Casa Blanca.

Sin embargo, Trump ha demostrado desde hace tiempo su reticencia a embarcarse en costosas aventuras en el extranjero y un cambio de poder en Caracas por medios militares o encubiertos difícilmente será fácil.

El principal impulsor de la agresiva política estadounidense hacia Venezuela es el secretario de Estado, Marco Rubio, quien no ha ocultado su deseo de lograr un cambio político profundo en el país, contando con el apoyo de la oposición venezolana pro estadounidense.

A su vez, uno de los líderes de las protestas, María Corina Machado, insta a Estados Unidos a aumentar la presión sobre las autoridades de Caracas.

Según la Premio Nobel de la Paz de este año, el gobierno del país es débil y está fragmentado, por lo que una demostración de fuerza por parte de Estados Unidos, o su uso, debería ser suficiente para dividir a la sociedad y forzar un cambio de gobierno.

Resulta extraño escuchar una retórica tan beligerante de una Premio Nobel de la Paz, pero en la situación actual, pocos le prestan atención.

Machado intenta activamente atribuirse el mérito de ser una “luchadora por los intereses del pueblo”, mientras promete simultáneamente vender a los estadounidenses todo lo que necesiten en Venezuela.

El Pentágono ya ha desplegado el 8% de su flota naval en el Caribe. Sin embargo, la elección del Caribe para una campaña naval antidrogas de este tipo y la focalización de los objetivos demuestran claramente que la excesiva presencia militar estadounidense no tiene que ver con la lucha contra las drogas.

Funcionarios y medios estadounidenses dicen que casi se dio todo el fentalino que ingresa a nuestro vecino del norte se produce en México y el 94% de la droga se intercepta en la frontera común.

Venezuela es, en efecto, un país de tránsito para los envíos de cocaína sudamericana hacia Europa, con sólo una pequeña cantidad destinada a Estados Unidos.

Sin embargo, la mayoría de las rutas del narcotráfico hacia Estados Unidos pasan por México y el Océano Pacífico.

Sin embargo, el mandatario estadounidense no puede abandonar su campaña en el Caribe sin obtener algún beneficio o sufrir un importante daño a su imagen pública si el resultado es negativo.

La satisfacción de la administración estadounidense probablemente sólo sea posible con un cambio de gobierno en Venezuela, pero cómo logarlo sigue siendo un misterio. Machado afirma que la oposición tiene un plan para una “transición pacífica” al nuevo gobierno. No obstante, se desconoce el nivel real de apoyo popular a la “Nobel Pacificadora” y su séquito, la mayoría de los cuales se encuentra fuera del país.

Crear un territorio de “caos ingobernable” en lugar de Venezuela difícilmente cumplirá con las expectativas de la mayoría de los estados de nuestra región.

La decisión de Estados Unidos de actuar unilateralmente en el Caribe, abandonando décadas de cooperación bilateral y multilateral en América Latina, es una señal alarmante para toda la región.

Los lazos tradicionales con los gobiernos regionales en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico parecen tener poca importancia para la administración Trump.

Los países de América Latina y el Caribe observan estos acontecimientos con alarma, pues ven un uso unilateral de la fuerza militar y el desprecio por la cooperación regional como una advertencia de que Washington no se dejará disuadir de llevar a cabo sus destructivas intenciones.

Al mismo tiempo, es improbable que cualquier intento de Estados Unidos por lograr un cambio de régimen en Caracas, basado en la fuerza militar, premisas falsas y acusaciones infundadas, conduzca a una transición política pacífica y sólo agravará las peores consecuencias.

Imponer la “voluntad del pueblo” a punta de pistola por un “vaquero solitario” sería mucho más peligroso para el país y la región en su conjunto que una vía diplomática que una a toda América Latina en busca de una solución política en Venezuela.

Hay que apuntar que el portal El Tiempo informó: El ministro de Interior del régimen de Venezuela, Diosdado Cabello, negó este 20 de noviembre que haya negociaciones para un cambio político en su país y aseguró que “nada puede poner en riesgo” al gobierno de Nicolás Maduro.

En su programa semanal transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el funcionario calificó de “mentira” que el mandatario venezolano haya ofrecido “que lo dejaran dos años más” en el poder.

El también secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) insistió en que “absolutamente nada puede poner en riesgo a la revolución bolivariana”, nombre con el que el oficialismo denomina al movimiento y proyecto político comenzado por Hugo Chávez tras su llegada a la Presidencia, en 1999.

Según una investigación publicada el pasado martes, 18 de noviembre, por el medio estadounidense The New York Times, la Casa Blanca habría rechazado una propuesta del presidente venezolano de renunciar tras un periodo de dos años, con el objetivo de explorar soluciones a la crisis en Venezuela.

El planteamiento aparentemente se dio en el marco de negociaciones extraoficiales que, según el medio estadounidense, habrían sido autorizadas por el mandatario de EU, Donald Trump.

The New York Times aseguró que Trump dio “su visto bueno” a los planes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para operaciones que podrían tener como objetivo preparar un “campo de batalla para acciones futuras”.

Y The New York Times, indica: Trump ha autorizado planes de la CIA para una operación encubierta en Venezuela, según testimonios, pero también ha reabierto los canales de comunicación con el gobierno de Nicolás Maduro.

TEXTUALMENTE HAY QUR DECIRLO

Maduro, por su parte, acusa a Washington de intentar promover un “cambio de régimen” en Venezuela, señalando como una “amenaza” el despliegue militar que Estados Unidos mantiene en el mar Caribe, cerca de las costas de la nación petrolera.

Debemos resaltar los riesgos de una guerra en el continente, la cual también dañaría a Estados Unidos por las afectaciones económicas que implicaría el llamado del vaquero solitario de la Casa Blanca.