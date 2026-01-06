Bajo advertencia no hay engaño

“Algo se tendrá que hacer con México”, afirma Donald Trump * La Presidenta Sheinbaum no manda, los cárteles sí, enfatiza el mandatario estadounidense * El expresidente AMLO no respeta el autoexilio * Tres mujeres se disputan la candidatura morenista para la presidencia de Ecatepec, Edomex

ALFREDO IBÁÑEZ

“Algo se tendrá que hacer con México”, advirtió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de la captura del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, reitera que la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no manda en México, los cárteles son los que mandan.

En el marco de la celebración por la aprehensión del mandatario del gobierno venezolano, manifiesta que la operación militar es un mensaje a otros países del hemisferio occidental.

Recuerda que en diversas ocasiones ha ofrecido el apoyo de su gobierno a la Primera Mandataria Sheinbaum Pardo, sin embargo, se niega el expresar “no, no, no, no”.

La pregunta que surge es ¿por qué la Presidenta no quiere que Donald Trump le ayude para acabar con los cárteles?

Durante una entrevista concedida a Fox News, el mandatario de EU dijo que “algo tendrá que hacerse” con el poder de los cárteles de la droga en México.

Agrega que con Sheinbaum Pardo “somos muy amistosos, ella es una buena mujer, pero los cárteles mandan en México. Ella no manda en México”.

“Ella está muy asustada de los cárteles… le he preguntado numerosas veces si le gustaría que sacáramos a los cárteles, y ella ha dicho que no. Algo se tendrá que hacer con México”, asevera el presidente estadounidense.

La determinación del presidente Donald Trump de combatir al narcotráfico está firme más que nunca y la decisión ya está tomada, ya no hay vuelta atrás.

Con la captura del tirano dictador de Venezuela, quien es acusado de narcoterrorista, está más que claro que el inquilino de la Casa Blanca no está jugando, que va con todo contra los cárteles de las drogas.

La Presidenta Claudia Sheinbaum tendrá que dar señales claras de que el combate al narcotráfico en México es a fondo, porque hasta ahora su administración ha optado por la detención de delincuentes y políticos menores relacionados con el crimen organizado, pero los grandes delincuentes se pasean impunes y se dan la gran vida.

Faltan aquellos que toman decisiones, los que mueven los hilos de la política en el país, así como los líderes de las organizaciones criminales.

De actuar apegada a la ley, posiblemente no sería necesaria la insistencia de Donald Trump de intervenir en el combate al narcotráfico en México.

Para ello, instancias como la Fiscalía General de la República (FGR) tendrá que cumplir con sus atribuciones, no sólo abrir carpetas de investigación para después archivarlas, sino que en el ámbito de su competencia llevar ante la justicia a políticos y empresarios que han sido señalados públicamente de estar presuntamente vinculados con grupos criminales, pero que son protegidos por el manto de Morena.

Lo lamentable es que ni siquiera se les investiga y cuando se le cuestiona a Sheinbaum en las Mañaneras del Pueblo sobre la relación de morenistas con el narco o sobre el caso Segalmex, ella pide pruebas y que se denuncie ante la Fiscalía General de la República.

Esa forma de responder es una manera muy diplomática de lavarse las manos, de no tomar el toro por los cuernos y de inhibir a los reporteros opositores a la Cuarta Transformación.

AMLO LE BUSCA TRES PIES AL GATO

Al expresidente Andrés Manuel López Obrador se le olvidó todo, incluso una de sus frases favoritas que empleó durante su gestión: cabeza fría, corazón caliente, al enterarse de la captura de su amigo, el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.

Presuroso salió de su autoexilio, recurrió a las redes sociales y fijó postura por la intervención militar que llevó a cabo el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Estoy retirado de la política, pero mis convicciones libertarias me impiden callar ante el prepotente atentado a la soberanía del pueblo de Venezuela y el secuestro de su presidente”, advierte.

Y ya encarrerado, se metió al terreno de los consejos. “Presidente Trump: no caiga en la autocomplacencia ni escuche el canto de las sirenas. Mande al carajo a los halcones; usted tiene capacidad para actuar con juicio práctico. No olvide que la efímera victoria de hoy puede ser la contundente derrota del mañana. La política no es imposición”, añade.

Su intervención, su mensaje, lo cerró con una postura contundente: “Por ahora no le mando un abrazo”.

Con esa rapidez, con ese coraje, se hubiera pronunciado ante la tragedia en el Tren Interoceánico, su obra insigne, su timbre de orgullo, en la que fallecieron 14 personas y un centenar de heridos.

La postura del exmandatario lo retrata de cuerpo entero, simpatiza con dictadores, con gobernantes que se perpetúan en el poder, que hacen de la reelección una forma de vida, que se heredan entre ellos los gobiernos, que empobrecen al pueblo en tanto incrementan sus cuentas bancarias, es igual, por eso los defiende.

TRES MUJERES, UN DESTINO… ECATEPEC

En Ecatepec, Estado de México, la carrera por la presidencia municipal, por el poder, está en marcha, son tres mujeres, de Morena, las que quieren dirigir el destino de esa localidad que el año pasado dispuso de un jugoso presupuesto de 6 mil 832 millones de pesos.

Azucena Cisneros Coss, actual alcaldesa, evidentemente es la mejor posicionada y en caso de que su partido no se lo impida, buscaría la reelección.

Su trabajo es su mejor carta de presentación, ha llevado paz a esa localidad al reducir los niveles de delincuencia que su antecesor le heredó.

En el tema del agua, vital recurso del que miles de familias no disponían, ha dado un giro importante al abatir junto con las fuerzas federales a los grupos criminales dedicados al huachicol del agua.

Tiene avances notorios, pero también falta mucho por hacer.

Luz María Hernández, actual líder de Morena en el Estado de México, quien goza de impecable y sólida trayectoria, es otra de las aspirantes.

La buena relación con los votantes y con la gobernadora Delfina Gómez Álvarez es un buen punto a su favor.

Como era de esperarse, hay una tercera en discordia, se trata de la diputada local Zaira Cedillo Silva, con poca experiencia política, pero como en Morena eso no importa, sino la lealtad, ese impedimento está subsanado.

Aquí lo interesante es que es la carta fuerte de Horacio Duarte, el influyente secretario de Gobierno en la entidad mexiquense, quien en su momento apoyó con pasión a la actual edil de Valle de Bravo, Michelle Núñez.

Por lo visto, y en la práctica, a Horacio Duarte se le da la imposición de candidatos, es lo suyo pues.