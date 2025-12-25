PUNTO… Y SEGUIMOS
“La Barredora” de Ernestina Godoy
La “purga” en la FGR va en serio; se suman personajes cercanos a la fiscal y a Omar García Harfuch * Las preguntas que rondan por los pasillos de Santa Fe: ¿Investigarán a Adán Augusto López por el caso de su exsecretario de Seguridad Pública, Hernán Bermúdez Requena? ¿Habrá justicia y se aplicará la ley a los involucrados en el huachicol fiscal? Repito, sólo son preguntas
ALFREDO IBÁÑEZ
Una serie de cambios se ha hecho en la Fiscalía General de la República (FGR).
Resulta que a siete mandos ligados al exfiscal Alejandro Gertz Manero les han dado las gracias, entre ellos al oficial mayor Francisco Santiago Sáenz de Cámara Aguirre, quien se encargó de la gestión integral de los recursos humanos, materiales y financieros; en su lugar entró al relevo Laura Ángeles Gómez, funcionaria de todas las confianzas de la nueva fiscal Ernestina Godoy Ramos, con quien ha colaborado los últimos 25 años.
Dentro de las funciones de Sáenz de Cámara destacó la realización de compras y licitaciones; habrá que ver con qué sorpresas se encuentra la nueva titular del área.
Una de las presuntas irregularidades -que se menciona existe en la dependencia- es la presencia de aviadores, personal que fue ingresado a la nómina, pero que no acuden a trabajar.
Para despejar las dudas bastará con una revisión en las diversas áreas y corroborar si son ciertos los señalamientos que se han vertido.
No será difícil cerciorarse si efectivamente asisten, si cumplen con el perfil y con la responsabilidad del cargo por el que puntualmente cobran.
También removieron a Adriana Campos López, fiscal de Asuntos Internos, quien encabezó investigaciones cruciales como “La Estafa Maestra” durante el gobierno del priísta Enrique Peña Nieto.
En su lugar quedó Richard Urbina Vega, un perfil cercano a Godoy y con experiencia en la investigación de delitos cometidos por servidores públicos.
Otro personaje que vuelve a los reflectores es Ulises Lara López, quien quedó como encargado de despacho tras la salida de Godoy Ramos de la Fiscalía capitalina.
Lara tuvo la virtud de sacar su título en pocos días. No sabemos a qué santo se encomienda, pues de vocero pasó a ser el mandamás de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
Ahora, a petición de Ernestina Godoy Ramos, Ulises vuelve a estar de “segundo” en la FGR. Encabezará la Fiscalía Especializada de Control Competencial (Fecoc), el segundo cargo en importancia de la Fiscalía General de la República.
Otro regreso es el de Omar Cruz Juárez, quien fue relegado de Comunicación Social de la FGJCDMX tras la llegada de Bertha Alcalde.
Ernestina Godoy tiene ahora al mismo equipo que tenía en la Fiscalía capitalina. Ulises Lara y Omar Cruz están de plácemes, felices, por volver a trabajar junto a Godoy Ramos.
También Godoy sumó a su equipo de colaboradores a David Boone de la Garza, quien ocupará el lugar de Germán Adolfo Castillo Banuet.
Como dijeran en mi pueblo, es la misma gata… pero ahora ni revolcada.
Es innegable que los movimientos efectuados al interior de la FGR han sido rápidos, amén de que los nuevos personajes están ligados tanto al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, como a Godoy Ramos.
Tal parece que “La Barredora” de Ernestina Godoy va de arriba hacia abajo, la “operación limpieza” va en serio y por lo visto, ante los hechos, se quiere terminar lo antes posible con la herencia de Gertz Manero.
Pero si el relevo de funcionarios ha mostrado marcada “fast track”, también va en ese tenor lo que corresponde a los expedientes o casos que tenía guardados en el cajón de su escritorio el anterior inquilino de la FGR.
Uno de ellos es la aprehensión del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, quien se encuentra en prisión preventiva en el penal del Altiplano, en el Estado de México; al político del PRI se le acusa de lavado de dinero, peculado y asociación delictuosa.
COORDINACIÓN CONJUNTA ENTRE FGR Y SSPC
Con el arribo de Ernestina Godoy a la FGR, los cambios son notorios y un punto que destaca por encima de todo es la coordinación con el resto del Gabinete de Seguridad.
Eso no implica que se esté optando por una Fiscalía sumisa, más bien se privilegia la autonomía, sólo que como ha señalado, para dar paso a la construcción de la paz, se requiere de estrecha armonización con las instituciones, disponer de información confiable y una investigación estratégica al servicio del Estado y de la sociedad.
El relevo en la FGR es satisfactorio, la pasividad en la que estaba sumida sin duda era lesiva.
Godoy Ramos apenas tomó las riendas de la dependencia y de inmediato hizo sentir su presencia con los cambios en la Agencia de Investigación Criminal (AIC), donde colocó a Héctor Elizalde Mora, así como poner a César Oliveros Aparicio al frente de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).
Elizalde Mora y Oliveros Aparicio son personajes cercanos al “Batman” mexicano.
La reestructuración de la Fiscalía General de la República está en marcha; ahora falta saber qué va a pasar con los casos de presunta corrupción en la que presuntamente están involucrados políticos y personajes ligados con el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Uno de ello es lo concerniente al senador Adán Augusto López Hernández, quien fue jefe de Hernán Bermúdez, cuando se desempeñó como gobernador de Tabasco.
Bermúdez está preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, acusado de ser el líder de la organización criminal La Barredora.
La fiscal sabrá aplicar la ley, tiene liderazgo y vasto conocimiento jurídico, y como señalara la Primera Presidenta Claudia Sheimbaum Pardo, es honesta y una gran profesional, por lo que sabrá combatir la corrupción, así como mejorar la coordinación con el Gabinete de Seguridad y consolidar la autonomía de esa dependencia.
Los casos de Adán Augusto López, la organización criminal La Barredora y el huachicol fiscal ponen a prueba la independencia y autonomía de la FGR.
ESTADOS UNIDOS NO ES EJEMPLO A SEGUIR, TIENE PROBLEMAS DE DROGADICCIÓN: CLAUDIA SHEINBAUM PARDO
En el marco de la presión que ejerce el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, hacia México en materia de narcotráfico, la Presidenta Sheinbaum Pardo le dio un “coscorrón” al señalar que Estados Unidos tiene muchos problemas de drogadicción y no es un modelo a seguir.
Tales declaraciones las dio durante la entrega de becas Benito Juárez a estudiantes de Querétaro, donde defendió su política de eliminar el examen de admisión para el nivel medio superior.
Manifestó la Primera Presidenta que en Estados Unidos los estudiantes acuden a la preparatoria más cercana de su domicilio y aunque puso ese ejemplo, resaltó que ese país no es un modelo a seguir, pues carece de valores y tienen problemas con las adicciones.
“Ahora todas y todos pueden entrar sin examen. Fíjense, otra cuestión que a veces se dice es ‘¿cómo van a entrar sin examen?’ Pues si en Estados Unidos, y no es que sea modelo, porque allá tienen muchos problemas de valores y muchas otras cosas, porque allá hay mucha drogadicción y muchos otros temas que nosotros no tenemos”, añade la titular del Poder Ejecutivo federal.
PUNTO… Y SEGUIMOS
¡Tambores de guerra en el Edomex!
Delfina Gómez y Luz María Hernández, a calmar los ímpetus de morenistas * Higinio Martínez, excluido de las decisiones guindas, va por la gubernatura estatal * Horacio Duarte actúa más como gobernador que como subordinado
ALFREDO IBÁÑEZ
La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y la dirigente estatal de Morena, Luz María Hernández, tendrán que aplicarse a fondo ante la serie de riñas que escenifican todos los días sus compañeros de partido quienes están en busca de espacios políticos de cara al 2027.
De no encontrar una salida satisfactoria los problemas pueden estallarles, además de profundizar la división que asoma dentro de ese partido.
Los informes de gobierno de los presidentes municipales han sido el escenario para que los morenistas ventilen sus diferencias o bien manden mensajes claros de que van a disputar la gubernatura, que no se van a quedar con los brazos cruzados y que Horacio Duarte no la tiene segura.
El pleito se centra entre el grupo de la gobernadora y el del senador Higinio Martínez Miranda, quien va en busca del gobierno estatal, pero en lo inmediato quiere allegarse de presidencias municipales y diputaciones; para ello mueve sus piezas como son los alcaldes que -gracias a su apoyo- llegaron al cargo que actualmente desempeñan.
Higinio Martínez es un político influyente que ha sido atacado de manera incesante por el gobierno estatal; no se olvide que pese a su arduo trabajo en las pasadas elecciones estatales y en la obtención de 88 alcaldías, de 125, no sólo no fue tomado en cuenta para que formara parte de la administración que encabeza la gobernadora, sino que fue excluido de las decisiones de ese partido.
Horacio Duarte, secretario de Gobierno, ha tratado de eliminarlo del mapa político, obviamente no sólo no ha podido, sino que ha provocado que el legislador se reagrupe, busque nuevas alianzas y se fortalezca al interior de Morena.
Para debilitarlo, la gobernadora y Duarte Olivares se han concentrado en crear una estructura propia, toda vez que ganaron la gubernatura gracias a los cuadros de Higinio Martínez, jefe del Grupo Acción Política, del que eran miembros los dos y a través del cual despuntaron su carrera política.
Es cierto que tienen notables avances, pero no pueden echar las campanas al vuelo; sus compañeros de partido se disciplinan, muestran lealtad, pero no dejan de externar su inconformidad debido a la forma errática de gobernar, como es el solapar las corruptelas y abusos de algunos alcaldes de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), los cuales hacen de las suyas con los recursos públicos, engordan sus cuentas bancarias en tanto sus gobernados se hunden en la pobreza.
Basta recordar que esos políticos no sólo son intocables, sino que incluso son invitados a los eventos del gobierno estatal en tanto la población que votó por el partido guinda sufre de represión.
Otro elemento que tiene inconforme a un amplio sector de los morenistas es el perdón que han concedido a los ex gobernadores Alfredo del Mazo González y a Eruviel Ávila Villegas.
No obstante que la propia gobernadora, en su calidad de candidata a la gubernatura, los denunció por sumir a esa entidad en la pobreza, en la corrupción, en elevado índice de feminicidios, por entregar hospitales inconclusos, pero que fueron contabilizados como terminados, en fin, una larga lista de corruptelas, y hasta ahora no han sido llevados ante la justicia como prometió.
Otro factor que les enerva es el exceso de poder que concentra Horacio Duarte, quien no guarda las formas y actúa más como gobernador que como subordinado de Gómez Álvarez.
El secretario general de Gobierno está en campaña permanente, literalmente ha acotado a la gobernadora y muchos de los funcionarios le deben obediencia absoluta.
Tal es el caso de Comunicación Social, área que difunde de manera afanosa todo lo concerniente a Duarte Olivares y le da menos importancia a las acciones del gobierno que encabeza Delfina Gómez. Está en permanente promoción mediática.
No se olvide que la actual coordinadora de Comunicación Social, Nayeli Gómez Castillo, ha trabajado con el titular de Gobierno desde hace varios años, incluso a su paso por la Secretaría del Trabajo, sabe de sus ambiciones y le debe obediencia ciega.
La división en Morena tiende a acrecentarse ante la posibilidad de la reelección. Si bien jurídicamente está permitido, la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo públicamente ha dicho que en su partido eso no va, pero más de un alcalde trabaja para repetir en el cargo.
No quieren soltar el poder, cada uno se fortalece en su grupo político, la tentación por ignorar la recomendación presidencial está más vigente que nunca, así como la fragmentación de ese partido.
La confrontación entre Higinio Martínez y Horacio Duarte crece, el secretario de Gobierno se olvida de sus responsabilidades, antepone sus ambiciones, en tanto el Estado de México navega a la deriva, son dos años de gobierno y la administración de Morena parece que no existe, el cambio no es el esperado.
Todavía están a tiempo la gobernadora Delfina Gómez y Horacio Duarte de enderezar el rumbo por el bienestar de millones de mexiquenses.
PUNTO… Y SEGUIMOS
Una nueva era en la FGR
No más impunidad, pasividad, burocracia, opacidad, ni persecución política, la premisa de Ernestina Godoy * Se prevén más cambios importantes en la Fiscalía tras la salida de Gertz Manero, quien se va sin rendir cuentas y sin tener una “causa grave” para su renuncia
ALFREDO IBÁÑEZ
La Fiscalía General de la República (FGR) inicia una nueva etapa con la llegada de su nueva titular, Ernestina Godoy Ramos, con la premisa de no más impunidad, pasividad, burocracia, opacidad, ni persecución política en esa dependencia.
Siete años se tardaron en llevar a cabo el relevo que con ansias demandaban las víctimas de la delincuencia y el propio país.
Una administración que, entre otras cosas, se significó por su marcada cerrazón, desdén hacia los afectados, corrupción en diversas áreas, así como “transformar” a la FGR en una agencia de colocación de amigos e incondicionales en puestos clave, que poco o nada contribuyen con el desarrollo del país, en la procuración de justicia, pero cómo sangran las arcas públicas.
Quién no recuerda las escenas que a diario se repetían en las oficinas centrales de la FGR antes de trasladarse a Santa Fe, en la alcaldía Cuajimalpa, en donde las madres buscadoras acudían en busca de justicia, clamaban para que fueran recibidas e iniciar la búsqueda de sus seres queridos.
Sin embargo, la respuesta siempre era la misma, los funcionarios responsables no se dignaban a dejar sus oficinas, no salían siquiera a escuchar a las denunciantes.
Lo lamentable es que cubiertos de su soberbia esperaban tranquilos a que los agraviados, cansados, se retiraran del lugar, en tanto la lista de personas desaparecidas crecía rápidamente.
Ejemplos de esos casos y otros más se multiplicaron con los años, pues la administración de la FGR, instancia encargada de procurar justicia, entró en una grave etapa de pasividad, que terminó en impunidad.
A la generalidad de los empleados y funcionarios se les olvidó que su salario lo pagan los contribuyentes, que son dineros públicos y que están obligados a servir y a dar resultados.
Los delegados, ahora fiscales de las diversas entidades donde están asignados, se dedicaron a cuidar sus cotos de poder, pese a la ola criminal que se extendió en el sexenio anterior, nada informaban, todo solapaban, para ellos todo estaba en calma, por lo que se volvieron cómplices de los delincuentes.
Se esforzaron para hacer creer que todo estaba en orden, pese a la existencia y operación de grupos criminales, que lo mismo se dedican al narcotráfico, secuestro, extorsión, que al huachicol fiscal y del agua.
Fue a partir del nuevo sexenio, obligados por la nueva estrategia de seguridad, que hacen como que han retomado el compromiso al que están obligados, con base en sus atribuciones.
Bien haría la nueva titular de la FGR, Godoy Ramos, en revisar cada uno de los casos, porque seguramente se va encontrar con muchas sorpresas.
Con la llegada de Ernestina Godoy a la Fiscalía General de la República, cargo que desempeñará por 9 años, se prevén cambios importantes en esa dependencia.
Por lo pronto, en el marco de su designación en el Senado de la República, con una votación mayoritaria, 97 votos a favor, hizo varios compromisos muy importantes tales como: encabezar una FGR de “puertas abiertas” que “ponga primero a las víctimas”.
Otro más, y que hace recobrar la confianza en esa importante institución, es que no habrá fabricación de culpables y tampoco tendrá cabida la persecución política, no obstante, uno de los más trascendentales es su promesa de que tampoco habrá impunidad.
Mano dura, pero con respeto absoluto a la ley por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, rasgos que la han caracterizado en su desempeño, lo mismo como consejera jurídica de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que como fiscal General de Justicia de la Ciudad de México.
Recientemente la Fiscal Ernestina Godoy llevó a cabo su primer evento público, se reunió con los fiscales del país en el marco de la LIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), encuentro que tuvo lugar en el Parque Nacional de la Justicia, en Santa Fe.
Es una Asamblea que se realiza cada año, pero ahora bajo su liderazgo consideró que debe efectuarse de manera periódica, en virtud de que compartir el trabajo de todos es fundamental, porque “todos tenemos el mismo objetivo: erradicar la impunidad, fortalecer la investigación, avanzar en la judicialización y contar con todos los instrumentos necesarios para ello”.
La fiscal adelantó que trabajarán en conjunto, en la investigación e intercambio de información, a través del Centro Federal de Inteligencia Criminal, y continuarán con la consolidación del Sistema Estadístico Nacional de Procuración de Justicia y las acciones para fortalecer a las instituciones ministeriales, consolidando el Sistema Informático Nacional Interoperable.
A los fiscales del país les dijo que el objetivo es erradicar la impunidad, fortalecer la investigación, avanzar en la judicialización y mejorar los instrumentos con que cuentan para lograrlo.
SE VA GERTZ SIN RENDIR CUENTAS
Al menos 50 organizaciones defensoras de derechos humanos reprobaron que Alejandro Gertz Manero se retire de la Fiscalía General de la República (FGR) en un proceso sin transparencia, con múltiples dudas y cuestionamientos y sin haber rendido cuentas de su gestión.
La famosa carta de renuncia no ha sido pública, pese a que la Presidenta Sheinbaum señaló que sería difundida.
“La carta de Gertz Manero no fue una renuncia formal ni cumplió con los requisitos constitucionales, aun así el Senado aprobó su separación, pese a no haber manifestado una causa grave, como lo establece la Constitución”, señalan organizaciones como Fundación para la Justicia.
A través de un comunicado, indican que la falta de transparencia de las autoridades respecto de los verdaderos motivos de la separación de Gertz Manero, “son una muestra de una gestión opaca, caracterizada por un actuar autoritario y una absoluta ausencia de rendición de cuentas a la ciudadanía”.
Acusan que las fiscalías en México han sido usadas, por los gobiernos en turno, como instrumento de control político, para combatir adversarios o para garantizar pactos de impunidad en perjuicio de la sociedad.
Afirman que las fiscalías no investigan diligentemente ni garantizan justicia a las víctimas, por el contrario, las revictimizan y muchas veces inhiben la presentación de denuncias, ya sea intencionalmente o por el temor de que los ministerios públicos o policías de investigación tengan vínculos criminales que les expongan a mayores riesgos.
“El manejo exprés de la renuncia de Gertz Manero muestra que el Poder Ejecutivo y la 4T quieren seguir teniendo el control político sobre la Fiscalía. Basta ver cómo operaron, en tiempo récord, la renuncia de la consejera Jurídica, su nombramiento por parte de Gertz Manero y su designación como encargada del despacho de la FGR”, recriminan.
A COMBATIR LA CORRUPCIÓN INTERNA
No cabe duda que es un nuevo comienzo, una nueva etapa en la FGR de la mano de su titular, Ernestina Godoy, quien ya adelantó que se combatirá la corrupción interna y externa, la impunidad, la tortura.
En suma: Ernestina Godoy va por una Fiscalía que defienda los interese del país, a las víctimas y sancione a los infractores de la ley.
Que así sea por el bien de todos los mexicanos.
PUNTO… Y SEGUIMOS
¡Genio y figura…! AMLO amenaza con tomar las calles
Aunque esté retirado de la política, volvería a las movilizaciones por tres razones * Gertz Manero, gran negociante para su salida decorosa * Margarita Zavala y Enrique Vargas muestran gran arrastre en la Asamblea Nacional del PAN
ALFREDO IBÁÑEZ
Reapareció el expresidente Andrés Manuel López Obrador y anunció que está dispuesto a salir a la calle para defender a la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a la democracia y a la soberanía nacional.
A través de un video presentó su nuevo libro, “Grandeza”, y aprovechó para respaldar a la titular del Poder Ejecutivo federal, por lo que pidió no hacerle sombra.
Desde el patio de su finca La Chingada, en Palenque, Chiapas, mandó un mensaje a sus compañeros de partido y a la población: estar juntos, no dividirse.
López Obrador afirma por enésima vez que ya se retiró de la actividad política y añadió que la Primera Mandataria es la que gobierna, la que conduce y lo está haciendo muy bien.
“No hay que dividirnos, hay que estar muy juntos, unidos”, añade Andrés Manuel.
De buen ánimo, precisa que su retiro no es una simulación sino una jubilación definitiva, tras casi 50 años de actividad política.
Asegura que abandonó la práctica política activa para dedicarse ahora a la reflexión, la escritura y la reconstrucción de lo que llama “teoría y práctica” de la política desde otra perspectiva.
Tras señalar que se entera de las noticias, asevera que es temporada de zopilotes, de buitres y halcones, por lo que hay que apoyar mucho a la Presidenta.
“Es la mejor Presidenta del mundo. Tenemos esa enorme dicha. Vean cómo son los presidentes, los jefes de Estado en otros países y comparen. Además (ella es) fiel al pueblo, a los principios de la transformación, sosteniendo que sólo el pueblo puede salvar al pueblo.
“¿O no es cierto? ¿Van a salvar al pueblo los de arriba, los ambiciosos, los que están enfermos de poder y de dinero, sobre todo? No, es el pueblo el que salva al pueblo y con el pueblo todo y sin el pueblo nada.
“El pueblo es el que manda en la democracia. Y por el bien de todos, hasta de los ricos, primero los pobres”.
PERO…. AMENAZA CON TOMAR LAS CALLES
También el exmandatario AMLO aclara las tres razones por las que saldría a la calle a hacer política.
La primera es: “Si atentaran contra la democracia, como lo hacían antes, cuando hacían los grandes fraudes, los oligarcas, los corruptos para que el gobierno estuviese a su servicio y eso ya no se puede permitir de ninguna manera.
Segunda razón, para defender a la Primera Presidenta: “Si hay intento de golpe de Estado, si la acosan, entonces sí, pero no creo que eso pase; y para defender la soberanía de México, porque nuestro país es libre, independiente, soberano, no somos colonia de ningún país extranjero”.
En medio del gran escándalo de corrupción en el que están sumidos prominentes miembros de Morena, Andrés Manuel López Obrador hace su aparición y lanza el mensaje de unidad.
La declaración del exmandatario se da en el marco de las corruptelas de las que son señalados personajes muy cercanos a Andrés Manuel, como es el caso del senador Adán Augusto López Hernández.
Así como dependencias de gran prestigio, como es la Secretaría de Marina (Semar), hoy ligada a delitos como el huachicol financiero, que ha dejado millonarias ganancias a personajes cercanos al poder.
Para la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha visto convulsionada su administración en los últimos meses, no pasó inadvertida la aparición de Andrés Manuel López Obrador.
“Hoy nos levantamos con una noticia muy bonita. Vimos un video en la mañana del presidente López Obrador, le enviamos un aplauso desde aquí con todo cariño hasta Palenque. Lo vimos muy bien, muy contento. Hizo un video para presentar un libro que, cuando salió del gobierno, prometió que iba a escribir, un libro que le tituló ‘Grandeza’ y que parece va a estar disponible en librerías a partir de esta semana que viene”.
Señaló la Primera Mandataria que la obra de su antecesor tiene algo “extraordinario”: El reconocimiento de las grandes civilizaciones precolombinas que habitaron los territorios que hoy son México.
ALEJANDRO GERTZ MANERO INCOMODÓ A LA 4T
Tras varias horas de tensión, finalmente Alejandro Gertz Manero dejó la Fiscalía General de la República (FGR), no sin antes negociar una salida decorosa: embajador en Alemania.
La inactividad en la que sumió a esa dependencia, la filtración de información y el enfriamiento de las relaciones con la titular del Poder Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum, detonaron su salida.
Pese a que le faltaban dos años para concluir su gestión, sus detractores -encabezados por el senador Adán Augusto López Hernández- le cerraron el paso, no le dieron mucho margen de maniobra: Renunciaba o lo destituían.
Esta vez no contó con el apoyo del expresidente López Obrador, a quien, según publicaciones, lo ayudó económicamente en diversas ocasiones, durante sus aspiraciones presidenciales y cuando pocos creían en él, de ahí la gran estima que le guardaba el político tabasqueño, por lo que prácticamente era inamovible.
Todo llega a su fin, Ernestina Godoy es la nueva titular de la FGR, dependencia en la que se torna necesaria una purga general, pues basta con revisar la nómina para darse cuenta que está plagada, en los cargos de decisión, de panistas y priístas. Obviamente, con marcados intereses políticos y económicos.
La revisión de la nómina arrojará luz sobre el desempeño de esa dependencia que es altamente costosa para el país, pero que no da los resultados esperados.
Y es que bajo la bandera de su autonomía está convertida en refugio de amigos, incondicionales, oportunistas, pero no en profesionales que permitan una procuración de justicia eficaz.
MARGARITA ZAVALA, COMO PEZ EN EL AGUA ENTRE PANISTAS
El sábado pasado se llevó a cabo la Asamblea Nacional del PAN y un detalle a resaltar es que hubo una persona que llamó mucho la atención.
La diputada federal Margarita Zavala mostró y demostró el gran arrastre y simpatía de la que goza entre sus compañeros partidistas.
Mientras la élite del Partido Acción Nacional se concentró en el presídium, ella se dio su tiempo para saludar a los panistas de a pie, y sin distingos accedió una y otra vez a tomarse fotografías, a saludar a escuchar.
No cabe duda que Margarita Zavala goza del cariño de la gente.
Y otro panista que recibió el respaldo público fue Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas. Gracias a su trabajo como legislador y a los grandes resultados que ha obtenido en toda su carrera política, no sorprende que tenga una gran aceptación entre los mexiquenses.
Lo que siempre hemos dicho: Vargas del Villar es un hombre de retos y tiene la mira puesta en el 2027 y en el 2029… y el PAN ya está en acción a nivel nacional.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
México en el Vaticano
“La Barredora” de Ernestina Godoy
Con atropellos laborales pulverizan al Canal 11
La historia del origen del quebranto de la Cooperativa Cruz Azul
Prioridad, la defensa de México: Vargas del Villar
Día infernal en la México-Querétaro
¡No hay fecha que no se cumpla! Bad Bunny, listo para deleitar a sus fans mexicanos
¡Todo listo para Coca-Cola Flow Fest, el evento musical de reggaetón más grande del mundo!
Ale Rojo, una alcaldesa con liderazgo y vocación de servicio
DESTACADO
-
LOS MALOSOSHace 7 días
A Arturo Ávila no lo conocen ni en Tlatelolco
-
PULPO POLÍTICOHace 6 días
¡Aguas con la llegada del 2026!
-
EL ÁGORAHace 6 días
Democracia, seguridad y posverdad
-
NACIONALHace 3 días
Con descuentos Isaac Montoya se solidariza con naucalpenses
-
NACIONALHace 3 días
¡Histórico Presupuesto de Egresos 2026 para Tlalnepantla!
-
LOS MALOSOSHace 2 días
Reacomodo en el Metro; primero la política y luego la administración
-
NACIONALHace 1 día
Acusa empresario “fabricación de delitos”
-
TEXTUAL-ESHace 50 minutos
Migrantes, vital para la economía estadounidense