“La Barredora” de Ernestina Godoy

La “purga” en la FGR va en serio; se suman personajes cercanos a la fiscal y a Omar García Harfuch * Las preguntas que rondan por los pasillos de Santa Fe: ¿Investigarán a Adán Augusto López por el caso de su exsecretario de Seguridad Pública, Hernán Bermúdez Requena? ¿Habrá justicia y se aplicará la ley a los involucrados en el huachicol fiscal? Repito, sólo son preguntas

ALFREDO IBÁÑEZ

Una serie de cambios se ha hecho en la Fiscalía General de la República (FGR).

Resulta que a siete mandos ligados al exfiscal Alejandro Gertz Manero les han dado las gracias, entre ellos al oficial mayor Francisco Santiago Sáenz de Cámara Aguirre, quien se encargó de la gestión integral de los recursos humanos, materiales y financieros; en su lugar entró al relevo Laura Ángeles Gómez, funcionaria de todas las confianzas de la nueva fiscal Ernestina Godoy Ramos, con quien ha colaborado los últimos 25 años.

Dentro de las funciones de Sáenz de Cámara destacó la realización de compras y licitaciones; habrá que ver con qué sorpresas se encuentra la nueva titular del área.

Una de las presuntas irregularidades -que se menciona existe en la dependencia- es la presencia de aviadores, personal que fue ingresado a la nómina, pero que no acuden a trabajar.

Para despejar las dudas bastará con una revisión en las diversas áreas y corroborar si son ciertos los señalamientos que se han vertido.

No será difícil cerciorarse si efectivamente asisten, si cumplen con el perfil y con la responsabilidad del cargo por el que puntualmente cobran.

También removieron a Adriana Campos López, fiscal de Asuntos Internos, quien encabezó investigaciones cruciales como “La Estafa Maestra” durante el gobierno del priísta Enrique Peña Nieto.

En su lugar quedó Richard Urbina Vega, un perfil cercano a Godoy y con experiencia en la investigación de delitos cometidos por servidores públicos.

Otro personaje que vuelve a los reflectores es Ulises Lara López, quien quedó como encargado de despacho tras la salida de Godoy Ramos de la Fiscalía capitalina.

Lara tuvo la virtud de sacar su título en pocos días. No sabemos a qué santo se encomienda, pues de vocero pasó a ser el mandamás de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Ahora, a petición de Ernestina Godoy Ramos, Ulises vuelve a estar de “segundo” en la FGR. Encabezará la Fiscalía Especializada de Control Competencial (Fecoc), el segundo cargo en importancia de la Fiscalía General de la República.

Otro regreso es el de Omar Cruz Juárez, quien fue relegado de Comunicación Social de la FGJCDMX tras la llegada de Bertha Alcalde.

Ernestina Godoy tiene ahora al mismo equipo que tenía en la Fiscalía capitalina. Ulises Lara y Omar Cruz están de plácemes, felices, por volver a trabajar junto a Godoy Ramos.

También Godoy sumó a su equipo de colaboradores a David Boone de la Garza, quien ocupará el lugar de Germán Adolfo Castillo Banuet.

Como dijeran en mi pueblo, es la misma gata… pero ahora ni revolcada.

Es innegable que los movimientos efectuados al interior de la FGR han sido rápidos, amén de que los nuevos personajes están ligados tanto al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, como a Godoy Ramos.

Tal parece que “La Barredora” de Ernestina Godoy va de arriba hacia abajo, la “operación limpieza” va en serio y por lo visto, ante los hechos, se quiere terminar lo antes posible con la herencia de Gertz Manero.

Pero si el relevo de funcionarios ha mostrado marcada “fast track”, también va en ese tenor lo que corresponde a los expedientes o casos que tenía guardados en el cajón de su escritorio el anterior inquilino de la FGR.

Uno de ellos es la aprehensión del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, quien se encuentra en prisión preventiva en el penal del Altiplano, en el Estado de México; al político del PRI se le acusa de lavado de dinero, peculado y asociación delictuosa.

COORDINACIÓN CONJUNTA ENTRE FGR Y SSPC

Con el arribo de Ernestina Godoy a la FGR, los cambios son notorios y un punto que destaca por encima de todo es la coordinación con el resto del Gabinete de Seguridad.

Eso no implica que se esté optando por una Fiscalía sumisa, más bien se privilegia la autonomía, sólo que como ha señalado, para dar paso a la construcción de la paz, se requiere de estrecha armonización con las instituciones, disponer de información confiable y una investigación estratégica al servicio del Estado y de la sociedad.

El relevo en la FGR es satisfactorio, la pasividad en la que estaba sumida sin duda era lesiva.

Godoy Ramos apenas tomó las riendas de la dependencia y de inmediato hizo sentir su presencia con los cambios en la Agencia de Investigación Criminal (AIC), donde colocó a Héctor Elizalde Mora, así como poner a César Oliveros Aparicio al frente de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Elizalde Mora y Oliveros Aparicio son personajes cercanos al “Batman” mexicano.

La reestructuración de la Fiscalía General de la República está en marcha; ahora falta saber qué va a pasar con los casos de presunta corrupción en la que presuntamente están involucrados políticos y personajes ligados con el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Uno de ello es lo concerniente al senador Adán Augusto López Hernández, quien fue jefe de Hernán Bermúdez, cuando se desempeñó como gobernador de Tabasco.

Bermúdez está preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, acusado de ser el líder de la organización criminal La Barredora.

La fiscal sabrá aplicar la ley, tiene liderazgo y vasto conocimiento jurídico, y como señalara la Primera Presidenta Claudia Sheimbaum Pardo, es honesta y una gran profesional, por lo que sabrá combatir la corrupción, así como mejorar la coordinación con el Gabinete de Seguridad y consolidar la autonomía de esa dependencia.

Los casos de Adán Augusto López, la organización criminal La Barredora y el huachicol fiscal ponen a prueba la independencia y autonomía de la FGR.

ESTADOS UNIDOS NO ES EJEMPLO A SEGUIR, TIENE PROBLEMAS DE DROGADICCIÓN: CLAUDIA SHEINBAUM PARDO

En el marco de la presión que ejerce el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, hacia México en materia de narcotráfico, la Presidenta Sheinbaum Pardo le dio un “coscorrón” al señalar que Estados Unidos tiene muchos problemas de drogadicción y no es un modelo a seguir.

Tales declaraciones las dio durante la entrega de becas Benito Juárez a estudiantes de Querétaro, donde defendió su política de eliminar el examen de admisión para el nivel medio superior.

Manifestó la Primera Presidenta que en Estados Unidos los estudiantes acuden a la preparatoria más cercana de su domicilio y aunque puso ese ejemplo, resaltó que ese país no es un modelo a seguir, pues carece de valores y tienen problemas con las adicciones.

“Ahora todas y todos pueden entrar sin examen. Fíjense, otra cuestión que a veces se dice es ‘¿cómo van a entrar sin examen?’ Pues si en Estados Unidos, y no es que sea modelo, porque allá tienen muchos problemas de valores y muchas otras cosas, porque allá hay mucha drogadicción y muchos otros temas que nosotros no tenemos”, añade la titular del Poder Ejecutivo federal.