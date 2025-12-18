PUNTO… Y SEGUIMOS
¡Tambores de guerra en el Edomex!
Delfina Gómez y Luz María Hernández, a calmar los ímpetus de morenistas * Higinio Martínez, excluido de las decisiones guindas, va por la gubernatura estatal * Horacio Duarte actúa más como gobernador que como subordinado
ALFREDO IBÁÑEZ
La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y la dirigente estatal de Morena, Luz María Hernández, tendrán que aplicarse a fondo ante la serie de riñas que escenifican todos los días sus compañeros de partido quienes están en busca de espacios políticos de cara al 2027.
De no encontrar una salida satisfactoria los problemas pueden estallarles, además de profundizar la división que asoma dentro de ese partido.
Los informes de gobierno de los presidentes municipales han sido el escenario para que los morenistas ventilen sus diferencias o bien manden mensajes claros de que van a disputar la gubernatura, que no se van a quedar con los brazos cruzados y que Horacio Duarte no la tiene segura.
El pleito se centra entre el grupo de la gobernadora y el del senador Higinio Martínez Miranda, quien va en busca del gobierno estatal, pero en lo inmediato quiere allegarse de presidencias municipales y diputaciones; para ello mueve sus piezas como son los alcaldes que -gracias a su apoyo- llegaron al cargo que actualmente desempeñan.
Higinio Martínez es un político influyente que ha sido atacado de manera incesante por el gobierno estatal; no se olvide que pese a su arduo trabajo en las pasadas elecciones estatales y en la obtención de 88 alcaldías, de 125, no sólo no fue tomado en cuenta para que formara parte de la administración que encabeza la gobernadora, sino que fue excluido de las decisiones de ese partido.
Horacio Duarte, secretario de Gobierno, ha tratado de eliminarlo del mapa político, obviamente no sólo no ha podido, sino que ha provocado que el legislador se reagrupe, busque nuevas alianzas y se fortalezca al interior de Morena.
Para debilitarlo, la gobernadora y Duarte Olivares se han concentrado en crear una estructura propia, toda vez que ganaron la gubernatura gracias a los cuadros de Higinio Martínez, jefe del Grupo Acción Política, del que eran miembros los dos y a través del cual despuntaron su carrera política.
Es cierto que tienen notables avances, pero no pueden echar las campanas al vuelo; sus compañeros de partido se disciplinan, muestran lealtad, pero no dejan de externar su inconformidad debido a la forma errática de gobernar, como es el solapar las corruptelas y abusos de algunos alcaldes de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), los cuales hacen de las suyas con los recursos públicos, engordan sus cuentas bancarias en tanto sus gobernados se hunden en la pobreza.
Basta recordar que esos políticos no sólo son intocables, sino que incluso son invitados a los eventos del gobierno estatal en tanto la población que votó por el partido guinda sufre de represión.
Otro elemento que tiene inconforme a un amplio sector de los morenistas es el perdón que han concedido a los ex gobernadores Alfredo del Mazo González y a Eruviel Ávila Villegas.
No obstante que la propia gobernadora, en su calidad de candidata a la gubernatura, los denunció por sumir a esa entidad en la pobreza, en la corrupción, en elevado índice de feminicidios, por entregar hospitales inconclusos, pero que fueron contabilizados como terminados, en fin, una larga lista de corruptelas, y hasta ahora no han sido llevados ante la justicia como prometió.
Otro factor que les enerva es el exceso de poder que concentra Horacio Duarte, quien no guarda las formas y actúa más como gobernador que como subordinado de Gómez Álvarez.
El secretario general de Gobierno está en campaña permanente, literalmente ha acotado a la gobernadora y muchos de los funcionarios le deben obediencia absoluta.
Tal es el caso de Comunicación Social, área que difunde de manera afanosa todo lo concerniente a Duarte Olivares y le da menos importancia a las acciones del gobierno que encabeza Delfina Gómez. Está en permanente promoción mediática.
No se olvide que la actual coordinadora de Comunicación Social, Nayeli Gómez Castillo, ha trabajado con el titular de Gobierno desde hace varios años, incluso a su paso por la Secretaría del Trabajo, sabe de sus ambiciones y le debe obediencia ciega.
La división en Morena tiende a acrecentarse ante la posibilidad de la reelección. Si bien jurídicamente está permitido, la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo públicamente ha dicho que en su partido eso no va, pero más de un alcalde trabaja para repetir en el cargo.
No quieren soltar el poder, cada uno se fortalece en su grupo político, la tentación por ignorar la recomendación presidencial está más vigente que nunca, así como la fragmentación de ese partido.
La confrontación entre Higinio Martínez y Horacio Duarte crece, el secretario de Gobierno se olvida de sus responsabilidades, antepone sus ambiciones, en tanto el Estado de México navega a la deriva, son dos años de gobierno y la administración de Morena parece que no existe, el cambio no es el esperado.
Todavía están a tiempo la gobernadora Delfina Gómez y Horacio Duarte de enderezar el rumbo por el bienestar de millones de mexiquenses.
Una nueva era en la FGR
No más impunidad, pasividad, burocracia, opacidad, ni persecución política, la premisa de Ernestina Godoy * Se prevén más cambios importantes en la Fiscalía tras la salida de Gertz Manero, quien se va sin rendir cuentas y sin tener una “causa grave” para su renuncia
ALFREDO IBÁÑEZ
La Fiscalía General de la República (FGR) inicia una nueva etapa con la llegada de su nueva titular, Ernestina Godoy Ramos, con la premisa de no más impunidad, pasividad, burocracia, opacidad, ni persecución política en esa dependencia.
Siete años se tardaron en llevar a cabo el relevo que con ansias demandaban las víctimas de la delincuencia y el propio país.
Una administración que, entre otras cosas, se significó por su marcada cerrazón, desdén hacia los afectados, corrupción en diversas áreas, así como “transformar” a la FGR en una agencia de colocación de amigos e incondicionales en puestos clave, que poco o nada contribuyen con el desarrollo del país, en la procuración de justicia, pero cómo sangran las arcas públicas.
Quién no recuerda las escenas que a diario se repetían en las oficinas centrales de la FGR antes de trasladarse a Santa Fe, en la alcaldía Cuajimalpa, en donde las madres buscadoras acudían en busca de justicia, clamaban para que fueran recibidas e iniciar la búsqueda de sus seres queridos.
Sin embargo, la respuesta siempre era la misma, los funcionarios responsables no se dignaban a dejar sus oficinas, no salían siquiera a escuchar a las denunciantes.
Lo lamentable es que cubiertos de su soberbia esperaban tranquilos a que los agraviados, cansados, se retiraran del lugar, en tanto la lista de personas desaparecidas crecía rápidamente.
Ejemplos de esos casos y otros más se multiplicaron con los años, pues la administración de la FGR, instancia encargada de procurar justicia, entró en una grave etapa de pasividad, que terminó en impunidad.
A la generalidad de los empleados y funcionarios se les olvidó que su salario lo pagan los contribuyentes, que son dineros públicos y que están obligados a servir y a dar resultados.
Los delegados, ahora fiscales de las diversas entidades donde están asignados, se dedicaron a cuidar sus cotos de poder, pese a la ola criminal que se extendió en el sexenio anterior, nada informaban, todo solapaban, para ellos todo estaba en calma, por lo que se volvieron cómplices de los delincuentes.
Se esforzaron para hacer creer que todo estaba en orden, pese a la existencia y operación de grupos criminales, que lo mismo se dedican al narcotráfico, secuestro, extorsión, que al huachicol fiscal y del agua.
Fue a partir del nuevo sexenio, obligados por la nueva estrategia de seguridad, que hacen como que han retomado el compromiso al que están obligados, con base en sus atribuciones.
Bien haría la nueva titular de la FGR, Godoy Ramos, en revisar cada uno de los casos, porque seguramente se va encontrar con muchas sorpresas.
Con la llegada de Ernestina Godoy a la Fiscalía General de la República, cargo que desempeñará por 9 años, se prevén cambios importantes en esa dependencia.
Por lo pronto, en el marco de su designación en el Senado de la República, con una votación mayoritaria, 97 votos a favor, hizo varios compromisos muy importantes tales como: encabezar una FGR de “puertas abiertas” que “ponga primero a las víctimas”.
Otro más, y que hace recobrar la confianza en esa importante institución, es que no habrá fabricación de culpables y tampoco tendrá cabida la persecución política, no obstante, uno de los más trascendentales es su promesa de que tampoco habrá impunidad.
Mano dura, pero con respeto absoluto a la ley por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, rasgos que la han caracterizado en su desempeño, lo mismo como consejera jurídica de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que como fiscal General de Justicia de la Ciudad de México.
Recientemente la Fiscal Ernestina Godoy llevó a cabo su primer evento público, se reunió con los fiscales del país en el marco de la LIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), encuentro que tuvo lugar en el Parque Nacional de la Justicia, en Santa Fe.
Es una Asamblea que se realiza cada año, pero ahora bajo su liderazgo consideró que debe efectuarse de manera periódica, en virtud de que compartir el trabajo de todos es fundamental, porque “todos tenemos el mismo objetivo: erradicar la impunidad, fortalecer la investigación, avanzar en la judicialización y contar con todos los instrumentos necesarios para ello”.
La fiscal adelantó que trabajarán en conjunto, en la investigación e intercambio de información, a través del Centro Federal de Inteligencia Criminal, y continuarán con la consolidación del Sistema Estadístico Nacional de Procuración de Justicia y las acciones para fortalecer a las instituciones ministeriales, consolidando el Sistema Informático Nacional Interoperable.
A los fiscales del país les dijo que el objetivo es erradicar la impunidad, fortalecer la investigación, avanzar en la judicialización y mejorar los instrumentos con que cuentan para lograrlo.
SE VA GERTZ SIN RENDIR CUENTAS
Al menos 50 organizaciones defensoras de derechos humanos reprobaron que Alejandro Gertz Manero se retire de la Fiscalía General de la República (FGR) en un proceso sin transparencia, con múltiples dudas y cuestionamientos y sin haber rendido cuentas de su gestión.
La famosa carta de renuncia no ha sido pública, pese a que la Presidenta Sheinbaum señaló que sería difundida.
“La carta de Gertz Manero no fue una renuncia formal ni cumplió con los requisitos constitucionales, aun así el Senado aprobó su separación, pese a no haber manifestado una causa grave, como lo establece la Constitución”, señalan organizaciones como Fundación para la Justicia.
A través de un comunicado, indican que la falta de transparencia de las autoridades respecto de los verdaderos motivos de la separación de Gertz Manero, “son una muestra de una gestión opaca, caracterizada por un actuar autoritario y una absoluta ausencia de rendición de cuentas a la ciudadanía”.
Acusan que las fiscalías en México han sido usadas, por los gobiernos en turno, como instrumento de control político, para combatir adversarios o para garantizar pactos de impunidad en perjuicio de la sociedad.
Afirman que las fiscalías no investigan diligentemente ni garantizan justicia a las víctimas, por el contrario, las revictimizan y muchas veces inhiben la presentación de denuncias, ya sea intencionalmente o por el temor de que los ministerios públicos o policías de investigación tengan vínculos criminales que les expongan a mayores riesgos.
“El manejo exprés de la renuncia de Gertz Manero muestra que el Poder Ejecutivo y la 4T quieren seguir teniendo el control político sobre la Fiscalía. Basta ver cómo operaron, en tiempo récord, la renuncia de la consejera Jurídica, su nombramiento por parte de Gertz Manero y su designación como encargada del despacho de la FGR”, recriminan.
A COMBATIR LA CORRUPCIÓN INTERNA
No cabe duda que es un nuevo comienzo, una nueva etapa en la FGR de la mano de su titular, Ernestina Godoy, quien ya adelantó que se combatirá la corrupción interna y externa, la impunidad, la tortura.
En suma: Ernestina Godoy va por una Fiscalía que defienda los interese del país, a las víctimas y sancione a los infractores de la ley.
Que así sea por el bien de todos los mexicanos.
¡Genio y figura…! AMLO amenaza con tomar las calles
Aunque esté retirado de la política, volvería a las movilizaciones por tres razones * Gertz Manero, gran negociante para su salida decorosa * Margarita Zavala y Enrique Vargas muestran gran arrastre en la Asamblea Nacional del PAN
ALFREDO IBÁÑEZ
Reapareció el expresidente Andrés Manuel López Obrador y anunció que está dispuesto a salir a la calle para defender a la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a la democracia y a la soberanía nacional.
A través de un video presentó su nuevo libro, “Grandeza”, y aprovechó para respaldar a la titular del Poder Ejecutivo federal, por lo que pidió no hacerle sombra.
Desde el patio de su finca La Chingada, en Palenque, Chiapas, mandó un mensaje a sus compañeros de partido y a la población: estar juntos, no dividirse.
López Obrador afirma por enésima vez que ya se retiró de la actividad política y añadió que la Primera Mandataria es la que gobierna, la que conduce y lo está haciendo muy bien.
“No hay que dividirnos, hay que estar muy juntos, unidos”, añade Andrés Manuel.
De buen ánimo, precisa que su retiro no es una simulación sino una jubilación definitiva, tras casi 50 años de actividad política.
Asegura que abandonó la práctica política activa para dedicarse ahora a la reflexión, la escritura y la reconstrucción de lo que llama “teoría y práctica” de la política desde otra perspectiva.
Tras señalar que se entera de las noticias, asevera que es temporada de zopilotes, de buitres y halcones, por lo que hay que apoyar mucho a la Presidenta.
“Es la mejor Presidenta del mundo. Tenemos esa enorme dicha. Vean cómo son los presidentes, los jefes de Estado en otros países y comparen. Además (ella es) fiel al pueblo, a los principios de la transformación, sosteniendo que sólo el pueblo puede salvar al pueblo.
“¿O no es cierto? ¿Van a salvar al pueblo los de arriba, los ambiciosos, los que están enfermos de poder y de dinero, sobre todo? No, es el pueblo el que salva al pueblo y con el pueblo todo y sin el pueblo nada.
“El pueblo es el que manda en la democracia. Y por el bien de todos, hasta de los ricos, primero los pobres”.
PERO…. AMENAZA CON TOMAR LAS CALLES
También el exmandatario AMLO aclara las tres razones por las que saldría a la calle a hacer política.
La primera es: “Si atentaran contra la democracia, como lo hacían antes, cuando hacían los grandes fraudes, los oligarcas, los corruptos para que el gobierno estuviese a su servicio y eso ya no se puede permitir de ninguna manera.
Segunda razón, para defender a la Primera Presidenta: “Si hay intento de golpe de Estado, si la acosan, entonces sí, pero no creo que eso pase; y para defender la soberanía de México, porque nuestro país es libre, independiente, soberano, no somos colonia de ningún país extranjero”.
En medio del gran escándalo de corrupción en el que están sumidos prominentes miembros de Morena, Andrés Manuel López Obrador hace su aparición y lanza el mensaje de unidad.
La declaración del exmandatario se da en el marco de las corruptelas de las que son señalados personajes muy cercanos a Andrés Manuel, como es el caso del senador Adán Augusto López Hernández.
Así como dependencias de gran prestigio, como es la Secretaría de Marina (Semar), hoy ligada a delitos como el huachicol financiero, que ha dejado millonarias ganancias a personajes cercanos al poder.
Para la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha visto convulsionada su administración en los últimos meses, no pasó inadvertida la aparición de Andrés Manuel López Obrador.
“Hoy nos levantamos con una noticia muy bonita. Vimos un video en la mañana del presidente López Obrador, le enviamos un aplauso desde aquí con todo cariño hasta Palenque. Lo vimos muy bien, muy contento. Hizo un video para presentar un libro que, cuando salió del gobierno, prometió que iba a escribir, un libro que le tituló ‘Grandeza’ y que parece va a estar disponible en librerías a partir de esta semana que viene”.
Señaló la Primera Mandataria que la obra de su antecesor tiene algo “extraordinario”: El reconocimiento de las grandes civilizaciones precolombinas que habitaron los territorios que hoy son México.
ALEJANDRO GERTZ MANERO INCOMODÓ A LA 4T
Tras varias horas de tensión, finalmente Alejandro Gertz Manero dejó la Fiscalía General de la República (FGR), no sin antes negociar una salida decorosa: embajador en Alemania.
La inactividad en la que sumió a esa dependencia, la filtración de información y el enfriamiento de las relaciones con la titular del Poder Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum, detonaron su salida.
Pese a que le faltaban dos años para concluir su gestión, sus detractores -encabezados por el senador Adán Augusto López Hernández- le cerraron el paso, no le dieron mucho margen de maniobra: Renunciaba o lo destituían.
Esta vez no contó con el apoyo del expresidente López Obrador, a quien, según publicaciones, lo ayudó económicamente en diversas ocasiones, durante sus aspiraciones presidenciales y cuando pocos creían en él, de ahí la gran estima que le guardaba el político tabasqueño, por lo que prácticamente era inamovible.
Todo llega a su fin, Ernestina Godoy es la nueva titular de la FGR, dependencia en la que se torna necesaria una purga general, pues basta con revisar la nómina para darse cuenta que está plagada, en los cargos de decisión, de panistas y priístas. Obviamente, con marcados intereses políticos y económicos.
La revisión de la nómina arrojará luz sobre el desempeño de esa dependencia que es altamente costosa para el país, pero que no da los resultados esperados.
Y es que bajo la bandera de su autonomía está convertida en refugio de amigos, incondicionales, oportunistas, pero no en profesionales que permitan una procuración de justicia eficaz.
MARGARITA ZAVALA, COMO PEZ EN EL AGUA ENTRE PANISTAS
El sábado pasado se llevó a cabo la Asamblea Nacional del PAN y un detalle a resaltar es que hubo una persona que llamó mucho la atención.
La diputada federal Margarita Zavala mostró y demostró el gran arrastre y simpatía de la que goza entre sus compañeros partidistas.
Mientras la élite del Partido Acción Nacional se concentró en el presídium, ella se dio su tiempo para saludar a los panistas de a pie, y sin distingos accedió una y otra vez a tomarse fotografías, a saludar a escuchar.
No cabe duda que Margarita Zavala goza del cariño de la gente.
Y otro panista que recibió el respaldo público fue Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas. Gracias a su trabajo como legislador y a los grandes resultados que ha obtenido en toda su carrera política, no sorprende que tenga una gran aceptación entre los mexiquenses.
Lo que siempre hemos dicho: Vargas del Villar es un hombre de retos y tiene la mira puesta en el 2027 y en el 2029… y el PAN ya está en acción a nivel nacional.
Cacicazgos en el Estado de México
Juan Hugo de la Rosa y Adolfo Cerqueda se han perpetuado en el poder en Ciudad Nezahualcóyotl * Preparan el terreno político para dejarle la alcaldía a la diputada local María del Carmen de la Rosa Mendoza * En vez de velar por sus intereses personales, deberían velar por las demandas ciudadanas * Bien haría la Presidenta Sheinbaum en revisar los casos de herencia del poder que se da en los diversos municipios del Estado de México
ALFREDO IBÁÑEZ
Con casi 10 años de gobierno, en manos del mismo grupo político, que heredó el poder del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el municipio mexiquense de Nezahualcóyotl sigue sumido en la pobreza y la inseguridad.
Los programas sociales o dádivas que le dan a la población no son suficientes para mejorar la situación económica de los más de un millón 100 mil habitantes.
El desempleo y la marginación prevalecen, el alcalde de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en turno, Adolfo Cerqueda Rebollar, quien lleva cuatro años en el cargo, toda vez que su primera gestión comprendió los años 2022-2024 y en enero pasado inició su segundo ejercicio 2025-2027, no ha sabido responder a tales retos.
En días pasados un sector de la población se manifestó públicamente para exigir la revocación de mandato del edil, a quien acusan de no transparentar los gastos de los dineros públicos municipales.
Otra de las demandas planteadas durante la protesta es por presuntos actos de corrupción, así como la existencia de una nómina secreta en la que están operadores políticos y personal allegado al ayuntamiento, que no acuden a trabajar, pero que son activados para mantener el control del gobierno municipal.
Los organizadores precisaron que su demanda central es la revocación de mandato del alcalde Adolfo Cerqueda, bajo el argumento de que responde a intereses de su grupo político y no de la población.
En ese sentido, recordaron que Cerqueda Rebollar heredó la alcaldía de su mentor y actual diputado federal, Juan Hugo de la Rosa, quien gobernó esa entidad por seis años consecutivos y lejos de ocuparse en solucionar los problemas comunes se centra en preparar el terreno político para dejarle la alcaldía a la diputada local María del Carmen de la Rosa Mendoza, hija de Juan Hugo.
En concreto: Adolfo Cerqueda sólo es un instrumento del legislador federal, quien busca perpetuarse en el poder.
Precisaron que hay temas preocupantes para los habitantes de Ciudad Nezahualcóyotl, como es la escasez de agua, la inseguridad, la presencia y operación de grupos criminales que han centrado su esfuerzo en las extorsiones a comerciantes.
Otros casos son la expedición de licencias sin ningún tipo de restricción, no se toma en cuenta a la población, tal es el caso de las múltiples gasolineras, que operan lo mismo junto a casas que a escuelas con el consabido riesgo que eso implica.
Efectivamente, el municipio de Nezahualcóyotl ha sido sometido por décadas por un grupo político dominante… y es que antes de que llegara Morena, el PRD gobernó por diversos trienios, del partido del Sol Azteca proviene Juan Hugo de la Rosa, quien operó de la mano de los hermanos Bautista López, y ante el hundimiento de ese partido optó por saltar a Morena.
Son los mismos rostros, las mismas mañas, sólo que bajo otras siglas. Tiene razón la población en exigir cuentas claras de los recursos millonarios de los que dispone el gobierno local, pues el nivel de marginación crece, pese a los millones de pesos que se le destinan.
Sólo para este año que está por terminar se destinaron cinco mil seiscientos 61 millones de pesos de presupuesto para Nezahualcóyotl, de los cuales el rubro de servicios personales se lleva más del 40 por ciento del total.
Dentro de ese apartado está el pago que se hace al personal del gobierno municipal, es decir, las nóminas.
Por cierto, dentro de las denuncias externadas por los convocantes a la marcha de revocación de mandato del alcalde, el viernes pasado destaca el crecimiento irregular de la nómina.
Indicaron que la nómina municipal está plagada de “aviadores”, así como de políticos y líderes locales que sirven a los intereses del gobierno en turno, a los cuales les han creado plazas de confianza que, de ninguna manera atienden, sólo es para justificar su beneficio del erario público.
Por muchos años, los partidos políticos han hecho del oriente del Estado de México su botín político y económico. La pobreza y marginación que impera en esa zona han servido para manipular a los votantes con base en sus necesidades.
Los programas sociales del gobierno federal y del gobierno municipal no llegan a quien más lo necesita.
Son entregados con fines electoreros, se distribuye a los grupos y personas afines al partido en el poder.
Las despensas y apoyos diversos se entregan bajo condiciones como asistir a mítines políticos o votar por la administración local en turno.
Bien haría la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en revisar y actuar ante ese tipo de cacicazgos y herencia del poder que se da en los diversos municipios del Estado de México.
Es de resaltar que este fenómeno no es privativo sólo de Morena, éste caso se replica en los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM), Del Trabajo (PT), De la Revolución Democrática (PRD -de lo poco que queda-) y Movimiento Ciudadano (MC).
Es innegable el saqueo que han hecho de la hacienda municipal los diversos institutos políticos.
En el caso de Ciudad Nezahualcóyotl, pese a ser uno de los cinco municipios del Estado de México que reciben mayor presupuesto, lo mismo federal que estatal, ocupa el quinto lugar en número de personas pobres, apenas debajo de Chimalhuacán, localidad emblemática de la marginación en la entidad.
Ante los hechos y la molestia de los ciudadanos, es claro que no hay un buen ejercicio de los impuestos de los contribuyentes.
Ante el hartazgo ciudadano, Morena debe hacer un análisis al interior del partido y enderezar el camino. Está a tiempo el partido guinda.
Inseguridad frena el crecimiento en México
Azucena Cisneros consolida los avances en seguridad en Ecatepec, Edomex
La historia del origen del quebranto de la Cooperativa Cruz Azul
Prioridad, la defensa de México: Vargas del Villar
Día infernal en la México-Querétaro
¡No hay fecha que no se cumpla! Bad Bunny, listo para deleitar a sus fans mexicanos
¡Todo listo para Coca-Cola Flow Fest, el evento musical de reggaetón más grande del mundo!
Ale Rojo, una alcaldesa con liderazgo y vocación de servicio
