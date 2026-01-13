Trump, el ajonjolí de todos los moles

Tensa relación entre México y Estados Unidos * “El Tío Donald” amenaza con ingresar a territorio nacional bajo el pretexto de combatir a los grupos de narcotraficantes

ALFREDO IBÁÑEZ

México y Estados Unidos viven hoy más que nunca una tensa relación, en la que está presente la amenaza de que las tropas del gobierno de Donald Trrump ingresen a territorio nacional.

El presidente estadounidense, en su papel de dueño del mundo, ha endurecido sus acciones, atrás quedaron las amenazas y pasó a los hechos.

La reciente captura del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, dejó en claro no sólo su impresionante poderío miliar, también su marcada ambición por apoderarse del petróleo.

El ególatra inquilino de la Casa Blanca mostró la fuerza de la que dispone, hizo acopio de ella para someter a un Maduro que en repetidas ocasiones lo desafió con su ejército invencible de más de 8 millones de reservistas, pero que a la mera hora se tradujo en un puñado de escoltas cubanos, los cuales fueron asesinados.

La obsesión de Trump por el petróleo venezolano es abierta, lo ha expresado sin rubor, quiere el control de los más de 300 mil millones de barriles de que dispone ese país, algo así como el 17 por ciento del total a nivel mundial.

En ese escenario de ambiciones y despliegue de poder militar de parte de Donald Trump, se debilita peligrosamente la relación con México.

Recientemente reiteró su pretensión de ingresar a territorio nacional bajo el pretexto de combatir a los grupos de narcotraficantes.

No es la primera vez que lo manifiesta, sólo que ahora fue más específico y añadió que sería por tierra.

Trump, días después de la captura del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, quien está recluido en una prisión de Nueva York, acusado de diversos delitos, entre ellos el de narcoterrorismo, enfiló su atención hacia territorio nacional y externó su intención de intervenir.

“Hemos interceptado el 97% de las drogas que ingresan por vía marítima, y ahora vamos a empezar a actuar en tierra contra los cárteles”, dijo en entrevista para Fox News.

“Vamos a empezar ahora a atacar por tierra a los cárteles. Los cárteles están controlando México”, añade el mandatario estadounidense.

Fiel a su costumbre de ver la paja en el ojo ajeno, de ocultar la crisis interna que padece su país por el alto consumo de drogas, toda vez que a nivel mundial es el principal consumidor de estupefacientes, entre ellas el fentanilo, que ha provocado graves crisis de salud pública, pues tan sólo en el 2022 contribuyó a la muerte de más de 110 mil personas, añadió: “Vamos a empezar ahora a atacar por tierra a los cárteles. Los cárteles están controlando México”.

Sus declaraciones calaron hondo en la administración de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien trató de minimizar las declaraciones del inquilino de la Casa Blanca, al calificarlas como una forma de comunicar.

Sin embargo, conocedora del temperamento de Trump, quien la ha tenido en suspenso a lo largo de su gestión, sostuvo que le pidió al secretario Juan Ramón de la Fuente que pueda, si es necesario, verse con el secretario de Estado, Marco Rubio.

Hoy más que nunca la relación entre México y Estados Unidos es débil, la lucha contra el narcotráfico confronta a ambas naciones y el mandatario estadounidense exige mayor contundencia en el combate contra las organizaciones criminales, por lo que ha ofrecido apoyo para eliminar a los cárteles, a los que ha calificado de terroristas.

Sin embargo, la respuesta del gobierno de la Primera Mandataria Sheinbaum Pardo no es la que él espera, los grandes capos y políticos mexicanos de alto vuelo afines a ellos no son tocados.

La exigencia de detenerlos para evitar el ingreso masivo de drogas a Estados Unidos, como es el caso del fentanilo, sigue vigente como la amenaza de una incursión.

Ante las advertencias de Donald Trump, en una reciente gira por Guerrero, la titular del Poder Ejecutivo volvió a retomar su discurso de la defensa de la soberanía, de la igualdad entre naciones y de la no subordinación.

Expuso que a México le costó mucho alcanzar su independencia.

“Por eso siempre decimos que cuando dialogamos con cualquier país del mundo, y en particular con Estados Unidos, podemos colaborar, podemos coordinarnos, pero nunca subordinarnos, somos dos países iguales”, reitera.

“Lo he dicho, nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos. Somos dos países iguales y platicamos, negociamos, trabajamos, pero hay algo que no está en negociación y esa es la independencia y la soberanía de la patria”, manifiesta.

El gobierno de México hoy más que nunca requiere de la unidad de los mexicanos, de sumar en torno a la Presidenta Claudia Sheimbaum, pero también de llevar ante la justicia a los líderes de los grupos criminales, así como que aquellos políticos y empresarios, presuntamente coludidos con el narcotráfico, que hoy ponen en riesgo la relación México-Estados Unidos.

Es momento de verse en el espejo de Venezuela, son malos consejeros la concentración del poder en unas cuantas manos, las dictaduras y la impunidad de la clase gobernante.

TRUMP, EN BOCA DEL MUNDO

Es innegable que el mandatario es el personaje mundial a raíz de la detención de Maduro y de sus próximas acciones que anuncia por doquier.

Ya advirtió que Cuba que ya no recibirá más dinero o petróleo de Venezuela, al señalar que la isla ha estado “viviendo durante años” gracias al dinero y el crudo venezolanos a cambio de “servicios de seguridad” para los “dos últimos dictadores (Hugo Chávez y Nicolás Maduro)”.

También ya aseguró que va por Groenlandia, debido a que el control de la isla rica en minerales es “crucial” para la seguridad nacional de Estados Unidos por el aumento de la actividad militar de Rusia y China en el Ártico.

“No vamos a permitir que Rusia o China ocupen Groenlandia. Y eso es lo que va a pasar si no lo hacemos nosotros. Así que haremos algo al respecto, sea por las buenas o por una vía más difícil”, enfatizó Trump.

Y todavía hay más: Donald considera nuevas acciones militares contra Irán y ha sostenido conversaciones preliminares sobre ellas ante las crecientes protestas en el país que han dejado cientos de muertos.

Así que Trump es el ajonjolí de todos los moles, anda por todos lados y se siente el salvador del mundo, ataca a diestra y siniestra bajo el argumento de combatir a los cárteles… ¡Ah!, y también ya bombardeó a Siria.

¿Qué sigue? Pronto lo sabremos.