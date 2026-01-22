PUNTO… Y SEGUIMOS
Los casos explosivos de la 4T
Por defender la soberanía nacional no se deben olvidar los casos Vector Casa de Bolsa, rancho Izaguirre, huachicol fiscal, La Barredora, Tren Interoceánico… * Rumbo al 2029 Horacio Duarte Olivares va por la candidatura morenista a la gubernatura del Edomex, aunque en la práctica ya lo tiene, es el operador fuerte del gobierno mexiquense
ALFREDO IBÁÑEZ
A la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se le junta el trabajo.
Resulta que los casos sobre su escritorio forman una interesante pila, sin embargo, no los quiere desahogar, le apuesta al olvido de la población, pero en cierto momento van a terminar por hacer crisis.
Uno de los más emblemáticos es el referente a Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia de la República de su mentor político Andrés Manuel López Obrador, acusado de utilizar su casa de Bolsa Vector como lavandería de dinero.
Quien fuera uno de los hombres más influyentes en la administración del exmandatario López Obrador es señalado de trabajar para la organización criminal del Cártel de Sinaloa.
Presuntamente empleaba a Vector Casa de Bolsa para lavar cantidades millonarias de dinero, el cual, de acuerdo con autoridades del gobierno de Estados Unidos, servía para la compra de precursores químicos.
El Departamento del Tesoro estadounidense, tras efectuar sus indagatorias, concluyó que el empresario “limpio, honesto” de la Cuarta Transformación facilitó operaciones de lavado de dinero entre 2019 y 2023 para el Cártel de Sinaloa.
La Primera Mandataria Claudia Sheinbaum, en su momento desestimó el caso y sostuvo que no se han presentado pruebas contundentes.
Sheinbaum se transformó: De ser quien gobierna al país, pasó a ser juez y parte, rápido sacó conclusiones y dictó sentencia, obviamente limpiando de toda culpa a su compañero de partido.
Otro caso más que ha dejado en el olvido es el del rancho Izaguirre, en la comunidad de La Estanzuela, municipio de Teuchitlán, Jalisco, sitio al que madres buscadoras señalaron como campo de exterminio de grupos criminales y el que se presume asesinaron al menos a 200 personas.
En su intervención se comprometió a investigar a fondo y expuso que en su administración “no vamos a construir verdades jamás”.
Lo único cierto es que se le dio carpetazo y el número desaparecidos a manos de la delincuencia organizada va en ascenso.
Como puede advertirse, los casos señalados son herencia del expresidente Andrés ManueLópez Obrador, pero ahora en el poder le corresponde a su administración esclarecerlos y aplicar la ley.
La lista de pendientes es larga, hay algunos como el del senador Adán Augusto López, presunto implicado en la organización criminal La Barredora.
El relativo al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, presunto aliado del Cártel de Sinaloa.
Otro caso mediático: El descarrilamiento del Tren Interoceánico, obra emblemática de López Obrador, en la que su hijo Gonzalo López Beltrán participó como “asesor honorífico”, papel que presuntamente le permitió hacer negocios millonarios.
Una tragedia que costó la vida de 14 personas y que todo indica será confinada al olvido sin que haya castigo para los responsables.
Aquí no se trata de sancionar a empleados menores, sino aquellos que resuelven y se han enriquecido al amparo del poder, pero sobre todo que están ligados a la administración anterior que encabezó el ex presidente y su mentor político, Andrés Manuel López Obrador.
Esto sólo es un pequeño recuento, pues ahí están los casos del huachicol fiscal, Segalmex y Carlos Manzo.
DUARTE, EL HOMBRE FUERTE DEL EDOMEX
El próximo año en el Estado de México se llevarán a cabo elecciones para renovar las 125 alcaldías y el Congreso local.
La gobernadora Delfina Gómez Álvarez será quien dé el visto bueno a los diversos aspirantes, aunque el más interesado es el secretario de Gobierno, Horacio Duarte Olivares.
Duarte Olivares nunca ha ocultado sus intenciones de gobernar la entidad e incluso actualmente opera como si fuera él a quien eligió la población para conducir los destinos de esa entidad.
Está metido en todo, es la sombra de la gobernadora, aprovecha cada uno de los eventos no sólo para dejarse ver, sino incluso para dar entrevista a los medios de comunicación, sin importarle opacar el evento en cuestión, pero sobre todo a su jefa política.
Obviamente, está en campaña, tan es así que se prepara para “palomear” a los próximos aspirantes a cargos de elección.
Horacio Duarte está concentrado en crear una amplia red de alianzas que lo impulsen en sus pretensiones de ser gobernador en el 2029.
La lista con los nombres de los candidatos a alcaldes, diputados locales y federales pasarán por sus manos, será quien la apruebe de acuerdo con sus intereses.
Su presencia se siente en la entidad, pero actualmente más en los municipios de Tecámac y Ecatepec, precisamente tierras en donde tiene control el senador con licencia Higinio Martínez Miranda.
Así como lo ha hecho en otras localidades, Duarte quiere tener el dominio absoluto.
Para el secretario de Gobierno, todo marcha bien dentro de la entidad, pero fuera de ella no, tiene cuentas pendientes, las cuales podrían truncar sus aspiraciones personales.
En Morena no es bien visto que minimice a la gobernadora en su afán de tener el control político y económico de la entidad. Es una clara muestra de que tiene una desbordada ambición.
Pero eso no es todo, dejó temas sin esclarecer a su paso como titular de Aduanas durante la gestión del expresidente López Obrador, sexenio en el que floreció a campo abierto el huachicol fiscal.
Ante los señalamientos que ha hecho el Gobierno de Estados Unidos por el contrabando de combustible ha optado por guardar silencio, sin embargo, en la lista que se ha difundido y en la que menciona a funcionarios y políticos presuntamente relacionados con el crimen organizado, aparece su nombre.
Donald Trump tiene en la mira a Duarte Olivares por su desempeño en Aduanas y por sus presuntos nexos con grupos delictivos que operan en municipios del sur del Estado de México.
El tiempo permitirá ver si libra tales obstáculos, de ser así tiene muchas posibilidades de tener la gubernatura en sus manos.
PUNTO… Y SEGUIMOS
Trump, el ajonjolí de todos los moles
Tensa relación entre México y Estados Unidos * “El Tío Donald” amenaza con ingresar a territorio nacional bajo el pretexto de combatir a los grupos de narcotraficantes
ALFREDO IBÁÑEZ
México y Estados Unidos viven hoy más que nunca una tensa relación, en la que está presente la amenaza de que las tropas del gobierno de Donald Trrump ingresen a territorio nacional.
El presidente estadounidense, en su papel de dueño del mundo, ha endurecido sus acciones, atrás quedaron las amenazas y pasó a los hechos.
La reciente captura del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, dejó en claro no sólo su impresionante poderío miliar, también su marcada ambición por apoderarse del petróleo.
El ególatra inquilino de la Casa Blanca mostró la fuerza de la que dispone, hizo acopio de ella para someter a un Maduro que en repetidas ocasiones lo desafió con su ejército invencible de más de 8 millones de reservistas, pero que a la mera hora se tradujo en un puñado de escoltas cubanos, los cuales fueron asesinados.
La obsesión de Trump por el petróleo venezolano es abierta, lo ha expresado sin rubor, quiere el control de los más de 300 mil millones de barriles de que dispone ese país, algo así como el 17 por ciento del total a nivel mundial.
En ese escenario de ambiciones y despliegue de poder militar de parte de Donald Trump, se debilita peligrosamente la relación con México.
Recientemente reiteró su pretensión de ingresar a territorio nacional bajo el pretexto de combatir a los grupos de narcotraficantes.
No es la primera vez que lo manifiesta, sólo que ahora fue más específico y añadió que sería por tierra.
Trump, días después de la captura del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, quien está recluido en una prisión de Nueva York, acusado de diversos delitos, entre ellos el de narcoterrorismo, enfiló su atención hacia territorio nacional y externó su intención de intervenir.
“Hemos interceptado el 97% de las drogas que ingresan por vía marítima, y ahora vamos a empezar a actuar en tierra contra los cárteles”, dijo en entrevista para Fox News.
“Vamos a empezar ahora a atacar por tierra a los cárteles. Los cárteles están controlando México”, añade el mandatario estadounidense.
Fiel a su costumbre de ver la paja en el ojo ajeno, de ocultar la crisis interna que padece su país por el alto consumo de drogas, toda vez que a nivel mundial es el principal consumidor de estupefacientes, entre ellas el fentanilo, que ha provocado graves crisis de salud pública, pues tan sólo en el 2022 contribuyó a la muerte de más de 110 mil personas, añadió: “Vamos a empezar ahora a atacar por tierra a los cárteles. Los cárteles están controlando México”.
Sus declaraciones calaron hondo en la administración de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien trató de minimizar las declaraciones del inquilino de la Casa Blanca, al calificarlas como una forma de comunicar.
Sin embargo, conocedora del temperamento de Trump, quien la ha tenido en suspenso a lo largo de su gestión, sostuvo que le pidió al secretario Juan Ramón de la Fuente que pueda, si es necesario, verse con el secretario de Estado, Marco Rubio.
Hoy más que nunca la relación entre México y Estados Unidos es débil, la lucha contra el narcotráfico confronta a ambas naciones y el mandatario estadounidense exige mayor contundencia en el combate contra las organizaciones criminales, por lo que ha ofrecido apoyo para eliminar a los cárteles, a los que ha calificado de terroristas.
Sin embargo, la respuesta del gobierno de la Primera Mandataria Sheinbaum Pardo no es la que él espera, los grandes capos y políticos mexicanos de alto vuelo afines a ellos no son tocados.
La exigencia de detenerlos para evitar el ingreso masivo de drogas a Estados Unidos, como es el caso del fentanilo, sigue vigente como la amenaza de una incursión.
Ante las advertencias de Donald Trump, en una reciente gira por Guerrero, la titular del Poder Ejecutivo volvió a retomar su discurso de la defensa de la soberanía, de la igualdad entre naciones y de la no subordinación.
Expuso que a México le costó mucho alcanzar su independencia.
“Por eso siempre decimos que cuando dialogamos con cualquier país del mundo, y en particular con Estados Unidos, podemos colaborar, podemos coordinarnos, pero nunca subordinarnos, somos dos países iguales”, reitera.
“Lo he dicho, nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos. Somos dos países iguales y platicamos, negociamos, trabajamos, pero hay algo que no está en negociación y esa es la independencia y la soberanía de la patria”, manifiesta.
El gobierno de México hoy más que nunca requiere de la unidad de los mexicanos, de sumar en torno a la Presidenta Claudia Sheimbaum, pero también de llevar ante la justicia a los líderes de los grupos criminales, así como que aquellos políticos y empresarios, presuntamente coludidos con el narcotráfico, que hoy ponen en riesgo la relación México-Estados Unidos.
Es momento de verse en el espejo de Venezuela, son malos consejeros la concentración del poder en unas cuantas manos, las dictaduras y la impunidad de la clase gobernante.
TRUMP, EN BOCA DEL MUNDO
Es innegable que el mandatario es el personaje mundial a raíz de la detención de Maduro y de sus próximas acciones que anuncia por doquier.
Ya advirtió que Cuba que ya no recibirá más dinero o petróleo de Venezuela, al señalar que la isla ha estado “viviendo durante años” gracias al dinero y el crudo venezolanos a cambio de “servicios de seguridad” para los “dos últimos dictadores (Hugo Chávez y Nicolás Maduro)”.
También ya aseguró que va por Groenlandia, debido a que el control de la isla rica en minerales es “crucial” para la seguridad nacional de Estados Unidos por el aumento de la actividad militar de Rusia y China en el Ártico.
“No vamos a permitir que Rusia o China ocupen Groenlandia. Y eso es lo que va a pasar si no lo hacemos nosotros. Así que haremos algo al respecto, sea por las buenas o por una vía más difícil”, enfatizó Trump.
Y todavía hay más: Donald considera nuevas acciones militares contra Irán y ha sostenido conversaciones preliminares sobre ellas ante las crecientes protestas en el país que han dejado cientos de muertos.
Así que Trump es el ajonjolí de todos los moles, anda por todos lados y se siente el salvador del mundo, ataca a diestra y siniestra bajo el argumento de combatir a los cárteles… ¡Ah!, y también ya bombardeó a Siria.
¿Qué sigue? Pronto lo sabremos.
PUNTO… Y SEGUIMOS
Bajo advertencia no hay engaño
“Algo se tendrá que hacer con México”, afirma Donald Trump * La Presidenta Sheinbaum no manda, los cárteles sí, enfatiza el mandatario estadounidense * El expresidente AMLO no respeta el autoexilio * Tres mujeres se disputan la candidatura morenista para la presidencia de Ecatepec, Edomex
ALFREDO IBÁÑEZ
“Algo se tendrá que hacer con México”, advirtió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de la captura del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, reitera que la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no manda en México, los cárteles son los que mandan.
En el marco de la celebración por la aprehensión del mandatario del gobierno venezolano, manifiesta que la operación militar es un mensaje a otros países del hemisferio occidental.
Recuerda que en diversas ocasiones ha ofrecido el apoyo de su gobierno a la Primera Mandataria Sheinbaum Pardo, sin embargo, se niega el expresar “no, no, no, no”.
La pregunta que surge es ¿por qué la Presidenta no quiere que Donald Trump le ayude para acabar con los cárteles?
Durante una entrevista concedida a Fox News, el mandatario de EU dijo que “algo tendrá que hacerse” con el poder de los cárteles de la droga en México.
Agrega que con Sheinbaum Pardo “somos muy amistosos, ella es una buena mujer, pero los cárteles mandan en México. Ella no manda en México”.
“Ella está muy asustada de los cárteles… le he preguntado numerosas veces si le gustaría que sacáramos a los cárteles, y ella ha dicho que no. Algo se tendrá que hacer con México”, asevera el presidente estadounidense.
La determinación del presidente Donald Trump de combatir al narcotráfico está firme más que nunca y la decisión ya está tomada, ya no hay vuelta atrás.
Con la captura del tirano dictador de Venezuela, quien es acusado de narcoterrorista, está más que claro que el inquilino de la Casa Blanca no está jugando, que va con todo contra los cárteles de las drogas.
La Presidenta Claudia Sheinbaum tendrá que dar señales claras de que el combate al narcotráfico en México es a fondo, porque hasta ahora su administración ha optado por la detención de delincuentes y políticos menores relacionados con el crimen organizado, pero los grandes delincuentes se pasean impunes y se dan la gran vida.
Faltan aquellos que toman decisiones, los que mueven los hilos de la política en el país, así como los líderes de las organizaciones criminales.
De actuar apegada a la ley, posiblemente no sería necesaria la insistencia de Donald Trump de intervenir en el combate al narcotráfico en México.
Para ello, instancias como la Fiscalía General de la República (FGR) tendrá que cumplir con sus atribuciones, no sólo abrir carpetas de investigación para después archivarlas, sino que en el ámbito de su competencia llevar ante la justicia a políticos y empresarios que han sido señalados públicamente de estar presuntamente vinculados con grupos criminales, pero que son protegidos por el manto de Morena.
Lo lamentable es que ni siquiera se les investiga y cuando se le cuestiona a Sheinbaum en las Mañaneras del Pueblo sobre la relación de morenistas con el narco o sobre el caso Segalmex, ella pide pruebas y que se denuncie ante la Fiscalía General de la República.
Esa forma de responder es una manera muy diplomática de lavarse las manos, de no tomar el toro por los cuernos y de inhibir a los reporteros opositores a la Cuarta Transformación.
AMLO LE BUSCA TRES PIES AL GATO
Al expresidente Andrés Manuel López Obrador se le olvidó todo, incluso una de sus frases favoritas que empleó durante su gestión: cabeza fría, corazón caliente, al enterarse de la captura de su amigo, el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
Presuroso salió de su autoexilio, recurrió a las redes sociales y fijó postura por la intervención militar que llevó a cabo el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
“Estoy retirado de la política, pero mis convicciones libertarias me impiden callar ante el prepotente atentado a la soberanía del pueblo de Venezuela y el secuestro de su presidente”, advierte.
Y ya encarrerado, se metió al terreno de los consejos. “Presidente Trump: no caiga en la autocomplacencia ni escuche el canto de las sirenas. Mande al carajo a los halcones; usted tiene capacidad para actuar con juicio práctico. No olvide que la efímera victoria de hoy puede ser la contundente derrota del mañana. La política no es imposición”, añade.
Su intervención, su mensaje, lo cerró con una postura contundente: “Por ahora no le mando un abrazo”.
Con esa rapidez, con ese coraje, se hubiera pronunciado ante la tragedia en el Tren Interoceánico, su obra insigne, su timbre de orgullo, en la que fallecieron 14 personas y un centenar de heridos.
La postura del exmandatario lo retrata de cuerpo entero, simpatiza con dictadores, con gobernantes que se perpetúan en el poder, que hacen de la reelección una forma de vida, que se heredan entre ellos los gobiernos, que empobrecen al pueblo en tanto incrementan sus cuentas bancarias, es igual, por eso los defiende.
TRES MUJERES, UN DESTINO… ECATEPEC
En Ecatepec, Estado de México, la carrera por la presidencia municipal, por el poder, está en marcha, son tres mujeres, de Morena, las que quieren dirigir el destino de esa localidad que el año pasado dispuso de un jugoso presupuesto de 6 mil 832 millones de pesos.
Azucena Cisneros Coss, actual alcaldesa, evidentemente es la mejor posicionada y en caso de que su partido no se lo impida, buscaría la reelección.
Su trabajo es su mejor carta de presentación, ha llevado paz a esa localidad al reducir los niveles de delincuencia que su antecesor le heredó.
En el tema del agua, vital recurso del que miles de familias no disponían, ha dado un giro importante al abatir junto con las fuerzas federales a los grupos criminales dedicados al huachicol del agua.
Tiene avances notorios, pero también falta mucho por hacer.
Luz María Hernández, actual líder de Morena en el Estado de México, quien goza de impecable y sólida trayectoria, es otra de las aspirantes.
La buena relación con los votantes y con la gobernadora Delfina Gómez Álvarez es un buen punto a su favor.
Como era de esperarse, hay una tercera en discordia, se trata de la diputada local Zaira Cedillo Silva, con poca experiencia política, pero como en Morena eso no importa, sino la lealtad, ese impedimento está subsanado.
Aquí lo interesante es que es la carta fuerte de Horacio Duarte, el influyente secretario de Gobierno en la entidad mexiquense, quien en su momento apoyó con pasión a la actual edil de Valle de Bravo, Michelle Núñez.
Por lo visto, y en la práctica, a Horacio Duarte se le da la imposición de candidatos, es lo suyo pues.
PUNTO… Y SEGUIMOS
“La Barredora” de Ernestina Godoy
La “purga” en la FGR va en serio; se suman personajes cercanos a la fiscal y a Omar García Harfuch * Las preguntas que rondan por los pasillos de Santa Fe: ¿Investigarán a Adán Augusto López por el caso de su exsecretario de Seguridad Pública, Hernán Bermúdez Requena? ¿Habrá justicia y se aplicará la ley a los involucrados en el huachicol fiscal? Repito, sólo son preguntas
ALFREDO IBÁÑEZ
Una serie de cambios se ha hecho en la Fiscalía General de la República (FGR).
Resulta que a siete mandos ligados al exfiscal Alejandro Gertz Manero les han dado las gracias, entre ellos al oficial mayor Francisco Santiago Sáenz de Cámara Aguirre, quien se encargó de la gestión integral de los recursos humanos, materiales y financieros; en su lugar entró al relevo Laura Ángeles Gómez, funcionaria de todas las confianzas de la nueva fiscal Ernestina Godoy Ramos, con quien ha colaborado los últimos 25 años.
Dentro de las funciones de Sáenz de Cámara destacó la realización de compras y licitaciones; habrá que ver con qué sorpresas se encuentra la nueva titular del área.
Una de las presuntas irregularidades -que se menciona existe en la dependencia- es la presencia de aviadores, personal que fue ingresado a la nómina, pero que no acuden a trabajar.
Para despejar las dudas bastará con una revisión en las diversas áreas y corroborar si son ciertos los señalamientos que se han vertido.
No será difícil cerciorarse si efectivamente asisten, si cumplen con el perfil y con la responsabilidad del cargo por el que puntualmente cobran.
También removieron a Adriana Campos López, fiscal de Asuntos Internos, quien encabezó investigaciones cruciales como “La Estafa Maestra” durante el gobierno del priísta Enrique Peña Nieto.
En su lugar quedó Richard Urbina Vega, un perfil cercano a Godoy y con experiencia en la investigación de delitos cometidos por servidores públicos.
Otro personaje que vuelve a los reflectores es Ulises Lara López, quien quedó como encargado de despacho tras la salida de Godoy Ramos de la Fiscalía capitalina.
Lara tuvo la virtud de sacar su título en pocos días. No sabemos a qué santo se encomienda, pues de vocero pasó a ser el mandamás de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
Ahora, a petición de Ernestina Godoy Ramos, Ulises vuelve a estar de “segundo” en la FGR. Encabezará la Fiscalía Especializada de Control Competencial (Fecoc), el segundo cargo en importancia de la Fiscalía General de la República.
Otro regreso es el de Omar Cruz Juárez, quien fue relegado de Comunicación Social de la FGJCDMX tras la llegada de Bertha Alcalde.
Ernestina Godoy tiene ahora al mismo equipo que tenía en la Fiscalía capitalina. Ulises Lara y Omar Cruz están de plácemes, felices, por volver a trabajar junto a Godoy Ramos.
También Godoy sumó a su equipo de colaboradores a David Boone de la Garza, quien ocupará el lugar de Germán Adolfo Castillo Banuet.
Como dijeran en mi pueblo, es la misma gata… pero ahora ni revolcada.
Es innegable que los movimientos efectuados al interior de la FGR han sido rápidos, amén de que los nuevos personajes están ligados tanto al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, como a Godoy Ramos.
Tal parece que “La Barredora” de Ernestina Godoy va de arriba hacia abajo, la “operación limpieza” va en serio y por lo visto, ante los hechos, se quiere terminar lo antes posible con la herencia de Gertz Manero.
Pero si el relevo de funcionarios ha mostrado marcada “fast track”, también va en ese tenor lo que corresponde a los expedientes o casos que tenía guardados en el cajón de su escritorio el anterior inquilino de la FGR.
Uno de ellos es la aprehensión del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, quien se encuentra en prisión preventiva en el penal del Altiplano, en el Estado de México; al político del PRI se le acusa de lavado de dinero, peculado y asociación delictuosa.
COORDINACIÓN CONJUNTA ENTRE FGR Y SSPC
Con el arribo de Ernestina Godoy a la FGR, los cambios son notorios y un punto que destaca por encima de todo es la coordinación con el resto del Gabinete de Seguridad.
Eso no implica que se esté optando por una Fiscalía sumisa, más bien se privilegia la autonomía, sólo que como ha señalado, para dar paso a la construcción de la paz, se requiere de estrecha armonización con las instituciones, disponer de información confiable y una investigación estratégica al servicio del Estado y de la sociedad.
El relevo en la FGR es satisfactorio, la pasividad en la que estaba sumida sin duda era lesiva.
Godoy Ramos apenas tomó las riendas de la dependencia y de inmediato hizo sentir su presencia con los cambios en la Agencia de Investigación Criminal (AIC), donde colocó a Héctor Elizalde Mora, así como poner a César Oliveros Aparicio al frente de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).
Elizalde Mora y Oliveros Aparicio son personajes cercanos al “Batman” mexicano.
La reestructuración de la Fiscalía General de la República está en marcha; ahora falta saber qué va a pasar con los casos de presunta corrupción en la que presuntamente están involucrados políticos y personajes ligados con el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Uno de ello es lo concerniente al senador Adán Augusto López Hernández, quien fue jefe de Hernán Bermúdez, cuando se desempeñó como gobernador de Tabasco.
Bermúdez está preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, acusado de ser el líder de la organización criminal La Barredora.
La fiscal sabrá aplicar la ley, tiene liderazgo y vasto conocimiento jurídico, y como señalara la Primera Presidenta Claudia Sheimbaum Pardo, es honesta y una gran profesional, por lo que sabrá combatir la corrupción, así como mejorar la coordinación con el Gabinete de Seguridad y consolidar la autonomía de esa dependencia.
Los casos de Adán Augusto López, la organización criminal La Barredora y el huachicol fiscal ponen a prueba la independencia y autonomía de la FGR.
ESTADOS UNIDOS NO ES EJEMPLO A SEGUIR, TIENE PROBLEMAS DE DROGADICCIÓN: CLAUDIA SHEINBAUM PARDO
En el marco de la presión que ejerce el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, hacia México en materia de narcotráfico, la Presidenta Sheinbaum Pardo le dio un “coscorrón” al señalar que Estados Unidos tiene muchos problemas de drogadicción y no es un modelo a seguir.
Tales declaraciones las dio durante la entrega de becas Benito Juárez a estudiantes de Querétaro, donde defendió su política de eliminar el examen de admisión para el nivel medio superior.
Manifestó la Primera Presidenta que en Estados Unidos los estudiantes acuden a la preparatoria más cercana de su domicilio y aunque puso ese ejemplo, resaltó que ese país no es un modelo a seguir, pues carece de valores y tienen problemas con las adicciones.
“Ahora todas y todos pueden entrar sin examen. Fíjense, otra cuestión que a veces se dice es ‘¿cómo van a entrar sin examen?’ Pues si en Estados Unidos, y no es que sea modelo, porque allá tienen muchos problemas de valores y muchas otras cosas, porque allá hay mucha drogadicción y muchos otros temas que nosotros no tenemos”, añade la titular del Poder Ejecutivo federal.
