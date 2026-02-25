Nuestra atención es anticipar reacomodos que detonen nuevos episodios de violencia: García Harfuch

Tras la caída del líder del CJNG * El mensaje es que el Estado Mexicano está preparado para cualquier escenario, afirma el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

ARMANDO GARCÍA

Tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, el foco del gobierno federal ya no está únicamente en la caída del líder, sino en la posible fragmentación del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el riesgo de una disputa interna por el control de la organización.

Durante su intervención en la Conferencia del Pueblo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que el Gabinete de Seguridad mantiene bajo vigilancia a mandos y operadores clave que podrían intentar asumir el liderazgo del grupo criminal. La prioridad, dijo, es anticipar reacomodos que detonen nuevos episodios de violencia.

Más allá del operativo en el que también fue abatido Hugo “N”, alias “El Tuli”, considerado uno de los hombres más cercanos a Oseguera Cervantes, la estrategia oficial apunta ahora a impedir que la sucesión derive en una escalada criminal en Jalisco y estados donde el CJNG mantiene presencia.

Desde el centro de mando, las fuerzas federales monitorean movimientos financieros, operativos y territoriales del grupo, mientras se refuerza la seguridad en su zona de influencia. El mensaje, según Harfuch, es que el Estado está preparado para cualquier escenario.

CORROBORADA LA IDENTIDAD DE ‘EL MENCHO’

Omar García señala que se tiene bien corroborada la identidad del cuerpo del narcotraficante Rubén Nemesio Oseguera, líder la organización criminal CJNG, así como de sus principales colaboradores, quienes fallecieron en Tapalpa cuando intentaron repeler la operación del Ejército Mexicano que los había cercado para aprehenderlos.

En su momento, cuando los familiares soliciten el cuerpo les será entregado, expresa.

García Harfuch hizo un reconocimiento al personal de la Sedena que participó en esta operación e hizo un llamado a la población para mantener la calma.

Dijo que el CJNG es una organización criminal que además de dedicarse al tráfico de drogas es responsable de extorsión, tráfico de personas, secuestro y ataques armados a la autoridad.

El Estado Mexicano cuenta con instituciones sólidas y con la determinación de combatir a los criminales, asevera el titular de la SSPC.

¿QUÉ PASARÁ CON EL CUERPO?

Las autoridades federales confirmaron que el cuerpo será entregado a sus familiares conforme a los protocolos legales.

Con esto se da respuesta a la inquietud sobre el destino de los restos tras el operativo en Jalisco.

La confirmación oficial de su identidad permitió avanzar con los procedimientos legales correspondientes.

“Normalmente los reclaman los familiares y se entregan”, agrega.

Omar García detalla que este protocolo aplica tanto para Oseguera Cervantes como para los integrantes de su círculo cercano que murieron durante la operación.