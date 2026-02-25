NACIONAL
Mi prioridad es garantizar la paz y la seguridad: Sheinbaum Pardo
El objetivo era la detención de Nemesio Oseguera * La Primera Mandataria asegura que hay “todas las garantías” para que Guadalajara sea sede de la Copa del Mundo 2026
ERIC GARCÍA
La Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfatiza que el objetivo contra integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tapalpa, Jalisco, era la captura del líder de ese grupo, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.
La Primera Mandataria señala que los efectivos militares lo abatieron porque respondieron a la agresión armada de los criminales en el marco de la ley.
Sheinbaum Pardo destaca que los elementos de las Fuerzas Armadas cuentan con una preparación constante para ejecutar este tipo de operativos y responder ante las agresiones.
“Es importante que se sepa que el objetivo era la detención (del capo y de quienes lo acompañaban) y que se respondió a la agresión, es en el marco de la ley, de la Constitución”, añade.
“Se demostró una preparación muy importante de nuestras Fuerzas Armadas”, agrega.
EU RECONOCE LABOR DE SHEINBAUM
El Embajador de EU en México, Ronald Johnson, celebra el “gran golpe” por parte del Gobierno de México contra el CJNG que permitió la captura y posterior muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, el pasado 22 de febrero.
“Reconozco el valor y la pronta actuación de las autoridades mexicanas antes, durante y después de la operación contra el CJNG. Este fue un gran golpe contra una de las organizaciones criminales más violentas que dañan a nuestras comunidades”, escribió el representante diplomático en su cuenta de X.
“El pueblo de México puede sentirse orgulloso de la determinación demostrada por sus fuerzas de seguridad”, añade.
El diplomático exhorta a Sheinbaum Pardo mantener la “misma firmeza” contra el crimen organizado.
TODO A LA NORMALIDAD
Claudia Sheinbaum afirma que las actividades se restablecen y reitera que la prioridad de su administración es garantizar la seguridad y la paz.
“Amanecimos sin ningún bloqueo, prácticamente se ha restablecido toda la actividad”, añade.
La titular del Poder Ejecutivo asegura que hay “todas las garantías” para que Guadalajara sea sede de la Copa del Mundo 2026.
Asimismo, indica que sostuvo comunicación con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, y con el mandatario de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, para dar seguimiento a la situación.
La Primera Mandataria reitera que su gobierno mantiene la estrategia de seguridad basada en cuatro ejes, entre ellos la atención a jóvenes para prevenir su incorporación a grupos delictivos y el trabajo permanente del Gabinete de Seguridad.
“Lo más importante es la seguridad y la paz, y en eso estamos trabajando todos los días”, enfatiza la Primera Mandataria tras su primer gran golpe contra la delincuencia organizada.
Nuestra atención es anticipar reacomodos que detonen nuevos episodios de violencia: García Harfuch
Tras la caída del líder del CJNG * El mensaje es que el Estado Mexicano está preparado para cualquier escenario, afirma el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana
ARMANDO GARCÍA
Tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, el foco del gobierno federal ya no está únicamente en la caída del líder, sino en la posible fragmentación del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el riesgo de una disputa interna por el control de la organización.
Durante su intervención en la Conferencia del Pueblo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que el Gabinete de Seguridad mantiene bajo vigilancia a mandos y operadores clave que podrían intentar asumir el liderazgo del grupo criminal. La prioridad, dijo, es anticipar reacomodos que detonen nuevos episodios de violencia.
Más allá del operativo en el que también fue abatido Hugo “N”, alias “El Tuli”, considerado uno de los hombres más cercanos a Oseguera Cervantes, la estrategia oficial apunta ahora a impedir que la sucesión derive en una escalada criminal en Jalisco y estados donde el CJNG mantiene presencia.
Desde el centro de mando, las fuerzas federales monitorean movimientos financieros, operativos y territoriales del grupo, mientras se refuerza la seguridad en su zona de influencia. El mensaje, según Harfuch, es que el Estado está preparado para cualquier escenario.
CORROBORADA LA IDENTIDAD DE ‘EL MENCHO’
Omar García señala que se tiene bien corroborada la identidad del cuerpo del narcotraficante Rubén Nemesio Oseguera, líder la organización criminal CJNG, así como de sus principales colaboradores, quienes fallecieron en Tapalpa cuando intentaron repeler la operación del Ejército Mexicano que los había cercado para aprehenderlos.
En su momento, cuando los familiares soliciten el cuerpo les será entregado, expresa.
García Harfuch hizo un reconocimiento al personal de la Sedena que participó en esta operación e hizo un llamado a la población para mantener la calma.
Dijo que el CJNG es una organización criminal que además de dedicarse al tráfico de drogas es responsable de extorsión, tráfico de personas, secuestro y ataques armados a la autoridad.
El Estado Mexicano cuenta con instituciones sólidas y con la determinación de combatir a los criminales, asevera el titular de la SSPC.
¿QUÉ PASARÁ CON EL CUERPO?
Las autoridades federales confirmaron que el cuerpo será entregado a sus familiares conforme a los protocolos legales.
Con esto se da respuesta a la inquietud sobre el destino de los restos tras el operativo en Jalisco.
La confirmación oficial de su identidad permitió avanzar con los procedimientos legales correspondientes.
“Normalmente los reclaman los familiares y se entregan”, agrega.
Omar García detalla que este protocolo aplica tanto para Oseguera Cervantes como para los integrantes de su círculo cercano que murieron durante la operación.
Megaplanta potabilizadora, avenida R1 y la seguridad ciudadana, prioridades de Azucena Cisneros
La alcaldesa de Ecatepec, Estado de México, celebra que el gasto se oriente a rubros abandonados por años
ALFREDO IBÁÑEZ
La alcaldesa Azucena Cisneros Coss informa que el presupuesto histórico de 7 mil 569 millones de pesos de este año contempla construir una megaplanta potabilizadora en la Quinta Zona, modernizar el equipamiento de la policía municipal y rehabilitar integralmente la avenida R1, el Deportivo Siervo de la Nación y la plaza Los Arcos, además de fortalecer los programas sociales dirigidos a jóvenes.
En la conferencia de prensa semanal, Cisneros Coss destaca que para obras destinarán mil 233 millones de pesos, lo que representa 85 por ciento más que el año pasado, y mil 300 millones para seguridad pública, sobre todo para equipamiento, patrullas, videocámaras y exámenes de Control y Confianza de los elementos.
Detalla que en materia de agua potable destacan casi 800 millones de pesos para la megaplanta potabilizadora de la Quinta Zona y la rehabilitación de los sistemas de rebombeo de San Andrés de la Cañada, lo que mejorará el suministro del líquido para más de 500 mil habitantes.
Dijo que en obra pública, 600 millones de pesos de inversión tripartita se canalizarán para transformar avenida López Mateos ( R1), que contará con un parque lineal, además de remozar totalmente el Deportivo Siervo de la Nación y la Unidad Administrativa de Los Arcos, esta última ubicada en la colonia Granjas Valle de Guadalupe.
Menciona que fortalecerán los programas sociales, como Universitarios en Movimiento por el Bienestar, que apoya a cinco mil estudiantes con mil 250 pesos mensuales para pasajes, y la ayuda a mil madres adolescentes y a los jóvenes de Cambia de Cancha, que imparten actividades en los espacios públicos recuperados de Ecatepec.
De los mil 233 millones de pesos para obra pública, más de 386 millones pertenecen al programa FAISMUN, más de 102 millones al FEFOM y más de 743 millones de recursos propios, con los que se llevarán a cabo las mencionadas obras de repavimentación de la R1, el parque lineal y el rescate del Deportivo Siervo de la Nación, entre otras.
Carlos Ramírez Brassetti, director de Obras Públicas, refirió que en 2026 se realizarán 80 por ciento más obras que el año pasado, debido a que con recursos propios repavimentarán 375 calles con el programa Cimientos de Esperanza Mano a Mano, 63 vialidades serán rehabilitadas con la maquinaria nueva (con presupuesto de más de 269 millones de pesos) y continuarán el programa integral de bacheo.
Francisco Reyes Vázquez, director del organismo de agua SAPASE, menciona que la megaplanta podría potabilizar hasta 200 litros por segundo, en beneficio de 226 mil habitantes de la Quinta Zona, que recibirán agua limpia y clara directamente a sus hogares, mientras que los sistemas de rebombeo de San Andrés de la Cañada llevarán el líquido a las partes altas de la Sierra de Guadalupe, cuyos colonos por años fueron olvidados.
Comenta que también se construye el Tanque Maestro en Ciudad Cuauhtémoc y en esta zona son rehabilitadas las líneas de distribución de agua con el sistema Linner, entre muchas más obras y acciones en beneficio de la comunidad.
Eduardo Albor evade la acción de la justicia
El exdirector del Grupo Dolphin es acusado de dañar por 200 mdp a bancos y acreedores estadounidenses
ERIC GARCÍA
Eduardo de Martín Albor Villanueva, exdirector del Grupo Dolphin, fue arrestado por asociación delictuosa dentro de la carpeta 012/3644/2025-OA, por un juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX). La investigación lo señala como líder de una organización criminal.
El caso deriva de un financiamiento internacional contratado en 2015. Tras malos manejos presuntamente deliberados, la empresa cayó en incumplimiento en enero de 2024.
Autoridades estiman que el daño a bancos y acreedores estadounidenses ronda los 200 millones de dólares, sin considerar intereses ni pérdidas adicionales por la obstrucción del cobro.
Un punto crítico en este escándalo es la actuación de Luis Gerardo Esparza Rodríguez, juez segundo de distrito en materia penal en el estado de Nuevo León.
Pese a que Eduardo de Martín Albor Villanueva ya se encontraba sujeto a una medida de prisión preventiva justificada por la gravedad de los delitos, el juez Esparza Rodríguez otorgó una suspensión que ha sido señalada como contraria a derecho.
La decisión judicial está siendo actualmente investigada por el nuevo Tribunal de Disciplina, ante la sospecha de que la resolución favoreció indebidamente al imputado y entorpeció el acceso a la justicia para las instituciones financieras internacionales.
Antes de que se ejecutaran las garantías, Albor Villanueva habría simulado operaciones y desviado activos para impedir el cobro.
Eduardo de Martín Albor enfrenta al menos cuatro carpetas de investigación y dos órdenes de aprehensión.
Al momento de su detención se resistió al arresto, hecho que quedó videograbado y configura un nuevo intento de evasión.
Tras su arresto y pese a las órdenes vigentes, promovió múltiples amparos en distintos estados, incluyendo uno por supuesta “desaparición forzada”, engañando a órganos judiciales y ocultando recursos previos.
Autoridades cuestionan la legalidad de suspensiones concedidas cuando ya estaba sujeto a prisión preventiva justificada.
El empresario ya había sido señalado por esquemas offshore y uso de paraísos fiscales, hoy retomados como antecedentes que apuntan a un patrón de opacidad y evasión.
Al respecto, Raúl Gómez, apoderado legal de Controladora Dolphin, señala: “Estamos dando seguimiento a las autoridades correspondientes del caso en representación legal de los afectados”.
El proceso aún continúa. El monto del fraude, la resistencia al arresto y el engaño reiterado a jueces colocan el caso como uno de los escándalos financieros más graves recientes, con impacto en México y Estados Unidos, y se suma a las quejas de la American Chamber of Commerce (AMCHAM) en México que ha reclamado por procesos legales injustos para empresas norteamericanas.
Pese a ello, el imputado alega vulnerabilidad por edad y podría buscar la libertad.
Educación más allá de ideologías
Canibalismo político en Morena
Nuestra atención es anticipar reacomodos que detonen nuevos episodios de violencia: García Harfuch
La historia del origen del quebranto de la Cooperativa Cruz Azul
Prioridad, la defensa de México: Vargas del Villar
Día infernal en la México-Querétaro
Autódromo Hermanos Rodríguez, epicentro del EDC México, el festival de música electrónica más grande de Latinoamérica
Un ‘Aplauso’ para Matisse por consolidarse en el mundo de la música
Exitosa la gira “Eterna e Inolvidable” de Edith Márquez
