Mi prioridad es garantizar la paz y la seguridad: Sheinbaum Pardo

El objetivo era la detención de Nemesio Oseguera * La Primera Mandataria asegura que hay “todas las garantías” para que Guadalajara sea sede de la Copa del Mundo 2026

ERIC GARCÍA

La Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfatiza que el objetivo contra integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tapalpa, Jalisco, era la captura del líder de ese grupo, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

La Primera Mandataria señala que los efectivos militares lo abatieron porque respondieron a la agresión armada de los criminales en el marco de la ley.

Sheinbaum Pardo destaca que los elementos de las Fuerzas Armadas cuentan con una preparación constante para ejecutar este tipo de operativos y responder ante las agresiones.

“Es importante que se sepa que el objetivo era la detención (del capo y de quienes lo acompañaban) y que se respondió a la agresión, es en el marco de la ley, de la Constitución”, añade.

“Se demostró una preparación muy importante de nuestras Fuerzas Armadas”, agrega.

EU RECONOCE LABOR DE SHEINBAUM

El Embajador de EU en México, Ronald Johnson, celebra el “gran golpe” por parte del Gobierno de México contra el CJNG que permitió la captura y posterior muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, el pasado 22 de febrero.

“Reconozco el valor y la pronta actuación de las autoridades mexicanas antes, durante y después de la operación contra el CJNG. Este fue un gran golpe contra una de las organizaciones criminales más violentas que dañan a nuestras comunidades”, escribió el representante diplomático en su cuenta de X.

“El pueblo de México puede sentirse orgulloso de la determinación demostrada por sus fuerzas de seguridad”, añade.

El diplomático exhorta a Sheinbaum Pardo mantener la “misma firmeza” contra el crimen organizado.

TODO A LA NORMALIDAD

Claudia Sheinbaum afirma que las actividades se restablecen y reitera que la prioridad de su administración es garantizar la seguridad y la paz.

“Amanecimos sin ningún bloqueo, prácticamente se ha restablecido toda la actividad”, añade.

La titular del Poder Ejecutivo asegura que hay “todas las garantías” para que Guadalajara sea sede de la Copa del Mundo 2026.

Asimismo, indica que sostuvo comunicación con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, y con el mandatario de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, para dar seguimiento a la situación.

La Primera Mandataria reitera que su gobierno mantiene la estrategia de seguridad basada en cuatro ejes, entre ellos la atención a jóvenes para prevenir su incorporación a grupos delictivos y el trabajo permanente del Gabinete de Seguridad.

“Lo más importante es la seguridad y la paz, y en eso estamos trabajando todos los días”, enfatiza la Primera Mandataria tras su primer gran golpe contra la delincuencia organizada.