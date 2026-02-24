Megaplanta potabilizadora, avenida R1 y la seguridad ciudadana, prioridades de Azucena Cisneros

La alcaldesa de Ecatepec, Estado de México, celebra que el gasto se oriente a rubros abandonados por años

ALFREDO IBÁÑEZ

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss informa que el presupuesto histórico de 7 mil 569 millones de pesos de este año contempla construir una megaplanta potabilizadora en la Quinta Zona, modernizar el equipamiento de la policía municipal y rehabilitar integralmente la avenida R1, el Deportivo Siervo de la Nación y la plaza Los Arcos, además de fortalecer los programas sociales dirigidos a jóvenes.

En la conferencia de prensa semanal, Cisneros Coss destaca que para obras destinarán mil 233 millones de pesos, lo que representa 85 por ciento más que el año pasado, y mil 300 millones para seguridad pública, sobre todo para equipamiento, patrullas, videocámaras y exámenes de Control y Confianza de los elementos.

Detalla que en materia de agua potable destacan casi 800 millones de pesos para la megaplanta potabilizadora de la Quinta Zona y la rehabilitación de los sistemas de rebombeo de San Andrés de la Cañada, lo que mejorará el suministro del líquido para más de 500 mil habitantes.

Dijo que en obra pública, 600 millones de pesos de inversión tripartita se canalizarán para transformar avenida López Mateos ( R1), que contará con un parque lineal, además de remozar totalmente el Deportivo Siervo de la Nación y la Unidad Administrativa de Los Arcos, esta última ubicada en la colonia Granjas Valle de Guadalupe.

Menciona que fortalecerán los programas sociales, como Universitarios en Movimiento por el Bienestar, que apoya a cinco mil estudiantes con mil 250 pesos mensuales para pasajes, y la ayuda a mil madres adolescentes y a los jóvenes de Cambia de Cancha, que imparten actividades en los espacios públicos recuperados de Ecatepec.

De los mil 233 millones de pesos para obra pública, más de 386 millones pertenecen al programa FAISMUN, más de 102 millones al FEFOM y más de 743 millones de recursos propios, con los que se llevarán a cabo las mencionadas obras de repavimentación de la R1, el parque lineal y el rescate del Deportivo Siervo de la Nación, entre otras.

Carlos Ramírez Brassetti, director de Obras Públicas, refirió que en 2026 se realizarán 80 por ciento más obras que el año pasado, debido a que con recursos propios repavimentarán 375 calles con el programa Cimientos de Esperanza Mano a Mano, 63 vialidades serán rehabilitadas con la maquinaria nueva (con presupuesto de más de 269 millones de pesos) y continuarán el programa integral de bacheo.

Francisco Reyes Vázquez, director del organismo de agua SAPASE, menciona que la megaplanta podría potabilizar hasta 200 litros por segundo, en beneficio de 226 mil habitantes de la Quinta Zona, que recibirán agua limpia y clara directamente a sus hogares, mientras que los sistemas de rebombeo de San Andrés de la Cañada llevarán el líquido a las partes altas de la Sierra de Guadalupe, cuyos colonos por años fueron olvidados.

Comenta que también se construye el Tanque Maestro en Ciudad Cuauhtémoc y en esta zona son rehabilitadas las líneas de distribución de agua con el sistema Linner, entre muchas más obras y acciones en beneficio de la comunidad.