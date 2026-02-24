NACIONAL
Megaplanta potabilizadora, avenida R1 y la seguridad ciudadana, prioridades de Azucena Cisneros
La alcaldesa de Ecatepec, Estado de México, celebra que el gasto se oriente a rubros abandonados por años
ALFREDO IBÁÑEZ
La alcaldesa Azucena Cisneros Coss informa que el presupuesto histórico de 7 mil 569 millones de pesos de este año contempla construir una megaplanta potabilizadora en la Quinta Zona, modernizar el equipamiento de la policía municipal y rehabilitar integralmente la avenida R1, el Deportivo Siervo de la Nación y la plaza Los Arcos, además de fortalecer los programas sociales dirigidos a jóvenes.
En la conferencia de prensa semanal, Cisneros Coss destaca que para obras destinarán mil 233 millones de pesos, lo que representa 85 por ciento más que el año pasado, y mil 300 millones para seguridad pública, sobre todo para equipamiento, patrullas, videocámaras y exámenes de Control y Confianza de los elementos.
Detalla que en materia de agua potable destacan casi 800 millones de pesos para la megaplanta potabilizadora de la Quinta Zona y la rehabilitación de los sistemas de rebombeo de San Andrés de la Cañada, lo que mejorará el suministro del líquido para más de 500 mil habitantes.
Dijo que en obra pública, 600 millones de pesos de inversión tripartita se canalizarán para transformar avenida López Mateos ( R1), que contará con un parque lineal, además de remozar totalmente el Deportivo Siervo de la Nación y la Unidad Administrativa de Los Arcos, esta última ubicada en la colonia Granjas Valle de Guadalupe.
Menciona que fortalecerán los programas sociales, como Universitarios en Movimiento por el Bienestar, que apoya a cinco mil estudiantes con mil 250 pesos mensuales para pasajes, y la ayuda a mil madres adolescentes y a los jóvenes de Cambia de Cancha, que imparten actividades en los espacios públicos recuperados de Ecatepec.
De los mil 233 millones de pesos para obra pública, más de 386 millones pertenecen al programa FAISMUN, más de 102 millones al FEFOM y más de 743 millones de recursos propios, con los que se llevarán a cabo las mencionadas obras de repavimentación de la R1, el parque lineal y el rescate del Deportivo Siervo de la Nación, entre otras.
Carlos Ramírez Brassetti, director de Obras Públicas, refirió que en 2026 se realizarán 80 por ciento más obras que el año pasado, debido a que con recursos propios repavimentarán 375 calles con el programa Cimientos de Esperanza Mano a Mano, 63 vialidades serán rehabilitadas con la maquinaria nueva (con presupuesto de más de 269 millones de pesos) y continuarán el programa integral de bacheo.
Francisco Reyes Vázquez, director del organismo de agua SAPASE, menciona que la megaplanta podría potabilizar hasta 200 litros por segundo, en beneficio de 226 mil habitantes de la Quinta Zona, que recibirán agua limpia y clara directamente a sus hogares, mientras que los sistemas de rebombeo de San Andrés de la Cañada llevarán el líquido a las partes altas de la Sierra de Guadalupe, cuyos colonos por años fueron olvidados.
Comenta que también se construye el Tanque Maestro en Ciudad Cuauhtémoc y en esta zona son rehabilitadas las líneas de distribución de agua con el sistema Linner, entre muchas más obras y acciones en beneficio de la comunidad.
NACIONAL
Eduardo Albor evade la acción de la justicia
El exdirector del Grupo Dolphin es acusado de dañar por 200 mdp a bancos y acreedores estadounidenses
ERIC GARCÍA
Eduardo de Martín Albor Villanueva, exdirector del Grupo Dolphin, fue arrestado por asociación delictuosa dentro de la carpeta 012/3644/2025-OA, por un juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX). La investigación lo señala como líder de una organización criminal.
El caso deriva de un financiamiento internacional contratado en 2015. Tras malos manejos presuntamente deliberados, la empresa cayó en incumplimiento en enero de 2024.
Autoridades estiman que el daño a bancos y acreedores estadounidenses ronda los 200 millones de dólares, sin considerar intereses ni pérdidas adicionales por la obstrucción del cobro.
Un punto crítico en este escándalo es la actuación de Luis Gerardo Esparza Rodríguez, juez segundo de distrito en materia penal en el estado de Nuevo León.
Pese a que Eduardo de Martín Albor Villanueva ya se encontraba sujeto a una medida de prisión preventiva justificada por la gravedad de los delitos, el juez Esparza Rodríguez otorgó una suspensión que ha sido señalada como contraria a derecho.
La decisión judicial está siendo actualmente investigada por el nuevo Tribunal de Disciplina, ante la sospecha de que la resolución favoreció indebidamente al imputado y entorpeció el acceso a la justicia para las instituciones financieras internacionales.
Antes de que se ejecutaran las garantías, Albor Villanueva habría simulado operaciones y desviado activos para impedir el cobro.
Eduardo de Martín Albor enfrenta al menos cuatro carpetas de investigación y dos órdenes de aprehensión.
Al momento de su detención se resistió al arresto, hecho que quedó videograbado y configura un nuevo intento de evasión.
Tras su arresto y pese a las órdenes vigentes, promovió múltiples amparos en distintos estados, incluyendo uno por supuesta “desaparición forzada”, engañando a órganos judiciales y ocultando recursos previos.
Autoridades cuestionan la legalidad de suspensiones concedidas cuando ya estaba sujeto a prisión preventiva justificada.
El empresario ya había sido señalado por esquemas offshore y uso de paraísos fiscales, hoy retomados como antecedentes que apuntan a un patrón de opacidad y evasión.
Al respecto, Raúl Gómez, apoderado legal de Controladora Dolphin, señala: “Estamos dando seguimiento a las autoridades correspondientes del caso en representación legal de los afectados”.
El proceso aún continúa. El monto del fraude, la resistencia al arresto y el engaño reiterado a jueces colocan el caso como uno de los escándalos financieros más graves recientes, con impacto en México y Estados Unidos, y se suma a las quejas de la American Chamber of Commerce (AMCHAM) en México que ha reclamado por procesos legales injustos para empresas norteamericanas.
Pese a ello, el imputado alega vulnerabilidad por edad y podría buscar la libertad.
NACIONAL
¡Se hace justicia! Nora Arias, presidenta del PRD-CDMX
Para coraje de Víctor Hugo Lobo, el TECDMX ordena reconocer como presidenta a Arias Contreras, además de validar documentos y sesiones que efectuó, y registrar a los órganos internos del Sol Azteca capitalino
ARMANDO GARCÍA
En sesión pública, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) revoca la resolución IECM/RS-CG-01/2026, emitida por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), y le ordena a este organismo tener por válida e idónea la documentación presentada por la diputada Nora Arias Contreras, así como las sesiones efectuadas y realizar los registros correspondientes.
Durante la sesión del pasado viernes por la tarde, por unanimidad de los integrantes del Tribunal Electoral, se le ordena al IECM “realice el registro de los integrantes de los órganos internos del PRD-CDMX que correspondan”.
El Tribunal Electoral también ordenó dar vista al Servicio de Administración Tributaria, remitiéndole copia certificada de la presente resolución en la que “se determina que Nora del Carmen Bárbara Arias Contreras contaba con legitimación y personalidad para realizar el trámite ante esa autoridad hacendaria”.
“Todo lo ordenado al Instituto electoral deberá realizarse dentro del plazo de 10 días hábiles, contados a partir de la notificación de la presente ejecutoria”, establece el Tribunal Electoral.
En plenitud de jurisdicción, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México “determina la validez de los documentos básicos y sus modificaciones presentadas”, es decir, que “son correctas las subsanaciones” que realizó el partido político para cumplir con las observaciones formuladas por el Instituto Electoral, respecto del Programa de Acción, Declaración de Principios y los Estatutos.
Seguramente es una decisión que no cayó nada bien en el “room war” de Víctor Hugo Lobo, quien debe sacar las manos del PRD-CDMX.
NACIONAL
Gran legado del general Francisco L. Urquizo
“El Novelista del Soldado”, parte importante de la historia y literatura mexicana * Inauguran exposición fotográfica en su honor en la sala de cabildo del palacio de San Pedro, Coahuila
ERIC GARCÍA
Con el objetivo de promover la cultura y preservar la memoria histórica del municipio, Brenda Cecilia Güereca Hernández, alcaldesa de San Pedro, Coahuila, inaugura la exposición fotográfica “Francisco L. Urquizo”, en la Sala de Cabildo de la presidencia municipal.
Durante el evento, la edil Brenda Cecilia Güereca estuvo acompañada de Juan Manuel Urquizo Pérez de Tejada, hijo del general Urquizo.
La muestra reúne pinturas y fotografías que resaltan la vida y legado de este ilustre sampetrino, “el novelista del soldado”, cuya obra forma parte importante de la historia y la literatura mexicana.
Durante el evento, Juan Manuel Urquizo Pérez de Tejada expresa su agradecimiento a la presidenta municipal Güereca por las facilidades brindadas para hacer posible esta exposición, que busca acercar a la población al legado cultural del destacado personaje.
El gobierno municipal de San Pedro, Coahuila, refrenda su compromiso de impulsar actividades que fortalezcan la identidad histórica y fomenten el acceso a la cultura entre las familias.
A este evento también asistieron Jaime Martínez Cepeda, secretario del Ayuntamiento; la regidora y presidenta de la Comisión de Cultura del Cabildo, Guadalupe Flores Padilla; los regidores Cristina Escobar Santana, Iris Cervantes Vega, Natividad Navarro Morales y Julio César de la Cruz Corpus; Julio César Posada Martínez, secretario de la Asociación “General Francisco L. Urquizo”; Cornelio Cepeda Muñoz, director de Cultura, y el cronista de la ciudad, Luis Martín Tavárez Gutiérrez.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
Megaplanta potabilizadora, avenida R1 y la seguridad ciudadana, prioridades de Azucena Cisneros
Eduardo Albor evade la acción de la justicia
¡Se hace justicia! Nora Arias, presidenta del PRD-CDMX
La historia del origen del quebranto de la Cooperativa Cruz Azul
Prioridad, la defensa de México: Vargas del Villar
Día infernal en la México-Querétaro
Autódromo Hermanos Rodríguez, epicentro del EDC México, el festival de música electrónica más grande de Latinoamérica
Un ‘Aplauso’ para Matisse por consolidarse en el mundo de la música
Exitosa la gira “Eterna e Inolvidable” de Edith Márquez
DESTACADO
-
NACIONALHace 7 días
Raciel Pérez, el alcalde amigo de la salud
-
NACIONALHace 6 días
Gran legado del general Francisco L. Urquizo
-
NACIONALHace 7 días
Gracias a Isaac Montoya bajan los índices delictivos en Naucalpan
-
SILENCIO ROTOHace 7 días
Humillante y falso redentor
-
TEXTUAL-ESHace 7 días
En peligro las válvulas de escape
-
PUNTO… Y SEGUIMOSHace 7 días
Las fisuras de Morena por falta de figuras
-
ESPECTÁCULOSHace 6 días
Autódromo Hermanos Rodríguez, epicentro del EDC México, el festival de música electrónica más grande de Latinoamérica
-
LOS MALOSOSHace 6 días
Conflicto de Cooperativa La Cruz Azul, a tribunales internacionales