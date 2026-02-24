NACIONAL
Eduardo Albor evade la acción de la justicia
El exdirector del Grupo Dolphin es acusado de dañar por 200 mdp a bancos y acreedores estadounidenses
ERIC GARCÍA
Eduardo de Martín Albor Villanueva, exdirector del Grupo Dolphin, fue arrestado por asociación delictuosa dentro de la carpeta 012/3644/2025-OA, por un juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX). La investigación lo señala como líder de una organización criminal.
El caso deriva de un financiamiento internacional contratado en 2015. Tras malos manejos presuntamente deliberados, la empresa cayó en incumplimiento en enero de 2024.
Autoridades estiman que el daño a bancos y acreedores estadounidenses ronda los 200 millones de dólares, sin considerar intereses ni pérdidas adicionales por la obstrucción del cobro.
Un punto crítico en este escándalo es la actuación de Luis Gerardo Esparza Rodríguez, juez segundo de distrito en materia penal en el estado de Nuevo León.
Pese a que Eduardo de Martín Albor Villanueva ya se encontraba sujeto a una medida de prisión preventiva justificada por la gravedad de los delitos, el juez Esparza Rodríguez otorgó una suspensión que ha sido señalada como contraria a derecho.
La decisión judicial está siendo actualmente investigada por el nuevo Tribunal de Disciplina, ante la sospecha de que la resolución favoreció indebidamente al imputado y entorpeció el acceso a la justicia para las instituciones financieras internacionales.
Antes de que se ejecutaran las garantías, Albor Villanueva habría simulado operaciones y desviado activos para impedir el cobro.
Eduardo de Martín Albor enfrenta al menos cuatro carpetas de investigación y dos órdenes de aprehensión.
Al momento de su detención se resistió al arresto, hecho que quedó videograbado y configura un nuevo intento de evasión.
Tras su arresto y pese a las órdenes vigentes, promovió múltiples amparos en distintos estados, incluyendo uno por supuesta “desaparición forzada”, engañando a órganos judiciales y ocultando recursos previos.
Autoridades cuestionan la legalidad de suspensiones concedidas cuando ya estaba sujeto a prisión preventiva justificada.
El empresario ya había sido señalado por esquemas offshore y uso de paraísos fiscales, hoy retomados como antecedentes que apuntan a un patrón de opacidad y evasión.
Al respecto, Raúl Gómez, apoderado legal de Controladora Dolphin, señala: “Estamos dando seguimiento a las autoridades correspondientes del caso en representación legal de los afectados”.
El proceso aún continúa. El monto del fraude, la resistencia al arresto y el engaño reiterado a jueces colocan el caso como uno de los escándalos financieros más graves recientes, con impacto en México y Estados Unidos, y se suma a las quejas de la American Chamber of Commerce (AMCHAM) en México que ha reclamado por procesos legales injustos para empresas norteamericanas.
Pese a ello, el imputado alega vulnerabilidad por edad y podría buscar la libertad.
NACIONAL
¡Se hace justicia! Nora Arias, presidenta del PRD-CDMX
Para coraje de Víctor Hugo Lobo, el TECDMX ordena reconocer como presidenta a Arias Contreras, además de validar documentos y sesiones que efectuó, y registrar a los órganos internos del Sol Azteca capitalino
ARMANDO GARCÍA
En sesión pública, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) revoca la resolución IECM/RS-CG-01/2026, emitida por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), y le ordena a este organismo tener por válida e idónea la documentación presentada por la diputada Nora Arias Contreras, así como las sesiones efectuadas y realizar los registros correspondientes.
Durante la sesión del pasado viernes por la tarde, por unanimidad de los integrantes del Tribunal Electoral, se le ordena al IECM “realice el registro de los integrantes de los órganos internos del PRD-CDMX que correspondan”.
El Tribunal Electoral también ordenó dar vista al Servicio de Administración Tributaria, remitiéndole copia certificada de la presente resolución en la que “se determina que Nora del Carmen Bárbara Arias Contreras contaba con legitimación y personalidad para realizar el trámite ante esa autoridad hacendaria”.
“Todo lo ordenado al Instituto electoral deberá realizarse dentro del plazo de 10 días hábiles, contados a partir de la notificación de la presente ejecutoria”, establece el Tribunal Electoral.
En plenitud de jurisdicción, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México “determina la validez de los documentos básicos y sus modificaciones presentadas”, es decir, que “son correctas las subsanaciones” que realizó el partido político para cumplir con las observaciones formuladas por el Instituto Electoral, respecto del Programa de Acción, Declaración de Principios y los Estatutos.
Seguramente es una decisión que no cayó nada bien en el “room war” de Víctor Hugo Lobo, quien debe sacar las manos del PRD-CDMX.
NACIONAL
Gran legado del general Francisco L. Urquizo
“El Novelista del Soldado”, parte importante de la historia y literatura mexicana * Inauguran exposición fotográfica en su honor en la sala de cabildo del palacio de San Pedro, Coahuila
ERIC GARCÍA
Con el objetivo de promover la cultura y preservar la memoria histórica del municipio, Brenda Cecilia Güereca Hernández, alcaldesa de San Pedro, Coahuila, inaugura la exposición fotográfica “Francisco L. Urquizo”, en la Sala de Cabildo de la presidencia municipal.
Durante el evento, la edil Brenda Cecilia Güereca estuvo acompañada de Juan Manuel Urquizo Pérez de Tejada, hijo del general Urquizo.
La muestra reúne pinturas y fotografías que resaltan la vida y legado de este ilustre sampetrino, “el novelista del soldado”, cuya obra forma parte importante de la historia y la literatura mexicana.
Durante el evento, Juan Manuel Urquizo Pérez de Tejada expresa su agradecimiento a la presidenta municipal Güereca por las facilidades brindadas para hacer posible esta exposición, que busca acercar a la población al legado cultural del destacado personaje.
El gobierno municipal de San Pedro, Coahuila, refrenda su compromiso de impulsar actividades que fortalezcan la identidad histórica y fomenten el acceso a la cultura entre las familias.
A este evento también asistieron Jaime Martínez Cepeda, secretario del Ayuntamiento; la regidora y presidenta de la Comisión de Cultura del Cabildo, Guadalupe Flores Padilla; los regidores Cristina Escobar Santana, Iris Cervantes Vega, Natividad Navarro Morales y Julio César de la Cruz Corpus; Julio César Posada Martínez, secretario de la Asociación “General Francisco L. Urquizo”; Cornelio Cepeda Muñoz, director de Cultura, y el cronista de la ciudad, Luis Martín Tavárez Gutiérrez.
NACIONAL
Raciel Pérez, el alcalde amigo de la salud
Pone en marcha unidades móviles del sistema DIF municipal de cuidado * El alcalde de Tlalnepantla, Estado de México, elimina barreras geográficas para llevar atención médica y trámites directamente a las zonas con mayor rezago social * La iniciativa, operada por el DIF municipal, se suma a la gestión de 1,300 millones de pesos para concluir el Hospital Valle Ceylán en este 2026
EL TOPO
El Gobierno de Tlalnepantla, Estado de México, encabezado por el presidente municipal Raciel Pérez Cruz, puso en operación las nuevas Unidades Móviles del Sistema Municipal de Cuidados.
Este proyecto estratégico tiene como objetivo central humanizar la atención ciudadana, transformando cada vehículo en un punto de encuentro social que garantiza el acceso a servicios esenciales de salud, educación y traslados para las poblaciones más vulnerables del municipio.
En compañía de la presidenta honoraria del Sistema DIF, Rocío Pérez Cruz, el alcalde subraya que su gobierno prioriza la dignificación de los trabajos de cuidado, especialmente aquellos realizados por mujeres.
“Una sociedad se mide por el trato que da a sus niños, niñas y adultos mayores”, afirma Pérez Cruz.
Destaca de manera muy puntual que estas unidades son una herramienta clave para garantizar los derechos de quienes brindan y reciben cuidados.
Las unidades móviles brindarán atención itinerante en el municipio, una estrategia integral para llevar los servicios esenciales en materia de salud, trámites, orientación y traslados a quienes más lo necesitan con el objetivo de promover un servicio eficiente y humano.
Además de este avance, el presidente municipal resalta la estrecha coordinación con el gobierno federal para la apertura del Hospital Valle Ceylán Caracoles.
Tras años de abandono por administraciones previas, esta gestión asegura una inversión histórica de 1,300 millones de pesos para su equipamiento bajo el sistema IMSS-Bienestar, proyectando su inauguración para finales de este año.
Ante el panorama de salud actual, el Gobierno de Tlalnepantla reafirma su capacidad de respuesta inmediata mediante la implementación de medidas preventivas obligatorias, como el uso de cubrebocas en espacios públicos, ante el brote de sarampión detectado en la región.
Con estas acciones, Raciel Pérez Cruz consolida un modelo de gobierno eficiente, cercano y comprometido con la justicia social. Al César lo del César.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
Eduardo Albor evade la acción de la justicia
¡Se hace justicia! Nora Arias, presidenta del PRD-CDMX
¡Así cómo! Sheinbaum gobierna con un gabinete leal a AMLO
La historia del origen del quebranto de la Cooperativa Cruz Azul
Prioridad, la defensa de México: Vargas del Villar
Día infernal en la México-Querétaro
Autódromo Hermanos Rodríguez, epicentro del EDC México, el festival de música electrónica más grande de Latinoamérica
Un ‘Aplauso’ para Matisse por consolidarse en el mundo de la música
Exitosa la gira “Eterna e Inolvidable” de Edith Márquez
DESTACADO
-
NACIONALHace 6 días
Raciel Pérez, el alcalde amigo de la salud
-
NACIONALHace 5 días
Gran legado del general Francisco L. Urquizo
-
NACIONALHace 6 días
Gracias a Isaac Montoya bajan los índices delictivos en Naucalpan
-
SILENCIO ROTOHace 6 días
Humillante y falso redentor
-
TEXTUAL-ESHace 6 días
En peligro las válvulas de escape
-
PUNTO… Y SEGUIMOSHace 6 días
Las fisuras de Morena por falta de figuras
-
ESPECTÁCULOSHace 5 días
Autódromo Hermanos Rodríguez, epicentro del EDC México, el festival de música electrónica más grande de Latinoamérica
-
LOS MALOSOSHace 5 días
Conflicto de Cooperativa La Cruz Azul, a tribunales internacionales