¡Se hace justicia! Nora Arias, presidenta del PRD-CDMX

Los resultados se dan en base a una estrategia de seguridad y coordinación * Ya se recupera la confianza ciudadana en sus autoridades y aumenta la percepción de seguridad en el municipio * Continuarán las Huellas de la Transformación en 100 colonias para atender las demandas históricas

EL TOPO

Una reducción marcada e irrefutable en la incidencia delictiva de alto impacto en base a cifras oficiales y resultado de la Estrategia de Seguridad que se ha impulsado en Naucalpan, así como la incorporación en próximos días de 85 nuevos elementos de la Guardia Municipal, llegar a mil cámaras de videovigilancia con el nuevo C4, entre otros avances a finales de 2025 e inicio de este 2026, son parte de los resultados que presenta el presidente municipal Isaac Montoya Márquez.

El alcalde destaca que la disminución de la incidencia delictiva de acuerdo con cifras oficiales, se refleja en la recuperación de la confianza de la ciudadanía en sus autoridades y el aumento de la percepción de seguridad en el municipio.

Este 2026, se relanzará el sistema de videovigilancia con el que trabaja el C4, dado que la pasada administración dejó únicamente 65 cámaras funcionando y se ha dado mantenimiento, más o menos a 300 cámaras que son las que funcionan.

Montoya Márquez detalla que, aunado a la seguridad, se redoblarán los esfuerzos y se continuará con el programa, punta de lanza del gobierno como lo son las Huellas de la Transformación, se trabajará de manera integral en 100 colonias de Naucalpan, para atender las demandas históricas, y se continuará con el Plan Hídrico para disminuir la dependencia del Sistema Cutzamala.

Señala que, al cierre de enero, hay cifras positivas en cuanto a delitos de alto impacto y en la comparativa con los años 2025 y 2024.

Sobre los datos del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, en cuanto a una comparativa de 2024, 2025, 2026, la incidencia de delitos de alto impacto, en 2025 vs 2024, el cierre fue muy formidable.

En 2026 estamos iniciando también con una baja de delitos; de acuerdo con las carpetas de investigación, hay una reducción del 80.2%, es decir, 374 delitos menos en comparación del mes de enero contra nuestras cifras de 2025, que fueron 466 delitos.

Ante el comisario de la Guardia Municipal, Juan Carlos Quezada, siguiendo con la comparativa, en 2024 fueron 5 mil 365 delitos vs 2025, 3 mil 443, este es el periodo de enero-diciembre, y en el actual periodo hay 92 delitos.

Afirma Montoya Márquez que son resultados sobre cifras y fuentes oficiales, no especulaciones, no rumores, no cuestiones que se quedan en simplemente versiones sin fundamentos, estos son los resultados oficiales.

De acuerdo con la Encuesta de Seguridad Urbana del INEGI, inició la administración como el segundo municipio con la peor percepción de inseguridad con el 91%, y ahorita Naucalpan está en el lugar 17 con el 79.7 por ciento.

Isaac Montoya reafirma su compromiso con las Huellas de la Transformación para atender las demandas históricas que se han ido acumulando a lo largo del tiempo y que se han pospuesto muchas veces de administración en administración.

Montoya anuncia que este 2026 tocará puerta por puerta, en distintos puntos del municipio, para conocer el sentir de la gente y saber de primera mano las demandas, las necesidades, pero también su opinión sobre el desempeño de nuestros funcionarios públicos y tomar cartas en el asunto.