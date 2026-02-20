NACIONAL
¡Se hace justicia! Nora Arias, presidenta del PRD-CDMX
Para coraje de Víctor Hugo Lobo, el TECDMX ordena reconocer como presidenta a Arias Contreras, además de validar documentos y sesiones que efectuó, y registrar a los órganos internos del Sol Azteca capitalino
ARMANDO GARCÍA
En sesión pública, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) revoca la resolución IECM/RS-CG-01/2026, emitida por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), y le ordena a este organismo tener por válida e idónea la documentación presentada por la diputada Nora Arias Contreras, así como las sesiones efectuadas y realizar los registros correspondientes.
Durante la sesión del pasado viernes por la tarde, por unanimidad de los integrantes del Tribunal Electoral, se le ordena al IECM “realice el registro de los integrantes de los órganos internos del PRD-CDMX que correspondan”.
El Tribunal Electoral también ordenó dar vista al Servicio de Administración Tributaria, remitiéndole copia certificada de la presente resolución en la que “se determina que Nora del Carmen Bárbara Arias Contreras contaba con legitimación y personalidad para realizar el trámite ante esa autoridad hacendaria”.
“Todo lo ordenado al Instituto electoral deberá realizarse dentro del plazo de 10 días hábiles, contados a partir de la notificación de la presente ejecutoria”, establece el Tribunal Electoral.
En plenitud de jurisdicción, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México “determina la validez de los documentos básicos y sus modificaciones presentadas”, es decir, que “son correctas las subsanaciones” que realizó el partido político para cumplir con las observaciones formuladas por el Instituto Electoral, respecto del Programa de Acción, Declaración de Principios y los Estatutos.
Seguramente es una decisión que no cayó nada bien en el “room war” de Víctor Hugo Lobo, quien debe sacar las manos del PRD-CDMX.
NACIONAL
Gran legado del general Francisco L. Urquizo
“El Novelista del Soldado”, parte importante de la historia y literatura mexicana * Inauguran exposición fotográfica en su honor en la sala de cabildo del palacio de San Pedro, Coahuila
ERIC GARCÍA
Con el objetivo de promover la cultura y preservar la memoria histórica del municipio, Brenda Cecilia Güereca Hernández, alcaldesa de San Pedro, Coahuila, inaugura la exposición fotográfica “Francisco L. Urquizo”, en la Sala de Cabildo de la presidencia municipal.
Durante el evento, la edil Brenda Cecilia Güereca estuvo acompañada de Juan Manuel Urquizo Pérez de Tejada, hijo del general Urquizo.
La muestra reúne pinturas y fotografías que resaltan la vida y legado de este ilustre sampetrino, “el novelista del soldado”, cuya obra forma parte importante de la historia y la literatura mexicana.
Durante el evento, Juan Manuel Urquizo Pérez de Tejada expresa su agradecimiento a la presidenta municipal Güereca por las facilidades brindadas para hacer posible esta exposición, que busca acercar a la población al legado cultural del destacado personaje.
El gobierno municipal de San Pedro, Coahuila, refrenda su compromiso de impulsar actividades que fortalezcan la identidad histórica y fomenten el acceso a la cultura entre las familias.
A este evento también asistieron Jaime Martínez Cepeda, secretario del Ayuntamiento; la regidora y presidenta de la Comisión de Cultura del Cabildo, Guadalupe Flores Padilla; los regidores Cristina Escobar Santana, Iris Cervantes Vega, Natividad Navarro Morales y Julio César de la Cruz Corpus; Julio César Posada Martínez, secretario de la Asociación “General Francisco L. Urquizo”; Cornelio Cepeda Muñoz, director de Cultura, y el cronista de la ciudad, Luis Martín Tavárez Gutiérrez.
NACIONAL
Raciel Pérez, el alcalde amigo de la salud
Pone en marcha unidades móviles del sistema DIF municipal de cuidado * El alcalde de Tlalnepantla, Estado de México, elimina barreras geográficas para llevar atención médica y trámites directamente a las zonas con mayor rezago social * La iniciativa, operada por el DIF municipal, se suma a la gestión de 1,300 millones de pesos para concluir el Hospital Valle Ceylán en este 2026
EL TOPO
El Gobierno de Tlalnepantla, Estado de México, encabezado por el presidente municipal Raciel Pérez Cruz, puso en operación las nuevas Unidades Móviles del Sistema Municipal de Cuidados.
Este proyecto estratégico tiene como objetivo central humanizar la atención ciudadana, transformando cada vehículo en un punto de encuentro social que garantiza el acceso a servicios esenciales de salud, educación y traslados para las poblaciones más vulnerables del municipio.
En compañía de la presidenta honoraria del Sistema DIF, Rocío Pérez Cruz, el alcalde subraya que su gobierno prioriza la dignificación de los trabajos de cuidado, especialmente aquellos realizados por mujeres.
“Una sociedad se mide por el trato que da a sus niños, niñas y adultos mayores”, afirma Pérez Cruz.
Destaca de manera muy puntual que estas unidades son una herramienta clave para garantizar los derechos de quienes brindan y reciben cuidados.
Las unidades móviles brindarán atención itinerante en el municipio, una estrategia integral para llevar los servicios esenciales en materia de salud, trámites, orientación y traslados a quienes más lo necesitan con el objetivo de promover un servicio eficiente y humano.
Además de este avance, el presidente municipal resalta la estrecha coordinación con el gobierno federal para la apertura del Hospital Valle Ceylán Caracoles.
Tras años de abandono por administraciones previas, esta gestión asegura una inversión histórica de 1,300 millones de pesos para su equipamiento bajo el sistema IMSS-Bienestar, proyectando su inauguración para finales de este año.
Ante el panorama de salud actual, el Gobierno de Tlalnepantla reafirma su capacidad de respuesta inmediata mediante la implementación de medidas preventivas obligatorias, como el uso de cubrebocas en espacios públicos, ante el brote de sarampión detectado en la región.
Con estas acciones, Raciel Pérez Cruz consolida un modelo de gobierno eficiente, cercano y comprometido con la justicia social. Al César lo del César.
NACIONAL
Gracias a Isaac Montoya bajan los índices delictivos en Naucalpan
Los resultados se dan en base a una estrategia de seguridad y coordinación * Ya se recupera la confianza ciudadana en sus autoridades y aumenta la percepción de seguridad en el municipio * Continuarán las Huellas de la Transformación en 100 colonias para atender las demandas históricas
EL TOPO
Una reducción marcada e irrefutable en la incidencia delictiva de alto impacto en base a cifras oficiales y resultado de la Estrategia de Seguridad que se ha impulsado en Naucalpan, así como la incorporación en próximos días de 85 nuevos elementos de la Guardia Municipal, llegar a mil cámaras de videovigilancia con el nuevo C4, entre otros avances a finales de 2025 e inicio de este 2026, son parte de los resultados que presenta el presidente municipal Isaac Montoya Márquez.
El alcalde destaca que la disminución de la incidencia delictiva de acuerdo con cifras oficiales, se refleja en la recuperación de la confianza de la ciudadanía en sus autoridades y el aumento de la percepción de seguridad en el municipio.
Este 2026, se relanzará el sistema de videovigilancia con el que trabaja el C4, dado que la pasada administración dejó únicamente 65 cámaras funcionando y se ha dado mantenimiento, más o menos a 300 cámaras que son las que funcionan.
Montoya Márquez detalla que, aunado a la seguridad, se redoblarán los esfuerzos y se continuará con el programa, punta de lanza del gobierno como lo son las Huellas de la Transformación, se trabajará de manera integral en 100 colonias de Naucalpan, para atender las demandas históricas, y se continuará con el Plan Hídrico para disminuir la dependencia del Sistema Cutzamala.
Señala que, al cierre de enero, hay cifras positivas en cuanto a delitos de alto impacto y en la comparativa con los años 2025 y 2024.
Sobre los datos del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, en cuanto a una comparativa de 2024, 2025, 2026, la incidencia de delitos de alto impacto, en 2025 vs 2024, el cierre fue muy formidable.
En 2026 estamos iniciando también con una baja de delitos; de acuerdo con las carpetas de investigación, hay una reducción del 80.2%, es decir, 374 delitos menos en comparación del mes de enero contra nuestras cifras de 2025, que fueron 466 delitos.
Ante el comisario de la Guardia Municipal, Juan Carlos Quezada, siguiendo con la comparativa, en 2024 fueron 5 mil 365 delitos vs 2025, 3 mil 443, este es el periodo de enero-diciembre, y en el actual periodo hay 92 delitos.
Afirma Montoya Márquez que son resultados sobre cifras y fuentes oficiales, no especulaciones, no rumores, no cuestiones que se quedan en simplemente versiones sin fundamentos, estos son los resultados oficiales.
De acuerdo con la Encuesta de Seguridad Urbana del INEGI, inició la administración como el segundo municipio con la peor percepción de inseguridad con el 91%, y ahorita Naucalpan está en el lugar 17 con el 79.7 por ciento.
Isaac Montoya reafirma su compromiso con las Huellas de la Transformación para atender las demandas históricas que se han ido acumulando a lo largo del tiempo y que se han pospuesto muchas veces de administración en administración.
Montoya anuncia que este 2026 tocará puerta por puerta, en distintos puntos del municipio, para conocer el sentir de la gente y saber de primera mano las demandas, las necesidades, pero también su opinión sobre el desempeño de nuestros funcionarios públicos y tomar cartas en el asunto.
