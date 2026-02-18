NACIONAL
Gran legado del general Francisco L. Urquizo
“El Novelista del Soldado”, parte importante de la historia y literatura mexicana * Inauguran exposición fotográfica en su honor en la sala de cabildo del palacio de San Pedro, Coahuila
ERIC GARCÍA
Con el objetivo de promover la cultura y preservar la memoria histórica del municipio, Brenda Cecilia Güereca Hernández, alcaldesa de San Pedro, Coahuila, inaugura la exposición fotográfica “Francisco L. Urquizo”, en la Sala de Cabildo de la presidencia municipal.
Durante el evento, la edil Brenda Cecilia Güereca estuvo acompañada de Juan Manuel Urquizo Pérez de Tejada, hijo del general Urquizo.
La muestra reúne pinturas y fotografías que resaltan la vida y legado de este ilustre sampetrino, “el novelista del soldado”, cuya obra forma parte importante de la historia y la literatura mexicana.
Durante el evento, Juan Manuel Urquizo Pérez de Tejada expresa su agradecimiento a la presidenta municipal Güereca por las facilidades brindadas para hacer posible esta exposición, que busca acercar a la población al legado cultural del destacado personaje.
El gobierno municipal de San Pedro, Coahuila, refrenda su compromiso de impulsar actividades que fortalezcan la identidad histórica y fomenten el acceso a la cultura entre las familias.
A este evento también asistieron Jaime Martínez Cepeda, secretario del Ayuntamiento; la regidora y presidenta de la Comisión de Cultura del Cabildo, Guadalupe Flores Padilla; los regidores Cristina Escobar Santana, Iris Cervantes Vega, Natividad Navarro Morales y Julio César de la Cruz Corpus; Julio César Posada Martínez, secretario de la Asociación “General Francisco L. Urquizo”; Cornelio Cepeda Muñoz, director de Cultura, y el cronista de la ciudad, Luis Martín Tavárez Gutiérrez.
Raciel Pérez, el alcalde amigo de la salud
Pone en marcha unidades móviles del sistema DIF municipal de cuidado * El alcalde de Tlalnepantla, Estado de México, elimina barreras geográficas para llevar atención médica y trámites directamente a las zonas con mayor rezago social * La iniciativa, operada por el DIF municipal, se suma a la gestión de 1,300 millones de pesos para concluir el Hospital Valle Ceylán en este 2026
EL TOPO
El Gobierno de Tlalnepantla, Estado de México, encabezado por el presidente municipal Raciel Pérez Cruz, puso en operación las nuevas Unidades Móviles del Sistema Municipal de Cuidados.
Este proyecto estratégico tiene como objetivo central humanizar la atención ciudadana, transformando cada vehículo en un punto de encuentro social que garantiza el acceso a servicios esenciales de salud, educación y traslados para las poblaciones más vulnerables del municipio.
En compañía de la presidenta honoraria del Sistema DIF, Rocío Pérez Cruz, el alcalde subraya que su gobierno prioriza la dignificación de los trabajos de cuidado, especialmente aquellos realizados por mujeres.
“Una sociedad se mide por el trato que da a sus niños, niñas y adultos mayores”, afirma Pérez Cruz.
Destaca de manera muy puntual que estas unidades son una herramienta clave para garantizar los derechos de quienes brindan y reciben cuidados.
Las unidades móviles brindarán atención itinerante en el municipio, una estrategia integral para llevar los servicios esenciales en materia de salud, trámites, orientación y traslados a quienes más lo necesitan con el objetivo de promover un servicio eficiente y humano.
Además de este avance, el presidente municipal resalta la estrecha coordinación con el gobierno federal para la apertura del Hospital Valle Ceylán Caracoles.
Tras años de abandono por administraciones previas, esta gestión asegura una inversión histórica de 1,300 millones de pesos para su equipamiento bajo el sistema IMSS-Bienestar, proyectando su inauguración para finales de este año.
Ante el panorama de salud actual, el Gobierno de Tlalnepantla reafirma su capacidad de respuesta inmediata mediante la implementación de medidas preventivas obligatorias, como el uso de cubrebocas en espacios públicos, ante el brote de sarampión detectado en la región.
Con estas acciones, Raciel Pérez Cruz consolida un modelo de gobierno eficiente, cercano y comprometido con la justicia social. Al César lo del César.
Gracias a Isaac Montoya bajan los índices delictivos en Naucalpan
Los resultados se dan en base a una estrategia de seguridad y coordinación * Ya se recupera la confianza ciudadana en sus autoridades y aumenta la percepción de seguridad en el municipio * Continuarán las Huellas de la Transformación en 100 colonias para atender las demandas históricas
EL TOPO
Una reducción marcada e irrefutable en la incidencia delictiva de alto impacto en base a cifras oficiales y resultado de la Estrategia de Seguridad que se ha impulsado en Naucalpan, así como la incorporación en próximos días de 85 nuevos elementos de la Guardia Municipal, llegar a mil cámaras de videovigilancia con el nuevo C4, entre otros avances a finales de 2025 e inicio de este 2026, son parte de los resultados que presenta el presidente municipal Isaac Montoya Márquez.
El alcalde destaca que la disminución de la incidencia delictiva de acuerdo con cifras oficiales, se refleja en la recuperación de la confianza de la ciudadanía en sus autoridades y el aumento de la percepción de seguridad en el municipio.
Este 2026, se relanzará el sistema de videovigilancia con el que trabaja el C4, dado que la pasada administración dejó únicamente 65 cámaras funcionando y se ha dado mantenimiento, más o menos a 300 cámaras que son las que funcionan.
Montoya Márquez detalla que, aunado a la seguridad, se redoblarán los esfuerzos y se continuará con el programa, punta de lanza del gobierno como lo son las Huellas de la Transformación, se trabajará de manera integral en 100 colonias de Naucalpan, para atender las demandas históricas, y se continuará con el Plan Hídrico para disminuir la dependencia del Sistema Cutzamala.
Señala que, al cierre de enero, hay cifras positivas en cuanto a delitos de alto impacto y en la comparativa con los años 2025 y 2024.
Sobre los datos del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, en cuanto a una comparativa de 2024, 2025, 2026, la incidencia de delitos de alto impacto, en 2025 vs 2024, el cierre fue muy formidable.
En 2026 estamos iniciando también con una baja de delitos; de acuerdo con las carpetas de investigación, hay una reducción del 80.2%, es decir, 374 delitos menos en comparación del mes de enero contra nuestras cifras de 2025, que fueron 466 delitos.
Ante el comisario de la Guardia Municipal, Juan Carlos Quezada, siguiendo con la comparativa, en 2024 fueron 5 mil 365 delitos vs 2025, 3 mil 443, este es el periodo de enero-diciembre, y en el actual periodo hay 92 delitos.
Afirma Montoya Márquez que son resultados sobre cifras y fuentes oficiales, no especulaciones, no rumores, no cuestiones que se quedan en simplemente versiones sin fundamentos, estos son los resultados oficiales.
De acuerdo con la Encuesta de Seguridad Urbana del INEGI, inició la administración como el segundo municipio con la peor percepción de inseguridad con el 91%, y ahorita Naucalpan está en el lugar 17 con el 79.7 por ciento.
Isaac Montoya reafirma su compromiso con las Huellas de la Transformación para atender las demandas históricas que se han ido acumulando a lo largo del tiempo y que se han pospuesto muchas veces de administración en administración.
Montoya anuncia que este 2026 tocará puerta por puerta, en distintos puntos del municipio, para conocer el sentir de la gente y saber de primera mano las demandas, las necesidades, pero también su opinión sobre el desempeño de nuestros funcionarios públicos y tomar cartas en el asunto.
Romina Contreras estabiliza el talud e impulsa la salud en Huixquilucan
La alcaldesa ofrece mayor seguridad a colonos y mejora la distribución de agua para vecinos
EL TOPO
Luego de que, en 2021, se deslavara el talud de la calle Circuito Empresarial, en el Centro Urbano San Fernando-La Herradura Magnocentro, por las fuertes lluvias de ese año, el Gobierno de Huixquilucan concluyó la estabilización del muro de más 75.8 metros de longitud y 33 metros de altura, con el propósito de prevenir nuevos deslizamientos y derrumbes, al tiempo de ofrecer mayor seguridad a quienes habitan, trabajan o transitan por la zona.
Al entregar la tercera etapa de esta obra, que incluyó la cobertura con concreto alzado de 33 metros de longitud , la presidenta municipal Romina Contreras Carrasco informa que, en total, se estabilizaron dos mil 500 metros cuadrados de talud, con una inversión mayor a 13.3 millones de pesos, con lo que se cumple el compromiso con la población de brindar condiciones más seguras para el tránsito vehicular y peatonal, así como prevenir deslizamientos de tierra o piedras que pongan en riesgo la seguridad física o patrimonial de los huixquiluquenses.
“Tenemos un municipio fuerte, un municipio respaldado por nuestro Cabildo, en donde las finanzas se administran de forma correcta y esto nos da la oportunidad de atender las emergencias que se presentan. Este talud ya tiene varios años así, se tuvo que hacer en tres etapas y ésta es la etapa final que ya concluimos, pues lo más importante es que los ciudadanos están seguros”, afirma de manera categórica la alcaldesa Romina Contreras.
Con esta obra se garantiza la seguridad, no sólo de vehículos, sino también de los peatones.
Es así como, por instrucciones de la alcaldesa Romina Contreras, están 24/7 atendiendo las solicitudes de huixquiluquenses.
GARANTIZADA LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA
La edil Contreras Carrasco también pondrá en marcha el programa Eficiencia 360, una estrategia enfocada en mejorar la distribución del agua potable mediante el uso de tecnología de punta que permita detectar fallas en la infraestructura hidráulica y repararlas de manera oportuna.
Romina Contreras señala que este programa iniciará en el fraccionamiento Lomas del Sol y será implementado por Aguas de Huixquilucan, con el objetivo de optimizar el uso del recurso y beneficiar a las familias del municipio.
Durante un recorrido del programa Huixquilucan Contigo 24/7, detalla que la mejora en la distribución de agua en Huixquilucan permitirá identificar problemas en válvulas, tuberías, medidores y líneas de conducción, así como avanzar en la digitalización del sistema hídrico municipal.
Autoridades expresan que estas acciones se suman a estrategias previas para enfrentar la crisis hídrica en el Valle de México y asegurar un servicio más eficiente y continuo.
Se anunció también la próxima operación de un nuevo pozo en Lomas del Sol, el cual permitirá distribuir hasta 32 litros de agua por segundo, especialmente durante la temporada de estiaje.
Además, se inauguró un gimnasio de barras de calistenia en el Parque Central y se realizaron trabajos de mantenimiento urbano, entrega de apoyos y acciones para fortalecer el entorno comunitario.
