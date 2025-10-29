En la extorsión, contubernio oficial

El tema adquiere relevancia luego de que la Primera Presidenta Sheinbaum propone que dicho delito se persiga de oficio * De política, agresiones y cosas peores: Evelyn Parra, El Güero, Comisión para el Fortalecimiento del Cinismo, Gerardo Fernández Noroña, Adán Augusto López, Cuauhtémoc Blanco, Andy López Beltrán, Mario Delgado, Ricardo Monreal, Pedro Haces…

EMMA ESPÍNDOLA

Convertida en un azote social, la extorsión implica la complicidad de autoridades municipales, estatales y federales.

Ese flagelo en el que están vinculados homicidios, secuestros, violencia, cobro de piso y cifras incalculables de dinero que se obtiene ilícitamente, es un infortunio que se acrecienta.

Derivado de las acciones del crimen organizado, la lista de víctimas es interminable: Productores agrícolas, empresarios, comerciantes, transportistas, distribuidores de pollo, ganaderos, tablajeros, empresas constructoras, transporte urbano, moto taxis, particulares, gobiernos municipales, traficantes de indocumentados, giros negros, delincuentes dedicados al trato de personas, familias que organizan fiestas o velan a sus familiares fallecidos, colegios particulares y un sinfín de actividades.

La extorsión es como una hierba que crece sin necesidad de ser regada. Se expande de forma incontrolable. La conjura no es menor.

El día 7 de octubre el gobierno federal presentó su informe de delitos de alto impacto, en donde los índices de extorsión tuvieron un crecimiento superior al 20 por ciento anual.

Acciones emprendidas por el Gabinete de Seguridad han puesto al descubierto la confabulación de autoridades municipales, estatales y federales que mantienen alianzas con bandas criminales para que actúen impunemente.

Conforme a las acciones realizadas para combatir ese delito, ha quedado al descubierto la participación de “dirigentes” sindicales, líderes de comerciantes, servidores públicos de ayuntamientos, funcionarios públicos de nivel estatal, elementos de corporaciones policiales de los 3 niveles de gobierno y bandas organizadas como: Cártel de Jalisco Nueva Generación, La Familia Michoacana, Los Viagras, Cárteles Unidos, Los Templarios y otros grupos delictivos regionales.

Ahora que la doctora Claudia Sheinbaum Pardo propuso una iniciativa para expedir una Ley contra la Extorsión, con la cual se busca unificar en todo el país dicho delito, que se perseguirá de oficio y podrá ser denunciado por las víctimas de manera anónima, el tema adquiere mayor relevancia.

Existe un antecedente en la entidad gobernada por Delfina Gómez Álvarez, para que, mediante acciones legales, operativas y de inteligencia emprendidas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con apoyo de autoridades federales, estatales y municipales, actúen en contra de grupos delictivos que participan en la comisión de este ilícito, principalmente los identificados con origen en Michoacán y Jalisco.

José Luís Cervantes Martínez, fiscal General de Justicia del Estado de México, en septiembre de 2022 propuso adicionar el artículo 199 BIS al Capítulo Primero “Delitos Contra el Consumo” del Subtítulo Tercero “Delitos Contra la Economía” del Código Penal del Estado, con el fin de sancionar la coacción que ejercen delincuentes en agravio de personas o unidades económicas, para obligarlos a vender o adquirir bienes, insumos o servicios en determinados puntos, así como imponer precios por encima del mercado.

Aprobada por la Legislatura local en el mes de febrero del 2023, y publicada en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno” el 10 de marzo del mismo año, quedó establecido un nuevo marco jurídico en el que no sólo se tipifica como delito esta conducta ilícita, sino que su persecución no depende exclusivamente de la denuncia de la víctima, preservando con ello su seguridad e integridad.

En esa entidad es de tal magnitud el delito de extorsión que, a pesar de realizar de manera constante detenciones, no logra extirparse.

Pero el fenómeno abarca el plano nacional, por ejemplo, en el estado de Michoacán, donde los productores, comercializadores y trasportistas de limón y aguacate, han sido víctimas de extorsionadores durante la última década.

El reciente asesinato de Bernardo Bravo, productor y líder limonero, vino a recrudecer la necesidad de combatir esa amenaza.

Sin embargo, las acciones gubernamentales deben enfocarse a entidades como Ciudad de México, Guerrero, Veracruz, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Coahuila, Sonora, Sinaloa, las Baja California, Tabasco, San Luís Potosí.

En fin, en casi toda la República Mexicana la extorsión es el pan de cada día.

La lucha para erradicar esas fechorías debe ser tan grande como los excesos de los miles de delincuentes dedicados a esa industria que les producen incalculables cifras millonarias de ganancia.

El Gabinete de Seguridad Nacional no la tiene fácil, pero es una urgencia combatir esa injusticia que afecta a millones de personas.

HISTORIAS

A Evelyn Parra, jefa delegacional en Venustiano Carranza, parece no importarle el desorden que impera en los mercados de su territorio.

Por ejemplo, en el John F. Kennedy, de Jardín Balbuena, los consumidores tienen que soportar la discriminación y las constantes ofensas de locatarios, como el famoso Güero, del puesto número 100, que se esmera en agredir, insultar y lanzar agresiones a los consumidores.

Su argumento es que “$e reporta” puntualmente con el jefe de mercados. Concretamente menciona a José Luis Lara, de quien dice recibe la protección.

Los atropellos no son menores, porque la mayor parte de las víctimas son señoras de la tercera edad, pero no hay quién le ponga freno; en las oficinas de alcaldías se lavan las manos para recibir las quejas, pero no las cuotas con que se reportan los comerciantes… En caso de que el gobierno federal decidiera crear la Comisión para el Fortalecimiento del Cinismo, la lucha para encabezarla estaría peleada.

Serios aspirantes, y con muy buenos méritos, serían: El Talibán Gerardo Fernández Noroña, Cuauhtémoc Blanco, Andy López Beltrán, Adán Augusto López, Pepín López Obrador, Pedro Haces Barba, Sergio Gutiérrez Luna, Américo Villarreal, Félix Salgado Macedonio, Mario Delgado, Antonio Pérez Garibay, Ricardo Monreal, la llamada “Dato Protegido” y mejor ahí le paramos, porque hay muy destacados competidores… Luisa María Alcalde habla de los impresentables del Partido Acción Nacional, que sin duda los tiene, pero va una sugerencia: Que no se le ocurra poner en práctica ese método en el Movimiento Regeneración Nacional, porque hay tela suficiente como para confeccionar una venda que daría, cuando menos, 4 vueltas al globo terráqueo.

Raro, pero muy raro, sería el personaje que pudiera salvarse. Sus compañeros militantes de alta jerarquía que gustan de vestirse con prendas guindas, son protagonistas de escándalos y carreras donde la honestidad no es una de sus principales virtudes.

Pero para no desperdiciar a las figuras más destacadas, está mejor dejar ese análisis para nuestra siguiente colaboración. Aunque se debe aclarar que seguramente no alcanzará el espacio para hablar de esas celebridades que tienen un pasado más largo que la Cuaresma. Y ella debe saberlo, porque incluye a gente muy cercana que la rodea diariamente.