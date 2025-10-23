Ante la tragedia, la inmoralidad

Acciones, omisiones y declaraciones frente a quienes enfrenan el desamparo, se conjugan para evidenciar la ineptitud, incapacidad e ignorancia para enfrentar un desastre * De política y cosas peores: Rocío Nahle, Jesús Ramírez Cuevas, Monserrat Caballero Ramírez, Alejandro Gertz Manero, María Elena Álvarez Buylla, Luisa María Alcalde, Comandante H, Gerardo Vázquez Alatriste…

EMMA ESPÍNDOLA

Instalados en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, la torpeza y la negligencia, funcionarios gubernamentales exhiben la deshumanización y la indolencia.

En la desventura que ha cobrado 7 decenas de muertos, cientos de desaparecidos y miles de damnificados, hay servidores públicos que dan la impresión de burlarse de quienes viven la desventura.

Acciones, omisiones y declaraciones frente a quienes enfrenan el desamparo, se conjugan para evidenciar la ineptitud, la incapacidad y la ignorancia para enfrentar un desastre.

Justo en ese calvario que afecta a poblaciones de 5 entidades federativas, prevalece la indisposición de alcaldes, gobernadores, legisladores y destacados integrantes del gabinete federal.

Dominados por la atribulación de haber perdido seres humanos y todos sus bienes materiales, como añadido los afectados tienen que enfrentar y soportar la incompetencia de la burocracia oficial.

Pruebas y evidencia están en la palestra.

Diputados, senadores, gobernadores y miembros de la élite administrativa han permanecido ausentes de quienes padecen la desgracia provocada por la naturaleza.

Rocío Nahle, gobernadora veracruzana, es la muestra clara de la estupidez al considerar que el desbordamiento de un caudaloso río que cobró víctimas, es un problema menor.

Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores de la Presidencia de la República, prefirió el confort de una silla en el Congreso local de la Ciudad de México, que ir a los sitios donde la catástrofe golpeó a cientos de miles de familias.

Ideólogo y publicista de quien puso el ejemplo de ausentarse en un siniestro para no marchar su investidura presidencial en el sexenio pasado, evidenció la insensibilidad en grado extremo.

Senadores de la República y diputados federales, al igual que los locales, echaron al abandono a quienes fueron a pedir el voto para incrustarse en las nóminas de cargos que usan como pasarela, pero que permanecen ajenos a la amarga situación y la desgracia de soportar la adversidad al haber perdido familiares y hogares.

La pérdida de seres humanos en ese infortunio que azotó a los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro, San Luís Potosí y otras entidades del centro del país, sigue en aumento como la ausencia de legisladores que no cambian la comodidad de una curul o un escaño por los estragos que enfrenta la población.

Acostumbrados a lucir prendas de vestir impecables y costosas joyas, han demostrado que en la desgracia prefieren no ser solidarios en el infortunio y la desventura de la sociedad.

Alejandro Armenta Mier, gobernador de Puebla y ejemplo de quien prefiere reflejar el bienestar y la prosperidad viajando en aviones privados, no fue para hacer acto de presencia en las poblaciones de la sierra norte donde la fatalidad golpeó a sus gobernados.

Fernando ‘El Pulpo’ Remes, cuyo mayor mérito es haber sido instructor de béisbol de Andrés Manuel López Obrador, es el alcalde de Poza Rica, en donde desbordó el río Cazones.

Los habitantes de esa región lo vieron llegar en una camioneta de lujo como si estuviera burlándose de quienes ya enfrentaban el drama que incluía cifras de mortandad.

Que se tenga conocimiento, ninguno de los senadores Miguel Ángel Yunes Linares o Márquez, suplente y propietario, pero además padre e hijo respectivamente, hicieron acto de presencia en la zona devastada.

Ejemplos tangibles de “servidores públicos” que -frente a los estragos- son recordados por viajes al extranjero para dilapidar enormes fortunas al darse una vida de excentricidades.

Pero en los eventos que convulsionaron amplias regiones, prefirieron permanecer ausentes para no mancharse el costoso calzado, porque su reputación ciertamente no es inmaculada.

Pero no son los únicos.

Habría que revisar quiénes son los representantes de esas poblaciones de la República Mexicana tanto en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, para reconocerles que prefieren estar ausentes y alejados del infortunio, que acudir a mostrar solidaridad con quienes les dieron su confianza y su voto.

Que la población afectada por los fenómenos naturales esté molesta y enojada con los farsantes que se ostentan como representantes populares, está más que justificado.

Frente a la desdicha y el infortunio que siguen padeciendo millares de familias, debe tenerse presente a quienes son proclives a brindar con champaña y consumir alimentos prohibitivos para quienes ahora no tienen un catre para dormir o recordar a sus difuntos.

Esos que se placean en Japón, Italia, Grecia, España o cualquier otro país para gastar las fortunas que el servicio público les puso a su alcance, no tienen tiempo ni deseos de enfrentar panoramas donde lo fúnebre y lo sombrío impera.

Eso se lo dejan a quienes inocentemente se dejaron deslumbrar por las promesas y la palabrería de una campaña política.

Pero los inmorales ya tendrán tertulias para presumir la crueldad que asumieron y demostraron en la fatalidad.

HISTORIAS

Monserrat Caballero Ramírez, ex presidenta municipal de Tijuana, piensa que los acontecimientos de infelicidad que vive un amplio sector de mexicanos puede convertirse en un aliado para que se olvide la carpeta que tiene en su poder la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, pero está equivocada.

La Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz Manero está dispuesta a concluir la carpeta donde se le imputan varios delitos… Y no se diga lo que debe estar viviendo María Elena Álvarez Buylla por la denuncia que presentó la Auditoría Superior de la Federación ante la FGR por el manejo de más de 50 millones de pesos en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Que por cierto incluye el pago de becas a familiares de altos, pero muy altos, funcionarios del sexenio pasado. Esperemos que haya resultados y tope donde tope, sean consignados… Parecerá broma, pero no. Para que usted estimado lect@r tenga una idea de cómo se tejen las decisiones en el partido gobernante, una información que además de ridícula es condenable. Luisa María Alcalde, administradora del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), anunció con bombo y platillo la expulsión del Comandante H.

Risible, porque de no haber sido detenido, seguiría militando orgullosamente en las filas del partido guinda. Y en una de esas, hasta propuesto para para un cargo de elección popular… Para no alejarnos de esos temas, vaya papelón el de Gerardo Vázquez Alatriste, fiscal General de Justicia en Guanajuato, quien afirma que ha dejado atrás ofrecimientos de millones de dólares ofrecidos por delincuentes.

Lo congruente y lógico es que debió haber procedido penal y jurídicamente y consignar a quienes lo llenaron de tentación. Pero no pasa nada, todo se archiva en un anecdotario, aunque esté al margen de la ley. Y esos son los administradores de la justicia que buscan aplausos y reconocimientos, cuando ni siquiera merecen estar en los cargos oficiales de alta responsabilidad.