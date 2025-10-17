Siembran terror en la UNAM     

Preocupante unas amenazas de muerte contra cuatro profesoras de la Facultad de Química por el hecho de “ser mujeres” * De política, escándalos y cosas peores: Gerardo Fernández Noroña, Carlos Ferreyra, Hugo Eric Flores…

EMMA ESPÍNDOLA

El horizonte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es oscuro. Prevalece una bruma intimidatoria para desestabilizarla.

Con crímenes, amenazas de bombas, desafíos de muerte, provocaciones de violencia y cierre de planteles, se siembra desequilibrio.

La comunidad universitaria es víctima de ataques y acciones orquestadas desde el exterior para alimentar la perturbación.

En días recientes más de la mitad de los 50 centros o facultades que conforman la Universidad Nacional Autónoma de México realizó paros, suspensión de clases o tuvieron actividades a distancia por preocupaciones por la seguridad.

Desde hace años la UNAM lucha contra la violencia de género, pero en la actualidad se han registrado intimidaciones contra profesoras, personal académico y la grey estudiantil.

En el paquete de coacciones se incluye que en el Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Sur haya sido asesinado un alumno de 16 años y herido un trabajador.

Tienen que sumarse advertencias de colocación y estallamiento de bombas, que fueron el motivo para que planteles universitarios fueran desalojados y suspendieran actividades.

Al analizar los acontecimientos, puede concluirse que esas acciones son orquestadas fuera del campus de la Máxima Casa de estudios y que no son producto de la casualidad.

Los ataques que enfrenta la UNAM son sistemáticos para perturbar los programas académicos y sembrar una ola de terror.

Hugo Concha, abogado general de la Universidad, ha destacado que lo más preocupante son unas amenazas de muerte contra cuatro profesoras de la Facultad de Químicas por el hecho de “ser mujeres”. Los mensajes llegaron por redes y correo electrónico.

Durante reciente reunión en la Comisión de Seguridad del Consejo Universitario, el rector Leonardo Lomelí se comprometió a garantizar la integridad de la comunidad universitaria y a brindar atención psicológica a quienes lo requieran.

También dijo que se procederá legal y disciplinariamente contra quienes han sembrado la inquietud en planteles.

Los niveles de inquietud, producto de los actos vividos en los planteles universitarios, han escalado al grado de que la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirma que el gobierno prepara a nivel nacional la creación de “espacios seguros”, en donde los estudiantes puedan denunciar o se traten asuntos relacionados con las redes sociales y grupos que se están generando a partir de ciertos fenómenos.

La población estudiantil de la UNAM en el primer semestre de 2025 era de 373,682 alumnos, a los que se suman 42,615 académicos.

En 2022, la población total de la comunidad universitaria (estudiantes, académicos y administrativos) ascendía a 441,533 personas, siendo la mayoría 83.7% estudiantes.

La UNAM tiene 21 facultades, que incluyen la Facultad de Arquitectura, la de Ciencias, la de Derecho, la de Medicina, y las Facultades de Estudios Superiores (FES) Acatlán, Aragón, Cuautitlán, Iztacala y Zaragoza, entre otras.

Estas facultades conforman la oferta académica de nivel superior de la universidad, junto con otras escuelas y centros de investigación.

Además, tiene una oferta de más de 130 carreras y licenciaturas en total, distribuidas en cuatro áreas del conocimiento: Ciencias Físico-Matemáticas y de las Ingenierías; Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud; Ciencias Sociales, y Humanidades y de las Artes.

Las carreras con mayor demanda laboral en México, según fuentes recientes, incluyen Administración, Contabilidad, Derecho, diversas Ingenierías (Sistemas, Industrial, etc.), Medicina, y áreas de Ciencias de la Computación y Tecnología.

Las anteriores profesiones son las que presentan mayor número de ocupados y son altamente valoradas en el mercado laboral.

Al observar ese universo, puede concluirse que las provocaciones sistemáticas en contra de la comunidad universitaria forman parte de un plan estratégico para sumirla en el caos.

Y es que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es una universidad pública mexicana destacada. Mantiene una tasa de aceptación muy selectiva, debido a una alta demanda y a su carácter público, laico y gratuito.

Tiene la mayor matrícula estudiantil de todas las universidades de América Latina y cuenta con uno de los campus más grandes del mundo.

Fue fundada en 1910 como Universidad Nacional de México por proyecto de Justo Sierra y obtuvo su autonomía en 1929. Esto le otorga la capacidad de autogestionar su presupuesto, administración y currícula sin interferencia gubernamental.

Como propósito fundamental tiene que estar al servicio del país y de la humanidad, formar profesionistas útiles a la sociedad, organizar y realizar investigaciones científicas, principalmente acerca de las condiciones y problemas nacionales, y extender con la mayor amplitud posible los beneficios de la cultura y la ciencia.

Básicamente la universidad autónoma es una corporación pública, descentralizada del Estado, basada en los principios de libertad de cátedra y de investigación, inspirada en todas las corrientes del pensamiento, sin tomar parte en actividades militantes y derrotando cualquier interés individual.

Quizá por esos principios buscan convertirla en “caldo de cultivo” para fortalecer la figura de “porros” egresados que quieren utilizarla como trampolín para consagrar sus aspiraciones políticas.

En fin, el reto es mayúsculo y habría que pensar en que el proyecto de Nación NO debe tener como objetivo destruir o desestabilizar un semillero de profesionistas y pensadores libre.

A ver quién toma el toro por los cuernos.

HISTORIAS

El Senado de la República sigue convertido en un “ojo de huracán”: Hubo realización de eventos privados que organizaron colaboradores de legisladores, pero que fueron negocios personales en contubernio con “empleados fantasmas”.

También un fuerte gasto para pagar hospedaje de familiares de quienes tomaron protesta como juzgadores, presencia policial en el interior del recinto legislativo… Ya hasta flojera da mencionarlo, pero Gerardo Fernández Noroña sigue entrampado en llevarle la contraria a la doctora Sheinbaum Pardo.

Parece un duelo de fuerzas que no deja espacio para saber quién ganará… Triste noticia saber que Carlos Ferreyra, un grande del periodismo, dejó de existir.

Por comentarios de mis padres y familiares me entero que fue un profesional de alta investidura en terrenos de los medios informativos… Algo o mucho, pero mucho, sabrá el diputado Hugo Eric Flores cuando sostiene que el 70 por ciento del territorio mexicano está gobernado por grupos criminales.

Es contundente afirmar: “No nos engañemos, el crimen organizado pone a los presidentes municipales”. Más que irresponsable y temeraria la tesis quien preside la Comisión Jurisdiccional (donde se analizan los desafueros) de la Cámara de Diputados; fue delegado de Programas para el Desarrollo en el estado de Morelos, presidente del Partido Encuentro Social y funcionario del gobierno federal. Ah, también es académico. Por lo tanto, debe entenderse es persona informada y que no habla por hablar. A lo mejor en un diálogo con la Fiscalía General de la República puede aportar mayores elementos para reconocerle su sapiencia. Tras las dimensiones adquiridas por sus comentarios, no habrá el pretexto de que es un invento de los periodistas. Sabe perfectamente que sus comentarios deben estar sustentados en la experiencia profesional. Ojalá ilustre a los investigadores que deben tenerlo presente.