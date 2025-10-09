Aduanas, refugio de maleantes

Erick Jiménez Reyes, administrador General de Auditoría de Comercio Exterior del SAT, revela que ocho agentes aduanales movilizaron “miles de millones de litros” de combustibles al país “y evadieron miles de millones al fisco” * De política, youtubers, baches, “Casa Gris” y cosas peores: Adán Augusto López Hernández, Luisa María Alcalde, Diego Sinhué, Lenia Batres, Hugo Aguilar…

EMMA ESPÍNDOLA

En pocos días la Cámara de Diputados aprobará la iniciativa presidencial de reforma a la Ley de Aduanas.

Pero al margen del planteamiento gubernamental, los hechos demuestran que esos recintos fiscales están convertidos en una fábrica de actos delictivos.

Las oficinas donde, teóricamente, se aplican los aranceles forman parte de un mecanismo donde se brinda protección a evasores de impuestos, traficantes de hidrocarburos y se realizan acciones para esquivar el pago de tasas impositivas que dañan tributariamente al Estado.

Operaciones que se realizan con el contubernio de agencias aduanales, administradores de esos puertos, elementos fiscales, “coyotes”, personal administrativo y encargados de la vigilancia.

Las aduanas en México son operadas y administradas por la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Justo en voz de un funcionario autorizado y jerarquía destacada, queda resumida una parte toral de la realidad:

Ocho agentes aduanales concentraron la movilización “de miles de millones de litros” de combustibles al país “y evadieron miles de millones al fisco”.

Erick Jiménez Reyes, administrador General de Auditoría de Comercio Exterior del Servicio de Administración Tributaria (SAT) lo dejó asentado ante diputados de la Comisión de Hacienda.

Y para establecer cuál es la dimensión de este fenómeno, resumió que la reforma a la Ley de Aduanas urge para frenar el contrabando de mercancías porque es un asunto de soberanía nacional.

Jiménez Reyes sostuvo que no se sataniza a un grupo ni se le culpa de la evasión fiscal, pero citó que el SAT revisó las patentes aduanales y ha cancelado más de 60 por irregularidades.

“Y de los 800 agentes que quedan, hicimos un análisis de riesgo y se detectó que 500 tienen operaciones irregulares y de éstos, 84 tienen operaciones extremadamente sensibles y vulnerables”, añade.

Además, fue más allá al dar a conocer que también se encontró que muchos agentes aduanales “ni siquiera cuentan con la edad para despachar”.

Dijo: “Tenemos agentes de más de 85 o 90 años, y a partir de que cerramos el pre-validador, se pudo comenzar a combatir el huachicol, se encontró que ya no la ocupaban para trabajar honesta y correctamente, se aprovechaban por su edad y abusaban para buscar modular todo lo que tengan”.

En México, para lograr llevar a cabo esas disposiciones, existe un total de 49 aduanas, 64 salas internacionales de pasajeros y 276 puntos de revisión a lo largo de todo el país.

En el caso de las aduanas, las 49 se encuentran divididas de forma oficial en 4 diferentes áreas: 19 en la frontera norte, 2 en la frontera sur, 11 interiores y 17 marítimas.

El problema es de tal magnitud que, a pesar de sus grandes proporciones, hasta ahora no hay ningún funcionario de alto nivel que haya estado sujeto a un proceso judicial.

Por la Administración General de Aduanas han pasado, en los últimos años, Ricardo Peralta, Ricardo Ahued, Horacio Duarte, André Georges Foullon y actualmente Rafael Marín Mollinedo.

Ninguno de ellos ha mostrado estatura para lograr el saneamiento de la corrupción imperante en ese refugio de maleantes.

Por cierto, Marín Mollinedo ha sostenido que los agentes aduanales “han permitido y alentado a las empresas para evasión” de los impuestos y agregó que las agencias aduanales “se han confabulado con los importadores para evadir el fisco y fomentar el contrabando”.

En estos tiempos el actual titular las Aduanas tiene otras preocupaciones, como tapizar con anuncios espectaculares, encumbrar y glorificar su trayectoria empresarial y política.

Con el mismo método usado por las llamadas “corcholatas”, usa la portada de una revista para engrandecer su figura y justificar el deseo de convertirse en candidato a la gubernatura de Quintana Roo.

Mientras tanto las aduanas nacionales siguen en el centro del escándalo, sin que haya quien se atreva a erradicar ese mal que muchos conocen, pero que nadie actúa para frenarlo.

Al fin que el contubernio y la complicidad no se castigan.

HISTORIAS

Es probable que se trate de un error semántico o de un lapsus desmemoriado, como al que recurre cuando está en apuros. Adán Augusto López Hernández dice que tiene identificados a los promotores del “fuego amigo”, pero como su retentiva la maneja de acuerdo a su conveniencia, no los nombra.

También afirma que “El Pato mayor le tira a las escopetas”. Lo más probable es que en lugar de referirse esa ave a lo mejor quiso decir: El Ganso. Se los dejo de tarea… Luisa María Alcalde, administradora del Movimiento Regeneración Nacional, arremetió en contra de quienes supone forman una alianza (Movimiento Ciudadano, PRI y PAN) y se le fue encima al exgobernador guanajuatense Diego Sinhué por vivir en la casa, en Texas, de un contratista.

Debe aplaudirse esa postura valiente y decidida. Pero para darle mayor validez a su guerrera postura, debiera abundar en otro caso: Cuando el 16 de agosto de 2019, José Ramón López Beltrán y su esposa Carolyn Adams ocuparon la llamada “Casa Gris” y ese mismo día, coincidentemente, una filial de Baker Hughes en Estados Unidos firmó un contrato con Pemex Procurement International (PPI) en su sede en Houston. Ahí queda pendiente ese renglón para fortalecer su briosa postura… Si acaso usted está urgido de colocarse en una nómina laboral, no le busque mucho. La ministra Lenia Batres tiene 78 asesores y el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, 102.

Quizá con un poco de suerte y logra colarse a esos privilegiados grupos. A lo mejor dirá usted que no sabe de leyes, eso es lo de menos. Lo importante es colocarse entre el grupo de predilectos y preferidos para cobrar altas cantidades. Como dijera el dicho que repetía mi abuela: Suerte te dé Dios, que el saber poco te importa… Nadie, pero absolutamente nadie, debe sorprenderse por las tarifas que cobran los Youtubers por hacer preguntas amañadas en las Mañaneras del Pueblo.

Esperemos que un día de estos los payasos se disfracen de periodistas… Sobran los funcionarios que se llenan la boca anunciando campañas para erradicar los baches, que por cierto ya han disminuido notablemente. Ahora solamente hay cráteres de altas dimensiones que siguen siendo un peligro para automovilistas y motociclistas.

Simplemente habría que revisar el elevado número de accidentes provocados por el daño en la carpeta asfáltica de calles y vías primarias. Total, esas estadísticas no son una prioridad para las autoridades.