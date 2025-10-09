SILENCIO ROTO
Aduanas, refugio de maleantes
Erick Jiménez Reyes, administrador General de Auditoría de Comercio Exterior del SAT, revela que ocho agentes aduanales movilizaron “miles de millones de litros” de combustibles al país “y evadieron miles de millones al fisco” * De política, youtubers, baches, “Casa Gris” y cosas peores: Adán Augusto López Hernández, Luisa María Alcalde, Diego Sinhué, Lenia Batres, Hugo Aguilar…
EMMA ESPÍNDOLA
En pocos días la Cámara de Diputados aprobará la iniciativa presidencial de reforma a la Ley de Aduanas.
Pero al margen del planteamiento gubernamental, los hechos demuestran que esos recintos fiscales están convertidos en una fábrica de actos delictivos.
Las oficinas donde, teóricamente, se aplican los aranceles forman parte de un mecanismo donde se brinda protección a evasores de impuestos, traficantes de hidrocarburos y se realizan acciones para esquivar el pago de tasas impositivas que dañan tributariamente al Estado.
Operaciones que se realizan con el contubernio de agencias aduanales, administradores de esos puertos, elementos fiscales, “coyotes”, personal administrativo y encargados de la vigilancia.
Las aduanas en México son operadas y administradas por la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Justo en voz de un funcionario autorizado y jerarquía destacada, queda resumida una parte toral de la realidad:
Ocho agentes aduanales concentraron la movilización “de miles de millones de litros” de combustibles al país “y evadieron miles de millones al fisco”.
Erick Jiménez Reyes, administrador General de Auditoría de Comercio Exterior del Servicio de Administración Tributaria (SAT) lo dejó asentado ante diputados de la Comisión de Hacienda.
Y para establecer cuál es la dimensión de este fenómeno, resumió que la reforma a la Ley de Aduanas urge para frenar el contrabando de mercancías porque es un asunto de soberanía nacional.
Jiménez Reyes sostuvo que no se sataniza a un grupo ni se le culpa de la evasión fiscal, pero citó que el SAT revisó las patentes aduanales y ha cancelado más de 60 por irregularidades.
“Y de los 800 agentes que quedan, hicimos un análisis de riesgo y se detectó que 500 tienen operaciones irregulares y de éstos, 84 tienen operaciones extremadamente sensibles y vulnerables”, añade.
Además, fue más allá al dar a conocer que también se encontró que muchos agentes aduanales “ni siquiera cuentan con la edad para despachar”.
Dijo: “Tenemos agentes de más de 85 o 90 años, y a partir de que cerramos el pre-validador, se pudo comenzar a combatir el huachicol, se encontró que ya no la ocupaban para trabajar honesta y correctamente, se aprovechaban por su edad y abusaban para buscar modular todo lo que tengan”.
En México, para lograr llevar a cabo esas disposiciones, existe un total de 49 aduanas, 64 salas internacionales de pasajeros y 276 puntos de revisión a lo largo de todo el país.
En el caso de las aduanas, las 49 se encuentran divididas de forma oficial en 4 diferentes áreas: 19 en la frontera norte, 2 en la frontera sur, 11 interiores y 17 marítimas.
El problema es de tal magnitud que, a pesar de sus grandes proporciones, hasta ahora no hay ningún funcionario de alto nivel que haya estado sujeto a un proceso judicial.
Por la Administración General de Aduanas han pasado, en los últimos años, Ricardo Peralta, Ricardo Ahued, Horacio Duarte, André Georges Foullon y actualmente Rafael Marín Mollinedo.
Ninguno de ellos ha mostrado estatura para lograr el saneamiento de la corrupción imperante en ese refugio de maleantes.
Por cierto, Marín Mollinedo ha sostenido que los agentes aduanales “han permitido y alentado a las empresas para evasión” de los impuestos y agregó que las agencias aduanales “se han confabulado con los importadores para evadir el fisco y fomentar el contrabando”.
En estos tiempos el actual titular las Aduanas tiene otras preocupaciones, como tapizar con anuncios espectaculares, encumbrar y glorificar su trayectoria empresarial y política.
Con el mismo método usado por las llamadas “corcholatas”, usa la portada de una revista para engrandecer su figura y justificar el deseo de convertirse en candidato a la gubernatura de Quintana Roo.
Mientras tanto las aduanas nacionales siguen en el centro del escándalo, sin que haya quien se atreva a erradicar ese mal que muchos conocen, pero que nadie actúa para frenarlo.
Al fin que el contubernio y la complicidad no se castigan.
HISTORIAS
Es probable que se trate de un error semántico o de un lapsus desmemoriado, como al que recurre cuando está en apuros. Adán Augusto López Hernández dice que tiene identificados a los promotores del “fuego amigo”, pero como su retentiva la maneja de acuerdo a su conveniencia, no los nombra.
También afirma que “El Pato mayor le tira a las escopetas”. Lo más probable es que en lugar de referirse esa ave a lo mejor quiso decir: El Ganso. Se los dejo de tarea… Luisa María Alcalde, administradora del Movimiento Regeneración Nacional, arremetió en contra de quienes supone forman una alianza (Movimiento Ciudadano, PRI y PAN) y se le fue encima al exgobernador guanajuatense Diego Sinhué por vivir en la casa, en Texas, de un contratista.
Debe aplaudirse esa postura valiente y decidida. Pero para darle mayor validez a su guerrera postura, debiera abundar en otro caso: Cuando el 16 de agosto de 2019, José Ramón López Beltrán y su esposa Carolyn Adams ocuparon la llamada “Casa Gris” y ese mismo día, coincidentemente, una filial de Baker Hughes en Estados Unidos firmó un contrato con Pemex Procurement International (PPI) en su sede en Houston. Ahí queda pendiente ese renglón para fortalecer su briosa postura… Si acaso usted está urgido de colocarse en una nómina laboral, no le busque mucho. La ministra Lenia Batres tiene 78 asesores y el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, 102.
Quizá con un poco de suerte y logra colarse a esos privilegiados grupos. A lo mejor dirá usted que no sabe de leyes, eso es lo de menos. Lo importante es colocarse entre el grupo de predilectos y preferidos para cobrar altas cantidades. Como dijera el dicho que repetía mi abuela: Suerte te dé Dios, que el saber poco te importa… Nadie, pero absolutamente nadie, debe sorprenderse por las tarifas que cobran los Youtubers por hacer preguntas amañadas en las Mañaneras del Pueblo.
Esperemos que un día de estos los payasos se disfracen de periodistas… Sobran los funcionarios que se llenan la boca anunciando campañas para erradicar los baches, que por cierto ya han disminuido notablemente. Ahora solamente hay cráteres de altas dimensiones que siguen siendo un peligro para automovilistas y motociclistas.
Simplemente habría que revisar el elevado número de accidentes provocados por el daño en la carpeta asfáltica de calles y vías primarias. Total, esas estadísticas no son una prioridad para las autoridades.
Club de los Intocables
Lejana la posibilidad de ser enjuiciados o sometidos a un proceso legal * De política, café y cosas peores: Gerardo Fernández Noroña, Ramiro López Obrador, Victoria Gutiérrez Pérez, Nora Arias Contreras…
EMMA ESPÍNDOLA
Cobijados por el manto protector de la impunidad, el Club de los Intocables integran una élite de privilegio.
Inmunes frente a las autoridades y lejana la posibilidad de ser enjuiciados o sometidos a un proceso legal, están convertidos en un grupo de privilegiados.
Para ejemplificar la conducta de quienes navegan en mares de la impunidad, solamente hay que analizar hechos consumados que para otros significa vivir al margen de la ley.
Dos años y medio después de que 40 extranjeros perdieran la vida durante un incendio en una celda migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, Francisco Garduño Yáñez ofrece una disculpa pública a los familiares.
Convertido en todo poderoso, quien fuera comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) fue arropado por su entrañable amigo Andrés Manuel López Obrador.
Incluso pudo darse el lujo de posponer en tres ocasiones el evento para dar la cara a los deudos de lo que no puede dejarse de catalogar como un crimen masivo.
Una burla legal y moral que ahora se pretende borrar con una palabrería hueca, insultante.
Como si la violación a los derechos humanos, las vejaciones en las estaciones migratorias y el trato inhumano que Garduño Yáñez no desconocía, fuera parte de una normalidad que oficialmente fueron toleradas.
Si esa tragedia hubiera sucedido en administraciones del Partido Revolucionario Institucional (PRI) o del Partido Acción Nacional (PAN), se habría calificado como una masacre imperdonable.
Pero como tuvo lugar en tiempos de la Cuarta Transformación, solamente se dejó correr el tiempo para presumir el quebrantamiento del orden jurídico y exhibir la arbitrariedad.
A diferencia de lo acontecido con los alumnos de la Normal de Ayotzinapa, Guerrero, donde la responsabilidad es ubicada en el nivel municipal, pero se usó como bandera política que escaló hasta el nivel presidencial.
Mas no es el único caso. Lo sucedido en Segalmex, con un fraude superior a los 15 mil millones de pesos, que en su momento fue reconocido por el entonces presidente López Obrador como una mancha de corrupción, también pasó al olvido.
Ignacio Ovalle Fernández, responsable de esa dependencia gubernamental, fue exculpado y exonerado porque fue “engañado” por empleados de menor jerarquía mientras a él se le premió con la titularidad de un organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación.
Y al almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina en el sexenio pasado, se le dispensa haber promovido a dos de sus familiares sin apegarse a las normas de ascenso.
Aunque lo más grave es que fueron los máximos exponentes del huachicol fiscal y promotores de la corrupción en aduanas, puertos marítimos y pervirtieron a elementos de la Armada.
Sobornos, tráfico de hidrocarburos, crímenes, fraude al fisco, asociación delictuosa y sociedad con bandas organizadas, figuran entre algunos de los delitos cometidos.
En esos escandalosos ejemplos, no puede dejarse de lado al senador Adán Augusto López Hernández, “hermano” del otro López que envenenó un gobierno con mentiras y al solapar tropelías mayúsculas.
Públicamente se le liga con Hernán Bermúdez Requena, el denominado Comandante H, a quien nombró secretario de Seguridad Pública cuando fue gobernador de Tabasco.
Ambos están señalados de haber protegido y fortalecido al grupo criminal conocido como La Barredora.
Y ahora que López Hernández asume una postura de dignidad, sólo habría que recordarle que fue el gobernador Javier May Rodríguez quien destapó las coladeras de la pudrición que alcanzaron dimensiones mayúsculas.
Mario Delgado Carrillo es señalado de haber recibido fuertes cantidades de dinero de Sergio Carmona, el rey del huachicol, y de haber financiado campañas y candidaturas a militantes de Morena, pero desde el gobierno no hay intención alguna de investigar.
Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, fue ligado al asesinato del exdiputado y ex rector Héctor Melesio Cuén y, también, vinculado con el “Mayo Zambada.
Pero no pasa nada.
Sin descartar que hay notables integrantes del Club de los Intocables asociados con familiares muy cercanos de AMLO, quienes obtuvieron multimillonarios contratos ilegalmente para participar en las obras insignes del anterior sexenio, y nadie los molesta.
La galería y los círculos de quienes forman esa sociedad de abusos y excesos, es de alto contenido. Ilustrísimos, insignes y gloriosos personajes a los que ahora se les rinde pleitesía.
Ante esa flagrancia, no hay autoridad capaz de someterlos y llevar sus casos a las instancias judiciales.
La élite de inculpados está tranquila. Todas sus tropelías permanecerán impunes, porque lo que antes era material digno de ser explotado políticamente, ahora forma parte de caprichos consentidos en todos los niveles gubernamentales.
HISTORIAS
Acostumbrado a victimizarse y a ser foco de atención, el senador Gerardo Fernández Noroña puso el grito en el cielo para gritar a los 4 vientos que su humilde mansión de 12 millones había sido mancillada.
Que le habían robado y empleó calificativos desmesurados para decirse mártir. Sin embargo, al célebre personaje se le vino abajo el teatro cuando Miguel Ángel Urrutia, secretario de Seguridad Pública del estado de Morelos, lo exhibió como mentiroso. El robo fue a una propiedad aledaña en el barrio de Santo Domingo en Tepoztlán. El atormentado legislador en verdad no tiene remedio… Se le preguntó a Ramiro López Obrador, ínclito secretario del gobierno tabasqueño y hermano del refugiado en Palenque, sobre la posibilidad de transparentar las declaraciones patrimoniales del Comandante H.
Dijo que habría que preguntarle a la Fiscalía estatal. Claro está que, a pesar de su investidura en el gobierno de Tabasco, no quiere poner al descubierto lo que sabe perfectamente… Diputada de Morena propone llevar café de Veracruz a Marte en nave espacial. La diputada morenista Victoria Gutiérrez Pérez, presidenta de la Comisión para la Atención, Seguimiento y Desarrollo de la Cafeticultura, afirmó que científicos veracruzanos desarrollaron una nave espacial para llevar café a ese planeta.
Seguramente ella anda en la Luna y dentro de su órbita de ignorancia también podría decir que como este astro es de queso, podría firmarse un convenio de intercambio comercial… En política la construcción de acuerdos es la columna vertebral para alcanzar objetivos. Que la diputada Nora Arias Contreras haya logrado consensos con los presidentes del PRD como Evodio Velázquez, de Guerrero; Sergio Prado Alemán, de Morelos, y Octavio Ocampo, de Michoacán, es un ejemplo de civilidad y muestra un proyecto de unidad.
Seguramente en algún escondite habrá quienes se encuentren masticando el coraje y la envidia que les característica. Sin duda esos que quebrantaron la existencia de una expresión política por proteger sus negocios personales, ya tendrán tiempo para escuchar los lamentos del Lobo con el Jesús en la boca.
SCJN, plataforma que dinamita la civilidad
Desaire de Hugo Aguilar, un signo de tensión política * De todo un poco en fiestas patrias: Alejandro Armenta, Maru Campos, Claudia Gil, niños protagonizan Grito de Independencia, pelea de vendedores ambulantes, Adán Augusto López…
EMMA ESPÍNDOLA
En medio de las festividades septembrinas fueron usados diversos foros para demandar unidad nacional.
Las plataformas aprovechadas por secretarios de Estado, gobernadores, legisladores, presidentes municipales y dirigentes partidistas, sirvieron para pregonar el nacionalismo.
Bajo ese emblema de patriotismo, el general secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, dirigió un mensaje histórico a la Nación.
Dejó establecido que la unidad nacional es indispensable para desterrar la delincuencia, la discriminación y la violencia.
Además de sustentar que la misión de las Fuerzas Armadas es defender la integridad, la independencia y la soberanía de México.
Mensaje claro y contundente.
Al bloque de quienes dedicaron recursos oratorios para demandar el fortalecimiento de la concordia de los mexicanos, se integraron militantes de la oposición como Alejandro Moreno Cárdenas (presidente del Partido Revolucionario Institucional) y Marko Cortés del Partido Acción Nacional.
Pero también hubo reacciones contrarias que socavan y dinamitan esos llamados al pacto y compromiso para vigorizar los mecanismos de solidaridad.
Justo en tiempos en que la armonía debe prevalecer para garantizar la gobernabilidad, apareció la carencia de urbanidad.
En un acto conmemorativo que reunió a diversas figuras políticas y autoridades en el Castillo de Chapultepec, se presentó un momento que generó revuelo en redes sociales.
Durante la ceremonia, que conmemoró los 178 años de la gesta heroica de los Niños Héroes, contó con la presencia de la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, quien fue recibida con aplausos por la mayoría de asistentes.
Con tintes partidistas que le deben ser ajenos en sus tareas, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, optó por no sumarse a la ovación dirigida hacia López Rabadán durante la presentación.
Este acto fue interpretado como un signo de tensión política y llamó la atención en el entorno público, viralizándose rápidamente en plataformas digitales.
La imagen que dejó este hecho refuerza las tensiones y el clima de polarización que impera y prevalece en la política mexicana en estos momentos.
Señal clara y contundente de una fricción que adquiere una relevancia política adicional que nada positivo aporta al esfuerzo de concordia que se requiere para garantizar la gobernabilidad nacional.
Las principales funciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en México son: garantizar la supremacía de la Constitución, interpretarla como máxima autoridad, y proteger los derechos humanos y libertades fundamentales de los ciudadanos.
Además de actuar como árbitro en conflictos entre poderes y niveles de gobierno mediante mecanismos como las controversias constitucionales y la acción de inconstitucionalidad.
Sin embargo, con su actitud el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (el mismo que pregonó el uso de guayabera en lugar la toga) exhibió sus rencores y protagonismo político para mostrar carencia de urbanidad.
La SCJN tiene como misión ser protectora de derechos humanos, asegurar que los derechos y garantías de las personas no sean vulnerados por leyes o actos.
Pero esencial y fundamentalmente garantizar la separación de poderes, mantener el orden constitucional y el equilibrio entre los órganos de gobierno.
Exactamente todo lo contrario a lo expresado por el ministro Aguilar Ortiz con sus actitudes prepotentes y una soberbia que no es característica de las comunidades indígenas que dice representar.
Lo hecho no se borra ni se olvida, el daño está consumado.
La patanería, que no debe ignorarse, en todo su esplendor.
HISTORIAS
Sin duda los festejos de las fiestas patrias también sirvieron para mostrar incultura, ignorancia y torpeza en las arengas pronunciadas para exaltar a los héroes de la Independencia. Pequeñas muestras.
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, pronunció incorrectamente el nombre de Leona Vicario como “Leonario Vicario” durante la ceremonia del Grito de Independencia en 2025.
Por supuesto que el error se hizo viral en redes sociales, causando burla, confusión y revuelo entre los usuarios… En Chihuahua también hubo reacciones en el evento encabezado por la gobernadora Maru Campos Galván, a quien señalaron que no se escuchaba con buen tono de voz, dedujeron que no se encontraba en el mejor de sus momentos porque a nada estuvo de tirar la Bandera.
Tras culminar la arenga, la gobernadora presentó problemas para levantar el Lábaro Patrio y con el mástil tiró el micrófono… Como cuando en el año 2023 Jesús Flores, alcalde de Huatabampo, Sonora, durante el Grito confundió la palabra heroico con “erótico” para causar risa y bromas. Dijo: “Viva Morelos, Viva el erótico pueblo de México, Viva las comunidades indígenas” y ni cómo ayudarle…También en ese período Claudia Gil, alcaldesa de Tuxpan, Jalisco, pasó un mal momento al terminar la arenga cuando comenzó a ondear la Bandera de México y el mástil terminó por romperse y caerse.
Esto provocó que la Bandera cayera al piso y las burlas de todas las personas presentes. La alcaldesa no tuvo más remedio que quedarse inmóvil y sin saber cómo reaccionar… En sentido contrario debe exaltarse a los niños que protagonizaron el Grito de Independencia. Ausentes las autoridades, ellos decidieron improvisar su propio Grito debido a que no hubo un evento público al que pudieran ir. Y todo porque a causa de la inseguridad en al menos 20 municipios de Chiapas no se pudieron realizar los festejos patrios, pero esto no evitó que dos niños del barrio de Las Nubes en Siltepec, con una trompeta y la Bandera Mexicana comenzaran con el Grito de Independencia. Su acción atrajo la atención de varios vecinos y un buen momento hicieron pasar a la mayoría… Como una perla más en ese collar de las festividades llamó la atención una pelea de vendedores ambulantes en el Zócalo de la Ciudad de México, lo cual provocó una movilización de elementos de seguridad en inmediaciones de la Plaza de la Constitución, previo a los festejos del Grito de Independencia 2025. Conforme a los primeros reportes, los hechos ocurrieron cerca de la calle 20 de Noviembre, cuando un grupo de comerciantes trató de instalarse en un área que no está designada. Lo anterior, porque estaba en juego la asistencia de miles de personas en esta zona del Centro Histórico para celebrar las fiestas patrias. El personal de Vía Pública trató de dialogar con los vendedores, con la finalidad de que se retiraran del sitio. No obstante, las indicaciones no fueron del agrado de los comerciantes, quienes comenzaron una discusión con el personal de gobierno… Ya en tierras mexicanas el denominado Comandante H, Hernán Bermúdez Requena, habrá tiempo de analizar y comentar el tema. Por lo pronto el senador tabasqueño Adán Augusto López seguramente será uno de los más interesados en saber lo que se deriva de que quien fuera su secretario de Seguridad Pública esté tras las rejas. ¿Dormirá tranquilo?
Conste que es pregunta.
Derrumbe del ídolo ficticio
Víctima de sus mentiras y humillado por los hechos * En repetidas ocasiones Andrés Manuel López Obrador afirmó que ningún acto de corrupción ocurre sin el conocimiento del presidente y que las “transas más grandes” se hacían desde arriba
EMMA ESPÍNDOLA
Víctima de sus mentiras, el ídolo de barro comienza a desmoronarse.
El pañuelito que cínicamente mostraba para engañar y distraer, ahora no le sirve para limpiarse el rostro enlodado.
Humillado por los hechos, El filósofo que se fue a La Chingada está exhibido: Corrupción, huachicol fiscal, contrabando de combustibles, tráfico de influencias, nepotismo, asesinatos, crímenes disfrazados, suicidios, fentanilo, sobornos, cohechos en aduanas, altos mandos de las Fuerzas Armadas corruptos…
Delitos que enmarcan un escándalo sin límites, que muestran y desnudan la decadencia y la falsedad del discurso oficial usado como distractor.
La sarta de mentiras es mayúscula.
Sobornos, moches, enriquecimiento ilícito, desvío de recursos públicos, ejercicio abusivo de funciones, conflicto de intereses que exponen una realidad: La estructura delictiva operaba en el gabinete ante el disimulo y la complicidad oficial.
Inmoralidad solapada desde las altas esferas del poder, en voz propia del principal actor: “Si me piden que exprese con una frase el plan del nuevo gobierno, respondo: acabar con la corrupción y la impunidad”.
“Este gobierno no será recordado por corrupto. Nuestro principal legado será purificar la vida pública de México. Y estamos avanzando: no hemos emprendido persecuciones facciosas ni venganzas políticas, pero tampoco encubrimos a nadie ni permitimos la impunidad. Ya se acabó la robadera de los de arriba, pero todavía falta desterrar por completo el bandidaje oficial”.
Los acontecimientos descubiertos en torno al tráfico de hidrocarburos realizados por altos mandos de la Marina desvisten y encueran el contubernio y la magnitud delictiva.
Todavía se recuerda que en Colima el expresidente AMLO y el almirante secretario Rafael Ojeda justificaron la militarización de los puertos porque “la Marina resiste la corrupción”.
Nadie imaginó que la transformación, tan cacareada, sería solamente para validar las acciones de rufianes y deshonestos que no fueron pocos.
En repetidas ocasiones Andrés Manuel López Obrador afirmó que ningún acto de corrupción ocurre sin el conocimiento del presidente y que las “transas más grandes” se hacían desde arriba.
Se atrevió a escupir al cielo y ahí están la respuesta, las consecuencias y la veracidad de sus afirmaciones.
Al principio el tema de la podredumbre en las aduanas, los puertos, la Armada de México y de empresarios fue estrepitoso. Aunque ahora se busca matizar.
Pero en las indagatorias y averiguaciones judiciales se ha dejado de lado a gobernadores que, obviamente, deben tener conocimiento pleno de la operatividad en esos delitos.
Sin duda la red criminal es más extensa de lo que ahora es del dominio público. Obligadamente involucra a otras autoridades que hasta el momento no se mencionan.
Quizá llegó a pensarse que no escalaría niveles mayores, pero no está claro hasta dónde llegaron los sobornos y el reparto de las ganancias que carcomieron las instituciones como las Fuerzas Armadas.
Producto del ruido original, surgieron investigaciones que han puesto al descubierto la alianza de círculos gubernamentales con bandas del crimen organizado.
Habrá que esperar para saber si el encubrimiento y la tolerancia se imponen al quebrantamiento judicial y lo que parecía una operación para combatir las fechorías y a los intocables que se refugian para no responder por el alud de culpas, son protegidos.
Está claro que la incertidumbre debe prevalecer en la madriguera donde se guarece el ídolo ficticio que se comparaba con honorables personajes de la historia de México.
Pero, aunque usted no lo crea, el embustero que se burló de millones de mexicanos y se consume ante el fracaso de una oratoria más falsa que un billete de 3 pesos, todavía tiene defensores que siguen creyendo en su disfraz.
Allá ellos.
HISTORIAS
Ni tardo ni perezoso Américo Villarreal desplegó un impresionante aparato publicitario para aplaudir y “congratularse” por las detenciones y acciones en torno al huachicol fiscal.
Lo curioso es que cuando fueron confiscados los buques con millones de litros de combustible en Tampico, Tamaulipas, enmudeció. También fue ajusticiado un fiscal y el ahora festivo gobernador no dio la cara. Es brillante el oportunismo que luce en redes sociales y publicaciones, aunque debiera ser sometido a investigación para saber hasta dónde fue tolerante. Porque no puede argumentar que no estaba enterado del escandaloso contrabando… A propósito de ese tema espinoso que también tiene implicaciones en estados como Coahuila, Durango, Tabasco, Veracruz, Baja California, Colima, Sinaloa y otras entidades, sería bueno saber qué saben (valga la redundancia), qué ignoran y qué toleran los gobernantes, porque no es posible que ellos estén al margen de actividades ilícitas que les deben ser reportadas por sus aparatos de inteligencia y seguridad. Sería inocente, por decir lo menos, presumir que nadie los tiene al tanto de las acciones que realizan para delinquir en esas proporciones… Eduardo Cervantes, exdirigente de Morena en la Ciudad de México, fue oportuno al denunciar las pugnas internas que hay en ese partido político.
Hasta hace unos días era el encargado de capacitar a los nuevos cuadros, pero tras las declaraciones hechas, fue corrido. Héctor Díaz Polanco, actual dirigente, y el secretario de Gobierno, César Cravioto, aparecen como los promotores de haberse sacudido al incómodo crítico.
No cabe duda que son de piel delgada, la autocrítica no es algo que les acompañe en sus tareas democratizadoras… La familia Monreal Ávila sigue en el escaparate. El pleito de David, gobernador de Zacatecas, y su hermano, el senador Saúl, por la sucesión estatal es digno de ser comparado con una pelea del “Canelo” Álvarez. El legislador, hermano menor de la dinastía, no quiere someterse a las decisiones para impedir el nepotismo en el próximo proceso electoral y por tanto ya busca la protección y el contubernio de partidos políticos como el PT y el denominado Verde Ecologista. Lo duro vendrá pronto, porque no está dispuesto a interrumpir el cacicazgo familiar… Dicen las generaciones pasadas que alabanza en boca propia es vituperio, pero con el permiso de usted lect@r de IMPACTO, en este espacio de la edición pasada se informó que, tras la visita a México de Marco Rubio, secretario de Estado norteamericano, habría sorpresas, que había mensajes cifrados. El tema de moda en materia de corrupción es producto de ese viaje. Concluíamos que sólo el tiempo nos daría la razón, y no pasó mucho para ver los resultados.
Pero no es el único asunto relevante, en breve, quizá para cuando vea estas líneas habrá más ruido por otros temas de alto voltaje que electrocutarán a personajes de la vida pública.
