CONGRESO DE LA UNIÓN
Reforma Electoral rediseña reglas para favorecer a Morena: Vargas del Villar
Quienes hoy gobiernan no cuestionan la existencia de elecciones, pero sí les incomoda no controlarlas * A la 4T se le olvida que llegaron al poder gracias a la existencia del Instituto Nacional Electoral, señala el vicecoordinador de los senadores panistas
EL TOPO
Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, habla de manera directa sobre la Reforma Electoral.
“México está frente a una decisión que no admite eufemismos. La Reforma Electoral que impulsan Morena y el gobierno federal no es una actualización técnica ni un ajuste administrativo, al contrario, es un intento por alterar las reglas fundamentales de la competencia democrática desde el poder, para consolidar mayorías artificiales y debilitar contrapesos institucionales”, añade.
Y se fue más a fondo al expresar “quienes hoy gobiernan no cuestionan la existencia de elecciones, pero sí les incomoda no controlarlas”.
En su columna del diario El Universal, señala que “desde la visión de Acción Nacional este proyecto no está encaminado a fortalecer la democracia, sino a rediseñar reglas para favorecer a Morena, reduciendo la pluralidad, debilitando la autonomía del árbitro electoral y modificando el sistema político”.
Asevera que presentarla como una acción de “austeridad republicana” es un argumento falso.
“La democracia cuesta porque exige profesionalismo, institucionalidad y contrapesos. Reducir recursos sin fortalecer mecanismos de fiscalización no es eficiencia: es debilitamiento”, agrega.
Enfatiza que “la reducción del financiamiento público, sin un sistema robusto de fiscalización y transparencia, abre la puerta al dinero opaco y a la influencia de dinero ilícito, algo inaceptable para cualquier sistema democrático. Relajar controles no es una omisión menor: es una irresponsabilidad”.
De manera categórica asegura que no está en juego el presupuesto del INE ni el número de consejeros.
“Es la autonomía del sistema electoral. Cuando un gobierno impulsa cambios a las reglas del juego democrático sin un diálogo amplio y con una mayoría dispuesta a aprobarlos, no busca mejorar la democracia, quiere administrarla”, añade.
Vargas del Villar expresa que buscan “menos voces, menos pluralidad, menos oposición. La democracia no es la dictadura de la mayoría, es el respeto a las minorías y la existencia de contrapesos reales”.
POR EL INE LLEGARON AL PODER
Enrique Vargas afirma que “si bien el INE no es una institución perfecta, ha sido el pilar de la transición democrática. Gracias a su autonomía hubo alternancia, competencia real y confianza ciudadana. Debilitar el árbitro electoral no fortalece la democracia: La erosiona”.
El senador señala que a Morena se le olvida que llegaron al poder por la existencia del Instituto Nacional Electoral.
“Resulta paradójico que quienes hoy descalifican al INE son los mismos que llegaron al poder en elecciones organizadas por esa institución”, agrega.
Vargas asevera que “una Reforma Electoral sin consensos amplios, sin contrapesos y sin respeto a la autonomía institucional no es una reforma democrática, es un retroceso que compromete la legitimidad de los procesos y la estabilidad política”.
“La decisión que se tome en el Congreso de la Unión marcará el futuro de nuestra vida democrática. Y deberán asumir responsablemente el costo quienes, teniendo la obligación de protegerla, opten por debilitarla”, afirma de manera categórica Enrique Vargas del Villar, quien sigue trabajando por el bienestar de todos los mexicanos.
CONGRESO DE LA UNIÓN
Vargas del Villar, el senador más productivo de la bancada panista
Con 113 iniciativas presentadas o suscritas, se posiciona como el segundo legislador con mayor actividad de toda la Cámara Alta * En su agenda prioriza seguridad, salud y la protección de los sectores más vulnerables
EL TOPO
Al cierre del balance de actividades de la LXVI Legislatura, el senador por el Estado de México y vicecoordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), Enrique Vargas del Villar, se consolida como el legislador más productivo de su grupo parlamentario.
Con un total de 113 iniciativas presentadas o suscritas, Vargas del Villar no sólo lidera al PAN, sino que se posiciona como el segundo senador con mayor actividad de toda la Cámara Alta.
Los informes de Actividad Legislativa destacan que Enrique Vargas ha impulsado más del 10% de las propuestas totales de su partido, abarcando una agenda que prioriza la seguridad, la salud y la protección de los sectores más vulnerables.
A FORTALECER EL FEDERALISMO Y LA SEGURIDAD PÚBLICA
Dentro de su nutrida agenda legislativa, destacan reformas constitucionales orientadas a fortalecer el federalismo y la seguridad pública, tales como:
FONDO FEDERAL PERMANENTE DE SEGURIDAD: Propuesta para garantizar la transferencia directa de recursos a estados y municipios para fortalecer la impartición de justicia.
PROTECCIÓN A LA NIÑEZ: Reformas al Código Penal Federal para castigar severamente el abandono de menores y el reclutamiento forzado por parte de grupos delictivos.
MALTRATO ANIMAL: Iniciativa para tipificar este delito a nivel federal y armonizar las leyes en las 32 entidades del país.
INICIATIVAS DE ALTA RELEVANCIA SOCIAL Y TECNOLÓGICA
El vicecoordinador de los senadores panistas también puso sobre la mesa temas de alta relevancia social y tecnológica, como la tipificación de la difusión no consentida de contenido sexual generado por Inteligencia Artificial, la creación de fondos para pacientes con cáncer de mama y el apoyo a menores en situación de orfandad por feminicidio.
Con estos indicadores, Vargas del Villar refuerza su peso político dentro del Senado de la República, demostrando que la labor legislativa de la oposición en 2026 se centra en soluciones técnicas y reformas con impacto directo en la calidad de vida de las familias mexicanas.
CONGRESO DE LA UNIÓN
El 2026, año de enormes retos: Vargas del Villar
No es la primera vez que el PAN es oposición * El debate político ha llegado a la confrontación, advierte el vicecoordinador de los senadores panistas
EL TOPO
Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, señala que el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) aprovecha su mayoría para no realizarle cambio alguno a sus reformas.
Vargas del Villar afirma que siempre buscan mejorar las propuestas.
“Desde la oposición, en Acción Nacional hemos sido congruentes con el compromiso que tenemos con nuestros votantes alzando la voz y dejando en claro nuestras opiniones, las propuestas que hemos realizado para mejorar las iniciativas de reformas, sin encontrar eco en la mayoría que sigue sin querer escuchar”.
Expresa Enrique Vargas que “así llegamos al final del año 2025, pero con la satisfacción de que hemos hecho lo correcto.
“No es la primera vez que el PAN es oposición. La historia de nuestro partido siempre ha sido la de señalar lo que consideramos que está mal, pero también la de apoyar lo que sabemos que es en beneficio del país”, agrega.
Señala el senador panista que el 2026 será un año de enormes retos para México, con temas que trascienden como es la negociación del TMEC, un punto en el que se debe demostrar la fuerza que se tiene como país.
Vargas sabe que la economía nacional no atraviesa por su mejor momento, por lo que es de vital importancia lograr un T-MEC que redunde en favor de más inversiones y mejores empleos.
Debemos abonar en la unidad nacional. La polarización no deja nada favorable para nadie. Todas y todos, independientemente de nuestras posturas políticas, somos mexicanos y así debemos trabajar para todos, asevera Vargas del Villar.
Acepta que el debate político ha llegado a la confrontación. “Es momento de hacer un corte de caja y reflexionar si eso es lo que la población quiere de sus representantes. La pasión, que va ligada a la actividad política, debe tener en el respeto su límite. No lleguemos a situaciones que sólo demeritan el trabajo que realizamos todos”, añade.
Sobre la Reforma Electoral, exhorta a pensar en lo que se propondrá desde la tribuna, pensando en la importancia que representa cuidar a nuestra democracia.
Resalta Enrique Vargas que los cargos de elección popular se obtuvieron porque existe una autoridad electoral que es garante de la democracia, que cuida el voto de todos los ciudadanos y que abona a la paz social en la que se desarrollan las elecciones a lo largo y ancho de nuestro país.
Destaca que muchos mexicanos dedicaron su vida a construir nuestra democracia, por eso debemos de cuidar su legado, por nosotros y por nuestros hijos, que tienen todo el derecho de vivir en un país de libertades ejerciendo siempre su derecho a elegir a sus gobernantes libremente.
A días de terminar el 2025, invita Enrique Vargas a reflexionar sobre lo que se ha hecho y pensar en lo que se realizará en el 2026, un año de grandes retos, pero también de grandes oportunidades, en el que las y los mexicanos estarán atentos de lo que hagamos.
“Por lo pronto, disfrutemos de las posadas y de las fiestas navideñas”, expresa Enrique Vargas del Villar.
CONGRESO DE LA UNIÓN
Vargas del Villar, solidario con los menores sin padres
Brindar respaldo a quienes quedan desamparados es urgente para reducir la desigualdad y proteger sus derechos * El vicecoordinador de los senadores panistas tiene dos propuestas de ley para que el Estado Mexicano implemente un registro nacional y un programa de apoyo destinado a niños y adolescentes que están en orfandad por feminicidio o desaparición
EL TOPO
Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, anda muy activo y haciendo su chamba como legislador.
Ahora presenta dos iniciativas en pro de los menores sin padres.
El senador panista tiene dos propuestas de ley para que el Estado Mexicano implemente un registro nacional y un programa de apoyo destinado a menores que han quedado en orfandad por feminicidio o desaparición.
La iniciativa fue llevada ante el Senado de la República con el propósito de asegurar que reciban asistencia emocional, educativa, económica y social.
El planteamiento surge ante la realidad que vive el país, donde miles de niñas, niños y adolescentes atraviesan este tipo de pérdida en un contexto de violencia persistente. Enrique Vargas advierte que la ausencia de atención institucional los coloca en desigualdad y riesgo de revictimización, por lo que insistió en que la protección debe ser permanente y con respaldo legal.
En nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Vargas del Villar señala que el Estado tiene la obligación de facilitar acceso a servicios especializados y mecanismos de reparación del daño, resaltando que no debe recaer en decisiones momentáneas o voluntad política circunstancial, sino en políticas públicas estables.
PROPUESTA DE VARGAS SOBRE ORFANDAD INFANTIL
La iniciativa plantea crear el Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio o Desaparición, alimentado con información de la Fiscalía General de la República (FGR) y fiscalías estatales, en coordinación con el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y Comisiones de víctimas en los tres niveles de gobierno. Con ello se busca integrar expedientes, garantizar atención y dar seguimiento continuo a cada caso.
También se contempla modificar la Ley de Asistencia Social para reconocer explícitamente el derecho de los menores a recibir apoyo especializado, además de diseñar un programa nacional con criterios claros de elegibilidad, transparencia y protocolos de actuación entre instituciones encargadas de seguridad y justicia.
Según cifras del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, México mantiene más de 128 mil personas desaparecidas, mientras que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta más de 4 mil feminicidios en el periodo reciente.
Ante este panorama, el senador destacó que brindar respaldo a quienes quedan en orfandad es urgente para reducir la desigualdad y proteger sus derechos.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
Reforma Electoral rediseña reglas para favorecer a Morena: Vargas del Villar
¿Fin al idilio Lakers-LeBron James?
Exitosa la gira “Eterna e Inolvidable” de Edith Márquez
La historia del origen del quebranto de la Cooperativa Cruz Azul
Prioridad, la defensa de México: Vargas del Villar
Día infernal en la México-Querétaro
DESTACADO
-
ESPECTÁCULOSHace 4 días
¡De maravilla el concierto de El Malilla!
-
NACIONALHace 4 días
El PAN llega fortalecido al 2027: Vargas del Villar
-
LA FERIAHace 4 días
La 4T, el primer gobierno de México que intenta regresar al pasado
-
REALIDAD POLÍTICAHace 6 días
Falta de material técnico impide el servicio eficiente del Metro
-
DEPORTESHace 4 días
Abre Sergio Pérez un nuevo capítulo en su carrera
-
TEXTUAL-ESHace 4 días
Lucha sin reglas, el proceder de Trump
-
NACIONALHace 4 días
El Bando Municipal 2026 refleja nuestra visión de gobierno cercano, moderno y eficiente: Raciel Pérez
-
PULPO POLÍTICOHace 2 días
En economía no hay transformación