Vargas del Villar, senador aliado de la educación

Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, propuso reformas a la Ley General para la Igualdad Sustantiva para que la violencia docente sea reconocida y sancionada y evitar que los maestros sean revictimizados.
La iniciativa contempla incluir a las niñas y adolescentes en la protección del hostigamiento y acoso sexual, además del estudio y capacitación de las causas que originan la violencia en estos sectores.
Las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos de la LXVI Legislatura del Senado de la República aprobaron las iniciativas de reforma a la Ley General para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, propuestas por el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Vargas del Villar, que, entre otras actualizaciones, contemplan que la violencia docente sea reconocida y sancionada de manera adecuada para proteger a los maestros y maestras de México.
Lo anterior es porque existen deficiencias legales que revictimizan a las víctimas y se requiere de un enfoque integral y multidisciplinario para su atención.
Según la iniciativa presentada por el senador por el Estado de México, la violencia en el ámbito educativo es un fenómeno persistente y complejo que requiere el fortalecimiento de las capacidades institucionales para garantizarles el acceso a la justicia a quienes la han enfrentado.
Por lo anterior Enrique Vargas considera necesario incluir a las maestras y maestros en la definición de la violencia docente, además de englobar la perspectiva de género para fortalecer el marco legal y civil para quienes hostigan y acosan, y en el diseño de programas reeducativos integrales para víctimas y agresores, entre otros.
“Agradezco mucho a mis compañeros senadores de todos los grupos parlamentarios y que forman parte de las Comisiones Unidas por respaldar esta iniciativa que presenté para reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en la que ahora se reconoce y sanciona de manera adecuada la violencia de género en el ámbito educativo que desafortunadamente es un fenómeno persistente, por lo que será obligatoria la implementación de protocolos y mecanismos con perspectiva de género para proteger a las mujeres que se desempeñan en el ámbito docente.
“Esto se traducirá en más seguridad para nuestras maestras del Estado de México y todo el país”, añade.
Entre las modificaciones propuestas por Enrique Vargas y que fueron aprobadas por las Comisiones Unidas, se encuentran la reforma al Artículo 12 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias para que se constituya como violencia docente las conductas que dañen la autoestima y que se inflijan en los centros educativos o derivados de una relación escolar; al Artículo 14, para que este fenómeno se atienda con perspectiva de género, interseccionalidad e interculturalidad, y se promueva y difunda entre la sociedad que el hostigamiento y el acoso sexual son expresiones de violencia y delito, y pueden constituir causas de rescisión laboral y faltas administrativas.
Además, se establece como obligación el crear procedimientos administrativos claros y precisos en escuelas, centros educativos y laborales, la preservación del derecho a la protección de los datos personales de las víctimas para evitar la revictimización, y la responsabilidad de proporcionar atención médica a quienes sean víctimas de hostigamiento y acoso sexual.
Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, habla de manera directa sobre la Reforma Electoral.
“México está frente a una decisión que no admite eufemismos. La Reforma Electoral que impulsan Morena y el gobierno federal no es una actualización técnica ni un ajuste administrativo, al contrario, es un intento por alterar las reglas fundamentales de la competencia democrática desde el poder, para consolidar mayorías artificiales y debilitar contrapesos institucionales”, añade.
Y se fue más a fondo al expresar “quienes hoy gobiernan no cuestionan la existencia de elecciones, pero sí les incomoda no controlarlas”.
En su columna del diario El Universal, señala que “desde la visión de Acción Nacional este proyecto no está encaminado a fortalecer la democracia, sino a rediseñar reglas para favorecer a Morena, reduciendo la pluralidad, debilitando la autonomía del árbitro electoral y modificando el sistema político”.
Asevera que presentarla como una acción de “austeridad republicana” es un argumento falso.
“La democracia cuesta porque exige profesionalismo, institucionalidad y contrapesos. Reducir recursos sin fortalecer mecanismos de fiscalización no es eficiencia: es debilitamiento”, agrega.
Enfatiza que “la reducción del financiamiento público, sin un sistema robusto de fiscalización y transparencia, abre la puerta al dinero opaco y a la influencia de dinero ilícito, algo inaceptable para cualquier sistema democrático. Relajar controles no es una omisión menor: es una irresponsabilidad”.
De manera categórica asegura que no está en juego el presupuesto del INE ni el número de consejeros.
“Es la autonomía del sistema electoral. Cuando un gobierno impulsa cambios a las reglas del juego democrático sin un diálogo amplio y con una mayoría dispuesta a aprobarlos, no busca mejorar la democracia, quiere administrarla”, añade.
Vargas del Villar expresa que buscan “menos voces, menos pluralidad, menos oposición. La democracia no es la dictadura de la mayoría, es el respeto a las minorías y la existencia de contrapesos reales”.
POR EL INE LLEGARON AL PODER
Enrique Vargas afirma que “si bien el INE no es una institución perfecta, ha sido el pilar de la transición democrática. Gracias a su autonomía hubo alternancia, competencia real y confianza ciudadana. Debilitar el árbitro electoral no fortalece la democracia: La erosiona”.
El senador señala que a Morena se le olvida que llegaron al poder por la existencia del Instituto Nacional Electoral.
“Resulta paradójico que quienes hoy descalifican al INE son los mismos que llegaron al poder en elecciones organizadas por esa institución”, agrega.
Vargas asevera que “una Reforma Electoral sin consensos amplios, sin contrapesos y sin respeto a la autonomía institucional no es una reforma democrática, es un retroceso que compromete la legitimidad de los procesos y la estabilidad política”.
“La decisión que se tome en el Congreso de la Unión marcará el futuro de nuestra vida democrática. Y deberán asumir responsablemente el costo quienes, teniendo la obligación de protegerla, opten por debilitarla”, afirma de manera categórica Enrique Vargas del Villar, quien sigue trabajando por el bienestar de todos los mexicanos.
Al cierre del balance de actividades de la LXVI Legislatura, el senador por el Estado de México y vicecoordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), Enrique Vargas del Villar, se consolida como el legislador más productivo de su grupo parlamentario.
Con un total de 113 iniciativas presentadas o suscritas, Vargas del Villar no sólo lidera al PAN, sino que se posiciona como el segundo senador con mayor actividad de toda la Cámara Alta.
Los informes de Actividad Legislativa destacan que Enrique Vargas ha impulsado más del 10% de las propuestas totales de su partido, abarcando una agenda que prioriza la seguridad, la salud y la protección de los sectores más vulnerables.
A FORTALECER EL FEDERALISMO Y LA SEGURIDAD PÚBLICA
Dentro de su nutrida agenda legislativa, destacan reformas constitucionales orientadas a fortalecer el federalismo y la seguridad pública, tales como:
FONDO FEDERAL PERMANENTE DE SEGURIDAD: Propuesta para garantizar la transferencia directa de recursos a estados y municipios para fortalecer la impartición de justicia.
PROTECCIÓN A LA NIÑEZ: Reformas al Código Penal Federal para castigar severamente el abandono de menores y el reclutamiento forzado por parte de grupos delictivos.
MALTRATO ANIMAL: Iniciativa para tipificar este delito a nivel federal y armonizar las leyes en las 32 entidades del país.
INICIATIVAS DE ALTA RELEVANCIA SOCIAL Y TECNOLÓGICA
El vicecoordinador de los senadores panistas también puso sobre la mesa temas de alta relevancia social y tecnológica, como la tipificación de la difusión no consentida de contenido sexual generado por Inteligencia Artificial, la creación de fondos para pacientes con cáncer de mama y el apoyo a menores en situación de orfandad por feminicidio.
Con estos indicadores, Vargas del Villar refuerza su peso político dentro del Senado de la República, demostrando que la labor legislativa de la oposición en 2026 se centra en soluciones técnicas y reformas con impacto directo en la calidad de vida de las familias mexicanas.
Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, señala que el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) aprovecha su mayoría para no realizarle cambio alguno a sus reformas.
Vargas del Villar afirma que siempre buscan mejorar las propuestas.
“Desde la oposición, en Acción Nacional hemos sido congruentes con el compromiso que tenemos con nuestros votantes alzando la voz y dejando en claro nuestras opiniones, las propuestas que hemos realizado para mejorar las iniciativas de reformas, sin encontrar eco en la mayoría que sigue sin querer escuchar”.
Expresa Enrique Vargas que “así llegamos al final del año 2025, pero con la satisfacción de que hemos hecho lo correcto.
“No es la primera vez que el PAN es oposición. La historia de nuestro partido siempre ha sido la de señalar lo que consideramos que está mal, pero también la de apoyar lo que sabemos que es en beneficio del país”, agrega.
Señala el senador panista que el 2026 será un año de enormes retos para México, con temas que trascienden como es la negociación del TMEC, un punto en el que se debe demostrar la fuerza que se tiene como país.
Vargas sabe que la economía nacional no atraviesa por su mejor momento, por lo que es de vital importancia lograr un T-MEC que redunde en favor de más inversiones y mejores empleos.
Debemos abonar en la unidad nacional. La polarización no deja nada favorable para nadie. Todas y todos, independientemente de nuestras posturas políticas, somos mexicanos y así debemos trabajar para todos, asevera Vargas del Villar.
Acepta que el debate político ha llegado a la confrontación. “Es momento de hacer un corte de caja y reflexionar si eso es lo que la población quiere de sus representantes. La pasión, que va ligada a la actividad política, debe tener en el respeto su límite. No lleguemos a situaciones que sólo demeritan el trabajo que realizamos todos”, añade.
Sobre la Reforma Electoral, exhorta a pensar en lo que se propondrá desde la tribuna, pensando en la importancia que representa cuidar a nuestra democracia.
Resalta Enrique Vargas que los cargos de elección popular se obtuvieron porque existe una autoridad electoral que es garante de la democracia, que cuida el voto de todos los ciudadanos y que abona a la paz social en la que se desarrollan las elecciones a lo largo y ancho de nuestro país.
Destaca que muchos mexicanos dedicaron su vida a construir nuestra democracia, por eso debemos de cuidar su legado, por nosotros y por nuestros hijos, que tienen todo el derecho de vivir en un país de libertades ejerciendo siempre su derecho a elegir a sus gobernantes libremente.
A días de terminar el 2025, invita Enrique Vargas a reflexionar sobre lo que se ha hecho y pensar en lo que se realizará en el 2026, un año de grandes retos, pero también de grandes oportunidades, en el que las y los mexicanos estarán atentos de lo que hagamos.
“Por lo pronto, disfrutemos de las posadas y de las fiestas navideñas”, expresa Enrique Vargas del Villar.
