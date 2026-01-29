CONGRESO DE LA UNIÓN
Vargas del Villar, el senador más productivo de la bancada panista
Con 113 iniciativas presentadas o suscritas, se posiciona como el segundo legislador con mayor actividad de toda la Cámara Alta * En su agenda prioriza seguridad, salud y la protección de los sectores más vulnerables
EL TOPO
Al cierre del balance de actividades de la LXVI Legislatura, el senador por el Estado de México y vicecoordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), Enrique Vargas del Villar, se consolida como el legislador más productivo de su grupo parlamentario.
Con un total de 113 iniciativas presentadas o suscritas, Vargas del Villar no sólo lidera al PAN, sino que se posiciona como el segundo senador con mayor actividad de toda la Cámara Alta.
Los informes de Actividad Legislativa destacan que Enrique Vargas ha impulsado más del 10% de las propuestas totales de su partido, abarcando una agenda que prioriza la seguridad, la salud y la protección de los sectores más vulnerables.
A FORTALECER EL FEDERALISMO Y LA SEGURIDAD PÚBLICA
Dentro de su nutrida agenda legislativa, destacan reformas constitucionales orientadas a fortalecer el federalismo y la seguridad pública, tales como:
FONDO FEDERAL PERMANENTE DE SEGURIDAD: Propuesta para garantizar la transferencia directa de recursos a estados y municipios para fortalecer la impartición de justicia.
PROTECCIÓN A LA NIÑEZ: Reformas al Código Penal Federal para castigar severamente el abandono de menores y el reclutamiento forzado por parte de grupos delictivos.
MALTRATO ANIMAL: Iniciativa para tipificar este delito a nivel federal y armonizar las leyes en las 32 entidades del país.
INICIATIVAS DE ALTA RELEVANCIA SOCIAL Y TECNOLÓGICA
El vicecoordinador de los senadores panistas también puso sobre la mesa temas de alta relevancia social y tecnológica, como la tipificación de la difusión no consentida de contenido sexual generado por Inteligencia Artificial, la creación de fondos para pacientes con cáncer de mama y el apoyo a menores en situación de orfandad por feminicidio.
Con estos indicadores, Vargas del Villar refuerza su peso político dentro del Senado de la República, demostrando que la labor legislativa de la oposición en 2026 se centra en soluciones técnicas y reformas con impacto directo en la calidad de vida de las familias mexicanas.
CONGRESO DE LA UNIÓN
El 2026, año de enormes retos: Vargas del Villar
No es la primera vez que el PAN es oposición * El debate político ha llegado a la confrontación, advierte el vicecoordinador de los senadores panistas
EL TOPO
Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, señala que el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) aprovecha su mayoría para no realizarle cambio alguno a sus reformas.
Vargas del Villar afirma que siempre buscan mejorar las propuestas.
“Desde la oposición, en Acción Nacional hemos sido congruentes con el compromiso que tenemos con nuestros votantes alzando la voz y dejando en claro nuestras opiniones, las propuestas que hemos realizado para mejorar las iniciativas de reformas, sin encontrar eco en la mayoría que sigue sin querer escuchar”.
Expresa Enrique Vargas que “así llegamos al final del año 2025, pero con la satisfacción de que hemos hecho lo correcto.
“No es la primera vez que el PAN es oposición. La historia de nuestro partido siempre ha sido la de señalar lo que consideramos que está mal, pero también la de apoyar lo que sabemos que es en beneficio del país”, agrega.
Señala el senador panista que el 2026 será un año de enormes retos para México, con temas que trascienden como es la negociación del TMEC, un punto en el que se debe demostrar la fuerza que se tiene como país.
Vargas sabe que la economía nacional no atraviesa por su mejor momento, por lo que es de vital importancia lograr un T-MEC que redunde en favor de más inversiones y mejores empleos.
Debemos abonar en la unidad nacional. La polarización no deja nada favorable para nadie. Todas y todos, independientemente de nuestras posturas políticas, somos mexicanos y así debemos trabajar para todos, asevera Vargas del Villar.
Acepta que el debate político ha llegado a la confrontación. “Es momento de hacer un corte de caja y reflexionar si eso es lo que la población quiere de sus representantes. La pasión, que va ligada a la actividad política, debe tener en el respeto su límite. No lleguemos a situaciones que sólo demeritan el trabajo que realizamos todos”, añade.
Sobre la Reforma Electoral, exhorta a pensar en lo que se propondrá desde la tribuna, pensando en la importancia que representa cuidar a nuestra democracia.
Resalta Enrique Vargas que los cargos de elección popular se obtuvieron porque existe una autoridad electoral que es garante de la democracia, que cuida el voto de todos los ciudadanos y que abona a la paz social en la que se desarrollan las elecciones a lo largo y ancho de nuestro país.
Destaca que muchos mexicanos dedicaron su vida a construir nuestra democracia, por eso debemos de cuidar su legado, por nosotros y por nuestros hijos, que tienen todo el derecho de vivir en un país de libertades ejerciendo siempre su derecho a elegir a sus gobernantes libremente.
A días de terminar el 2025, invita Enrique Vargas a reflexionar sobre lo que se ha hecho y pensar en lo que se realizará en el 2026, un año de grandes retos, pero también de grandes oportunidades, en el que las y los mexicanos estarán atentos de lo que hagamos.
“Por lo pronto, disfrutemos de las posadas y de las fiestas navideñas”, expresa Enrique Vargas del Villar.
CONGRESO DE LA UNIÓN
Vargas del Villar, solidario con los menores sin padres
Brindar respaldo a quienes quedan desamparados es urgente para reducir la desigualdad y proteger sus derechos * El vicecoordinador de los senadores panistas tiene dos propuestas de ley para que el Estado Mexicano implemente un registro nacional y un programa de apoyo destinado a niños y adolescentes que están en orfandad por feminicidio o desaparición
EL TOPO
Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, anda muy activo y haciendo su chamba como legislador.
Ahora presenta dos iniciativas en pro de los menores sin padres.
El senador panista tiene dos propuestas de ley para que el Estado Mexicano implemente un registro nacional y un programa de apoyo destinado a menores que han quedado en orfandad por feminicidio o desaparición.
La iniciativa fue llevada ante el Senado de la República con el propósito de asegurar que reciban asistencia emocional, educativa, económica y social.
El planteamiento surge ante la realidad que vive el país, donde miles de niñas, niños y adolescentes atraviesan este tipo de pérdida en un contexto de violencia persistente. Enrique Vargas advierte que la ausencia de atención institucional los coloca en desigualdad y riesgo de revictimización, por lo que insistió en que la protección debe ser permanente y con respaldo legal.
En nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Vargas del Villar señala que el Estado tiene la obligación de facilitar acceso a servicios especializados y mecanismos de reparación del daño, resaltando que no debe recaer en decisiones momentáneas o voluntad política circunstancial, sino en políticas públicas estables.
PROPUESTA DE VARGAS SOBRE ORFANDAD INFANTIL
La iniciativa plantea crear el Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio o Desaparición, alimentado con información de la Fiscalía General de la República (FGR) y fiscalías estatales, en coordinación con el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y Comisiones de víctimas en los tres niveles de gobierno. Con ello se busca integrar expedientes, garantizar atención y dar seguimiento continuo a cada caso.
También se contempla modificar la Ley de Asistencia Social para reconocer explícitamente el derecho de los menores a recibir apoyo especializado, además de diseñar un programa nacional con criterios claros de elegibilidad, transparencia y protocolos de actuación entre instituciones encargadas de seguridad y justicia.
Según cifras del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, México mantiene más de 128 mil personas desaparecidas, mientras que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta más de 4 mil feminicidios en el periodo reciente.
Ante este panorama, el senador destacó que brindar respaldo a quienes quedan en orfandad es urgente para reducir la desigualdad y proteger sus derechos.
CONGRESO DE LA UNIÓN
Se requiere justicia presupuestal para las alcaldías: Ale Rojo
La alcaldesa de la Cuauhtémoc presenta en el Congreso-CDMX una iniciativa para corregir la “injusticia histórica” en la distribución del predial y el agua a las alcaldías * La también activista y feminista advierte que el modelo actual impide atender de manera eficiente las fugas, drenaje y reencarpetamientos con suficiencia presupuestal, especialmente en demarcaciones con alta carga de uso como la Cuauhtémoc
EL TOPO
La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega presenta ante el Congreso de la Ciudad de México un paquete de iniciativas que busca corregir lo que calificó como una contradicción estructural: las alcaldías tienen la responsabilidad legal de atender las vialidades secundarias, pero no reciben el predial ni los pagos por derechos del suministro de agua que se generan en esas mismas calles.
La propuesta plantea que esos recursos regresen directamente a las demarcaciones para garantizar mantenimiento, infraestructura y servicios básicos.
“La ley nos da la obligación, pero no nos da las herramientas. Nos exige resultados, pero no nos entrega los recursos, y de esta manera no se puede construir una ciudad justa”, dice la alcaldesa al entregar las iniciativas.
Ale Rojo de la Vega explicó que la falta de recursos limita funciones básicas como arreglo de fugas, mejora del drenaje y mantenimiento vial.
Subraya que esta situación afecta particularmente a la Cuauhtémoc, donde diariamente circulan entre 3 y 5 millones de personas, además de las 600 mil que viven en la demarcación.
“Mantenemos las calles más transitadas del país con uno de los presupuestos más castigados de México”, añade.
La alcaldesa expuso que la Cuauhtémoc genera alrededor del 13 por ciento del predial de toda la ciudad, pero no recibe un presupuesto proporcional.
“Con ese modelo jamás habrá justicia territorial”, añade.
Explica que, una vez descontada la nómina, el pago de Policía Auxiliar y servicios básicos, la demarcación solo dispone de 30 por ciento de su presupuesto anual para obra pública, programas y mantenimiento urbano.
En su mensaje, la mandataria llamó a abordar el contexto del Mundial 2026. Recordó que la alcaldía será uno de los puntos de mayor afluencia durante la justa internacional. “Queremos mostrar lo mejor de esta alcaldía: calles limpias, banquetas cuidadas, murales que cuenten nuestra historia, plazas que inspiren seguridad, orden, servicios de calidad. Pero ningún sueño se construye sin presupuesto, y la única vía para lograrlo es la justicia presupuestal”, agrega.
Las iniciativas presentadas incluyen la reforma al artículo 55 de la Constitución de la Ciudad de México para que las alcaldías reciban directamente el predial y el pago del agua generado en las vialidades secundarias bajo su competencia; además de reformas a la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos; a la Ley Orgánica de las Alcaldías; y a la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, todas en materia de fortalecimiento financiero de las demarcaciones.
Ale Rojo subraya que la propuesta no busca beneficios particulares para Cuauhtémoc.
“No queremos privilegios, no pedimos un trato especial, sólo queremos justicia: que lo que nace en nuestro territorio pueda invertirse y verse reflejado en el día a día de nuestro territorio”, dijo.
LO QUE SE BUSCA ES DESCENTRALIZAR EL GASTO: ANDRÉS ATAYDE
El paquete de iniciativas fue acompañado por el Grupo Parlamentario del PAN, encabezado por su coordinador, el diputado Andrés Atayde, quien señaló:
“Este par de iniciativas, en voz de la alcaldesa Ale Rojo de la Vega, lo que busca es descentralizar el gasto y, quién mejor que las alcaldías, que son los gobiernos más próximos, los que mejor conocen las necesidades de los pueblos y colonias de las 16 demarcaciones, para que tengan mucho más recurso y lo puedan, por supuesto, ejercer en beneficio de las y los chilangos”, añade Atayde.
