El 2026, año de enormes retos: Vargas del Villar

No es la primera vez que el PAN es oposición * El debate político ha llegado a la confrontación, advierte el vicecoordinador de los senadores panistas

EL TOPO

Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, señala que el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) aprovecha su mayoría para no realizarle cambio alguno a sus reformas.

Vargas del Villar afirma que siempre buscan mejorar las propuestas.

“Desde la oposición, en Acción Nacional hemos sido congruentes con el compromiso que tenemos con nuestros votantes alzando la voz y dejando en claro nuestras opiniones, las propuestas que hemos realizado para mejorar las iniciativas de reformas, sin encontrar eco en la mayoría que sigue sin querer escuchar”.

Expresa Enrique Vargas que “así llegamos al final del año 2025, pero con la satisfacción de que hemos hecho lo correcto.

“No es la primera vez que el PAN es oposición. La historia de nuestro partido siempre ha sido la de señalar lo que consideramos que está mal, pero también la de apoyar lo que sabemos que es en beneficio del país”, agrega.

Señala el senador panista que el 2026 será un año de enormes retos para México, con temas que trascienden como es la negociación del TMEC, un punto en el que se debe demostrar la fuerza que se tiene como país.

Vargas sabe que la economía nacional no atraviesa por su mejor momento, por lo que es de vital importancia lograr un T-MEC que redunde en favor de más inversiones y mejores empleos.

Debemos abonar en la unidad nacional. La polarización no deja nada favorable para nadie. Todas y todos, independientemente de nuestras posturas políticas, somos mexicanos y así debemos trabajar para todos, asevera Vargas del Villar.

Acepta que el debate político ha llegado a la confrontación. “Es momento de hacer un corte de caja y reflexionar si eso es lo que la población quiere de sus representantes. La pasión, que va ligada a la actividad política, debe tener en el respeto su límite. No lleguemos a situaciones que sólo demeritan el trabajo que realizamos todos”, añade.

Sobre la Reforma Electoral, exhorta a pensar en lo que se propondrá desde la tribuna, pensando en la importancia que representa cuidar a nuestra democracia.

Resalta Enrique Vargas que los cargos de elección popular se obtuvieron porque existe una autoridad electoral que es garante de la democracia, que cuida el voto de todos los ciudadanos y que abona a la paz social en la que se desarrollan las elecciones a lo largo y ancho de nuestro país.

Destaca que muchos mexicanos dedicaron su vida a construir nuestra democracia, por eso debemos de cuidar su legado, por nosotros y por nuestros hijos, que tienen todo el derecho de vivir en un país de libertades ejerciendo siempre su derecho a elegir a sus gobernantes libremente.

A días de terminar el 2025, invita Enrique Vargas a reflexionar sobre lo que se ha hecho y pensar en lo que se realizará en el 2026, un año de grandes retos, pero también de grandes oportunidades, en el que las y los mexicanos estarán atentos de lo que hagamos.

“Por lo pronto, disfrutemos de las posadas y de las fiestas navideñas”, expresa Enrique Vargas del Villar.