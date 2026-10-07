Tócate, la estrategia contra el cáncer de mama

Octubre Rosa, el mes de la concientización * La mayoría de los tipos de cáncer es curable cuando se detecta a tiempo. Explórate, acude a tu clínica y consulta toda duda o inquietud con tu médico

J. ADALBERTO VILLASANA

Es curable el cáncer cuando se detecta a tiempo. Estamos en Octubre Rosa, el mes de la concientización contra el cáncer de mama.

Las campañas de concientización para que las mujeres se realicen los estudios preventivos deben estar acompañado en primera, de que tengan acceso a una clínica y centro de salud y luego, de que funcionen los aparatos, así como como contar con los insumos necesarios.

En México el cáncer de mama es un problema médico, de salud, económico, político y, sobre todo, sociocultural, pues la condición de género y los mitos condicionan su diagnóstico oportuno.

El cáncer de mama representa la primera causa de mortalidad por cáncer en mujeres, con más de 8,000 decesos proyectados para 2026 y una cobertura nacional de mastografía que ha enfrentado retos importantes.

Necesitamos, en México, garantizar que las mujeres tengan acceso a los servicios de salud para prevenir, detectar y atender de manera oportuna cualquier tipo de cáncer y otras enfermedades.

Se trata de un tema de vital importancia que debemos combatir decidida y oportunamente, toda vez que el cáncer es curable cuando se detecta a tiempo.

PROTOCOLO DE ATENCIÓN

La Secretaría de Salud, a través del Consejo de Salubridad General, presentó el Protocolo Nacional de Atención Médica (Pronam) de Cáncer de Mama, una estrategia orientada a fortalecer el primer nivel de atención, homologar criterios clínicos en todas las instituciones del país y reducir los tiempos de diagnóstico y tratamiento para mejorar la supervivencia de las pacientes.

En mayo pasado, durante la presentación, la secretaria del Consejo de Salubridad General, Patricia Clark, destacó que los Pronam representan una política de salud innovadora y estructural que permitirá transformar el sistema sanitario mexicano al colocar al primer nivel de atención y a las y los pacientes en el centro de la estrategia médica nacional.

“Estamos dando un paso fundamental hacia un modelo de atención centrado en las personas y no solamente en los hospitales. Los protocolos nacionales buscan estandarizar la atención médica en todas las instituciones de salud, fortalecer la prevención, el diagnóstico temprano y garantizar tratamientos oportunos con base en evidencia científica”, señaló.

Explicó que el cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres en México, con cerca de 40 casos por cada 100 mil habitantes, además de que 17.5 por ciento de los casos se presentan en mujeres menores de 40 años, por lo que insistió en la importancia de fortalecer la detección temprana y la concientización desde el primer nivel de atención.

“El objetivo es reducir tiempos. Una paciente no debe esperar meses para recibir atención. Si logramos disminuir los intervalos entre detección, diagnóstico e inicio de tratamiento, podremos salvar muchas más vidas y detectar el cáncer en etapas tempranas”, subrayó.

Patricia Clark detalló que el protocolo contempla herramientas prácticas para personal médico y pacientes, incluyendo infografías, algoritmos clínicos, códigos QR, materiales audiovisuales y estrategias de capacitación accesibles incluso en comunidades rurales y de difícil acceso.

Añadió que el nuevo modelo universal de atención para cáncer de mama contempla, entre 2026 y 2027, una inversión de 8 mil millones de pesos para la adquisición de mil mastógrafos, mil ultrasonidos y la creación de 20 centros especializados de diagnóstico.

“Los Pronam constituyen una innovación estructural para el sistema de salud mexicano. Nos permiten homologar la calidad clínica, fortalecer la confianza en las instituciones y construir un sistema más moderno, equitativo, preventivo y seguro”, añade.

La funcionaria informó que actualmente existen 12 protocolos publicados, siete enfocados al primer nivel de atención y cinco especializados en cáncer, además de que ya se desarrollan nuevos instrumentos enfocados en salud de la mujer y otras enfermedades prioritarias.

Asimismo, destaca que más de 28 mil personas han descargado los protocolos desde la página oficial del Consejo de Salubridad General y que el primer curso de capacitación sobre diabetes mellitus, desarrollado en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México, ya suma más de 20 mil personas inscritas.

ESTADÍSTICAS DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA

En 2024, el cáncer de mama fue la primera causa de muerte entre los tumores malignos; 99.2 % ocurrió en mujeres. La tasa de defunción por cáncer de mama en mujeres de 20 años y más fue en ese año de 18.7 muertes por cada 100 mil mujeres.

Mientras que en 2021, 176 mil 672 (1.2 %) mujeres de 50 años y más contaban con un diagnóstico de cáncer de mama.

EN DESARROLLO, VACUNAS TERAPÉUTICAS CONTRA CÁNCER DE MAMA

Se trabaja en vacunas terapéuticas a cargo de científicos de la Facultad de Química y del Instituto de Investigaciones Biomédicas y podrían funcionar para cualquier tipo de esa enfermedad.

Mediante la activación del sistema inmune, las vacunas creadas por un equipo científico de la UNAM han demostrado que son capaces de curar el cáncer de mama e inhibir otros tipos de esa enfermedad en ejemplares de laboratorio, así como eliminar la metástasis que producen y que, en humanos, representan la principal causa de fallecimiento.

Con estos biológicos, denominados Bibliotecas de Epítopos Variables (BEVs), también se ha comprobado que adquieren una “memoria inmunológica” que impide que vuelvan a presentar la enfermedad, aunque se les implanten células cancerosas por segunda ocasión.

Otra de sus ventajas es que podrían funcionar para cualquiera de los 220 tipos de cáncer y que su costo sería considerablemente menor a los tratamientos que se aplican actualmente en pacientes, como quimio o radioterapia, así como la inmunoterapia basada en anticuerpos monoclonales, y que alcanzan los 200 mil millones de dólares al año en el mundo, dijo Karen Manucharyan, investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas (IIB).

Allan Noé Domínguez Romero, académico de la Facultad de Química (FQ), también destacó este logro –publicado en la revista internacional Molecular Immunology recientemente–, que fue posible después de más de una década de trabajo, con una sola inyección terapéutica en esos ejemplares y para fases, incluso, avanzadas de la enfermedad, aunque la detección y tratamiento tempranos mejoran su eficacia.

TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO

La mayoría de los tipos de cáncer son curables cuando se detectan a tiempo. Explórate, acude a tu clínica y consulta toda duda o inquietud con tu médico.

REDES SOCIALES

Sígueme en X: @TXTUALes

Y como @villasana108 en Tik Tok

En Instagram: @villasana10