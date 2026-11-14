Imperan oligopolios de proveedores en todo el gobierno

Nada nuevo lo del INE al dejar en el olvido la transparencia, competencia y combate a la corrupción

De acuerdo con una revisión realizada en el portal de Compras MX, la gran mayoría de los contratos es otorgada por adjudicación directa

MARCO ANTONIO FLORES***

Los avances que se habían logrado en la administración pública federal en materia de transparencia, competencia y combate a la corrupción, se frenaron partir de 2018, con la desaparición de la Cofece, el INAI, así como dejar en el olvido al Sistema Nacional Anticorrupción que, si bien no eran la panacea, sí eran perfectibles y el único camino para combatir la corrupción a través de mecanismos institucionales y no sólo con discursos llenos de demagogia y mentiras.

El escándalo de corrupción en el INE -al conocerse la burda, obvia y corrupta relación de la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala- con el principal proveedor ha puesto al descubierto que existe un oligopolio de proveedores en esa institución, pero eso no es alguna novedad.

En la práctica existe en todas las dependencias y entidades de la administración pública federal, pero este fenómeno no exime a Taddei Zavala de los delitos que habría cometido, ni a la 4T de su relación de complicidad y hasta de encubrimiento si deja en la impunidad las graves acusaciones que tiene en su contra.

El Gobierno de México de la 4T, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, cuya titular es Raquel Buenrostro, presentó una investigación sobre un oligopolio de proveeduría de materiales y documentación electoral que ha operado en el país durante más de 25 años.

Se informó que la red está vinculada a los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, junto a 13 individuos y al menos 5 empresas principales que actuaban, en muchos casos, como intermediarias (simulando competencia o sin acreditar personal y capacidad técnica).

Entre 2014 y 2024 (abarcando las gestiones de Lorenzo Córdova y los primeros años de Guadalupe Taddei en el INE), además de contratos con 23 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), esta red obtuvo contratos por 2 mil 461 millones de pesos con presuntos sobreprecios.

De acuerdo con la información expuesta, los antecedentes de estas contrataciones datan de finales de la década de los 90 (hace 27 años) con el entonces Instituto Electoral del Estado de México, por lo que el señalamiento cruza múltiples administraciones y partidos.

Al respecto la Primera Mandataria ha cuestionado que los titulares de los órganos electorales no intervinieran para frenar la concentración y la intermediación con sobreprecios.

Sin embargo, si revisamos algunos ejemplos, esta práctica la ha fomentado el propio Poder Ejecutivo con empresarios como Carlos Slim.

Durante la administración de Sheinbaum Pardo, las principales empresas de Carlos Slim Helú han obtenido al menos 169 contratos públicos por un total de 29,447 millones de pesos (mdp).

De acuerdo con una revisión realizada en el portal de Compras MX, la gran mayoría de dichos contratos fue otorgada por adjudicación directa, es decir, sin un proceso de competencia abierta de por medio.

Para dimensionar, el monto equivale a alrededor de la mitad de los contratos que Slim obtuvo durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador, por más de 60,000 mdp.

Entre los principales contratos en el gobierno de Claudia Sheinbaum (2025–2026) están el del Tren de Pasajeros Saltillo–Nuevo Laredo: Este contrato fue otorgado a CICSA (Carso Infraestructura y Construcción, S. A.) por un monto de 27,451 millones de pesos para el diseño y construcción de los tramos 13 y 14.

En obra pública tiene un contrato adicional por 9’309,260 pesos otorgado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. En el sector energético y Pemex, el Grupo Carso ha ampliado su participación a través de contratos mixtos y desarrollo de campo. En servicios tecnológicos y de telecomunicaciones, filiales de Telmex (como Triara, SITUM y Uninet) continúan prestando servicios críticos de centros de datos, ciberseguridad, redes e infraestructura informática para instituciones como el Banco del Bienestar y el Renapo.

Todo esto ha dado continuidad a los convenios que el expresidente Andrés Manuel López Obrador otorgó a las empresas de Slim más de 2,500 contratos con el gobierno federal por un valor estimado superior a los 61,000 millones de pesos.

Grupo Carso duplicó sus ingresos de 96,639 millones de pesos en 2018 a 181,538 millones de pesos en 2022, mientras que la utilidad de la compañía aumentó un 55%, pasando de 28,618 millones de pesos a 44,359 millones de pesos en el mismo periodo.

Este crecimiento se dio pese a la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), proyecto en el cual CICSA había sido adjudicada con trabajos millonarios. Como compensación, el gobierno asignó a esta empresa el tramo 2 del Tren Maya, por un monto de 18 mil 553 millones de pesos. Además, CICSA recibió otros contratos con Pemex por 13,906 millones de pesos en 2019.

Otro ejemplo de oligopolio de proveedores se da en la Secretaría de Educación Pública (SEP) a través de miles de millones de pesos anuales en contratos públicos repartidos entre cientos de proveedores registrados en la plataforma oficial ComprasMX. Las empresas con mayores montos acumulados y número de adjudicaciones operan principalmente en los ramos de impresión de materiales didácticos, evaluación educativa, arrendamiento, soluciones de TI, logística, seguros y servicios generales.

De acuerdo con los registros consolidados de fallos y contratación pública, los contratistas y proveedores más recurrentes e importantes por sector son: Impresora y Encuadernadora Progreso, S. A. de C. V. (IEPSA), históricamente uno de los proveedores con más adjudicaciones para la producción de materiales didácticos y apoyo a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg); Siglo XXI Editores, S. A. de C. V., destaca en las partidas destinadas a la adquisición y licenciamiento de contenidos editoriales y libros especializados; Creatividad y Espectáculos, S. A. de C. V. (Creatura), una firma recurrente para la organización de eventos institucionales, logística de foros educativos y grandes convenciones de la secretaría; El Mundo es Tuyo, S. A. de C. V. y Artmex Viajes, S. A. de C. V., agencias que concentran múltiples contratos para la gestión y reservación de pasajes aéreos y transportación del personal de la SEP; Seguros Azteca Daños (Grupo Salinas), firma que ha obtenido licitaciones para el aseguramiento de la robusta infraestructura física, bienes muebles e inmuebles de la secretaría.

Respecto a tecnología, arrendamiento e infraestructura digital figuran: Integra Arrenda, S. A. de C. V. (Sofom ENR), una empresa enfocada en proveer esquemas de arrendamiento de equipos de cómputo, transporte o maquinaria para las oficinas centrales y planteles; Oracle de México, S. A. de C. V., uno de los pilares de software de base de datos y licencias tecnológicas para el control de los sistemas de datos escolares y de nómina.

En el caso de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes ocurre algo similar. Las carreteras y autopistas en México son impulsadas principalmente por el gobierno federal a través de la SICT y Capufe, además del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin). En lugar de que el gobierno construya directamente la totalidad de las vías, las obras se desarrollan mediante concesiones y licitaciones públicas en las que participan empresas privadas y mixtas.

Las siguientes firmas concentran la mayor cantidad de kilómetros construidos, operados o mantenidos en el país mediante contratos y concesiones federales o estatales: Aleática, ICA, una de las constructoras de infraestructura más grandes de México, con participación histórica y actual en autopistas y proyectos federales; Pinfra (Promotora y Operadora de Infraestructura), líder en concesiones de autopistas de cuota; Coconal, especializada en construcción y operación de carreteras, conservación de vías federales y proyectos de gran escala; Grupo HYCSA, constructora de vías terrestres, autopistas, puentes y distribuidores viales; DICSSA, Grupo Indi, Vise, Esma Instalaciones y Desarrollo y Construcciones Urbanas.

En el sector salud se intentaron realizar compras consolidadas, sin embargo, se descuidó la logística de distribución y se provocó el mayor desabasto en la historia del sector. Recuérdese la pifia de la “Megafarmacia”, un fracaso de AMLO. Todo resultó en un rotundo fracaso para las instituciones participantes: IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, Secretaría de Salud, Birmex, Pemex, entre otras. Aún no se acaban de proveer miles de claves de medicamentos (incluyendo oncológicos, vacunas, tratamientos para diabetes, VIH y materiales de curación).

En procesos como el de 2027-2028, se integran volúmenes masivos de hasta miles de millones de piezas… veremos si se logra abatir el gigantesco desabasto provocado en el sexenio del “presidente López Obrador”, como así llama la Primera Mandataria a su antecesor.

Al parecer los oligopolios de proveedores en todo el gobierno seguirán presentes y la corrupción in crecendo si no se actúa con transparencia y decisión mediante mecanismos institucionales, como la Cofece, el INAI y el Sistema Nacional Anticorrupción, desaparecidos a partir de 2018.

Sheinbaum tiene la oportunidad histórica de revertir los daños causados al país en esta materia por su antecesor. Millones de mexicanos se lo agradecerán. La Patria es primero.

***Académico y consultor.

Egresado del IPN.