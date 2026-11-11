Universidad ICEL, a la vanguardia en cuidados críticos y enfermería quirúrgica

La institución forma parte de Nacer Global, proyecto educativo encabezado por Jorge Nacer Gobera, que integra diferentes opciones de formación orientadas al desarrollo académico y profesional

Especializarse en enfermería abre nuevas oportunidades en el sector salud

ERIC GARCÍA

La formación profesional en enfermería no necesariamente termina con la obtención del título y la cédula profesional. Para quienes ya han comenzado a construir una trayectoria dentro del sector salud, la especialización puede convertirse en un siguiente paso para ampliar conocimientos, diferenciar su perfil y acceder a nuevas oportunidades laborales.

Áreas como los cuidados críticos y la enfermería quirúrgica requieren profesionales cada vez más preparados para desenvolverse en entornos de alta especialización. En este contexto, Universidad ICEL cuenta con las especialidades en Cuidados Críticos y Enfermería Quirúrgica, dirigidas a profesionales de enfermería que buscan continuar fortaleciendo su preparación.

La institución forma parte de Nacer Global, proyecto educativo encabezado por Jorge Nacer Gobera, que integra diferentes opciones de formación orientadas al desarrollo académico y profesional.

Es necesario especializarse porque uno de los principales beneficios es la posibilidad de diferenciar el perfil profesional. No todos los egresados de enfermería continúan con una especialidad, por lo que desarrollar conocimientos y competencias en un área específica puede representar una ventaja al momento de buscar nuevas oportunidades.

La especialización también permite dar mayor valor a la experiencia adquirida. Los conocimientos obtenidos durante la licenciatura y la práctica profesional sirven como base para desarrollar nuevas capacidades y profundizar en áreas concretas de atención.

A ello se suma el potencial de crecimiento económico. Contar con una especialización puede representar hasta un 30% más de crecimiento en los ingresos, convirtiéndose en otro factor a considerar para quienes buscan avanzar profesionalmente dentro del sector salud.

Esta oferta académica se enmarca en una estrategia educativa más amplia. Nacer Global, la Red de universidades privadas más grande de México, reúne instituciones enfocadas en atender distintas necesidades de formación y especialización profesional.

Especializarse, por tanto, no significa comenzar de nuevo, sino construir sobre la experiencia y los conocimientos que ya se tienen. Para los profesionales con título, cédula, experiencia y vocación por la enfermería, continuar su preparación puede abrir la puerta a nuevas responsabilidades y posibilidades de desarrollo.

En ese camino, las especialidades en Cuidados Críticos y Enfermería Quirúrgica de la Universidad ICEL representan una alternativa para quienes buscan continuar su formación y prepararse para las nuevas exigencias del ámbito profesional de la salud.