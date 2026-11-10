El 2026, año histórico en Naucalpan: Montoya Márquez

Un legado con el mayor número de obras

Inversión de más de mil millones de pesos

El presidente municipal anuncia la modernización del sistema semafórico, estaca el gran éxito de la segunda edición del Festival Internacional Las Cuatro Casas y resalta que los índices delictivos van a la baja

EL TOPO

La inversión en obra pública realizada durante 2025, superior a los mil millones de pesos, será superada este año, al proyectarse una inversión de más de mil 145 millones de pesos, afirma Isaac Montoya Márquez, presidente municipal de Naucalpan, Estado de México.

Montoya Márquez, en conferencia de prensa, detalló los avances de infraestructura, el inicio de la primera fase de renovación del sistema semafórico, resultados en materia de seguridad y el éxito, así como el impacto cultural del Festival Internacional Las Cuatro Casas.

El alcalde destaca que 2026 se perfila como el año con mayor número de obras en la historia de Naucalpan, al dar continuidad e incrementar la inversión pública respecto al ejercicio anterior. “2026 es el año de más obras en la historia de Naucalpan. Incluso nos estamos autosuperando en comparación con 2025, cuando logramos un avance en obra de más de mil millones de pesos. Ahora esperamos llegar por encima de esos mil millones para establecer un récord”, añade.

Acompañado por la titular de Desarrollo Urbano, Nina Izabal; el director de Obras Públicas, Fernando Carrizales, y el comisario José Carlos Quezada, Isaac Montoya Márquez subraya que estos resultados son posibles gracias al manejo responsable de las finanzas municipales, que permite atender las necesidades de infraestructura y, al mismo tiempo, destinar recursos a la cultura, el arte y la recreación. “En un año de gobierno hicimos más que en los tres años del gobierno pasado, con una visión muy de derecha y hoy con una visión progresista”, agrega.

El edil anuncia el inicio de la primera fase de renovación del sistema semafórico de Naucalpan, mediante la incorporación de tecnología inteligente que permitirá regular los tiempos de circulación de acuerdo con la frecuencia vehicular.

En materia de infraestructura, entre las obras que presentan avances y en donde ya se trabaja con el Tren de Pavimentación Municipal, se encuentra la pavimentación de Calzada de Los Arcos, con más del 50 por ciento; Lomas de los Remedios, con un avance aproximado del 30 por ciento, así como los trabajos de agua y drenaje, que registran un avance del 31 por ciento.

Aunado a ello, también se avanza en la zona industrial con el Tren de Pavimentación destinado por el Gobierno de México, a través del Plan de Reconstrucción Oriente. Además, se sigue beneficiando a las colonias con las Comunas, 110 tradicionales, 26 mercados, 38 de educación y 26 en circuito Satélite que, se proyecta lleguen a 200 intervenciones.

En materia cultural, Montoya destaca los resultados de la segunda edición del Festival Internacional Las Cuatro Casas, que registró una asistencia cercana a las 60 mil personas. Subrayó que se trata de un encuentro cultural gratuito que ha ampliado su alcance y presencia en América Latina, al acercar distintas expresiones artísticas a las familias naucalpenses.

En materia de seguridad, se informó sobre los resultados del Operativo Mictlán, implementado durante las celebraciones de Día de Muertos, que concluyó con saldo blanco en los 14 panteones del municipio.

El comisario destacó el tema de la percepción social sobre inseguridad pública, después de estar en los primeros lugares, Naucalpan se encuentra en el lugar número 23 con un 68%. Antes el municipio registró picos de hasta el 94.0 en la administración pasada nos lo entregaron con el 91% de percepción de inseguridad y ahorita es la etapa más baja.