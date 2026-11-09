Documentos del SAT vinculan a César Garrido con empresa privada por 14.5 mdp

Los diputados Cecilia Badillo y Víctor Hugo Romo anuncian que ampliarán la denuncia que ya presentaron en su contra por enriquecimiento ilícito

ILDEFONSO LÓPEZ

Los diputados Cecilia Badillo y Víctor Hugo Romo dieron a conocer que comprobantes fiscales convalidados ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) señalan que César Garrido López, director general de Gobierno y Asuntos Jurídicos en la alcaldía Miguel Hidalgo, percibió 14 millones 530 mil 45 pesos con 18 centavos de la empresa Aseconsint, S. A. de C. V.

Los legisladores de Morena acusan al director general de Gobierno y Asuntos Jurídicos de la Miguel Hidalgo de omitir presuntos ingresos por 14.5 millones de pesos de una empresa privada en su declaración patrimonial.

Por ello anuncian que ampliarán la denuncia que ya presentaron en su contra por enriquecimiento ilícito.

Romo señala que el SAT registra 11 facturas a nombre de Garrido, emitidas en octubre y noviembre de 2024 bajo el régimen de salarios asimilados. Sin embargo, asevera que en su declaración patrimonial de 2025 el funcionario reportó cero pesos en el rubro de otros ingresos.

“Se le olvidó reportar 14.5 millones de pesos”, ironiza el legislador morenista.

​De acuerdo con documentos proporcionados por trabajadores de la demarcación ante diputados, la información tributaria incluye de manera específica 11 Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de las transacciones efectuadas por la empresa, así como 11 recibos de nómina recibidos directamente por el servidor público bajo la modalidad de honorarios asimilados a salarios entre octubre y noviembre de 2024.

​La documentación exhibe un vínculo financiero directo entre el funcionario público en activo y la entidad corporativa privada, sin que hasta el momento se haya acreditado una prestación de servicios de por medio.

​Los desembolsos iniciaron de manera simultánea a la conclusión del periodo electoral en el que Mauricio Tabe logró su reelección como alcalde.

Durante el periodo previo a dicho proceso, Garrido fungió como encargado de despacho de la demarcación mientras Tabe se encontraba con licencia para realizar campaña, previo a asumir su segundo mandato en octubre de 2024.

​Asimismo, los registros de la red financiera indican que Aseconsint movilizó más de 2 mil 614 millones de pesos con la compañía Nuk Procesos a través de 366 comprobantes fiscales durante la primera mitad de 2024, utilizando a la empresa Luna Soft, S. A. de C. V., como proveedora del timbrado fiscal.