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NACIONAL

Documentos del SAT vinculan a César Garrido con empresa privada por 14.5 mdp

Publicado

Hace 6 horas

en

  • Los diputados Cecilia Badillo y Víctor Hugo Romo anuncian que ampliarán la denuncia que ya presentaron en su contra por enriquecimiento ilícito

 

ILDEFONSO LÓPEZ

 

Los diputados Cecilia Badillo y Víctor Hugo Romo dieron a conocer que comprobantes fiscales convalidados ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) señalan que César Garrido López, director general de Gobierno y Asuntos Jurídicos en la alcaldía Miguel Hidalgo, percibió 14 millones 530 mil 45 pesos con 18 centavos de la empresa Aseconsint, S. A. de C. V.

Los legisladores de Morena acusan al director general de Gobierno y Asuntos Jurídicos de la Miguel Hidalgo de omitir presuntos ingresos por 14.5 millones de pesos de una empresa privada en su declaración patrimonial.

Por ello anuncian que ampliarán la denuncia que ya presentaron en su contra por enriquecimiento ilícito.

Romo señala que el SAT registra 11 facturas a nombre de Garrido, emitidas en octubre y noviembre de 2024 bajo el régimen de salarios asimilados. Sin embargo, asevera que en su declaración patrimonial de 2025 el funcionario reportó cero pesos en el rubro de otros ingresos.

“Se le olvidó reportar 14.5 millones de pesos”, ironiza el legislador morenista.

​De acuerdo con documentos proporcionados por trabajadores de la demarcación ante diputados, la información tributaria incluye de manera específica 11 Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de las transacciones efectuadas por la empresa, así como 11 recibos de nómina recibidos directamente por el servidor público bajo la modalidad de honorarios asimilados a salarios entre octubre y noviembre de 2024.

​La documentación exhibe un vínculo financiero directo entre el funcionario público en activo y la entidad corporativa privada, sin que hasta el momento se haya acreditado una prestación de servicios de por medio.

​Los desembolsos iniciaron de manera simultánea a la conclusión del periodo electoral en el que Mauricio Tabe logró su reelección como alcalde.

Durante el periodo previo a dicho proceso, Garrido fungió como encargado de despacho de la demarcación mientras Tabe se encontraba con licencia para realizar campaña, previo a asumir su segundo mandato en octubre de 2024.

​Asimismo, los registros de la red financiera indican que Aseconsint movilizó más de 2 mil 614 millones de pesos con la compañía Nuk Procesos a través de 366 comprobantes fiscales durante la primera mitad de 2024, utilizando a la empresa Luna Soft, S. A. de C. V., como proveedora del timbrado fiscal.

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NACIONAL

Con la comunidad politécnica todo, sin la comunidad nada: Héctor Martínez

Publicado

Hace 11 horas

en

noviembre 9, 2026

Por

  • El aspirante a dirigir los destinos del IPN ofrece impulsar y acompañar a los estudiantes hasta su titulación, transparentar la aplicación de cada peso público y establecer una administración cercana a las necesidades de la institución

 

ERIC GARCÍA

 

Héctor Martínez Castuera formalizó su registro como aspirante a la Dirección General del Instituto Politécnico Nacional (IPN), con una propuesta centrada en el fortalecimiento de la trayectoria académica de los estudiantes, la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos y la participación de la comunidad politécnica.

Bajo la premisa “Con la comunidad todo, sin la comunidad nada”, Martínez Castuera planteó tres prioridades para su eventual gestión: impulsar y acompañar a los estudiantes hasta su titulación, transparentar la aplicación de cada peso público y establecer una administración cercana a las necesidades de la institución.

Asimismo, el aspirante reconoció la iniciativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por democratizar el proceso de selección y convocó a estudiantes, docentes, investigadores y al personal de apoyo para involucrarse activamente en esta etapa, al considerar fundamental la participación de los distintos sectores que integran el IPN.

 

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NACIONAL

PAN, única fuerza opositora con posibilidades de competir frente a la 4T: Vargas del Villar

Publicado

Hace 3 días

en

noviembre 6, 2026

Por

  • Acción Nacional mantiene fuerza territorial y capacidad para ganar
  • Enrique Vargas es considerado como el senador con mayor respaldo ciudadano entre sus homólogos, al alcanzar 69.7 puntos en la medición de octubre, de acuerdo con el Ranking de Senadores de La Encuesta Mx

 

EL TOPO

 

Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, asegura que el Partido Acción Nacional (PAN) mantiene plena vigencia política y continúa siendo la principal fuerza opositora con posibilidades reales de competir frente al proyecto de la Cuarta Transformación.

El legislador señala que, a diferencia de otros partidos, el PAN conserva una organización sólida, identidad política y una estructura territorial que le permite mantenerse competitivo de cara a los próximos comicios.

Sostuvo que el PAN representa una opción para los ciudadanos que demandan gobiernos eficientes, contrapesos democráticos y una visión distinta para el desarrollo del país.

Vargas del Villar destaca que el partido ha fortalecido su trabajo de proximidad con la sociedad y ha consolidado su presencia en diversos municipios del Estado de México, así como en otras entidades del país.

El expresidente municipal de Huixquilucan concluyó que el PAN continuará fortaleciendo su organización y su vínculo con la ciudadanía para consolidarse como una oposición seria, responsable y con capacidad para ofrecer una alternativa de gobierno.

 

EL MÁS POPULAR Y PRODUCTIVO DE LOS SENADORES

Enrique Vargas del Villar es considerado como el senador con el mayor respaldo ciudadano entre sus homólogos, al alcanzar 69.7 puntos en la medición de octubre, de acuerdo con el Ranking de Senadores de La Encuesta Mx.

Vargas también se posicionó como uno de los tres senadores con mayor respaldo en materia de desempeño y representatividad entre la población, con más del 50 por ciento y superando por más de 20 puntos a sus homólogos del Estado de México.

La preferencia ciudadana es resultado de su amplio trabajo que lo ha llevado a ser uno de los legisladores más productivos, además de su cercanía con los distintos sectores de la sociedad.

De acuerdo con la medición hecha por la casa encuestadora, el senador por el Estado de México encabeza el Top 5 de Popularidad entre los 128 legisladores que conforman el Senado de la República y se ubicó dentro de los tres con mayor aprobación ciudadana por representatividad, desempeño y por el trabajo legislativo que lleva a cabo para defender la patria, la familia y las libertades; valores que representan y dan vida al PAN.

En dicho estudio, también encabeza los rubros de cercanía con la ciudadanía, respaldo popular y desempeño entre sus homólogos del Estado de México; este último con una evaluación de 50.1 por ciento, la tercera más alta entre los legisladores mexicanos.

Desde el inicio de la LXVI Legislatura, Vargas se ha colocado como uno de los dos legisladores más productivos entre las distintas bancadas y como el que más iniciativas de ley ha presentado en su grupo parlamentario, enfocadas a la protección de las y los niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, fortalecimiento de las policías municipales, atención a la salud y protección a personas enfermas de cáncer, cuidado del medio ambiente, regulación del desarrollo y crecimiento urbano, además de la protección a las labores de los elementos de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional, Ejército y Marina, entre otras.

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NACIONAL

Prepa ICEL impulsa aprendizaje de la Inteligencia Artificial

Publicado

Hace 4 días

en

noviembre 5, 2026

Por

  • El proyecto es parte del Grupo Nacer, encabezado por Jorge Nacer Gobera, e incorpora talleres gratuitos para utilizar estas herramientas como apoyo en su formación académica

 

ERIC GARCÍA

 

La Inteligencia Artificial (IA) comienza a formar parte de las herramientas que los estudiantes utilizan para investigar, organizar información, desarrollar ideas y crear contenidos. Ante este escenario, aprender a utilizarla con criterio se ha convertido también en un nuevo reto para las instituciones educativas.

Como parte de su propuesta educativa, Prepa ICEL incorporó talleres de IA sin costo para sus alumnos, con el objetivo de que los jóvenes comiencen a familiarizarse con estas herramientas antes de ingresar a la universidad.

Durante los talleres, los estudiantes aprenden distintas aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial, desde la generación de materiales de estudio y la organización de información hasta la mejora de textos y el desarrollo de ideas para sus proyectos académicos.

La propuesta busca que los alumnos conozcan las posibilidades de esta tecnología, pero también que comprendan que su utilización no sustituye el criterio, la creatividad ni el trabajo propio.

La incorporación de herramientas de IA al ámbito educativo plantea nuevas posibilidades para los estudiantes, pero también la necesidad de aprender cuándo y cómo utilizarlas.

Por ello, los talleres de Prepa ICEL están orientados a que los jóvenes tengan un primer acercamiento práctico y responsable a estas tecnologías y conozcan formas de incorporarlas como apoyo durante su formación.

El objetivo es que puedan utilizarlas para facilitar determinados procesos, estructurar información o explorar nuevas ideas, manteniendo su participación activa en el aprendizaje.

Universidad ICEL, de la que forma parte Prepa ICEL, pertenece a Nacer Global, proyecto educativo encabezado por el empresario Jorge Nacer Gobera, que integra instituciones y alternativas de formación para distintas etapas educativas.

La incorporación de estos talleres también busca preparar a los estudiantes para una etapa universitaria y profesional en la que las herramientas digitales tendrán una presencia cada vez mayor.

Para los jóvenes, esto implica no sólo conocer nuevas tecnologías, sino desarrollar habilidades para utilizarlas de manera consciente y comprender tanto sus posibilidades como la importancia de conservar un criterio propio frente a la información que generan.

Para las familias, la propuesta permite que este acercamiento comience desde la preparatoria y dentro de un entorno educativo, como parte de la formación de los estudiantes.

La iniciativa se integra a la propuesta de Nacer Global, la Red de universidades privadas más grande de México, enfocada en ofrecer alternativas educativas para diferentes etapas de formación.

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