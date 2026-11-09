Con la comunidad politécnica todo, sin la comunidad nada: Héctor Martínez

Acción Nacional mantiene fuerza territorial y capacidad para ganar

Enrique Vargas es considerado como el senador con mayor respaldo ciudadano entre sus homólogos, al alcanzar 69.7 puntos en la medición de octubre, de acuerdo con el Ranking de Senadores de La Encuesta Mx

EL TOPO

Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, asegura que el Partido Acción Nacional (PAN) mantiene plena vigencia política y continúa siendo la principal fuerza opositora con posibilidades reales de competir frente al proyecto de la Cuarta Transformación.

El legislador señala que, a diferencia de otros partidos, el PAN conserva una organización sólida, identidad política y una estructura territorial que le permite mantenerse competitivo de cara a los próximos comicios.

Sostuvo que el PAN representa una opción para los ciudadanos que demandan gobiernos eficientes, contrapesos democráticos y una visión distinta para el desarrollo del país.

Vargas del Villar destaca que el partido ha fortalecido su trabajo de proximidad con la sociedad y ha consolidado su presencia en diversos municipios del Estado de México, así como en otras entidades del país.

El expresidente municipal de Huixquilucan concluyó que el PAN continuará fortaleciendo su organización y su vínculo con la ciudadanía para consolidarse como una oposición seria, responsable y con capacidad para ofrecer una alternativa de gobierno.

EL MÁS POPULAR Y PRODUCTIVO DE LOS SENADORES

Enrique Vargas del Villar es considerado como el senador con el mayor respaldo ciudadano entre sus homólogos, al alcanzar 69.7 puntos en la medición de octubre, de acuerdo con el Ranking de Senadores de La Encuesta Mx.

Vargas también se posicionó como uno de los tres senadores con mayor respaldo en materia de desempeño y representatividad entre la población, con más del 50 por ciento y superando por más de 20 puntos a sus homólogos del Estado de México.

La preferencia ciudadana es resultado de su amplio trabajo que lo ha llevado a ser uno de los legisladores más productivos, además de su cercanía con los distintos sectores de la sociedad.

De acuerdo con la medición hecha por la casa encuestadora, el senador por el Estado de México encabeza el Top 5 de Popularidad entre los 128 legisladores que conforman el Senado de la República y se ubicó dentro de los tres con mayor aprobación ciudadana por representatividad, desempeño y por el trabajo legislativo que lleva a cabo para defender la patria, la familia y las libertades; valores que representan y dan vida al PAN.

En dicho estudio, también encabeza los rubros de cercanía con la ciudadanía, respaldo popular y desempeño entre sus homólogos del Estado de México; este último con una evaluación de 50.1 por ciento, la tercera más alta entre los legisladores mexicanos.

Desde el inicio de la LXVI Legislatura, Vargas se ha colocado como uno de los dos legisladores más productivos entre las distintas bancadas y como el que más iniciativas de ley ha presentado en su grupo parlamentario, enfocadas a la protección de las y los niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, fortalecimiento de las policías municipales, atención a la salud y protección a personas enfermas de cáncer, cuidado del medio ambiente, regulación del desarrollo y crecimiento urbano, además de la protección a las labores de los elementos de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional, Ejército y Marina, entre otras.