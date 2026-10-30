Pedir pruebas exhibe ignorancia y la extraña inmovilidad ante el crimen organizado

Basta con que haya una denuncia para que el MP se encargue de averiguar y probar

Por voz de la gobernadora Maru Campos, la Presidenta Sheinbaum ya tiene conocimiento de una posible colusión de Ariadna Montiel con el crimen organizado, por lo que tiene que denunciar ante la FGR y ésta conseguir las pruebas

ADOLFO LÓPEZ MAÑÓN

El tío Lolo.

Tío Milo (Emilio) era más infiel que gallo de corral y más terco que cobrador de la American Express.

Tía Queta, su esposa, le repitió una vez más que no quería de él sino el divorcio, por adúltero, por fornicario y él, necio, le insistió (¡otra vez!), en que eran chismes, que nadie probó nunca, que le diera un año de oportunidad.

La carcajada de tía Queta se oyó en todo Autlán: ya tenían tres años separados. Hay cinismo que da risa.

EN DERECHO NO TODO SE PUEDE PROBAR

Exigir pruebas suena bien, suena lógico, suena justo, es. Pero a veces suena bofo.

En asuntos jurídicos, nadie con la cabeza más o menos bien amueblada, duda de que quien acusa, debe probar ni de que todo mundo es inocente salvo prueba en contrario (y resolución de un juez).

No es un avance de la Inteligencia Artificial, es un principio del derecho romano: al que afirma incumbe probar -‘affirmanti incumbit probatio’-, incluido en el ‘Corpus Iuris Civilis’ del emperador Justiniano I (en vigor desde el 30 de diciembre del año 533 d.C.… de nada).

Pero en derecho no todo se puede probar, la regla universalmente aceptada, ya desde con esos magníficos romanos, es que lo normal no se prueba, no se puede probar.

Imaginemos que a una señora decente se le exigiera probar su decencia, ¿qué debería hacer, presentar actas notariales de todos los moteles de su ciudad, de que jamás ha entrado; o declaración jurada de todos sus familiares, amigos y conocidos?… no, eso no se puede probar, es lo normal, se da por sentado.

Por eso en derecho penal, como lo normal es que la gente no ande asaltando viejitas ni asesinando vecinos, en principio todo mundo es inocente.

Lo anormal es el crimen, eso se debe probar y el acusado no debe probar nada. Lo mismo en derecho civil y mercantil: lo normal es que la gente no ande haciendo fraudes ni dejando sin pagar sus deudas, y el demandante debe presentar contrato, pagaré, prueba de que el acusado le hizo trampa o le debe cinco años de renta. Clarito.

Con una advertencia: cuando hay pruebas, pero a criterio del juez no son suficientes, se aplica otro principio del derecho romano: ‘in dubio pro reo’, en duda, a favor del reo (los jueces de Roma en estos casos no resolvían inocencia, sino que sentenciaban ‘non liquet’, no aclarado y punto redondo).

Por falta de espacio y por no enredar, dejemos para mejor ocasión la inversión de la carga de la prueba, a favor del acusado, ‘exceptio’ le decían los romanos.

Lo que sí importa es que en la antigüedad no había fiscales, los denunciantes presentaban el caso y tenían que probarlo, pero desde por ahí del siglo XII se creó la figura del fiscal como responsable de perseguir los delitos, primero en nombre del rey de turno y luego ya en nombre del poder público, del Estado.

Y ya vamos llegando a Pénjamo. En nuestra risueña patria, el Artículo 21 de la Constitución Política y el artículo 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señalan que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, debiendo “proceder sin demora”, en cuanto tienen noticia criminal, conocimiento de un hecho delictivo grave de los que se persiguen de oficio, entre otros, homicidio, violación, pornografía infantil, delincuencia organizada y delitos cometidos por servidores públicos.

El que denuncia los hechos aun siendo la víctima, no tiene esa obligación: avisa y la autoridad se encarga de averiguar y probar.

La “noticia criminal” es que el Ministerio Público, la Fiscalía, sepan de un posible delito, por denuncia de alguien o anónima, informe de la policía, noticia pública -medios de comunicación, redes sociales-, avisos de hospitales (por ejemplo, cuando ingresa una mujer golpeada o un señor con un puñal en la panza).

Así las cosas, cada vez que la Presidenta Sheinbaum sale con su cantaleta de pedir pruebas, exhibe no su ignorancia, esa está a la vista 24/7, sino su extraña inmovilidad ante el crimen organizado y su somnoliento letargo ante los funcionarios y exfuncionarios públicos y compañeros de partido, señalados, sea o no cierto, como cómplices del crimen organizado. Cada vez que pide pruebas, viola la ley (y hace el ridículo).

Dirá un bien intencionado que no, que la Fiscalía General de la República, el Ministerio Público, no depende de ella, que ella es ajena, pero por simple sentido común eso no puede ser cierto y no lo es, está obligada a denunciar, lo ordena el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales que impone a los servidores públicos denunciar delitos de oficio, y esa omisión es una falta grave que configura el delito de ejercicio Ilícito de Servicio Público, previsto en el artículo 214 del Código Penal Federal, castigado con destitución, inhabilitación hasta 20 años y prisión de 2 a 7 años.

La señito del bastón de juguete tiene “noticia criminal” de Rocha Moya & Cía. (la dio el gobierno de los EUA) y la FGR tiene que proceder. Igual la arrimada en Palacio, tiene exagerada “noticia criminal” sobre dos hijos del Pejestorio; su secretario de Educación, Mario Delgado (expresidente nacional de Morena); y varios gobernadores humanistas.

Encima, según dijo la Presidenta misma, en su madrugadora del viernes pasado, desde el 19 de septiembre pasado, por voz de la gobernadora de Chihuahua Maru Campos, tiene “noticia criminal” sobre la posible colusión de Ariadna Montiel, presidenta de Morena, con el Cártel de Sinaloa; y la señito, tan oronda, dijo que le respondió a doña Maru ante tan grave señalamiento: “Le dije ‘si tienes pruebas preséntalas’”. No, señito, aparte de que doña Maru debió denunciar desde antes, usted ahora que ya se lo dijo, tiene que denunciar ante la FGR, que es la responsable de conseguir pruebas.

Mire, Presidenta: igualito que cuando murieron dos agentes de la CIA en el operativo policial de Chihuahua y de inmediato, ante la “noticia criminal”, usted puso el grito en el cielo y la FGR abrió la averiguación.

Igualito, con la ventaja de que pueden hacer las averiguaciones a modo… o la cosa es tan grave que no pueden ni hacer como el tío Lolo.