Universidad de las Mujeres apuesta por un modelo educativo flexible en pro de las alumnas

La institución forma parte de Nacer Global, proyecto educativo encabezado por Jorge Nacer Gobera

ERIC GARCÍA

Estudiar no sólo significa adquirir nuevos conocimientos. Para muchas mujeres, regresar a las aulas o comenzar una carrera profesional también puede representar la oportunidad de contar con nuevas herramientas para tomar decisiones, fortalecer la confianza y construir nuevas posibilidades para el futuro.

Con esta visión, la Universidad de las Mujeres ha desarrollado una propuesta educativa pensada exclusivamente para mujeres y diseñada para responder a las distintas etapas y responsabilidades que forman parte de sus vidas. La institución forma parte de Nacer Global, proyecto educativo encabezado por Jorge Nacer Gobera.

Su comunidad está integrada por mujeres con historias muy distintas. Algunas regresan a las aulas después de varios años; otras comienzan por primera vez una carrera profesional, mientras que algunas buscan prepararse para crecer laboralmente, emprender o cumplir una meta que habían dejado pendiente. Aunque cada camino es diferente, todas comparten un mismo objetivo: seguir avanzando.

Para facilitar ese proceso, la Universidad de las Mujeres cuenta con modalidades flexibles, clases virtuales y servicios como una ludoteca, que permite a algunas alumnas continuar con sus estudios mientras sus hijas e hijos permanecen en un espacio destinado para su cuidado.

La formación, sin embargo, también ocurre más allá de las aulas. Como señala Maricruz Ocampo, Coordinadora de Igualdad e Inclusión de la institución: “El conocimiento te da la capacidad de poner límites”.

La reflexión sintetiza una de las ideas centrales de este modelo educativo: que el conocimiento puede convertirse en una herramienta para que cada mujer reconozca sus capacidades, tome decisiones con mayor seguridad y descubra nuevas posibilidades para su desarrollo personal y profesional.

Esta propuesta se integra a una visión educativa de mayor alcance. Cabe resaltar que Nacer Global, la red de universidades privadas más grande de México, reúne instituciones y modelos académicos dirigidos a atender distintas necesidades y perfiles educativos.

En el caso de la Universidad de las Mujeres, el objetivo es que cada alumna encuentre un espacio en el que pueda aprender, crecer y avanzar sin tener que dejar de lado otras áreas importantes de su vida, acompañándola para desarrollarse a su propio ritmo y acercarse a las metas que se ha propuesto.

Porque cada historia que llega a sus aulas representa una nueva oportunidad. Y cada paso que sus alumnas dan hoy puede convertirse en un futuro con más liderazgo, progreso y autonomía.