En México se consiente la presencia creciente de espías de Rusia

¿Y la soberanía nacional?

EUA no anda urdiendo calumnias ni diciendo babosadas… y si Claudia Sheinbaum insiste en exigir pruebas, no se las van a dar, no son tontos, lo que van a hacer -cuando les convenga- (¿2027 o 2030?) es arrancarles el antifaz

ADOLFO LÓPEZ MAÑÓN

El antifaz.

Tía Rita dejó a su marido, después de años de llegar el muy cínico, apestando a perfume de cabaretera, pelos largos de colores raros, manchas de lápiz de labios o regresar sin calcetines, por fin cambió las chapas y no lo dejó entrar ya jamás.

Y contaba que el tipo le alegaba desde la banqueta que eran imaginaciones suyas que no tenía pruebas –cínico-.

DIFÍCIL PROBAR LA TRAICIÓN A LA PATRIA

El 19 de abril pasado, en la sierra El Pinal, Chihuahua, la Fiscalía del estado desmanteló un enorme narcolaboratorio de metanfetamina. El operativo fue ilegal, lo realizó la autoridad estatal sin la federal y lo peor: participaron al menos dos agentes del gobierno de los EUA, que fallecieron en un accidente carretero relacionado con el caso (por eso se supo), y lo aceptó su embajada sin decir si eran de la CIA, la DEA o de la Disney… y nunca lo dirán.

Ya está en la cárcel el que era fiscal de Chihuahua; la Fiscalía General, de doña Godoy, lo acusa de traición a la patria (y otras cosas que ya le echarán encima después).

Va a estar difícil que le prueben eso de traición a la patria, tal como la define el Código Penal federal (artículos 123 al 126). Pero no importa, lo que importa es que de la soberanía nacional nadie se burla: ¡que se oiga esa banda! (la Marcha de Zacatecas).

La Presidenta Sheinbaum, dejó claro que el operativo fue “muy irresponsable”, que la participación de esos agentes yanquis violó la ley (sí es cierto) y que el ahora preso y entonces fiscal de Chihuahua “incurrió en una conducta grave”. ¡Ay, señito!, no sea así, espérese a que lo declare culpable un juez.

Sea como sea, que doña Godoy se ande con cuidado. No muy difícilmente esto de andar acusando de traición a la patria puede saltar tres artículos adelante, al que trata sobre el espionaje y dispone:

“Artículo 129.

Se impondrá la pena de seis meses a cinco años de prisión y multa hasta de cinco mil pesos al que teniendo conocimiento de las actividades de un espía y de su identidad, no lo haga saber a las autoridades”.

¿Y por qué se debe andar con cuidado doña Tinita?, porque el Presidente(a) de la República no está exento(a) de lo que dispone la ley; cuantimenos un expresidente, claro que no.

No piense usted que este menda sufre delirios, no, el gobierno de los EUA ha dicho y repetido que en México se consiente la presencia creciente de espías de Rusia.

Según la CIA en 2020, tiempos del gobierno del Pejecutivo, por primera vez plantearon formalmente esto a nuestra Cancillería, entonces a cargo de Marcelo Ebrard. No hubo reacción del gobierno cuatrotero.

Luego, en marzo de 2022, durante el gobierno transformador, el general Glen D. VanHerck, entonces jefe del Comando Norte del Ejército de los EUA, declaró ante el Senado de su país que la mayor organización de Inteligencia Militar de Rusia (el GRU) tenía su base de operaciones más grande del mundo en México. El Peje lo negó tan fresco.

También en 2022, la CIA entregó a nuestra Secretaría de Relaciones Exteriores una lista con más de 24 presuntos espías rusos acreditados como diplomáticos en México. No hizo nada el gobierno del primer piso de la Cuarta Transformación mexicana, nada. Es más, don Ebrard dijo que los agentes enlistados no representaban “un problema” y la subsecretaria de Estado de los EUA, Wendy Sherman, le refutó directamente: “Son un problema. Lo sabemos. Los expulsamos de Washington y ahora están aquí”. ¡Chispas!

El entonces Pejecutivo, con una de sus inteligentísimas salidas de siempre, rechazó todo, diciendo que México “no es colonia de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos”. ¡Ah, bueno!, ya con eso.

Ahora, el 20 de julio de 2026, ya con doña Sheinbaum en Palacio, el Departamento de Estado de los EUA publicó su informe de cien páginas, ‘Cuba, la capital del comunismo del siglo XXI’, en el que señala -página 90-: “La presencia de altos mandos de inteligencia rusos en México, que se hacen pasar por diplomáticos para recabar información sobre Estados Unidos, ha sido fuente de tensión diplomática entre ambos países en los últimos años”.

Y agrega que esto “ha permitido a Rusia el acceso a datos de seguridad estadounidenses mediante la puerta trasera”. ¡Ay, caray!

Ante semejante acusación tan seria, nuestra Presidenta desestimó el asunto y dijo que iba a ver si era factible que la Secretaría de Relaciones Exteriores publicara las nacionalidades de todos los agentes extranjeros autorizados para operar en el país… y ya encarrerada informó que en México operan alrededor de 250 agentes extranjeros autorizados de diversas agencias de seguridad e inteligencia. ¡Híjole!, ¿sabrá lo que dice la doñita del bastón de juguete?… de esas cosas no se abre el pico, señito.

Ahora, tan cerca como el 15 de septiembre pasado, el Departamento de Justicia de los EUA, informó, mediante escrito oficial (https://www.justice.gov/opa/pr/members-russian-intelligence-services-network-charged-conspiring-finance-terrorism-and), que ya persigue judicialmente a una red de servicios de inteligencia rusos, que -según sus informes- “cuenta con infraestructura y activos (agentes pues), en México, capaces de ejecutar tareas complejas de desinformación e incluso asesinatos”.

Nuestro gallardo gobierno ni caso hizo y eso es lo que enchila al Tío Sam: la tolerancia, inacción y neutralidad política sobre algo tan serio que cualquier país que se respete atendería con diligencia, para probar si es cierto o no y compartir esa información con el afectado.

Por supuesto uno no tiene información fidedigna para poder afirmar que todas las voces de reclamo y alarma de los EUA sean o no viles calumnias, inventos, pero el simple sentido común sí permite preguntarse qué tan factible es que el gobierno de los EUA esté inventando algo tan grave nomás por moler a los cuatroteros.

No, el gobierno del país más poderoso del mundo no anda urdiendo calumnias ni diciendo babosadas… y si doña Sheinbaum insiste en exigir pruebas, no se las van a dar, no son tontos, lo que van a hacer cuando les convenga (¿2027 o 2030?) es arrancarles el antifaz.