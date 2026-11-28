¡No le jueguen al tontito! A empresarios de los EUA les conviene mucho el tratado de libre comercio

Si los EUA se deciden a actuar unilateralmente para combatir a los cárteles, nada puede hacer doña Sheinbaum para impedirlo

Señora Presidenta, ¿qué le sabe “el presidente López Obrador”? ¿Algo que valga más que México?..

ADOLFO LÓPEZ MAÑÓN

Borrachera.

Contaba la abuela Elena que allá en Autlán, a los catorce de edad casaron a una prima suya, Adelita, con el dueño del abarrote del pueblo, un viudo sin hijos, malmodiento y basto, pero rico, rico de pueblo.

Pasaba el tiempo, no encargaba, seguían los maltratos y Adelita nomás le decía “me vas a hartar”, hasta que la hartó: le incendió casa y abarrote, lo dejó en la calle.

De Adelita ni sus luces, pero tuvo nueve hijos con el que se juntó en Torreón, decía la abuela con su mirada sonriente. Apenas hizo bien.

ME FUE BIEN CON TRUMP: SHEINBAUM

La Presidenta reportó el miércoles 18 de noviembre pasado que su plática con el adefesio de Donald Trump, allá en China, “fue una muy buena reunión, muy agradable. Estaba en muy buen ánimo el presidente Trump” (traducción simultánea: me fue bien, no estaba de malas el patrón).

El viernes pasado el detestable Trump, en rueda de prensa, declaró sobre esa reunión que lo del T-MEC va bien, pero “le dije a la Presidenta Sheinbaum que no podemos tener un déficit, no podemos permitir que eso pase”.

No es ficción el enorme déficit que tienen con nuestro país -les vendemos más de lo que les compramos-, pero es muy relativo.

El año pasado, ese aparente déficit alcanzó los 197 mil millones de dólares, de acuerdo, pero:

1.- Cerca del 40% de nuestras exportaciones son bienes intermedios, producidos en los EUA, que entran a México para su maquila y regresan a los EUA para reintegrarse a su industria; ya podría alguien explicarle al cabeza de marro del Trump que ese 40% es de ellos… tontito.

Y 2..- Casi el 80% de las exportaciones de México lo producen empresas extranjeras, casi todas de los EUA, asentadas en México. Se registran como exportación mexicana, pero casi todas las ganancias netas regresan a los EUA… tontito.

Si el badulaque Donald Trump quiere bajar ese aparente déficit comercial, tendría que convencer a 515 corporativos de su país que están locos de contento con el T-MEC porque sólo ellos producen el 75% de lo que “exporta” México (badulaque, de poco juicio, corto de entendimiento… para no escribir esa precisa palabra que rima con -dejo).

El pernicioso Trump aprieta a México con lo del T-MEC, porque sabe que reventamos sin él, pero nuestro gobierno, en esto, le tiene tomada la medida: Trump está atrapado, no va a eliminar, ni a entorpecer el tratado, como se lo han exigido más de 500 organizaciones agrícolas, industriales, empresariales y cámaras de comercio; y no sólo eso, también le exigen que cualquier ajuste no ponga en riesgo la integración productiva con México y Canadá.

En concreto: A los empresarios de los EUA les conviene mucho el T-MEC.

Lo que sí hace el fétido Trump es dar mucha lata, imponer aranceles, aunque luego los quite.

Es así el tipo, insufrible (este menda tiene la convicción que a Melania la van a canonizar -es católica-, imagínese lo que es aguantar a semejante amasijo de defectos… y 108 kilos de peso).

El Trump en esa conferencia de prensa del viernes, añadió que habló con la seño del segundo piso sobre el crimen organizado; dijo que los dos “están trabajando” sobre eso porque “los cárteles manejan a México y no podemos permitirlo, son nuestros vecinos”.

Ándese con cuidado quien piense que es una hablada más del lenguaraz Trump, porque con todo y su cráneo relleno de confeti, con todo y sus insoportables ínfulas, es la voz del imperio.

El Trump es el presidente de la primera potencia del mundo, lo que no significa que pueda hacer lo que le venga en gana (no, bendito sea Dios), porque las enormemente poderosas élites políticas, militares y económicas, con gran capacidad de cabildeo y presión sobre el gobierno yanqui, se aseguran de que su gobierno cuide sus intereses que vienen a ser los de su país porque por encima de diferencias de fondo y de grado, por encima de afinidades, de preferencias políticas y sesgos ideológicos, en los EUA todos coinciden en una cosa: prevalecer como la superpotencia que son, eso no es negociable y por eso son capaces de todo (para mayor información, casos de Hiroshima y Nagasaki).

Nuestro gobierno, nuestra Presidenta, está jugando ruleta rusa con el tema de la narcopolítica, con su pertinaz defensa de unas cuantas docenas de políticos y funcionarios de su partido y de su gobierno, cómplices de su amadísimo Pejestorio, coludidos con el crimen organizado.

Si los EUA se deciden a actuar unilateralmente, nada puede hacer doña Sheinbaum para impedirlo; la diferencia entre los EUA y México es sideral, y ante el país y la historia, doña Sheinbaum pagaría un precio político impagable, todo el peladaje actual y del futuro sabrá que proteger a esos cuántos, nos costó después de 1848, hace 178 años, otra humillación yanqui.

Podrá decir muchos discursos patrioteros, pero la historia es implacable.

Para entender la asimetría de poder entre nosotros y los EUA, nada más piense que el presupuesto federal total de México este año es la friolera de casi 10.2 billones de pesos, 537 mil millones de dólares… es muchísimo dinero, sí… pero es casi la mitad del solo presupuesto militar de los EUA de este año (925 mil millones de dólares).

Si lo anterior no lo impresiona a usted, ahí le va otro dato para comprender la escala de México ante el poderío yanqui.

El Producto Interno Bruto de México, el total de todos los bienes y servicios que produce todo nuestro país con sus 130 millones de habitantes, el año pasado sumó 1.83 billones de dólares (millones de millones); es una barbaridad, por algo somos la economía número trece del mundo, sí, pero tres empresas de los EUA producen más, tres: Amazon, Walmart y UnitedHealth Group, suman 1.877 billones de dólares.

Y si ni eso lo impresiona a usted, tome nota: por su valor de mercado, la sola Apple Inc., vale 5.1 billones de dólares, 2.8 veces que toda nuestra economía; y no es la única, Nvidia, Microsoft, Amazon y Alphabet, individualmente, cada una, valen más que todo el PIB de México.

Señito, ¿qué le sabe el Pejestorio?, ¿algo que valga más que México?… los va a hartar y son peores que ese que no oía razones andando en la borrachera.