Destacan antecedentes del caso CIBanco * La Auditoría Superior de la Federación documentó retrasos en procedimientos de supervisión, medidas correctivas y publicación de sanciones por parte del organismo regulador

ILDEFONSO GARCÍA

Diversas revisiones a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) han identificado deficiencias en sus procedimientos de supervisión y aplicación de sanciones, en un contexto marcado por el proceso de intervención y posterior liquidación de CIBanco.

De acuerdo con información difundida recientemente por medios de comunicación, una auditoría detectó incumplimientos en los plazos de supervisión de sociedades financieras populares, cooperativas y uniones de crédito, así como casos en los que prescribió la facultad del organismo para imponer sanciones.

Estos señalamientos se suman a los resultados de la auditoría 78 de la Cuenta Pública 2023, en la que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó que la CNBV no acreditó el estado de 34 observaciones y 24 medidas correctivas.

También identificó 31 medidas notificadas fuera de plazo, retrasos en seis de 13 solicitudes de autorización y la publicación de 16 sanciones con demoras de hasta tres meses.

Por otra parte, en junio de 2025 se dio a conocer que el órgano interno de control de la CNBV registró 206 comisiones de personal asignado a funciones fuera de sus respectivas áreas, distribuidas en nueve de las diez vicepresidencias del organismo.

Estos antecedentes adquieren relevancia frente al caso de CIBanco, institución intervenida por la CNBV el 26 de junio de 2025, después de los señalamientos de la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN).

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) designó a Alvarez & Marsal México como administrador cautelar de la institución.

Posteriormente, el 9 de octubre de 2025, la CNBV revocó su autorización para operar como banco, mientras que el 15 de abril de 2026 un juez declaró su liquidación judicial.

En cuanto a las operaciones realizadas durante el proceso, reportes periodísticos señalaron que el 25 de agosto de 2025 se cedió una cartera de créditos automotrices por 6 mil 640 millones de pesos, cuyo saldo nominal registrado ante la CNBV ascendía a 8 mil 302 millones. La diferencia fue de mil 662 millones de pesos, equivalente al 20.02 por ciento.

Asimismo, en septiembre de 2025 se reportó la salida del negocio fiduciario de CIBanco, junto con una escisión por 638 millones de pesos y una cesión de créditos por 767 millones.

Información publicada en noviembre de 2026 también señaló que Deutsche Bank había identificado riesgos relacionados con delitos financieros en CIBanco desde 2019, antes de concretar la venta de su negocio fiduciario a la institución mexicana.

En paralelo, Finsus, cuyo consejo de administración preside Norman Hagemeister Rey, exdirectivo de CIBanco, mantiene su interés en obtener una licencia bancaria. La financiera ha señalado públicamente que no existe relación de capital entre ambas instituciones.

Los hallazgos de las auditorías y los antecedentes del caso CIBanco ponen de relieve la importancia de revisar los mecanismos de supervisión, el cumplimiento de los plazos regulatorios y la transparencia en los procesos de intervención y liquidación de instituciones financieras en México.

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