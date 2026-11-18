Casi 20 puntos de ventaja sobre Morena

“Estamos listos para ganar en 2027”, expresa Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas

EL TOPO

Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, expresa su confianza en que el Partido Acción Nacional (PAN) llegará fortalecido a las elecciones de 2027, al compartir una encuesta que coloca al partido blanquiazul como la primera fuerza en intención de voto para la presidencia municipal de Huixquilucan, Estado de México.

““En @AccionNacional estamos listos para ganar en el 2027, ¡vamos con todo y más!”, expresa el legislador panista, acompañado de los resultados del ejercicio fechado el 13 de noviembre de 2026.

De acuerdo con la imagen difundida, atribuida a Massive Caller, el PAN obtiene 47.2% de las preferencias, frente a 27.4% de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

La diferencia entre ambos partidos es de 19.8 puntos porcentuales, un escenario favorable para Acción Nacional rumbo a la próxima contienda municipal.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) aparece en tercer lugar, con 10.7%, seguido de Movimiento Ciudadano, con 6.5 por ciento; PAZ, con 3.3%; el Partido Verde Ecologista de México, con 1.6 por ciento, y el PT, con uno por ciento.

Otro 2.3 por ciento de las personas consultadas aún no decide su voto.

Con estos resultados como respaldo a su mensaje, Vargas del Villar llama a encarar con determinación el proceso electoral de 2027.

Su posicionamiento refleja confianza en la capacidad del panismo para mantener el apoyo ciudadano en Huixquilucan.

La gráfica reporta 600 encuestas y un margen de error de ±4.3 por ciento.

Los resultados corresponden a preferencias por partido al momento del levantamiento; no evalúan candidaturas individuales ni constituyen un resultado electoral.

Ni duda cabe que Enrique Vargas del Villar trota en caballo de hacienda rumbo al 2027 con destino en el palacio municipal de Huixquilucan, Estado de México.