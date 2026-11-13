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NACIONAL

Acapulco necesita unidad, liderazgo y compromiso con su gente: Javier Taja

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Hace 31 segundos

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  • El aspirante a coordinar los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Naional en Acapulco recibe total respaldo de Alfonso Ramírez Cuéllar
  • Aunque Taja se encuentra encuentra arriba en las mediciones realizadas, será el partido quien dé a conocer los resultados oficiales, expresa Ramírez Cuéllar

 

ARMANDO GARCIA

 

El diputado federal Javier Taja Ramírez manifestó su interés de encabezar la Coordinación de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Acapulco, con el compromiso de fortalecer la organización territorial, consolidar la unidad del movimiento y mantener un trabajo cercano a las familias del puerto.

Durante una conferencia de prensa en la Ciudad de México, acompañado por Alfonso Ramírez Cuéllar, el diputado guerrerense agradeció el respaldo y la confianza expresados por su compañero legislador, y afirmó que Acapulco necesita unidad, liderazgo y compromiso con su gente.

“La Cuarta Transformación no se defiende desde un escritorio, se defiende desde las colonias, los barrios, los mercados. Acapulco ha enfrentado adversidades y siempre se ha levantado porque su fuerza está en su gente”, añade.

El legislador explica que su propuesta contempla fortalecer la organización territorial, integrar y consolidar los comités en cada sección electoral, escuchar directamente a las familias y mantener un trabajo permanente, cercano y transparente, sin protagonismos.

Por su parte, Alfonso Ramírez Cuéllar señala su confianza en el proceso de organización y en el trabajo que Javier Taja ha realizado en Acapulco. Comenta que, de acuerdo con las mediciones efectuadas, el diputado se encuentra arriba en las preferencias para coordinar los trabajos en el municipio, aunque precisó que los resultados oficiales serán dados a conocer por Morena.

Asimismo, informa que se prevé que antes de concluir noviembre se conozcan los resultados de las principales ciudades y municipios donde se desarrolla este proceso de medición.

En materia de seguridad y reactivación económica, Javier Taja señaló que Acapulco requiere generar condiciones para recuperar su actividad productiva y turística, al considerar que la generación de empleos es fundamental para atender las problemáticas sociales y contribuir a reducir la delincuencia.

Reconoce el trabajo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y las inversiones del gobierno federal para atender las emergencias, restablecer los servicios y construir nueva infraestructura en el puerto. También destaca las acciones de seguridad encabezadas por el secretario Omar García Harfuch.

El diputado sostiene que el turismo es la principal fuente de empleo de Acapulco y que su recuperación debe ser una prioridad, pues de esta actividad dependen directa o indirectamente miles de familias.

De acuerdo con cifras de Fonatur, durante el primer semestre de 2026 Acapulco recibió 3 millones 527 mil 657 turistas hospedados en establecimientos hoteleros, un crecimiento de 26.3 por ciento respecto al mismo periodo de 2025.

Finalmente Javier Taja reiteró que su interés es contribuir a una nueva etapa de organización política y social en Acapulco, basada en la unidad, la conciliación y el trabajo territorial.

“Yo tampoco me rajo. La transformación se construye en unidad, se fortalece con hechos y con conciliación, caminando juntos por el pueblo de Acapulco”, agrega.

Asimismo, el diputado Javier Taja hizo entrega de un documento con información y datos sobre el diagnóstico de Acapulco, en el que se detallan los avances en la recuperación turística, las inversiones federales en infraestructura y los principales retos para impulsar la reactivación económica del puerto

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NACIONAL

Omar García y Terry Cole, coordinados para combatir la violencia

Publicado

Hace 2 días

en

noviembre 12, 2026

Por

  • La reunión de trabajo de los titulares de la SSPC y de la DEA fortalece la cooperación bilateral contra las organizaciones criminales y el tráfico de armas y drogas

 

ARMANDO GARCÍA

 

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y Terrance Cole, director de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, sostuvieron una reunión de trabajo para fortalecer la cooperación bilateral contra las organizaciones criminales, el tráfico de armas y drogas, así como el financiamiento de actividades ilícitas.

A través de su cuenta oficial de X, García Harfuch informó que el encuentro fue programado desde finales de octubre y se desarrolló bajo los principios de respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y cooperación sin subordinación.

Omar García explicó que durante la reunión se analizaron las prioridades de intercambio de información entre las autoridades de ambos países.

Entre los asuntos abordados destacaron las investigaciones financieras relacionadas con estructuras delictivas, las solicitudes de colaboración pendientes y el seguimiento de procedimientos de extradición.

“Revisamos las prioridades de intercambio de información sobre estructuras delictivas, investigaciones financieras, solicitudes de colaboración pendientes y seguimiento de asuntos de extradición por conducto de las autoridades competentes”, añade.

García destaca que estos mecanismos buscan fortalecer las investigaciones contra las organizaciones responsables de generar violencia en ambos países.

Otro de los temas centrales fue la necesidad de avanzar en la detención de objetivos prioritarios identificados por las autoridades mexicanas y estadounidenses.

El titular de la SSPC señala que ambos funcionarios coincidieron en fortalecer las acciones para combatir el tráfico ilícito de armas hacia México, uno de los asuntos incluidos en la agenda bilateral de seguridad.

De acuerdo con García Harfuch, estas acciones tienen como propósito debilitar las estructuras financieras y operativas de los grupos delictivos.

El funcionario federal subraya que la colaboración con la DEA se desarrolla conforme a la legislación vigente en México y Estados Unidos.

Además, enfatizó que las operaciones de seguridad dentro del territorio nacional son responsabilidad exclusiva de las instituciones mexicanas.

“Las acciones en territorio mexicano corresponden exclusivamente a las autoridades mexicanas, en el ámbito de sus respectivas competencias”, agrega.

Omar García sostiene que el trabajo conjunto se encuentra enmarcado en la Estrategia Nacional de Seguridad, bajo cuatro principios: Respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, respeto y confianza mutua, y cooperación sin subordinación.

García afirma que, como integrante del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, continuará impulsando la coordinación entre instituciones nacionales y la cooperación internacional.

El objetivo, explicó, es reducir la violencia, combatir la impunidad y debilitar a las organizaciones criminales mediante investigaciones y acciones conjuntas dentro de las atribuciones legales de cada país.

La reunión entre Omar García Harfuch y Terrance Cole forma parte de los mecanismos de colaboración bilateral en materia de seguridad, con énfasis en el intercambio de información, las investigaciones financieras y el combate al tráfico ilícito de armas y drogas.

Con un secretario de resultados, como lo es Omar García Harfuch, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tiene un problema menos.

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NACIONAL

Universidad ICEL, a la vanguardia en cuidados críticos y enfermería quirúrgica

Publicado

Hace 3 días

en

noviembre 11, 2026

Por

  • La institución forma parte de Nacer Global, proyecto educativo encabezado por Jorge Nacer Gobera, que integra diferentes opciones de formación orientadas al desarrollo académico y profesional
  • Especializarse en enfermería abre nuevas oportunidades en el sector salud

 

ERIC GARCÍA

 

La formación profesional en enfermería no necesariamente termina con la obtención del título y la cédula profesional. Para quienes ya han comenzado a construir una trayectoria dentro del sector salud, la especialización puede convertirse en un siguiente paso para ampliar conocimientos, diferenciar su perfil y acceder a nuevas oportunidades laborales.

Áreas como los cuidados críticos y la enfermería quirúrgica requieren profesionales cada vez más preparados para desenvolverse en entornos de alta especialización. En este contexto, Universidad ICEL cuenta con las especialidades en Cuidados Críticos y Enfermería Quirúrgica, dirigidas a profesionales de enfermería que buscan continuar fortaleciendo su preparación.

La institución forma parte de Nacer Global, proyecto educativo encabezado por Jorge Nacer Gobera, que integra diferentes opciones de formación orientadas al desarrollo académico y profesional.

Es necesario especializarse porque uno de los principales beneficios es la posibilidad de diferenciar el perfil profesional. No todos los egresados de enfermería continúan con una especialidad, por lo que desarrollar conocimientos y competencias en un área específica puede representar una ventaja al momento de buscar nuevas oportunidades.

La especialización también permite dar mayor valor a la experiencia adquirida. Los conocimientos obtenidos durante la licenciatura y la práctica profesional sirven como base para desarrollar nuevas capacidades y profundizar en áreas concretas de atención.

A ello se suma el potencial de crecimiento económico. Contar con una especialización puede representar hasta un 30% más de crecimiento en los ingresos, convirtiéndose en otro factor a considerar para quienes buscan avanzar profesionalmente dentro del sector salud.

Esta oferta académica se enmarca en una estrategia educativa más amplia. Nacer Global, la Red de universidades privadas más grande de México, reúne instituciones enfocadas en atender distintas necesidades de formación y especialización profesional.

Especializarse, por tanto, no significa comenzar de nuevo, sino construir sobre la experiencia y los conocimientos que ya se tienen. Para los profesionales con título, cédula, experiencia y vocación por la enfermería, continuar su preparación puede abrir la puerta a nuevas responsabilidades y posibilidades de desarrollo.

En ese camino, las especialidades en Cuidados Críticos y Enfermería Quirúrgica de la Universidad ICEL representan una alternativa para quienes buscan continuar su formación y prepararse para las nuevas exigencias del ámbito profesional de la salud.

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NACIONAL

El 2026, año histórico en Naucalpan: Montoya Márquez

Publicado

Hace 3 días

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noviembre 10, 2026

Por

  • Un legado con el mayor número de obras
  • Inversión de más de mil millones de pesos
  • El presidente municipal anuncia la modernización del sistema semafórico, estaca el gran éxito de la segunda edición del Festival Internacional Las Cuatro Casas y resalta que los índices delictivos van a la baja

 

EL TOPO

 

La inversión en obra pública realizada durante 2025, superior a los mil millones de pesos, será superada este año, al proyectarse una inversión de más de mil 145 millones de pesos, afirma Isaac Montoya Márquez, presidente municipal de Naucalpan, Estado de México.

Montoya Márquez, en conferencia de prensa, detalló los avances de infraestructura, el inicio de la primera fase de renovación del sistema semafórico, resultados en materia de seguridad y el éxito, así como el impacto cultural del Festival Internacional Las Cuatro Casas.

El alcalde destaca que 2026 se perfila como el año con mayor número de obras en la historia de Naucalpan, al dar continuidad e incrementar la inversión pública respecto al ejercicio anterior. “2026 es el año de más obras en la historia de Naucalpan. Incluso nos estamos autosuperando en comparación con 2025, cuando logramos un avance en obra de más de mil millones de pesos. Ahora esperamos llegar por encima de esos mil millones para establecer un récord”, añade.

Acompañado por la titular de Desarrollo Urbano, Nina Izabal; el director de Obras Públicas, Fernando Carrizales, y el comisario José Carlos Quezada, Isaac Montoya Márquez subraya que estos resultados son posibles gracias al manejo responsable de las finanzas municipales, que permite atender las necesidades de infraestructura y, al mismo tiempo, destinar recursos a la cultura, el arte y la recreación. “En un año de gobierno hicimos más que en los tres años del gobierno pasado, con una visión muy de derecha y hoy con una visión progresista”, agrega.

El edil anuncia el inicio de la primera fase de renovación del sistema semafórico de Naucalpan, mediante la incorporación de tecnología inteligente que permitirá regular los tiempos de circulación de acuerdo con la frecuencia vehicular.

En materia de infraestructura, entre las obras que presentan avances y en donde ya se trabaja con el Tren de Pavimentación Municipal, se encuentra la pavimentación de Calzada de Los Arcos, con más del 50 por ciento; Lomas de los Remedios, con un avance aproximado del 30 por ciento, así como los trabajos de agua y drenaje, que registran un avance del 31 por ciento.

Aunado a ello, también se avanza en la zona industrial con el Tren de Pavimentación destinado por el Gobierno de México, a través del Plan de Reconstrucción Oriente. Además, se sigue beneficiando a las colonias con las Comunas, 110 tradicionales, 26 mercados, 38 de educación y 26 en circuito Satélite que, se proyecta lleguen a 200 intervenciones.

En materia cultural, Montoya destaca los resultados de la segunda edición del Festival Internacional Las Cuatro Casas, que registró una asistencia cercana a las 60 mil personas. Subrayó que se trata de un encuentro cultural gratuito que ha ampliado su alcance y presencia en América Latina, al acercar distintas expresiones artísticas a las familias naucalpenses.

En materia de seguridad, se informó sobre los resultados del Operativo Mictlán, implementado durante las celebraciones de Día de Muertos, que concluyó con saldo blanco en los 14 panteones del municipio.

El comisario destacó el tema de la percepción social sobre inseguridad pública, después de estar en los primeros lugares, Naucalpan se encuentra en el lugar número 23 con un 68%. Antes el municipio registró picos de hasta el 94.0 en la administración pasada nos lo entregaron con el 91% de percepción de inseguridad y ahorita es la etapa más baja.

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