Acapulco necesita unidad, liderazgo y compromiso con su gente: Javier Taja

El aspirante a coordinar los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Naional en Acapulco recibe total respaldo de Alfonso Ramírez Cuéllar

Aunque Taja se encuentra encuentra arriba en las mediciones realizadas, será el partido quien dé a conocer los resultados oficiales, expresa Ramírez Cuéllar

ARMANDO GARCIA

El diputado federal Javier Taja Ramírez manifestó su interés de encabezar la Coordinación de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Acapulco, con el compromiso de fortalecer la organización territorial, consolidar la unidad del movimiento y mantener un trabajo cercano a las familias del puerto.

Durante una conferencia de prensa en la Ciudad de México, acompañado por Alfonso Ramírez Cuéllar, el diputado guerrerense agradeció el respaldo y la confianza expresados por su compañero legislador, y afirmó que Acapulco necesita unidad, liderazgo y compromiso con su gente.

“La Cuarta Transformación no se defiende desde un escritorio, se defiende desde las colonias, los barrios, los mercados. Acapulco ha enfrentado adversidades y siempre se ha levantado porque su fuerza está en su gente”, añade.

El legislador explica que su propuesta contempla fortalecer la organización territorial, integrar y consolidar los comités en cada sección electoral, escuchar directamente a las familias y mantener un trabajo permanente, cercano y transparente, sin protagonismos.

Por su parte, Alfonso Ramírez Cuéllar señala su confianza en el proceso de organización y en el trabajo que Javier Taja ha realizado en Acapulco. Comenta que, de acuerdo con las mediciones efectuadas, el diputado se encuentra arriba en las preferencias para coordinar los trabajos en el municipio, aunque precisó que los resultados oficiales serán dados a conocer por Morena.

Asimismo, informa que se prevé que antes de concluir noviembre se conozcan los resultados de las principales ciudades y municipios donde se desarrolla este proceso de medición.

En materia de seguridad y reactivación económica, Javier Taja señaló que Acapulco requiere generar condiciones para recuperar su actividad productiva y turística, al considerar que la generación de empleos es fundamental para atender las problemáticas sociales y contribuir a reducir la delincuencia.

Reconoce el trabajo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y las inversiones del gobierno federal para atender las emergencias, restablecer los servicios y construir nueva infraestructura en el puerto. También destaca las acciones de seguridad encabezadas por el secretario Omar García Harfuch.

El diputado sostiene que el turismo es la principal fuente de empleo de Acapulco y que su recuperación debe ser una prioridad, pues de esta actividad dependen directa o indirectamente miles de familias.

De acuerdo con cifras de Fonatur, durante el primer semestre de 2026 Acapulco recibió 3 millones 527 mil 657 turistas hospedados en establecimientos hoteleros, un crecimiento de 26.3 por ciento respecto al mismo periodo de 2025.

Finalmente Javier Taja reiteró que su interés es contribuir a una nueva etapa de organización política y social en Acapulco, basada en la unidad, la conciliación y el trabajo territorial.

“Yo tampoco me rajo. La transformación se construye en unidad, se fortalece con hechos y con conciliación, caminando juntos por el pueblo de Acapulco”, agrega.

Asimismo, el diputado Javier Taja hizo entrega de un documento con información y datos sobre el diagnóstico de Acapulco, en el que se detallan los avances en la recuperación turística, las inversiones federales en infraestructura y los principales retos para impulsar la reactivación económica del puerto