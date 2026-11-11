Rebeldía ciudadana en casi todo el planeta

Sin ser apocalíptico, se deja sentir el efecto fatalista de sus jinetes

Las sociedades han sentido el abandono del Estado y ven cada vez más lejano el respeto a su vida, su patrimonio e incumplidas las garantías de bienestar

La Federación Mexicana de la Diabetes, A. C., y Becton Dickinson (BD) hacen un llamado para fomentar la educación terapéutica y acabar con los mitos y la estigmatización social sobre el uso de la insulina

OCTAVIO CAMPOS ORTIZ

Diversos eventos políticos y sociales ensombrecen el futuro inmediato de la humanidad.

Si bien es cierto que no está en el mediano o largo plazo el fin del mundo, se visualiza una rebeldía ciudadana en casi todos los países del globo terráqueo.

Sin ser apocalíptico, se deja sentir el efecto fatalista de sus jinetes.

Toda proporción guardada, en pleno siglo XXI, hay regímenes con ansias de conquista -como en la era medieval-, guerras intestinas y entre naciones, muchos países todavía padecen hambre y la muerte desuela territorios enteros.

Pero mientras esas calamidades cumplen con su misión profética, existen otras formas que atentan contra la convivencia humana, lo que no se puede aceptar.

Con el contrato social, las comunidades acordaron renunciar a sus derechos naturales y reconocieron un mando único -el Estado, sus instituciones y leyes-, que les garantizaría la seguridad de su vida y patrimonio, además de facilitar las condiciones para satisfacer las necesidades de un bienestar pleno.

A cambio de ello, se rechazó hacer justicia de propia mano y se reconoció en las leyes el derecho a la propiedad y la garantía de salud, educación, trabajo, vivienda, entre otros beneficios.

Pero cuando fueran violentadas esas potestades, el aparato de justicia cumpliría la función de vengador social.

Sin embargo, desde la centuria pasada y lo que va del siglo XXI, las sociedades han sentido el abandono del Estado y ven cada vez más lejano el respeto a su vida, su patrimonio e incumplidas las garantías de bienestar.

Más allá del sistema político o económico que prive en cada nación, los ciudadanos están más decepcionados de sus gobiernos y resienten los efectos negativos de las malas políticas públicas.

Así, cada día es mayor el descontento social en todas las partes del orbe.

Ya no sólo es el galope de los jinetes del Apocalipsis. La gente está harta de las guerras civiles y las conflagraciones entre países, con millones de inocentes muertos, o el hambre en naciones gobernadas por dictadores.

Nuevos jinetes provocan también el descontento social. La falta de respuesta oficial a las catástrofes naturales, el desempleo mundial, la carencia de vivienda o el despojo de ésta, las crisis financieras que dejan sin patrimonio a miles de personas o familias, la falta de oportunidades para estudiar o recibir educación de calidad, la angustia por procesos inflacionarios que agudizan la pobreza extrema o la miseria, colapsados sistemas de salubridad que no garantizan salud digna ni esquemas de vacunación preventiva o tratamientos. Economías que ahogan al campo y sistemas que sólo garantizan empleos de mano de obra barata.

Esos son algunos de los nuevos jinetes que han provocado las protestas sociales en varias partes del mundo donde se manifiestan los pobres, los estudiantes, los desempleados, los homeless, los burócratas o profesionistas como los médicos, los ahorradores que fueron atracados y despojados de sus ahorros, madres y niños sin atención médica o los hambrientos.

También hay ciudadanos que ven ahogadas sus protestas por la represión burocrática, insensible al dolor humano; pésimos para gobernar, pero buenos para robar.

Tal vez no ha sido lo suficientemente fuerte el humor social para provocar más revoluciones o derrocamientos de gobierno, pero ésta es una primera llamada de atención. El voto libre debe empoderar a reales administradores públicos y los líderes mundiales entender que el hartazgo social tiene un límite.

No únicamente han defenestrados dirigentes de Egipto, Túnez, Siria, Sri Lanka, Nepal, Madagascar, Bangladesh, Ucrania, Perú, Puerto Rico, Bolivia o Venezuela.

Cayó el presidente de Paraguay y el voto de castigo del americano de la calle dio un revés a Donald Trump.

El supermartes negro del neoyorquino debe preocupar al gobierno y reflexionar que el descontento social no hace eterno a un Congreso sumiso y que también el pueblo de México puede despertar.

APOSTILLA

En el mundo hay 382 millones de diabéticos y para 2035 habrá 592 millones. Hay 252 millones de personas con diabetes no diagnosticada.

En 2024 había en México 13.6 millones de enfermos con ese padecimiento y era el octavo lugar mundial.

En el Día Internacional de la Diabetes, la Federación Mexicana de la Diabetes, A. C., y Becton Dickinson (BD) hacen un llamado para fomentar la educación terapéutica y acabar con los mitos y la estigmatización social sobre el uso de la insulina, ya que en el país más del 59 por ciento de los pacientes con diabetes no toman los medicamentos ni aplican tratamientos, por mitos, costos, desabasto o señalamientos sociales.

La insulina, a más de cien años de su descubrimiento, es de gran ayuda para el control de la enfermedad y la mejor arma contra las complicaciones.

No provoca ceguera ni es último recurso; por el contrario, mejora la calidad de vida del diabético.