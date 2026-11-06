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NACIONAL

PAN, única fuerza opositora con posibilidades de competir frente a la 4T: Vargas del Villar

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Hace 9 segundos

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  • Acción Nacional mantiene fuerza territorial y capacidad para ganar
  • Enrique Vargas es considerado como el senador con mayor respaldo ciudadano entre sus homólogos, al alcanzar 69.7 puntos en la medición de octubre, de acuerdo con el Ranking de Senadores de La Encuesta Mx

 

EL TOPO

 

Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, asegura que el Partido Acción Nacional (PAN) mantiene plena vigencia política y continúa siendo la principal fuerza opositora con posibilidades reales de competir frente al proyecto de la Cuarta Transformación.

El legislador señala que, a diferencia de otros partidos, el PAN conserva una organización sólida, identidad política y una estructura territorial que le permite mantenerse competitivo de cara a los próximos comicios.

Sostuvo que el PAN representa una opción para los ciudadanos que demandan gobiernos eficientes, contrapesos democráticos y una visión distinta para el desarrollo del país.

Vargas del Villar destaca que el partido ha fortalecido su trabajo de proximidad con la sociedad y ha consolidado su presencia en diversos municipios del Estado de México, así como en otras entidades del país.

El expresidente municipal de Huixquilucan concluyó que el PAN continuará fortaleciendo su organización y su vínculo con la ciudadanía para consolidarse como una oposición seria, responsable y con capacidad para ofrecer una alternativa de gobierno.

 

EL MÁS POPULAR Y PRODUCTIVO DE LOS SENADORES

Enrique Vargas del Villar es considerado como el senador con el mayor respaldo ciudadano entre sus homólogos, al alcanzar 69.7 puntos en la medición de octubre, de acuerdo con el Ranking de Senadores de La Encuesta Mx.

Vargas también se posicionó como uno de los tres senadores con mayor respaldo en materia de desempeño y representatividad entre la población, con más del 50 por ciento y superando por más de 20 puntos a sus homólogos del Estado de México.

La preferencia ciudadana es resultado de su amplio trabajo que lo ha llevado a ser uno de los legisladores más productivos, además de su cercanía con los distintos sectores de la sociedad.

De acuerdo con la medición hecha por la casa encuestadora, el senador por el Estado de México encabeza el Top 5 de Popularidad entre los 128 legisladores que conforman el Senado de la República y se ubicó dentro de los tres con mayor aprobación ciudadana por representatividad, desempeño y por el trabajo legislativo que lleva a cabo para defender la patria, la familia y las libertades; valores que representan y dan vida al PAN.

En dicho estudio, también encabeza los rubros de cercanía con la ciudadanía, respaldo popular y desempeño entre sus homólogos del Estado de México; este último con una evaluación de 50.1 por ciento, la tercera más alta entre los legisladores mexicanos.

Desde el inicio de la LXVI Legislatura, Vargas se ha colocado como uno de los dos legisladores más productivos entre las distintas bancadas y como el que más iniciativas de ley ha presentado en su grupo parlamentario, enfocadas a la protección de las y los niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, fortalecimiento de las policías municipales, atención a la salud y protección a personas enfermas de cáncer, cuidado del medio ambiente, regulación del desarrollo y crecimiento urbano, además de la protección a las labores de los elementos de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional, Ejército y Marina, entre otras.

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NACIONAL

Prepa ICEL impulsa aprendizaje de la Inteligencia Artificial

Publicado

Hace 22 horas

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noviembre 5, 2026

Por

  • El proyecto es parte del Grupo Nacer, encabezado por Jorge Nacer Gobera, e incorpora talleres gratuitos para utilizar estas herramientas como apoyo en su formación académica

 

ERIC GARCÍA

 

La Inteligencia Artificial (IA) comienza a formar parte de las herramientas que los estudiantes utilizan para investigar, organizar información, desarrollar ideas y crear contenidos. Ante este escenario, aprender a utilizarla con criterio se ha convertido también en un nuevo reto para las instituciones educativas.

Como parte de su propuesta educativa, Prepa ICEL incorporó talleres de IA sin costo para sus alumnos, con el objetivo de que los jóvenes comiencen a familiarizarse con estas herramientas antes de ingresar a la universidad.

Durante los talleres, los estudiantes aprenden distintas aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial, desde la generación de materiales de estudio y la organización de información hasta la mejora de textos y el desarrollo de ideas para sus proyectos académicos.

La propuesta busca que los alumnos conozcan las posibilidades de esta tecnología, pero también que comprendan que su utilización no sustituye el criterio, la creatividad ni el trabajo propio.

La incorporación de herramientas de IA al ámbito educativo plantea nuevas posibilidades para los estudiantes, pero también la necesidad de aprender cuándo y cómo utilizarlas.

Por ello, los talleres de Prepa ICEL están orientados a que los jóvenes tengan un primer acercamiento práctico y responsable a estas tecnologías y conozcan formas de incorporarlas como apoyo durante su formación.

El objetivo es que puedan utilizarlas para facilitar determinados procesos, estructurar información o explorar nuevas ideas, manteniendo su participación activa en el aprendizaje.

Universidad ICEL, de la que forma parte Prepa ICEL, pertenece a Nacer Global, proyecto educativo encabezado por el empresario Jorge Nacer Gobera, que integra instituciones y alternativas de formación para distintas etapas educativas.

La incorporación de estos talleres también busca preparar a los estudiantes para una etapa universitaria y profesional en la que las herramientas digitales tendrán una presencia cada vez mayor.

Para los jóvenes, esto implica no sólo conocer nuevas tecnologías, sino desarrollar habilidades para utilizarlas de manera consciente y comprender tanto sus posibilidades como la importancia de conservar un criterio propio frente a la información que generan.

Para las familias, la propuesta permite que este acercamiento comience desde la preparatoria y dentro de un entorno educativo, como parte de la formación de los estudiantes.

La iniciativa se integra a la propuesta de Nacer Global, la Red de universidades privadas más grande de México, enfocada en ofrecer alternativas educativas para diferentes etapas de formación.

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NACIONAL

¡Todo un gran éxito el Festival Internacional del Día de Muertos Tláhuac 2026!

Publicado

Hace 22 horas

en

noviembre 5, 2026

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  • Más de 3 millones de visitantes disfrutaron de diez días de cultura, tradición, música y ofrendas en las cuatro sedes del festival más importante de la Ciudad de México

 

ILDEFONSO LÓPEZ

 

Más de tres millones de visitantes disfrutaron de 10 días de cultura, tradición, música y ofrendas en las cuatro sedes del festival más importante de la Ciudad de México.

Con un ambiente de fiesta, tradición y orgullo comunitario, concluyó la décima edición del Festival Internacional de Día de Muertos Tláhuac 2026, considerado el más grande y representativo de la Ciudad de México.

Durante 10 días de actividades, más de 3 millones de personas, entre habitantes de los siete pueblos originarios, colonias y barrios de Tláhuac, así como turismo nacional e internacional, se dieron cita en las cuatro sedes del festival: Bosque de Tláhuac, explanada de la alcaldía, Plaza Juárez en San Andrés Mixquic y Plaza Juárez en Zapotitlán.

La alcaldesa de Tláhuac, Berenice Hernández Calderón, encabezó el cierre del festival y agradeció a todas las familias, colectivos, casas de cultura, Escuelas para la Vida, artesanos, productores de cempasúchil, artistas y voluntarios que hicieron posible esta gran celebración.

“Hoy cierra una edición histórica. Este festival es del pueblo y para el pueblo. Gracias a cada familia que mantuvo viva la tradición, que abrió su hogar, que puso su ofrenda y que compartió con el mundo la grandeza de Tláhuac. Demostramos que Tláhuac es cultura, es tradición, es comunidad y es el corazón de Día de Muertos en la Ciudad de México”, expresó Hernández Calderón.

Puntualizó que Tláhuac y sus siete pueblos demuestran al mundo su belleza, su riqueza cultural y, sobre todo, el amor y el respeto a sus fieles difuntos.

La funcionaria destaca que el festival concluyó con saldo blanco en todas las sedes, gracias al operativo de seguridad implementado en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Protección Civil y personal de las distintas áreas de la alcaldía, donde se instalaron filtros de acceso y se garantizó un ambiente familiar y de paz.

Asimismo, reconoció el trabajo de los servicios de limpia, quienes mantuvieron en óptimas condiciones las sedes y de las áreas de desarrollo económico, cultura y turismo.

Hernández Calderón agradeció el apoyo y la hermandad con China, país invitado que compartió parte de su cultura y folklore, sumándose a las actividades de la festividad y reconociendo el respeto y el amor que los habitantes de Tláhuac le tienen a sus fieles difuntos.

“Esta celebración no significa olvido, representa memoria e historia. Mantuvimos vivas nuestras raíces, honramos a nuestros fieles difuntos y compartimos al mundo que en Tláhuac la tradición está más viva que nunca”, concluyó.

Cabe señalar que, durante esta edición, los asistentes disfrutaron de más de 150 actividades gratuitas, entre ellas el imponente desfile de más de 5 mil catrinas y calaveras de los siete pueblos, las ofrendas monumentales y tapetes de aserrín elaborados por artesanos locales, la exposición y venta directa de flor de cempasúchil de productores de Tláhuac, y los conciertos estelares, entre ellos la exitosa presentación de Emmanuel, Los Cadetes de Linares, El Poder del Norte, el Mariachi 2000 de Cutberto Pérez y el gran cierre del festival a cargo de Alejandro Filio.

 

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NACIONAL

Isaac Montoya consolida a Naucalpan como un lugar ideal para inversionistas

Publicado

Hace 3 días

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noviembre 3, 2026

Por

  • City Storage destina 450 mdp a su primera sucursal en México y anuncia nuevos proyectos
  • Hasta el momento, el gobierno de Naucalpan ha invertido 28 millones de pesos en la adquisición de maquinaria para la rehabilitación de calles y vialidades del municipio

 

EL TOPO

 

Isaac Montoya Márquez, presidente municipal de Naucalpan, Estado de México, inaugura en Lomas Verdes la primera sucursal de City Storage en México, con una inversión de 450 millones de pesos.

La apertura confirma la confianza empresarial en Naucalpan por su ubicación, infraestructura y conectividad con el centro del país.

El alcalde de Naucalpan informa que el inmueble tiene 15 mil 500 metros cuadrados y alberga mil 500 bodegas de autoalmacenaje.

La empresa anuncia cuatro nuevos proyectos para los próximos tres años, con una inversión de mil 500 millones de pesos que beneficiará principalmente a Naucalpan.

Isaac Montoya señala que la inversión extranjera en el Estado de México creció 37 por ciento y generó más de 191 mil empleos durante los primeros dos años del gobierno estatal.

 

DESTINAN 28 MILLONES DE PESOS EN MAQUINARIA PARA REHABILITAR CALLES

Hasta el momento, el gobierno de Naucalpan ha invertido 28 millones de pesos en la adquisición de maquinaria para la rehabilitación de calles y vialidades del municipio como una bacheadora integral, una concretera móvil y un tren de pavimentación, que actualmente se enfocan en trabajos en las zonas industriales del municipio, revela el edil Montoya.

Además, como parte del Plan de Reconstrucción de la Zona Oriente, Naucalpan recibió un tren de pavimentación del gobierno federal, destinado a recuperar vialidades que durante décadas permanecieron sin una intervención integral, como las calles de parques industriales y calles secundarias, afirma el alcalde.

El presidente municipal informa que en la adquisición de la bacheadora se invirtieron 10 millones de pesos, en la concretera 8 millones de pesos y en la asfaltadora 10 millones de pesos; y para el año entrante el gobierno municipal se enfocará en comprar los insumos necesarios para realizar obra por volumen y avanzar en más colonias.

Destaca que, además, en unos días llegará una segunda bacheadora a Naucalpan, que permitirá seguir avanzando en la repavimentación y bacheo.

Isaac Montoya asegura que la zona que se tiene que abordar prioritariamente es la industrial, que es la de mayor rezago; recién se inició en la Ahuizotla.

“El nuevo tren adquirido con recursos propios para poder abarcar más obras, de repavimentación, más el tren que nos llegó con la inclusión en el programa de la zona oriente; vamos a trabajar en la zona de Alce Blanco, en Industrial Tlatilco, San Andrés Atoto, entre otros, vamos a ir reconstruyendo la zona industrial de Naucalpan, porque si bien no es de alta densidad poblacional, si es el paso de trabajo de muchos ciudadanos”, añade.

Montoya asevera que -al inicio de su administración- el compromiso era intervenir un millón de metros cuadrados de calles, pero al momento, entre repavimentaciones, reconstrucción de banquetas y bacheos, se ha duplicado la meta, para alcanzar dos millones de metros cuadrados intervenidos; si se consideran las obras de las comunas, las Huellas de la Transformación, el Plan de Obra Anual (POA), la obra de la administración, de OAPAS y de la Dirección de Servicios Públicos.

 

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