El ‘Super Martes’ se pinta de demócrata

El descontento ciudadano por la inflación, el costo de la vida y el precio de los combustibles ha erosionado el respaldo al oficialismo

Redefinición del orden mundial con una nueva correlación de fuerzas

Una sociedad cansada, molesta y agraviada puede cambiar el rumbo de una nación por la vía democrática, pero la manipulación virtual de los votantes ¿estaría presente en los Estados Unidos?

J. ADALBERTO VILLASANA

Los resultados electorales recientes, y los que están por venir, redefinirán el orden mundial con una nueva correlación de fuerzas. El llamado Súper Martes en los Estados Unidos acapara reflectores.

En este momento, las elecciones intermedias en los Estados Unidos pueden definir las relaciones internas y externas de una nación, cuyo gobierno está decidido a establecer una hegemonía en Occidente dictada desde la Casa Blanca.

De acuerdo con The New York Times, Las tendencias para las elecciones intermedias del 3 de noviembre de 2026 apuntan a un escenario altamente favorable para el Partido Demócrata, que se encamina a disputar con fuerza el control de ambas Cámaras del Congreso frente al Partido Republicano del presidente Donald Trump.

El descontento ciudadano por la inflación, el costo de la vida y el precio de los combustibles ha erosionado el respaldo al oficialismo.

Las encuestas del New York Times / Siena College revelan que, en el rubro de Aprobación presidencial, según la publicación del 21 de octubre pasado, el índice de aprobación del presidente Donald Trump cae a un mínimo histórico del 36%, frente a un 59% de desaprobación.

En preferencia genérica: Los votantes manifestaron una preferencia general de 11 puntos en favor de los candidatos demócratas en los distritos de la Cámara de Representantes.

El electorado otorga mayor confianza a los demócratas en el manejo de la economía, salud y costo de vida, impulsado por el rechazo a la gestión de los precios de la gasolina y el conflicto con Irán.

Los factores determinantes son el bolsillo del votante: Con la inflación situada en 3.7% en septiembre y la gasolina superando los 4 dólares por galón en el promedio nacional, el 84% de los electores señala a la economía como su principal inquietud, según el Pew Research Center.

Por lo que respecta al voto latino: Representando el 16% del padrón nacional, comunidades hispanas en estados clave como Arizona y Nevada (donde superan el 20% de los votantes) son consideradas determinantes para consolidar el cambio de mayorías legislativas.

COMPLEJA RELACIÓN MÉXICO-EUA

Los resultados de las elecciones en EUA son importantes para la estrategia de México con ese país, consideran especialistas.

Silvia Núñez García, Estefanía Cruz Lera y Oliver Santín Peña analizaron la situación que se vive en aquella nación rumbo a las elecciones intermedias y su impacto en la relación bilateral

La relación entre México y Estados Unidos (EUA) es complicada y más allá del resultado de las elecciones del 3 de noviembre, se tendrá que seguir avanzando y viendo de qué manera nuestro país tiene espacios de negociación después del proceso electoral, coincidieron en señalar Silvia Núñez García, Estefanía Cruz Lera y Oliver Santín Peña, especialistas del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN).

Núñez García subrayó: “Las instituciones se mantienen fuertes y habrá que ver la respuesta, sobre todo de los republicanos en el volumen de votos que pierdan y la reacción, seguramente muy violenta, del presidente de Estados Unidos. Será un nuevo parteaguas en la historia de la democracia estadounidense”.

Detalló que muchos temas que atraviesan la relación México-Estados Unidos pasan por el Poder Legislativo. Y este proceso permite modular nuestra propia estrategia.

México ha tenido que aprender que debe tener buenos amigos dentro del Partido Republicano y del Partido Demócrata. Y que hay que tener una estrategia a largo plazo porque la composición del gobierno estadounidense puede cambiar de forma rápida en estos procesos electorales. Son importantes temas tradicionales como la seguridad fronteriza, apuntó.

¿HABRÁ FRENO A LA DESHUMANIZADA POLÍTICA MIGRATORIA?

A decir de Estefanía Cruz Lera, las elecciones intermedias de Estados Unidos serán una forma de frenar desde un mecanismo institucional ciertas acciones del presidente Donald Trump, por ejemplo, la actuación de ICE como parte de la política migratoria.

Estos comicios ocurren con dos años de diferencia de las elecciones generales, justo a la mitad del mandato de cuatro años de un presidente. En ellas se eligen los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 33 o 34 de los 100 del Senado de ese país. Además, en esta ocasión están en juego 36 gubernaturas, explicó.

A propósito del proceso electoral en el vecino país del norte, sostuvo que se espera una mayor intervención ciudadana, pese a que estos comicios generalmente despiertan poco interés.

“Hay un entusiasmo muy alto de los estadounidenses, las últimas estimaciones señalan que 34 por ciento de los ciudadanos ya votaron por anticipado y que muchos se desquitarán en las urnas de las políticas de Trump”, añade.

Donald Trump deberá reconocer el resultado de las elecciones por el bien de la economía estadounidense y dejar atrás la postura de que sólo acepta lo que le es favorable y descalifica lo que le es adverso.

Por ejemplo: celebró los resultados en favor de la ultraderecha en América Latina, pero, en el caso de Brasil con el triunfo de Lula, dijo que no tomó partido en la contienda, pero sostuvo que el resultado dio una impresión muy mala y corrupta, insistiendo en que las elecciones debían ser indiscutibles.

T-MEC, UNA PIEZA ESTRATÉGICA

Al hacer uso de la palabra, Oliver Santín Peña comenta que muchos votantes sienten que el proceso es una oportunidad para cambiar al gobierno.

“Hay un dinamismo democrático participativo, las elecciones sirven para modular los gustos electorales, la juventud está participando y eso es siempre saludable. Aunque el partido en el poder busque perpetuarse, es difícil que lo logre ante una sociedad cansada, molesta y agraviada”, agrega.

Respecto al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), reconoce que el tema comercial pasa por el Congreso del vecino país.

“En términos del T-MEC los demócratas se van a ir por la fórmula de lo trilateral, algo que conviene muchísimo a México y Canadá, pero no hay que omitir que el gobierno actual republicano busca el cierre de la relación trilateral con ambos vecinos”, asevera.

Lo que persiguen republicanos y demócratas es que América del Norte ponga un freno a China.

El compromiso de Canadá y de México con relación al tema del gigante asiático será un factor que va a gravitar en los resultados de esta elección de manera muy prominente, previó.

TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO

Una sociedad cansada, molesta y agraviada puede cambiar el rumbo de una nación por la vía democrática, pero la manipulación virtual de los votantes ¿estaría presente en los Estados Unidos?

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