Ale Rojo, defensora “perrona” y entrona en pro de los colonos y vecinos

La alcaldesa de la Cuauhtémoc recorre Parque España tras denuncias por envenenamiento de canes

Junto a vecinos, la mandataria revisó las acciones de la Fiscalía capitalina, la SSC y la PAOT

La alcaldía brindará acompañamiento legal a las familias afectadas para presentar denuncias y dar seguimiento a los casos

La edil pide a la Fiscalía revisar las cámaras de seguridad e identificar a quien resulte responsable

EL TOPO

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega Piccolo recorrió este martes pasado el Parque España, acompañada de vecinos, para verificar las acciones de la Fiscalía capitalina, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), tras las denuncias por envenenamiento de perros en este espacio.

Rojo de la Vega Piccolo informó que la alcaldía Cuauhtémoc acompañará a las personas afectadas con personal y asesoría jurídica para presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía capitalina y dar seguimiento a las investigaciones.

Luego de recibir diversas denuncias, la mandataria instruyó a personal de la demarcación recorrer el parque y revisar cuidadosamente sus espacios, a fin de detectar posibles riesgos para otros animales.

Como resultado de esta revisión, fueron localizados y acordonados seis cebos envenenados en distintos puntos del parque.

Durante la Mesa de Construcción de Paz, pidió a la Fiscalía revisar las cámaras de seguridad y agotar las investigaciones para dar con quien haya colocado el veneno.

La alcaldesa exigió que los hechos no queden impunes y que haya consecuencias para quien resulte responsable.

Ante lo ocurrido, pidió a quienes acuden con sus perros al Parque España y al Parque México mantenerse atentos y evitar que ingieran cualquier cosa del suelo.

Asimismo, llamó a quienes tengan información que pueda ayudar a esclarecer los hechos a acercarse a las autoridades y denunciar.

“Quiero decirles a todas esas familias que cuentan conmigo, que cuentan con nosotras. Vamos a estar muy pendientes, vamos a acompañarlas. No están solas”, enfatiza la alcaldesa Ale Rojo, quien tiene la convicción de mantener la cercanía con la ciudadanía.