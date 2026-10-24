Reiteran voluntad para llegar a acuerdo con familia de Rojas

El proceso con la familia de Berenice Giles, la otra fotoperiodista que murió mientras cubría el evento, ya concluyó tras la firma de un acuerdo reparatorio

ARMANDO LÓPEZ

La Agencia de los Socios, S. A. P. I. de C. V., empresa que opera bajo el nombre de ECO Live, asegura que continúa abierta a alcanzar un acuerdo de reparación integral del daño con la familia del fotoperiodista Miguel Ángel Rojas, quien falleció durante el Festival Ceremonia el 5 de abril de 2025.

La compañía aclara que el proceso con la familia de Berenice Giles, la otra fotoperiodista que murió mientras cubría el evento, ya concluyó tras la firma de un acuerdo reparatorio.

La empresa manifiesta que respeta la decisión de los familiares de Miguel Ángel Rojas de mantener el procedimiento judicial y sostuvo que su disposición para lograr un acuerdo con ellos se mantiene en cualquier etapa del proceso.

En su posicionamiento también explica su postura respecto al seguro de responsabilidad civil del festival y al avance del caso ante las autoridades.

En relación con el seguro, ECO Live indica que el evento contaba con una póliza de responsabilidad civil, de conformidad con la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos de la Ciudad de México.

La compañía precisa que la suma asegurada corresponde al límite máximo de cobertura y no necesariamente al importe que se paga por un siniestro. Añadió que la cifra difundida sobre la póliza no equivale a lo que recibió.

De acuerdo con la empresa, el seguro se hizo efectivo cuando se cumplió el acuerdo suscrito con la familia de Berenice Giles.

ECO Live sostiene que los recursos de la póliza están destinados a las familias y no pueden emplearse para fines distintos. También señala que el dinero restante permanece en reserva para ese propósito.

Respecto al proceso judicial, la compañía informa que un juez de control vinculó a proceso a ocho personas y tres empresas por el delito de homicidio culposo durante la audiencia inicial, entre ellas La Agencia de los Socios.

El juez estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria y determinó que las personas vinculadas continuaran el procedimiento sujetas a medidas cautelares.

ECO Live puntualiza que la vinculación a proceso permite que la investigación avance bajo control judicial, pero que la responsabilidad de las partes será determinada por el Poder Judicial al concluir el procedimiento.

La empresa afirma que participará con pleno apego a la ley y cumplirá las medidas cautelares ordenadas.

La compañía concluye su posicionamiento con condolencias y reitera su respeto a las familias, amistades y colegas de Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas.