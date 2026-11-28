Batea a la derecha y va por la unidad de las izquierdas

El Partido del Sol Azteca busca alianzas en ocho estados con Morena rumbo al 2027 y culpa al PAN y al PRI de perder el registro a nivel nacional

MARCO ANTONIO FLORES***

El Partido de la Revolución Democrática (PRD), extinto a nivel nacional, pero con presencia y registro en algunos estados del país, busca alianzas con el oficialismo en al menos ocho estados donde habrá elecciones en 2027, además de batear a sus viejos aliados, el PAN y PRI.

En 2024, el PRD perdió su registro a nivel nacional al no lograr el umbral de 3% de los votos en las últimas elecciones federales; sin embargo, grupos del sol azteca lo mantienen “vivo” en 13 entidades, donde este 2027 habrá elecciones a gobernador, diputados locales y presidencias municipales.

Durante su historia, el PRD ha logrado alianzas con los partidos de oposición para crear contrapesos, por lo que sus vínculos para alianzas pasan desde Movimiento Ciudadano, Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI).

Ahora el PRD busca sobrevivir a nivel local, por lo que busca alianzas con Morena, partido que gobierna 23 de los 32 estados (si se considera a la Ciudad de México) y controla 25 Congresos locales, además de la Presidencia del país.

Al perder su registro nacional en 2024, el PRD sólo está presente en 13 estados donde conserva registro local. En estos estados se llevarán a cabo elecciones en 2027, y en al menos ocho entidades, los perredistas ya están teniendo acuerdos con Morena para aliarse.

El Sol Azteca busca mantenerse “vivo”, pues ahora no buscan construir un “frente amplio” contra el oficialismo como en años pasados, sino ahora pretenden conformar la “unidad de las izquierdas”.

En este caso se encuentra Tlaxcala, donde el PRD ya nombró a la morenista Ana Lilia Rivera coordinadora política del partido, con lo que la perfilan para que sea su candidata a gobernadora. Ella también es la próxima candidata de Morena. Con esta expresión, el PRD marca su alianza con el oficialismo.

Otro es Michoacán, donde PRD también anunció que irá con Morena para la gubernatura, donde se perfila como candidato a Carlos Torres Piña. Esta unión es respaldada por la senadora Araceli Saucedo Reyes, quien llegó a la Cámara Alta por el PRD, pero se cambió a la bancada de Morena en 2024.

Ahora el PRD acompaña a Torres Piña a diversos eventos y éste último también ha participado en encuentros internos del partido, donde señala impulsar la “unidad de las izquierdas” rumbo a 2027.

En Hidalgo también el PRD ya tiene acercamientos con Morena para ir juntos en el proceso electoral del 2027 y ya rechazó unirse al PAN y al PRI.

También en Morelos van por el mismo tenor. Sergio Prado Alemán señala que existen pláticas con el partido guinda para las elecciones del próximo año. En el estado se elegirán diputaciones locales y ayuntamientos.

A estos cuatro estados se suman otros cuatro: Oaxaca, Guerrero, Ciudad de México y Zacatecas, donde también buscan armar una alianza con Morena y rechazan unirse con el PAN y el PRI bajo el argumento que esta última alianza determinó que el PRD perdiera su registro nacional.

Por el momento, el bloque de la unidad de las izquierdas no contempla al Estado de México, Tabasco y Aguascalientes.

Esta alianza es contraria a la estrategia que impulsó Jesús Zambrano al ser dirigente del PRD de 2020 a 2024. Durante ese tiempo, el perredista era uno de los principales críticos de Morena y de Andrés Manuel López Obrador.

En ese momento el PRD fue crítico de Morena, pero ahora ya no existe ese PRD, es un PRD local, con diferentes liderazgos que buscan acercarse al partido guinda.

IDEOLOGÍAS AL OLVIDO

En analogía a la clásica canción ranchera “Mujeres Divinas”, podríamos arremedar: “hablando de partidos y traiciones, se fueron consumiendo los sexenios… pidieron que les dieran posiciones”. Las ideologías quedan en segundo plano y las lealtades partidistas tienden a desaparecer. El rojo se vuelve azul y viceversa, el verde se convierte en guinda, al igual que el amarillo.

Ahora el PRD busca la unidad de las izquierdas. Existe coincidencia de analistas de la política mexicana en que las alianzas partidistas buscan cargos públicos y triunfos electorales, aunque operan a distintos niveles: el primero es institucional y el segundo es individual.

El cambio de partido suele intensificarse en vísperas de las elecciones debido a desacuerdos con las dirigencias nacionales o inconformidad con el reparto de postulaciones. Ahí está el caso del PT, que vende caro su amor a Morena.

Los partidos hacen alianzas incluso con otros contrarios a su plataforma ideológica, con el único objetivo de sumar votos y ganar elecciones. Un buen ejemplo de partido comodín o bisagra es el Partido Verde Ecoogista de México que hizo alianza con el PAN en el año 2000 (con Vicente Fox), posteriormente se coaligó con el PRI en las elecciones presidenciales de 2006, 2012 y 2018, y más adelante se sumó a las alianzas encabezadas por Morena. Por otro lado, partidos tradicionalmente antagónicos como el PRI, el PAN y el PRD conformaron coaliciones en procesos recientes para competir contra el bloque oficialista.

El PRD fue bastión de la oposición contra Morena. Ahora, con el propósito de sobrevivir en los 13 estados donde sigue vivo, busca ser aliado del partido oficial.

Repito: El PRD sobrevive como partido local en nueve entidades que gobernó durante sus años dorados, ya sea solo o en alianza: Baja California Sur, Ciudad de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas. Y también vive en otras cuatro, en las que llegó a ser una fuerza política relevante gracias al implante de personajes que hoy están en Morena: Aguascalientes, Estado de México, Hidalgo y Sonora.

En la elección presidencial de 2024, al menos 34 candidatos de Morena provenían directamente de otros partidos (como el PRD, PRI, PAN, PT y Movimiento Ciudadano). Asimismo, se recuerdan casos célebres de “chapulineo”. La incorporación a Morena de distinguidos priístas como Eruviel Ávila, Alejandra del Moral y Alejandro Murat. A Movimiento Ciudadano se sumaron otras figuras provenientes del PRI, PRD y Morena, como Claudia Ruiz Massieu, Alejandra Barrales y Gibrán Ramírez.

Los experredistas Ruth Zavaleta y Manuel Negrete ahora serán candidatos al gobierno de Guerrero, la primera por Movimiento Ciudadano y el segundo por Fuerza por México.

HAY PRD PARA RATO

Con miras a las elecciones de 2027, dirigentes estatales crearon el Bloque Nacional PRD, que promueve la “unidad de las izquierdas” o, dicho de otra forma, su reencuentro con Morena, el partido que los desplazó.

El Bloque Nacional de Partidos Locales del PRD, mediante un comunicado, se deslinda de las declaraciones de Jesús Zambrano, quien afirmó que las fuerzas perredistas que mantienen registro en distintas entidades del país consideran establecer alianzas electorales con el PRI y el PAN.

“El exdirigente nacional no tiene calidad moral ni política, ni representación alguna en el PRD para hablar en nombre del perredismo.

Nos deslindamos de cualquier alianza con la derecha, particularmente con el PRI y el PAN. Somos un bloque de perredistas que reivindica los principios de la izquierda y respeta la autonomía de los partidos en los estados”.

Con la misiva, el Sol Azteca se desmarca del PAN y del PRI y va con Morena por la unidad de las izquierdas, como una muestra de que vuelve a sus orígenes.

El PRD debe esperar a que Morena autorice las alianzas. Ariadna Montiel, lideresa del partido guinda, ha mostrado apertura a que se sumen fuerzas locales a la coalición, pero la semana pasada advirtió de que se va a analizar estado por estado.

¿Será acaso que la regla de oro de la política mexicana es “sumar, sumarse y… sumirse”? Es pregunta, pero usted, estimado lector, tiene la última palabra.

***Académico y consultor.

Egresado del IPN.