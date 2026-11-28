Políticos mexicanos se llenan de orgullo de ellos e incluso se arrogan el derecho de expresarse en nombre del pueblo o de la sociedad mexicana

Son tan ruines nuestros mandatarios que se ufanan de triunfos ajenos y hasta creen que los liderazgos que logran los mexicanos internacionalmente son producto de acertadas estrategias de su gobierno

OCTAVIO CAMPOS ORTIZ

Con mucha frecuencia, los políticos mexicanos hablan en foros, giras internacionales o actos domésticos sobre los exitosos compatriotas que destacan en las naciones que los acogen; lo mismo evocan a trabajadores migrantes, artistas, deportistas, científicos, técnicos, investigadores o quien desempeña un cargo en organismos internacionales.

Siempre se sienten orgullosos de ellos, e incluso se arrogan el derecho de expresarse en nombre del pueblo o de la sociedad mexicana.

¿Realmente debiéramos sentirnos orgullos de quienes trascienden en otras partes del mundo por su esfuerzo y mérito personal, o tendríamos que avergonzarnos -sobre todo los gobernantes- porque no han sabido implementar políticas públicas que eviten la expulsión de mano de obra a otras economías, que trabajadores pongan en riesgo su vida con tal de perseguir el sueño americano y llevarse, a la primera provocación, a su familia a vivir allende la frontera?

¿Qué pasa con un Estado que no sabe retener a profesionistas, técnicos, investigadores o científicos que deciden trabajar en el extranjero? ¿Por qué nadie para la fuga de cerebros?

Son tan ruines nuestros mandatarios que se ufanan de triunfos ajenos y hasta creen que los liderazgos que logran los mexicanos internacionalmente son producto de acertadas estrategias de su gobierno.

Es una vergüenza nacional que doce millones de paisanos vivan en otras latitudes, de los cuales 11 millones radican en la Unión Americana.

En Estados Unidos hay cuarenta millones de personas de origen mexicano de segunda y tercera generación. A ellos, junto con los 3 mil 300 nacionales que radican en China, ¿les interesará saber o creer que son considerados un orgullo nacional? Lo dudo.

Por algo migraron los Tigres del Norte; el Canelo Álvarez vive con su familia -salvo la oveja negra- en California; el ahora conocido cachanilla Isaac del Toro pasa más tiempo en Europa que en Mexicali; su tocayo de apellido, Guillermo del Toro, también radica del otro lado del Río Bravo, cuántos peloteros no deciden quedarse en el país de las barras y la estrellas y no volver al suelo que los vio nacer.

Actores como Diego Luna, Salma Hayek, Thalía y Jaime Camil también quemaron sus naves y son exitosos en la tierra de los gringos.

Como ellos, millones de mexicanos anónimos que retaron a las autoridades migratorias para tener la oportunidad de trabajar o estudiar, ¿estarán agradecidos con gobiernos que aquí le negaron el derecho a la educación, el empleo, la salud o la vivienda? Por supuesto que no.

Como tampoco están de acuerdo en que las remesas que envían a sus familias para que puedan vivir con decoro, lo tomen los políticos como logro de una inexistente economía boyante por el buen desempeño de la administración pública.

Por supuesto que a ellos no les importa ser un orgullo nacional porque ya no sienten sus raíces. Conformémonos con los ajolotes chilangos.

APOSTILLA

Con un ambicioso, pero realista y necesario plan de gobierno, la aspirante a la coordinación local de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Mexicali, Baja California, Claudia Beltrán, pretende mejorar la movilidad de la ciudad con transporte eficiente y nuevas rutas que interconecten las zonas urbanas y los centros industriales y agrícolas, incrementar la seguridad pública y la percepción ciudadana con programas de prevención del delito, policías mejor preparados, capacitados y bien remunerados que, apoyados por inteligencia policial, inhiban el delito y coadyuven a reducir la impunidad.

La exoficial mayor del municipio propone la creación de una ley de justicia cívica que sancione faltas administrativas y delitos menores.

Hay preocupación por el incremento de la violencia intrafamiliar. También propone un esquema de reencarpetamiento de vialidades, calles y carreteras alimentadoras con asfalto hidráulico, donde las condiciones topográficas lo permitan, y el mantenimiento preventivo en todas las arterias.

Asimismo, contempla mejorar el medio ambiente y abatir la contaminación. Hay preocupación por las adicciones, por lo que atacará no sólo el ilícito del narcomenudeo, sino que estructurará políticas municipales para atender las adicciones, pero sobre todo prevenir ese flagelo.

La aspirante a coordinadora local busca llegar, con el voto popular, a la candidatura al Ayuntamiento y, de ganar las elecciones en el 2027, establecer un gobierno de apertura, incluyente, de unidad, en donde confluyan autoridades, ciudadanos, empresarios y todos los sectores sociales.

Quiere hacer de Mexicali no sólo el asiento digno de la capital del estado, sino un lugar seguro, con trabajo, salud y bienestar para todos.

Para ello, reconoce que tiene que acabar con años de retraso y transitar a una administración municipal sin burocracia, con planeación y programas de infraestructura, nueva legislación y reglamentos más ágiles que apoyen la inversión, a las industrias y comercios locales, a las maquiladoras y la agricultura basada en el cultivo de hortalizas como la col de Bruselas y el dátil. Se debe alentar la creación del empleo formal.

La reestructuración que propone Claudia Beltrán -cachanilla de nacimiento, profesional de la Administración con más de veinte años de experiencia en cargos municipales- se basa en la creación de la Dirección de Desarrollo Económico y la de Movilidad, decretar la Ley de Justicia Cívica, reglamentación moderna y simplificada que dé certeza jurídica a la inversión, además de detonar la cultura de la prevención y el rescate de los valores familiares y sociales para combatir la inseguridad y mejorar la percepción ciudadana que hoy es del 73 por ciento.

El gran reto es convencer al millón cien mil mexicalenses que con Claudia Beltrán tienen la posibilidad de salir de los rezagos históricos del municipio y pueden encontrar el progreso que se le ha negado por décadas.