Sociedad, partidos y colonos se solidarizan con la alcaldesa de la Cuauhtémoc * Mientras el partido guinda se preocupa, Alessandra se ocupa por un mayor presupuesto para cumplir y servir a los vecinos * La agresión de Diana Sánchez salió caro e hizo explosión en las redes sociales

EL TOPO

Se confirma que Morena le hace la chamba a Alessandra Rojo de la Vega Piccolo. La agresión de Diana Sánchez Barrios en las escalinatas de Donceles primero, y en el recinto legislativo después, contra la también activista y feminista y sus simpatizantes, le cuesta mucho más de lo que le genera al partido guinda.

La diputada trans (porque trans-forma todo en destrucción, el sello de Morena) es la mejor propagandista de la alcaldesa de la Cuauhtémoc, a quien muchos, demasiados quizá, ven como la gran apuesta unificadora de las oposiciones para la Jefatura de Gobierno en 2030, pero para evitar eso los morenistas recurren a todo para, por lo pronto, que logre la reelección.

Con sus agresiones y sus expresiones violentas, Sánchez Barrios convierte en una mártir de la democracia a Rojo de la Vega Piccolo.

Incluso Somos, el partido que Guadalupe Taddei persiguió hasta lograr que quitara México de su nombre, se solidariza y pondera la figura de la alcaldesa y coquetea con la idea de sumarse a su candidatura de 2030.

La verdad, está muy cañón bajar de la preferencia ciudadana a Alessandra Rojo de la Vega… y eso lo saben en el “cuarto de guerra” morenista.

CON VIOLENCIA NO SE DIRIMEN DIFERENCIAS

La violencia no puede convertirse en un instrumento para dirimir las diferencias entre el gobierno de la Ciudad de México y las autoridades de oposición que gobiernan algunas de sus alcaldías.

Lo ocurrido en el Congreso de Donceles es una señal de alarma sobre el deterioro del diálogo institucional y los riesgos que enfrenta la convivencia democrática.

Las agresiones físicas y verbales contra simpatizantes de la alcaldesa Alessandra Rojo deben investigarse hasta sus últimas consecuencias.

Si hubo personas lesionadas, como se ha denunciado, corresponde a la Fiscalía capitalina identificar a los agresores, determinar responsabilidades y proceder conforme a derecho, independientemente de las filiaciones partidistas de los involucrados.

Las diferencias, por profundas que sean, deben resolverse mediante procedimientos administrativos, diálogo y mecanismos legales, nunca mediante la intimidación o la fuerza.

Clara Brugada tiene una responsabilidad institucional que no puede eludir: garantizar la seguridad de todos los habitantes de la capital, incluidos quienes respaldan a gobiernos emanados de partidos distintos a Morena.

También debe establecerse quién convocó a los grupos participantes y qué papel desempeñaron sus dirigentes. La cercanía de las elecciones intermedias de 2027 añade tensión a un escenario que debería estar marcado por la competencia de propuestas y resultados de gobierno.

Brugada, Cravioto, Sánchez y monrealato ya traen pleito cazado con la alcaldesa de la Cuauhtémoc, una demarcación estratégica por su importancia económica, administrativa y simbólica. Ese es el origen de los ataques contra Rojo, al chile, como dicen en mi pueblo.

Está claro que la mafia del poder del oficialismo ha fomentado grupos de choque para mantener sus cotos de poder en el Centro Histórico de la capital del país.

Ale Rojo tiene derecho a ejercer sus funciones sin intimidaciones y la obligación de atender los conflictos de su demarcación dentro del marco legal.

Lo ocurrido en Donceles no debe quedar reducido a otro episodio de confrontación partidista. Estaremos pendientes.