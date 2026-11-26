Ante el retroceso de los medios de comunicación y la falta de formación lectora

Dados los recientes resultados en las elecciones, de Centro y Sudamérica, habrá que estar atentos al desarrollo y papel que juegan las redes sociales en la definición del voto ciudadano, así como el uso que les den los grupos políticos y económicos

J. ADALBERTO VILLASANA

Es un hecho que la era digital está marcada por el avance significativo de las redes sociales y retroceso de los medios de comunicación como agentes de información y formación lectora, lo cual implica un punto de atención para los partidos políticos.

Después de lo ocurrido en Centro y Sudamérica con el uso de las redes sociales como instrumento propagandístico y de influencia para definir el voto, los políticos y partidos deberán poner atención en este aspecto, más allá de la visita casa por casa.

La formación de las nuevas ciudadanías está expuesta a los múltiples mensajes que recibe esta población cada día.

“Las redes sociales influyen en las elecciones al moldear la comunicación política, la difusión de información y la movilización ciudadana, aunque su peso varía según el perfil del votante y el contexto de cada contienda”, apunta la Revista Marketing e Investigación Social.

Para SciElo: Permiten que candidaturas, partidos e instituciones se conecten con los votantes sin intermediarios, impulsen la participación y difundan mensajes o actividades de forma rápida. En contextos como el mexicano, también se ha señalado que ayudan a visibilizar prácticas como el clientelismo o la compra del voto.

Por lo que respecta a los algoritmos y filtros burbuja, Nueva Sociedad considera: “Los sistemas de recomendación priorizan lo que genera interacción y viralidad, lo que puede limitar la diversidad de opiniones, reforzar posturas previas y acentuar la polarización”.

DESINFORMACIÓN, BOTS Y ANONIMATO

La circulación de noticias falsas, contenidos manipulados o no verificados, cuentas automatizadas (bots) y campañas anónimas o coordinadas puede confundir al electorado o alterar el debate público, advierten especialistas, servidores públicos y partidos políticos.

El experto Isaac Amezcua López, licenciado en Relaciones Comerciales Internacionales por la Universidad Intercontinental (UIC), en un análisis, considera: Las redes sociales han transformado la manera como se desarrolla la política en el mundo. Plataformas como Facebook, X y TikTok han cambiado cómo los ciudadanos acceden a la información, participan en debates y se involucran en los procesos electorales.

Si bien las redes sociales han facilitado la comunicación entre los líderes políticos y la sociedad, también han generado desafíos, como la desinformación y la polarización política. ¿Pero cuál ha sido el impacto de las redes sociales en la política contemporánea y qué ventajas y riesgos representan para la democracia?

Uno de los principales efectos positivos de las redes sociales en la política es el aumento en la participación ciudadana. Ahora cualquier persona con acceso a Internet puede informarse, expresar su opinión y organizar movimientos políticos sin depender de los medios tradicionales.

Ejemplo de ello son las protestas masivas organizadas por medio de redes sociales, como la Primavera Árabe o el movimiento Black Lives Matter, que lograron movilizar a millones de personas a nivel global.

Asimismo, las redes sociales han permitido a los políticos acercarse directamente a los ciudadanos sin intermediarios. Gracias a publicaciones, transmisiones en vivo y debates digitales, los líderes pueden compartir sus propuestas, responder preguntas y recibir retroalimentación inmediata.

Esta comunicación directa ha cambiado las estrategias de campaña, haciendo que la interacción en redes sea un factor determinante en los resultados electorales, señala el especialista de la UIC.

EN UNA DÉCADA PIERDE TERRENO LA LECTURA DE PERIÓDICOS

El Módulo sobre Lectura (MOLEC) 2026, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), revela que, la lectura de periódicos presenta uno de los retrocesos más pronunciados de la última década.

Los resultados, entre la población de 18 años y más de las 32 ciudades consideradas en la serie histórica del INEGI, la proporción de lectores cayó de 48.8% en 2015 a 18.8% en 2026, una disminución de 30 puntos porcentuales.

En el último año, el indicador retrocedió de 20 a 18.8%, con lo que se interrumpió la recuperación observada entre 2024 y 2025.

Pero la medición nacional, que desde 2025 incluye a personas de 12 años y más y amplía su cobertura a localidades rurales, registra un ligero incremento: de 24.8 a 25.3% entre 2025 y 2026.

Se indica que el aparente contraste se explica porque ambos indicadores corresponden a universos de población distintos. Aunque la nueva medición incorpora a adolescentes y habitantes de localidades rurales, los resultados no permiten atribuirles el aumento nacional.

En total, en esta reciente entrega el INEGI contabilizó 26.8 millones de lectores de periódicos en el país. Entre ellos, las secciones de política o economía fueron las más consultadas (47.4%), seguidas de noticias nacionales e internacionales (44.3%) y cultura, espectáculos o sociales (31.5%).

Además, el 45.6% declaró haber leído periódicos solamente un día durante la semana previa a la encuesta.

El 57.4% de los lectores obtuvo periódicos mediante descargas gratuitas, mientras que 24.2% los compró y 18.4% los recibió prestados o regalados.

Así el retroceso histórico de la lectura de periódicos en las grandes ciudades convive con nuevas modalidades de acceso a la información, aunque el estudio no permite establecer si unas están sustituyendo directamente a otras.

QUIÉNES LEEN EN MÉXICO

El MOLEC 2026 del INEGI, publicado el 18 de noviembre de 2026, reporta que 78.6% de la población alfabeta de 12 años y más en México leyó materiales MOLEC (libros, revistas, periódicos, historietas, páginas web, foros o blogs), frente a 79.1% en 2025.

Indicadores principales (población de 12 años y más)

Lectura en redes sociales: 83.2% leyó contenidos en redes sociales (vs. 80.4% en 2025). Quienes leen sólo en redes sociales subieron de 13.1% a 14.8% (unos 15.7 millones de personas).

Sin lectura: 6.6% no leyó materiales MOLEC ni redes sociales (frente a 7.9% en 2025).

Promedio anual de libros: Bajó de 4.2 ejemplares en 2025 a 3.9 en 2026.

TEXTUALMENTE HAY QUE DECIRLO

Dados los recientes resultados en las elecciones, de Centro y Sudamérica, habrá que estar atentos al desarrollo y papel que juegan las redes sociales en la definición del voto ciudadano, así como el uso que les den los grupos políticos y económicos.

También será necesario identificar bots y la difusión de noticias falsas para no caer en el desencanto.

REDES SOCIALES

Sígueme en X: @TXTUALes

Y como @villasana108 en Tik Tok

En Instagram: @villasana10