La alianza abre nuevas oportunidades para las Amazonas del CMLL * “La rivalidad queda de lado porque hoy nos toca representar a México y al Consejo Mundial de Lucha Libre. Eso está por encima de cualquier diferencia”, expresa Candela, una de las rudas de mayor crecimiento
Texto y fotos: POLLO ROCK
La rivalidad quedará por un momento en pausa. Candela, una de las rudas con mayor crecimiento dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), afronta uno de los desafíos más peculiares de su carrera al compartir esquina con Kira, una luchadora con la que ha protagonizado intensos enfrentamientos en los últimos meses.
En entrevista, la gladiadora confesó que la noticia la tomó completamente por sorpresa. Mientras terminaba una grabación descubrió en redes sociales el anuncio del combate y la reacción fue inmediata.
La emoción de formar parte de una función de gran relevancia se mezcló con la incertidumbre de compartir esquina con una rival de toda la vida, una fórmula que, considera, puede convertirse en uno de los mayores atractivos de la velada.
“Fue muy impresionante. Nunca imaginé que algo así pudiera suceder”, recuerda Candela. Aunque reconoce que como ruda ha protagonizado duras batallas frente a Kira, sostiene que la historia de la lucha libre demuestra que los grandes antagonistas también pueden convertirse en extraordinarios aliados cuando las circunstancias lo requieren.
“La rivalidad queda de lado porque hoy nos toca representar a México y al Consejo Mundial de Lucha Libre. Eso está por encima de cualquier diferencia”, afirma.
Por lo pronto Candela y Kira ya iniciaron con el pie derecho y funcionaron a la perfección, mostraron una gran coordinación sobre el ring para derrotar a Maya World y Hyan en la Arena México.
Mientras sus rivales llegan como una pareja consolidada, Candela y Kira construyen su entendimiento sobre el ring en tiempo real, una dinámica que generó una intensa conversación entre los seguidores del pancracio mexicano.
Candela no oculta uno de sus mayores objetivos: formar parte del Grand Prix Internacional del CMLL.
Considera que medirse ante luchadoras de distintas partes del mundo representa una oportunidad invaluable para crecer profesionalmente y demostrar el nivel que ha alcanzado la lucha libre femenil mexicana.
“No sé si será este año o el siguiente, pero sé que algún día estaré representando a México. Quiero escuchar el Himno Nacional sonando en la Arena México y demostrar que nuestras Amazonas son de las mejores del mundo”, agrega.
“Prefiero avanzar paso a paso y no adelantar los acontecimientos, quiero continuar trabajando y ganarme ese lugar dentro del CMLL”, comenta.
Candela considera que la victoria lograda puede convertirse en un parteaguas para la división femenil del CMLL.
“Nuestra escuela tiene muchísimo que ofrecer al mundo y debemos aprovechar que los ojos de todo el país y de muchos aficionados estarán puestos sobre nosotras”, explica.
La luchadora también reconoce que formar parte de los carteles principales implica una enorme responsabilidad. Sabe que antes que ella, han brillado figuras históricas dentro del elenco femenil del Consejo, por lo que asume el compromiso de seguir construyendo ese legado.
“Cuando la vida te pone frente a una oportunidad que tanto soñaste, no hay espacio para echarse atrás. Hay que trabajar para demostrar que perteneces ahí. Vienen mejores tiempos para nosotras porque tenemos todo para lograr grandes cosas”, concluye Candela, convencida de que esta alianza inesperada podría marcar el inicio de una nueva etapa para las Amazonas del CMLL.
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