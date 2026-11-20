El objetivo es acercar el deporte a las juventudes de Naucalpan

El alcalde señala que la Prepa 24, en Nueva San Rafael, será una de las primeras sedes, con espacios para practicar lucha libre y box

EL TOPO

Con el propósito de abrir nuevas oportunidades para las juventudes y llevar el deporte directamente a las comunidades, el presidente municipal, Isaac Montoya Márquez, anunció en la Prepa 24, ubicada en Nueva San Rafael, la creación del programa “Luchando por el Barrio”, una iniciativa que, en colaboración con reconocidas figuras de la lucha libre como el Dr. Wagner Jr., impulsará la instalación de gimnasios en diferentes zonas de Naucalpan.

Acompañado por el Dr. Wagner Jr., Simón Blanco y el Hijo de Silver King, así como por el director del plantel, Heleodoro Caneda Villa, y Marco Moreno, director de la Arena Naucalpan, el alcalde explicó que la Prepa 24 será una de las primeras sedes del programa. En este espacio se habilitará un gimnasio para que las y los estudiantes puedan practicar lucha libre y box, complementando su formación académica con actividad física, disciplina y hábitos saludables.

La iniciativa aprovecha la popularidad y tradición de la lucha libre para acercar a niñas, niños y jóvenes a una alternativa de desarrollo personal y convivencia, al tiempo que promueve valores como el respeto, la constancia, el trabajo en equipo y la perseverancia. Además, busca generar espacios de participación comunitaria y contribuir a que las nuevas generaciones encuentren en el deporte una opción positiva para su presente y futuro.

Durante la visita, Montoya Márquez presenció una exhibición de lucha libre protagonizada por gladiadoras y gladiadores de la Arena Naucalpan y la IWRG, quienes ofrecieron un espectáculo para las y los estudiantes. En ese marco, Isaac Montoya destacó que la transformación de las comunidades requiere la participación de todas y todos, así como iniciativas que fortalezcan el tejido social desde los barrios.

“Gracias por luchar por el barrio, por luchar para transformar, por defender y por mejorar el barrio. Todos somos importantes y necesitamos de todos”, añade el alcalde Isaac Montoya.

“Luchando por el Barrio” contará con el respaldo de figuras del pancracio como el Dr. Wagner Jr., Simón Blanco y el Hijo de Silver King, además de la colaboración de la Arena Naucalpan, para acercar esta disciplina a más comunidades y facilitar el acceso a espacios de entrenamiento para las juventudes.

Con este programa, el Gobierno de Naucalpan refrenda su compromiso con las nuevas generaciones mediante políticas públicas que impulsan el deporte, la cultura física y la recuperación del tejido social. La apuesta es llevar oportunidades a los barrios, fortalecer la convivencia y demostrar que la transformación también se construye abriendo espacios para que niñas, niños y jóvenes desarrollen sus talentos, fortalezcan su disciplina y alcancen sus metas.