Isaac Montoya logra estabilidad financiera y tranquilidad segura

El alcalde presenta avances y resultados en las principales demandas de naucalpenses

Naucalpan sube tres escalas en las empresas calificadoras

Hoy se aplica en obra pública el presupuesto más grande de la historia de este municipio mexiquense

EL TOPO

Al hacer un recuento positivo de los avances en las principales demandas de las comunidades como obra pública con un presupuesto histórico, infraestructura urbana, la disminución en la incidencia delictiva y la creciente situación financiera estable y crediticia de Naucalpan, el presidente municipal Isaac Montoya Márquez destaca que sólo son algunos de los logros alcanzados en lo que va de este 2026 para seguir reconstruyendo el municipio.

En conferencia de prensa, el alcalde reitera que hoy se aplica en obra pública el presupuesto más grande de la historia de Naucalpan, en infraestructura, datos que son avalados por el INEGI y que ya nos confirma que se está teniendo un incremento histórico. Somos el municipio de 2024 a 2025 que más incrementó la inversión pública, más del 319.2% de todo el país.

Detalla que Naucalpan es parte de los 30 Territorios de Paz, proyecto impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum; con esta estrategia integral se da atención a las causas para disminuir la incidencia delictiva. Además, para este proyecto se contemplan diversas acciones, como la construcción de un Bachillerato Margarita Maza en la zona conocida como el Torito, entre otras, como México Imparable y los Senderos Seguros que ayudan a reducir la inseguridad.

Acompañado por la y los titulares de Tesorería, Obra Pública y del comisario de la Guardia Municipal, comenta que los senderos seguros ayudan a reducir la incidencia, a mejorar la percepción de seguridad y a tener ciudades con mucha mejor calidad de vida. Para el caso de Naucalpan, gracias a la incursión en Territorios de Paz, se realizarán más de 14 km de senderos seguros junto con la Federación, será el tercer municipio con el mayor sendero seguro aplicado, con 6 conexiones se complementa con el Mexicable Línea 3 que realiza el gobierno estatal, así como con los ocho Polígonos de Paz contemplados, entre otros más.

La tesorera municipal Claudia Oyoque destaca que tras la publicación de las calificaciones con las que el municipio a nivel financiero fue evaluado, por primera vez ascendió a este nivel la calificación soberana (de largo plazo) de A- con perspectiva estable por Calificadoras Internacionales. Además, en el primer año de administración, en 2025, ascendió la calificación soberana llegando a BBB+, mientras que en 2024 la calificación soberana fue de BBB-.

Estos resultados reflejan mayor solidez financiera; las calificadoras que realizaron estas evaluaciones son HR Ratings y Verum, y con esta calificación sube tres escalas, algo inédito en la historia de Naucalpan desde 2003, hoy después de más de 15 años se logró estabilidad a nivel financiero.

El comisario José Carlos Quezada, luego de destacar una considerable disminución de la incidencia delictiva en diversos rubros de acuerdo con datos oficiales, como el robo de vehículo con violencia que, en 2024, se robaron mil 459 vehículos; en 2025 se registraron 739 delitos y de enero a octubre se han registrado sólo 301 delitos que, representa una reducción del 54 por ciento.